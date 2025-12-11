Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: Pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8%
Oficial.md, 11 decembrie 2025 09:10
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a examinat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
Odată cu deschiderea Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din..
Federația Moldovenească de Fotbal și Liga Profesionistă de Futsal din Moldova organizează în perioada 9-11..
În cele 84 de meciuri din prima parte a Ligii 7777 s-au înscris 269 de..
UEFA Share ajunge în Republica Moldova: schimb de experiențe și instruire pentru dezvoltarea educației antrenorilor # Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal găzduiește în perioada 8-12 decembrie 2025 cel de-al 27-lea eveniment din..
Curtea de Conturi a participat la un program aplicat de protocol și comunicare interculturală # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data de 9 decembrie curent,..
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în..
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat astăzi, 10 decembrie curent, la Târgul..
Ion Ceban – nemulțumit de interpretarea eronată a declarației sale privind testarea antidrog în școli # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, condamnă „jocurile murdare ale PAS, de..
FMF anunță startul procesului de înregistrare a formațiunilor fotbalistice pentru participarea în Campionatul R. Moldova la Fotbal Copii și Juniori # Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal, anunță despre startul procesului de înregistrare a formațiunilor fotbalistice pentru participarea..
PSRM propune majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii cu 1,4 miliarde de lei # Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, împreună cu fostul ministru al Agriculturii, Ion Perju, au..
Republica Moldova și România marchează o nouă reușită culturală de anvergură: „Cobza – cunoștințe, tehnici..
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în Legislativ ar intra aceleași formațiuni politice..
Biserica (45%), instituțiile educaționale (27%) și autoritățile locale (20%) se bucură de cea mai mare..
Irina Vlah, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului: Drepturile fundamentale ale omului sunt temelia societăţii moderne # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a adresat un mesaj dedicat Zilei Internaționale..
Moldova este în topul țărilor Comunității energetice la implementarea acquisului comunitar # Oficial.md
Republica Moldova a înregistrat cele mai înalte scoruri la transpunerea legislației europene printre țările membre..
Astăzi, deputatul PSRM Grigore Novac, președintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului, a participat la un..
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-judecător..
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia..
Atacantul belorus Dzianis Kazlouski (32 ani), de la FC Zimbru, conduce în clasamentul golgheterilor din Liga 7777,..
Raport UN Women: 8 din 10 candidate s-au confruntat cu violență la alegerile parlamentare din Moldova din 2025 # Oficial.md
Un nou studiu național, lansat de UN Women Moldova, arată că 8 din 10 candidate..
Partidul Social Democrat European (PSDE) spune că, astăzi, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, celebrăm..
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, își exprimă nedumerirea față de rezultatul vizitei..
Elena Oleinic-Slivinschi a fost eliberată din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții, în..
Ion Ceban: Drepturile omului reprezintă baza unei societăți puternice, iar responsabilitatea de a le proteja aparține fiecăruia dintre noi # Oficial.md
„Ziua Internațională a Drepturilor Omului ne reamintește astăzi valoarea libertății, demnității și egalității în viața..
15 decembrie 2025 – termenul limită de prezentare a declarațiilor privind difuzarea publicității politice în 2026 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește difuzorilor de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate..
Agenția Internațională pentru Energie a prezentat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea pieței pompelor de căldură # Oficial.md
Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a prezentat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea pieței pompelor..
În seara zilei de 9 decembrie 2025, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei..
Vladislav Cojuhari va prezida Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei # Oficial.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, se află astăzi la Strasbourg, unde va prezida Conferința informală a..
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, va propune introducerea testării antidrog în școli. El spune că a..
Nouă ani închisoare pentru un cetățean al Ucrainei, după ce a introdus în Moldova droguri de peste 6 mln. lei, prin Briceni # Oficial.md
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un cetățean al Ucrainei..
Rezultatele concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” # Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului..
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă..
Agenția Proprietății Publice informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului..
CNA a marcat Ziua Internațională Anticorupție printr-o sesiune de instruire la Parlament – „Integritate pentru Buna Guvernare” # Oficial.md
Cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, Centrul Național Anticorupție a desfășurat în Parlamentul Republicii Moldova o..
Ședința grupurilor de lucru pentru educație: Chișinăul reiterează apelul pentru respectarea drepturilor elevilor și a școlilor cu predare în limba română # Oficial.md
La data de 09 decembrie 2025 a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru educație,..
Moldelectrica: În după-amiaza și seara zilei de luni, am fost nevoiți să solicităm din nou energie electrică de avarie # Oficial.md
În după-amiaza și seara zilei de luni, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou..
Comercializarea brazilor pe teritoriul orașului Chișinău, în perioada sărbătorilor de iarnă # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 08.12-31.12.2025, în sectoarele capitalei va fi permis comerțul..
(VIDEO) Irina Vlah: Expoziția „Arta vorbește acolo unde vocea tace” m-a emoționat până în adâncul sufletului! # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi, alături de prietenii săi de la Fundația „Plaiul Soarelui”,..
În luna noiembrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 397,552 mii MWh de energie electrică,..
Partidul Socialiștilor a organizat astăzi un protest împotriva închiderii școlilor din țară, în special a..
Peste 280 de pastile interzise, primite poștal – ridicate într-un dosar de contrabandă. A urmat reținerea unui cetățean străin # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță deconspirarea unei scheme de introducere în..
Premierul, în dialog cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate # Oficial.md
Contextul regional de securitate și sprijinul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței..
Ion Ceban: La AMT Ciocana, pe str. Vadul lui Vodă, acolo unde era un teren delăsat și greu de traversat, am pornit de la ZERO # Oficial.md
„La AMT Ciocana, pe str. Vadul lui Vodă, 80, acolo unde era un teren delăsat..
Primarul: La AMT Ciocana am pornit de la ZERO. Rezultatul: un spațiu modern, accesibil și sigur pentru locuitorii din Ciocana # Oficial.md
„La AMT Ciocana, pe str. Vadul lui Vodă, 80, acolo unde era un teren delăsat..
Piețele energetice continuă să fie marcate de volatilitate, pe fondul tensiunilor geopolitice persistente și al..
Că lipsa forţei de muncă (atât a celei calificate, cât şi a celei necalificate) este..
A fost lansată prima resursă din Republica Moldova dedicată prevenirii violenței digitale împotriva femeilor și fetelor – www.eviolenta.md # Oficial.md
Prima resursă informațională din Republica Moldova dedicată prevenirii violenței digitale și sprijinirii femeilor și fetelor..
În ziua de mâine, 10 decembrie 2025, ora 10:30, în fața clădirii Guvernului, Asociația Obștească..
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă # Oficial.md
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării,..
