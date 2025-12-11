Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru, unde va întrevederi cu președintele țării și președintele Camerei Reprezentanților

17:50

Cabinetul de miniștri a susținut proiectul de lege care prevede că cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de până la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249...