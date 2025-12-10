Starmer, Macron şi Merz au discutat cu Donald Trump despre Ucraina
Moldpres, 10 decembrie 2025 20:10
Liderii Marii Britanii, Franţei şi Germaniei au avut miercuri o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre ultimele eforturi de pace ale Washingtonului pentru a pune capăt războiului din Ucraina, într-un moment pe care l-au des...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
20:10
Liderii Marii Britanii, Franţei şi Germaniei au avut miercuri o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre ultimele eforturi de pace ale Washingtonului pentru a pune capăt războiului din Ucraina, într-un moment pe care l-au des...
Acum 2 ore
19:20
Politicile sociale și reformele pentru integrarea europeană, discutate de ministra Natalia Plugaru la Bruxelles # Moldpres
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a avut astăzi, la Bruxelles, o serie de întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene, în cadrul cărora au fost analizate politicile sociale ale Republicii Moldova și acțiunile necesare pe...
19:10
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Cerem Consiliului UE să progreseze în discuțiile informale cu Republica Moldova” # Moldpres
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a cerut Consiliului UE să progreseze în discuțiile informale cu Republica Moldova dacă începerea negocierilor oficiale pe capitole nu este posibilă, astfel încât atunci când capitolele pot fi deschise în mod...
18:50
Republica Moldova a prezidat Conferința miniștrilor Justiției ai Consiliului Europei: reformele și combaterea dezinformării, apreciate la Strasbourg # Moldpres
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a prezidat astăzi, la Strasbourg, Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei,...
Acum 4 ore
18:40
Sprijin pentru elevii relocați în școli mai mari: Ministerul Educației anunță măsuri pentru facilitarea tranziției # Moldpres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat astăzi că relocarea elevilor din școlile mici către instituții de învățământ mai mari este un proces complex, care implică emoții și incertitudini pentru familii. Oficialul a subliniat că obiect...
18:40
Prioritățile de dezvoltare locală și regională în procesul de aderare la UE, discutate la Guvern # Moldpres
Dialogul de politici privind dezvoltarea locală și regională și procesul de aderare la Uniunea Europeană s-a desfășurat, astăzi, la Guvern. Evenimentul, organizat de Cancelaria de Stat și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a reunit reprezentanți a...
18:30
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul A) a desfășurat astăzi audieri cu participarea procurorului Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție și a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, transmite MOLDPRES.În cadrul procedurii de evaluare, Comisi...
18:30
O nouă lege va reglementa procesul de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni. transmite MOLDPRES.Legea constituie primul act normativ separat dedicat Agenției ...
18:00
Cristina Gherasimov, la Tirana: schimb de bune practici cu echipa de integrare europeană a Albaniei # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit la Tirana cu echipa responsabilă de procesul de integrare europeană a Albaniei, într-o vizită dedicată schimbului de bune practici între cele două state candidate la ader...
18:00
Ex-liderul democrat Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea depune mărturie în dosarul „kuliok” # Moldpres
Ex-liderul PDM Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi chemați să depună mărturie în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este inculpat, comunică MOLDPRES.Cererea de audiere a fost făcută de procurori, deoarece cei...
17:30
Dialog economic Chișinău-Beijing: priorități pentru investiții în agricultură și proiecte energetice # Moldpres
Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și China și perspectivele lor de dezvoltare au fost discutate miercuri, 10 decembrie, în cadrul unei întrevederi dintre viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu și noua ambasadoare a Republicii Populare Chineze în R...
17:20
Posibilitățile de atragere a investițiilor maghiare în Republica Moldova și consolidarea colaborării bilaterale în domeniile de interes reciproc au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ungariei în țara noastră...
17:20
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.Emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a contribui la promovarea eforturilor int...
Acum 6 ore
16:40
Ex-premierul Dorin Recean va avea o nouă funcție. Decretul de numire în postul de emisar special a fost semnat de președinta Maia Sandu # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, printr-un decret semnat astăzi, comunică MOLDPRES.În această calitate, fostul premier are misiunea de a contribui la promovar...
16:40
VIDEO // Condiții mai bune de studii pentru elevii din Cojorva: DRRM a donat mobilier școlar modern în regiunea transnistreană # Moldpres
Cinci săli de clasă de la Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, Dubăsari, au fost dotate cu mobilier nou, la standarde europene, oferind elevilor un mediu modern și prietenos de învățare. Acesta a fost procurat în cadrul proiectului „Mobilier ș...
16:30
Studiu IEA: Pompele de căldură, soluție pentru modernizarea sistemului de încălzire și reducerea dependenței de resursele energetice importate # Moldpres
Pompele de căldură pot deveni o soluție pentru modernizarea sistemului de încălzire din țara noastră și reducerea dependenței de resursele energetice importate. Eficiența utilizării acestora este evidențiată într-o foaie de parcurs prezentată de Agenția ...
16:20
Moaștele Sfântului Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Moldova # Moldpres
Moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor ajunge în premieră în Republica Moldova, la Durlești, în cadrul sărbătorii hramului Bisericii „Sfântul Apostol Andrei”. Evenimentul va avea loc pe 13 decembrie 2025, ...
16:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a propus Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să nu promoveze evaluarea externă a integrității judecătorului Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, comunică MOLDPRES.Conform raportului aprobat de Comisie...
16:10
Un centru dedicat inovației și dezvoltării soluțiilor verzi – Green Tech Hub – va fi creat la Universitatea Tehnică a Moldovei. Anunțul a fost făcut în cadrul dialogului public verde organizat de Ministerul Mediului, la care au participat ministrul Gheorg...
16:00
Cetățenii moldoveni care lucrează sau au lucrat în Irlanda și au achitat contribuțiile de asigurări sociale vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate și pensii de urmaș. Un acord în acest sens ar putea fi semnat de R...
16:00
Piețele energiei electrice pentru ziua următoare și pe parcursul zilei, lansate în Republica Moldova # Moldpres
Piața energiei electrice pentru ziua următoare (PZU) este lansată astăzi în Republica Moldova, iar pe 17 decembrie va fi lansată piața energiei pe parcursul zilei (PPZ), informează MOLDPRES.Cele două piețe de energie sunt lansate de Operatorul Pieței de Energi...
15:40
Republica Moldova va participa la Programul „Europa Creativă”, oferind artiștilor și operatorilor culturali din țară acces la finanțare europeană și sprijin pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare. Proiectul de ratificare a Acordului dintre țara noastră ș...
15:30
Târgul Inovației în Agricultură 2025: fermierii, invitați să descopere soluții moderne pentru productivitate și adaptarea la schimbările climatice # Moldpres
Fermierii și profesioniștii din domeniul agricol sunt invitați să participe, pe 18 decembrie 2025, la cea de-a doua ediție a Târgului Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități”, organizat la Agrotek Arena, în cadrul Facultății ...
15:30
Parlamentul va examina în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, care pune accent pe investiții majore în infrastructură, modernizarea economiei și dezvoltarea serviciilor sociale. Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanț...
15:20
Statul simplifică regulile pentru agenții economici: 26 de proceduri permisive vor fi optimizate # Moldpres
Aleșii poporului urmează să examineze un proiect de lege care prevede optimizarea a 26 de proceduri permisive, în scopul reducerii birocrației pentru agenții economici, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Inițiativa a fost aprobată astăz...
15:10
Armata rusă a cucerit 0,77% din teritoriul ucrainean până în prezent în acest an, a anunțat miercuri Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care își are sediul la Washington, potrivit EFE, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.În total, de l...
15:00
Ministrul Dorin Junghietu: „Construirea unor noi interconexiuni cu România va consolida securitatea energetică” # Moldpres
Finalizarea Liniei electrice Vulcănești-Chișinău și construirea unor noi interconexiuni cu România, cum ar fi Bălți-Suceava și Strășeni-Gutinaș vor consolida securitatea energetică a țării noastre. Astfel a răspuns ministrul Energiei, Dorin Junghietu, fiind &...
Acum 8 ore
14:40
VIDEO // Decizia Comitetului Interguvernamental UNESCO: Cobza românească și meșteșugul de creare a instrumentului, incluse în Patrimoniul Cultural Imaterial # Moldpres
Cobza românească, împreună cu tehnicile și muzica tradițională asociate acestui instrument, a fost inclusă în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO. Decizia a fost adoptată astăzi la New Delhi, în cadrul ce...
14:30
Scutiri de taxe la import pentru moldovenii care se întorc din diasporă: mecanism extins pentru 2026 # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui ...
14:30
Republica Moldova va adera la cel de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954. Documentul a fost examinat astăzi de Comisia parlamentară pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, comunică MOLDPRES.Protocolul, adoptat în 1999, a...
14:10
Vicepremierul Vladimir Bolea, în discuţii cu experții FMI despre investiții și dezvoltarea economică a Moldovei # Moldpres
Analiza evoluțiilor recente din economie, evaluarea riscurilor macroeconomice și discutarea priorităților în materie de politici și reforme cu autoritățile naționale au fost subiectele principale, examinate în cadrul întîlnirii vicepremierulu...
14:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare meteorologică de Cod Galben pentru ceață, valabilă în perioada 10 decembrie, ora 19:00 – 11 decembrie, ora 11:00, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va semnala ce...
14:00
Progrese semnificative în domeniul energetic: Republica Moldova a înregistrat cele mai înalte scoruri la transpunerea legislației europene # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat cele mai înalte scoruri la transpunerea legislației europene printre țările membre ale Comunității Energetice, rămânând lider la acest capitol pentru al doilea an consecutiv. Concluziile se conțin în raportul an...
14:00
VIDEO // Mediul de afaceri, vizat de noi măsuri fiscale. Statul propune reguli simplificate pentru business # Moldpres
Mediul de afaceri ar putea beneficia de un nou pachet de facilități fiscale începând cu anul 2026. Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului a avizat astăzi un proiect de lege care urmărește stimularea investițiilor, reducerea poverii administr...
13:30
Mai mult sprijin pentru familii în 2026. Alocațiile vor fi majorate și vor fi create noi locuri de creșă # Moldpres
Familiile din Republica Moldova vor beneficia de un sprijin social mai mare în 2026, potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), analizat astăzi de Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie. Documentul prevede majoră...
13:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va fi reformat: mecanism de intervenție 24/7 pentru combaterea poluării și a infracțiunilor de mediu # Moldpres
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) va adopta un mecanism de reacție imediată, funcțional 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru a combate eficient încălcările care au loc, în cea mai mare parte, pe timp de noapte. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ...
13:20
Deducerile pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională cresc până la 20 de mii de lei # Moldpres
Plafonul pentru deducerea cheltuielilor de studii și perfecționare profesională va fi majorat în 2026 până la suma de 20 de mii de lei, comparativ cu 16100 de lei cât este în prezent. Modificarea se conține într-un proiect de lege avizat as...
13:00
13:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința de astăzi proiectul de hotărâre privind inițierea negocierilor asupra Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar în domeniul asistenței administrative reciproce pentru aplicarea...
13:00
Moldova se aliniază standardelor internaționale de siguranță și răspundere în transportul pe mare # Moldpres
Republica Moldova urmează să adere la două convenții internaționale majore în domeniul transportului maritim, potrivit Comisiei parlamentare pentru politică externă, care a examinat astăzi proiectele de lege, comunică MOLDPRES.Prima este Convenția privind răs...
13:00
VIDEO // Foametea din 1946–1947, redată prin nouă voci pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” # Moldpres
Spectacolul „Copiii foametei. Mărturii” aduce astăzi, la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, mărturii cutremurătoare despre foametea organizată de regimul sovietic în anii 1946-1947 în satul Antonești. Nouă actori dau voce oamenilor care...
13:00
Republica Moldova va include criptomonedele în schimbul automat de informații privind conturile financiare cu alte state. Decizia vine după ce Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat astăzi avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și semnare...
12:50
VIDEO // Cobza românească, propusă pentru Lista UNESCO. Cristian Jardan: „Un moment important pentru cultura noastră” # Moldpres
Cobza, instrumentul muzical tradițional românesc, și meșteșugul confecționării sale ar putea fi incluse în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Dosarul este unul comun al Republicii Moldova și al Rom&...
Acum 12 ore
12:40
Statul sprijină antreprenorii: Noi măsuri fiscale de stimulare a unor sectoare economice și de eliminare a unor discrepanțe legislative # Moldpres
Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de până la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249 de angajați. Guve...
12:30
VIDEO // Ministrul Sănătății: „Spitalele regionale din Cahul și Bălți ar urma să fie finalizate în 2031” # Moldpres
Construcția spitalelor regionale din Cahul și Bălți este un proces complex, care implică mai multe etape și licitații, a declarat astăzi ministrul Sănătății, Emil Ceban. Potrivit acestuia, termenii anunțați anterior (2028–2029) nu mai corespund situației real...
12:20
Un nou pachet de debirocratizare și facilitare a activității mediului de afaceri, avizat de Guvern # Moldpres
Activitatea antreprenorilor va fi facilitată prin aprobarea unor noi măsuri legislative menite să micșoreze povara asupra mediului de afaceri, dar și să genereze reduceri de costuri și economii de timp pentru companiile din țara noastră. Modificările au fost incluse &ic...
11:40
Un fost președinte al CSJ a ajuns în vizorul ANI cu avere nejustificată de peste un milion de lei # Moldpres
Un fost președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ) și membrii familiei sale au ajuns în atenția Autorității Naționale de Integritate (ANI), după ce inspectorii au stabilit existența unei averi cu caracter nejustificat în valoare de peste 1 milion 157 de ...
11:40
Indemnizațiile viagere acordate sportivilor vor putea fi anulate în cazul încălcării legislației antidoping # Moldpres
Indemnizațiile viagere acordate sportivilor vor putea fi anulate în cazul în care aceștia vor admite încălcări ale legislației antidoping. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.„Urmează să modif...
11:40
Un bărbat de 45 de ani și o femeie de 48 de ani din Chișinău au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare pentru comiterea unui omor intenționat. Pedepsele vor fi executate în penitenciare de tip închis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturi...
11:30
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.