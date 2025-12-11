/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1387: Atac în Rusia și alerta NATO. WSJ dezvăluie planul SUA, iar Merz anunță oferta pentru Trump
TV8, 11 decembrie 2025 17:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1387: Atac în Rusia și alerta NATO. WSJ dezvăluie planul SUA, iar Merz anunță oferta pentru Trump
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
Acum 15 minute
18:00
18:00
Acum o oră
17:40
Acum 2 ore
16:50
16:20
Acum 4 ore
14:50
Acum 6 ore
13:40
13:00
Acum 8 ore
12:00
11:20
10:50
10:30
Acum 12 ore
08:10
07:40
07:10
Acum 24 ore
23:40
23:30
22:30
22:00
21:40
21:40
20:30
20:00
19:20
18:50
Ieri
17:50
17:50
17:20
16:20
15:40
15:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.