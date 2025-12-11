Președinția anunță vizita Maiei Sandu în Cipru – țara care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene

13:50

Fermierii din sudul R. Moldova, ale căror pământuri au fost lovite de secetă ani la rând, iar ei se simt excluși din programele de creditare, au organizat, pe 10 decembrie, un protest în fața Guvernului. Potrivit protestatarilor, acțiunea ar reprezenta un „ultim semnal” înainte ca situația din agricultură „să degenereze”. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că autoritățile lucrează deja la un proiect de lege menit să oprească executările silite, însă a subliniat că agricultorii vor trebui să-și plătească datoriile.