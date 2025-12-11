Școli din R. Moldova, dotate cu mobilier nou procurat de Guvernul României

15:50

Mai mult de jumătate din energia consumată în Republica Moldova este folosită în clădiri, iar aproape 75% din această energie este destinată încălzirii locuințelor și preparării apei calde. În prezent, cea mai mare parte a acestor necesități este acoperită din gaze naturale importate și biomasă, în special lemne de foc, ceea ce face ca țara noastră să fie extrem de vulnerabilă în fața crizelor energetice, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, când tarifele la gaze și energie au crescut brusc, afectând direct bugetele familiilor.