/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1387: Atac în Rusia și alerta NATO. WSJ dezvăluie planul SUA, iar Merz anunță oferta pentru Trump

TV8, 11 decembrie 2025 17:40

Acum 5 minute
18:10
Lingvistul Anatol Eremia a murit la 94 de ani: „A fost un patriot înflăcărat” TV8
Acum 15 minute
18:00
18:00
Sancțiuni în 18 școli din Moldova: Mai multe cadre didactice ar fi permis elevilor să copieze la examen TV8
Acum o oră
17:40
17:30
/FOTO/ Hrana pentru copii retrasă din comerț: Conține o bacterie periculoasă TV8
Acum 2 ore
16:50
Ion Ceban vs. Oana Țoiu: Cât ar fi cheltuit primarul în procesul privind interdicția de intrare în Schengen TV8
16:40
/VIDEO/ Flăcări ucigașe la Dubăsari: Un bărbat a murit după un incendiu în casa sa TV8
16:20
Parteneriat strategic între AMALT și USM pentru viitorul profesioniștilor în logistică /P/ TV8
Acum 4 ore
15:50
Satoshi vrea să reprezinte Moldova la Eurovision 2026: Lista completă a concurenților TV8
15:20
/VIDEO/ Rusofobie sau spectacol regizat? Cum a fost prins Victor Topal cu „mâța-n sac” TV8
15:10
/VIDEO/ Criză politică în Bulgaria: Guvernul demisionează după săptămâni de proteste TV8
14:50
/VIDEO/ Percheziții la 2 penitenciare din Moldova: 9 deținuți ar fi înșelat oameni prin WhatsApp TV8
14:20
Carburanții, tot mai ieftini: Cât vor costa benzina și motorina pe 12 decembrie 2025 TV8
Acum 6 ore
13:50
/VIDEO/ Scandal sângeros lângă stadionul „Zimbru”: Un cerșetor a ajuns la spital TV8
13:40
13:40
/VIDEO/ „Cât ne mai chinuim să fim stat european?” Protest la CSM București, după documentarul Recorder TV8
13:00
/VIDEO/ Drepturile omului, mai puțin respectate în Moldova? Avocatul Poporului: „Multe vulnerabilități” TV8
12:30
Acum 8 ore
12:00
/VIDEO/ „Grinch” într-un parc din Bălți: Momentul în care 3 persoane rup luminițele de Crăciun TV8
11:20
/FOTO/ S-a însănătoșit? Nicanor Ciochină a venit la judecată, după ultimele două absențe TV8
10:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1387: Atac masiv la Moscova. WSJ dezvăluie planul SUA, iar Trump are „cuvinte destul de dure” către aliați TV8
10:30
/VIDEO/ Contrabandă cu vin moldovenesc spre SUA: 6 persoane și 4 companii, trimise în judecată TV8
Acum 12 ore
10:10
09:30
09:10
Încă o țară boicotează Eurovision 2026, în semn de protest: Israelul rămâne în concurs TV8
09:00
08:10
/VIDEO/ Filmare TV8 cu camera ascunsă: Cum sunt vândute ilegal petarde și focuri de artificii TV8
07:40
Horoscop 11 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii sunt pe fugă, Gemenii răspund la toate mesajele, iar Racii își protejează casa TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 11 decembrie 2025: Ceață în toată țara. Care vor fi temperaturile maxime TV8
Acum 24 ore
23:40
/VIDEO/ O țară interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale: Platformele riscă amenzi uriașe TV8
23:30
/VIDEO/ Știre inventată despre un ministru AI, relatată de șeful Dumei din Rusia lui Putin: Cum s-a făcut de râs Volodin TV8
23:10
Cu aur olimpic, dar zero bani încasați: Dezvăluirea înotătorului David Popovici TV8
23:00
/VIDEO/ Aterizare ca în filme pe șosea: Un avion a lovit o mașină în plin trafic TV8
22:30
/VIDEO/ Haos la adăpostul de câini din Bălți? Cum s-au pierdut banii publici ani la rând TV8
22:00
/VIDEO/ Mecanism extins și în 2026: Moldovenii care se întorc din diasporă, scutiți de taxe la import TV8
21:40
21:40
/VIDEO/ Legea din Rusia care îi lasă pe ucraineni fără case: „Ne aducem aminte cum a fost ocupată Basarabia în 1940” TV8
20:30
Infrastructura de gaze din Odesa, țintită de drone rusești: A fost vizată o conductă strategică TV8
20:00
Plahotniuc și Iaralov, propuși ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok”: CSJ urmează să decidă TV8
19:20
Premieră mondială pentru un întreg stil gastronomie: Bucătăria italiană intră în patrimoniul UNESCO TV8
18:50
/VIDEO/ Primarul Ion Ceban vrea teste antidrog în școli. Ministrul Educației: „Idei năstrușnice” TV8
Ieri
17:50
A picat testul: Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, nu a trecut Vettingul TV8
17:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1386: Alertă pentru Moldova, condiția lui Zelenski și cadou lui Putin. Rusia amenință UE TV8
17:20
Tezele de licență ar putea fi anulate în Moldova? Răspunsul ministrului Educației, Dan Perciun TV8
16:40
Dorin Recean s-a ales cu o funcție nouă: Decretul semnat de Maia Sandu TV8
16:20
/VIDEO/ Cobza, inclusă în lista patrimoniului UNESCO. Ministrul Culturii: „Un semn de respect” TV8
16:10
/FOTO/ Camion răsturnat la Hîncești și un rănit: Cum s-ar fi produs accidentul TV8
15:40
/VIDEO/ Gabriel Nebunu a devenit veterinar: Cum s-a descurcat cu primul „pacient” - de Revelion, doar la TV8 TV8
15:20
/VIDEO/ „Am respins toate interferențele Moldovei”: Alegeri peste Nistru, un spectacol menit să imite democrația? TV8
14:50
Noi ieftiniri la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 11 decembrie 2025 TV8
