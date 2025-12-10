Statul sprijină antreprenorii: Noi măsuri fiscale de stimulare a unor sectoare economice și de eliminare a unor discrepanțe legislative

Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de până la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249 de angajați. Guve...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldpres