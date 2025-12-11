В ПГУ говорили о защите прав человека
Новости Приднестровья, 11 decembrie 2025 19:50
Среди актуальных тем - права граждан на судебную защиту, получение жилья детьми-сиротами, правовое регулирование природопользования
