Dialog deschis și autografe la prezentarea cărții „Securitate: ghid scurt”

Oficial.md, 11 decembrie 2025 14:50

Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt”, semnată de Nicolai Țveatkov,..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
15:00
Igor Dodon a avut o întrevedere cu delegația programului PNUD Oficial.md
Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu delegația..
Acum 30 minute
14:50
Dialog deschis și autografe la prezentarea cărții „Securitate: ghid scurt” Oficial.md
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt”, semnată de Nicolai Țveatkov,..
Acum 2 ore
14:00
PSRM a prezentat propuneri de politică socială pentru bugetul alternativ 2026 Oficial.md
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat astăzi în Parlament propuneri privind politica..
13:50
Consultanții politici discută la Kiev despre campanii hibride și comportamentul alegătorilor în criză Oficial.md
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor”, se..
Acum 4 ore
12:40
Ciurea: Prin „internaţionalizarea” cazului său, Partidul Republican „Inima Moldovei” încearcă să atragă atenţia comunităţii internaţionale ca o garanţie că va avea parte de un proces echitabil Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultima perioadă, am asistat la o avalanşă..
12:40
Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Călărași Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În..
12:20
Fotbal în Școli. FMF a oferit echipament sportiv elevilor de la două licee din Chișinău Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea..
12:00
Peste 10 mii kg de margarină de masă pentru torturi au fost nimicite de ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre nimicirea unui lot de margarină de 10720 kg...
12:00
Andrei Năstase: Drepturile omului nu sunt un slogan; sunt o limită morală pe care nu avem voie să o coborâm Oficial.md
Avocatul Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, spune că a urmărit cu atenție declarațiile..
12:00
Trafic suspendat în centrul Chișinăului pe 13 decembrie Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe data de 13.12.2025 va fi suspendat traficul rutier pe..
11:40
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană – subiect de discuție în cadrul unei conferințe naționale Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat astăzi la conferința națională „Drepturile omului în regiunea transnistreană:..
11:20
Cupa Regiunilor UEFA. Tragerea la sorți pentru etapa intermediară Oficial.md
Tragerea la sorți pentru etapa preliminară și intermediară a Cupei Regiunilor UEFA 2026/27 a avut loc..
11:20
Ion Ceban a comentat numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a constatat că „în țara noastră avem de..
11:10
Republica Moldova solicită UNECE, un nou profil de țară în domeniul locuințelor, administrarea terenurilor și dezvoltării urbane Oficial.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) anunță că,..
Acum 6 ore
11:00
MDED: Garanția de stat în vigoare prevede menținerea regimului fiscal aplicabil rezidenților „Moldova IT Park” până în anul 2035 Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a venit cu o precizare referitoare la cadrul normativ..
10:40
Petr Vlah: Există indicii că, în premieră, alegerile din autonomia găgăuză ar putea fi depolitizate Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, afirmă că situaţia legată de alegerile în Adunarea Populară de la..
10:40
Dmitri Torner, despre Legea bugetului de stat pentru 2026: Pentru acoperire a deficitului bugetar statul trebuie să pună accent în special pe privatizări Oficial.md
Dmitri Torneri, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, face o revizuire a bugetului..
10:30
MDED monitorizează activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) prin prisma atribuțiilor sale funcționale, monitorizează activitatea Portului Internațional..
10:20
U17. Moldova și-a aflat adversarele din preliminariile Campionatului European 2026/27 Oficial.md
Miercuri, 10 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon, Elveţia, a avut loc tragerea la sorţi a grupelor..
10:20
Vladislav Cojuhari a prezidat Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei, organizată la Strasbourg Oficial.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a întreprins astăzi o vizită de lucru la Strasbourg, unde a..
09:50
Acoperișul unui bloc de locuit din centrul Capitalei a luat foc Oficial.md
În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii IGSU au fost alertați despre un incendiu..
09:50
Contrabandă cu vin din Moldova pretins a fi „suc din rodii” din Armenia și vin demi-dulce din Georgia. 6 persoane și 4 companii – trimise în judecată Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii..
09:40
U19. Rezultatele tragerii la sorți pentru preliminariile EURO 2026/27 Oficial.md
Miercuri, 10 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon, Elveţia, a avut loc tragerea la..
09:30
Mobilier școlar nou pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Corjova Oficial.md
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din satul Corjova, raionul Dubăsari, a primit un set nou de..
09:30
Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială în Republica Cipru Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica..
09:20
U17. Micii tricolori și-au aflat adversarii din cadrul Ligii B, runda a 2-a preliminară a Campionatului European 2025/26 Oficial.md
Miercuri, 10 decembrie 2025, a avut loc tragerea la sorți a rundei a doua a Campionatului European..
09:20
Bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat..
09:10
Premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova Oficial.md
Odată cu deschiderea Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din..
09:10
Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: Pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% Oficial.md
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a examinat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
Acum 8 ore
08:00
Seminar despre importanța futsalului în formarea fotbaliștilor moderni Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal și Liga Profesionistă de Futsal din Moldova organizează în perioada 9-11..
Acum 24 ore
18:00
Liga 7777, ediția 2025-2026. Faza I. Goluri marcate Oficial.md
În cele 84 de meciuri din prima parte a Ligii 7777 s-au înscris 269 de..
17:00
UEFA Share ajunge în Republica Moldova: schimb de experiențe și instruire pentru dezvoltarea educației antrenorilor Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal găzduiește în perioada 8-12 decembrie 2025 cel de-al 27-lea eveniment din..
16:30
Curtea de Conturi a participat la un program aplicat de protocol și comunicare interculturală Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data de 9 decembrie curent,..
16:30
O nouă funcție pentru Dorin Recean Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în..
16:20
Curtea de Conturi a participat la Târgul ofertelor de muncă organizat de USM Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat astăzi, 10 decembrie curent, la Târgul..
16:20
Ion Ceban – nemulțumit de interpretarea eronată a declarației sale privind testarea antidrog în școli Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, condamnă „jocurile murdare ale PAS, de..
16:00
FMF anunță startul procesului de înregistrare a formațiunilor fotbalistice pentru participarea în Campionatul R. Moldova la Fotbal Copii și Juniori Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal, anunță despre startul procesului de înregistrare a formațiunilor fotbalistice pentru participarea..
15:40
PSRM propune majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii cu 1,4 miliarde de lei Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, împreună cu fostul ministru al Agriculturii, Ion Perju, au..
Ieri
14:40
Cobza – nou element înscris în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității UNESCO Oficial.md
Republica Moldova și România marchează o nouă reușită culturală de anvergură: „Cobza – cunoștințe, tehnici..
13:20
Sondaj: Dacă duminică ar avea loc alegeri, aceste partide vor intra în Parlament Oficial.md
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în Legislativ ar intra aceleași formațiuni politice..
13:20
Biserica rămâne printre cele mai de încredere instituții în rândul cetățenilor Oficial.md
Biserica (45%), instituțiile educaționale (27%) și autoritățile locale (20%) se bucură de cea mai mare..
13:20
Irina Vlah, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului: Drepturile fundamentale ale omului sunt temelia societăţii moderne Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a adresat un mesaj dedicat Zilei Internaționale..
13:20
Moldova este în topul țărilor Comunității energetice la implementarea acquisului comunitar Oficial.md
Republica Moldova a înregistrat cele mai înalte scoruri la transpunerea legislației europene printre țările membre..
12:10
Deputatul Grigore Novac: Drepturile omului trebuie garantate, nu cerșite Oficial.md
Astăzi, deputatul PSRM Grigore Novac, președintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului, a participat la un..
11:50
Un fost judecător al CSJ depistat cu avere nejustificată de peste 1 mln. de lei Oficial.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-judecător..
11:50
Moldovenii din Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale Oficial.md
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia..
11:50
Liga 7777, ediția 2025-2026. Faza I. Topul golgheterilor și pasatorilor Oficial.md
Atacantul belorus Dzianis Kazlouski (32 ani), de la FC Zimbru, conduce în clasamentul golgheterilor din Liga 7777,..
11:10
Raport UN Women: 8 din 10 candidate s-au confruntat cu violență la alegerile parlamentare din Moldova din 2025 Oficial.md
Un nou studiu național, lansat de UN Women Moldova, arată că 8 din 10 candidate..
11:10
PSDE: Astăzi celebrăm valorile fundamentale care stau la baza unei societăți moderne Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) spune că, astăzi, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, celebrăm..
10:50
PLDM nedumerit de rezultatul vizitei în SUA întreprinse de Igor Grosu și Mihai Popșoi Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, își exprimă nedumerirea față de rezultatul vizitei..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.