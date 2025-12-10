Statul sprijină antreprenorii: Noi măsuri fiscale de stimulare a unor sectoare economice și de eliminare a unor discrepanțe legislative
Moldpres, 10 decembrie 2025 12:40
Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de până la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249 de angajați. Guve...
• • •
Acum 10 minute
12:50
VIDEO // Cobza românească, propusă pentru Lista UNESCO. Cristian Jardan: „Un moment important pentru cultura noastră” # Moldpres
Cobza, instrumentul muzical tradițional românesc, și meșteșugul confecționării sale ar putea fi incluse în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Dosarul este unul comun al Republicii Moldova și al Rom&...
Acum 30 minute
12:40
12:30
VIDEO // Ministrul Sănătății: „Spitalele regionale din Cahul și Bălți ar urma să fie finalizate în 2031” # Moldpres
Construcția spitalelor regionale din Cahul și Bălți este un proces complex, care implică mai multe etape și licitații, a declarat astăzi ministrul Sănătății, Emil Ceban. Potrivit acestuia, termenii anunțați anterior (2028–2029) nu mai corespund situației real...
Acum o oră
12:20
Un nou pachet de debirocratizare și facilitare a activității mediului de afaceri, avizat de Guvern # Moldpres
Activitatea antreprenorilor va fi facilitată prin aprobarea unor noi măsuri legislative menite să micșoreze povara asupra mediului de afaceri, dar și să genereze reduceri de costuri și economii de timp pentru companiile din țara noastră. Modificările au fost incluse &ic...
Acum 2 ore
11:40
Un fost președinte al CSJ a ajuns în vizorul ANI cu avere nejustificată de peste un milion de lei # Moldpres
Un fost președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ) și membrii familiei sale au ajuns în atenția Autorității Naționale de Integritate (ANI), după ce inspectorii au stabilit existența unei averi cu caracter nejustificat în valoare de peste 1 milion 157 de ...
11:40
Indemnizațiile viagere acordate sportivilor vor putea fi anulate în cazul încălcării legislației antidoping # Moldpres
Indemnizațiile viagere acordate sportivilor vor putea fi anulate în cazul în care aceștia vor admite încălcări ale legislației antidoping. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.„Urmează să modif...
11:40
Un bărbat de 45 de ani și o femeie de 48 de ani din Chișinău au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare pentru comiterea unui omor intenționat. Pedepsele vor fi executate în penitenciare de tip închis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturi...
11:30
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă. ...
11:30
Contingentul Armatei Naționale care urmează să fie dislocat în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo participă, în perioada 9–11 decembrie 2025, la un curs specializat privind consolidarea integrității în operațiile de menținere a păcii....
11:20
Cetățenii reveniți din diasporă vor beneficia în continuare de facilități fiscale și vamale la importul unor bunuri de uz personal # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care revin din diasporă vor fi scutiți în continuare de plata drepturilor de import pentru anumite bunuri de uz personal. Guvernul a avizat astăzi pozitiv proiectul de lege care prevede prelungirea mecanismului de acordare a facilităților...
11:00
Proiectul de lege privind aderarea R. Moldova la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, aprobat de Guvern # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul de lege pentru aderarea țării la Convenția privind eliberarea brevetelor europene (CBE), adoptată la München la 5 octombrie 1973 și revizuită prin actele din 1991 și 2000. Documentul urmează să fie transmis Par...
Acum 4 ore
10:50
Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în Canada și Quebec vor beneficia de prestații sociale, informează MOLDPRES.În acest sens, Guvernul a decis astăzi inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului în domeniul securității sociale dintre...
10:40
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că audierile programate pentru astăzi în cazul Procurorului General interimar Alexandru Machidon și Vasile Plevan, procuror în Procuratura Anticorupție, se vor desfășura într-un format parțial închis, co...
10:30
Agenția de Investiții rămâne fără un director adjunct, după ce Elena Oleinic-Slivinschi a demisionat, transmite MOLDPRES.Astfel, Guvernul a decis astăzi încetarea raporturilor de serviciu cu Elena Oleinic-Slivinschi, în baza cererii de demisie.Pro...
10:30
Angajații din sectorul bugetar care au salarii mici vor beneficia de plăți compensatorii în condițiile creșterii salariului minim până la suma de 6300 de lei. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern și va fi aplicată din 1 ianuarie 2026, transmite MOLDPRES....
10:20
Un număr de 31 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potriv...
10:20
Australia a devenit prima țară din lume care a interzis accesul minorilor pe rețelele de socializare # Moldpres
Australia a devenit prima țară din lume care a introdus, începând de miercuri, interzicerea accesului pe rețelele de socializare pentru copii și adolescenți până la vârsta de 16 ani, transmite DPA, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Astfel, copiii ...
10:00
Un cetățean ucrainean a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru contrabandă cu droguri de peste 6 milioane de lei # Moldpres
Un bărbat de 38 de ani, originar din Lvov, Ucraina, a fost condamnat la nouă ani de închisoare după ce a fost implicat în două transporturi ilegale de droguri, introduse prin punctul vamal Briceni în primăvara anului curent, comunică MOLDPRES.Potrivit ...
10:00
Salariile angajaților din unele instituții de reglementare ar putea fi plafonate, în contextul unor opinii potrivit cărora lefurile acestora ar fi exagerate. Despre aceasta a anunțat deputatul Radu Marian, președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și ...
10:00
Difuzorii de publicitate riscă interdicții în 2026 dacă nu depun declarațiile până la 15 decembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează difuzorii de publicitate, proprietari sau gestionari ai panourilor și dispozitivelor publicitare fixe sau mobile, că 15 decembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea declarațiilor de intenție privind difuzarea publici...
09:40
Republica Moldova marchează Ziua Drepturilor Omului prin progrese importante în protecția drepturilor fundamentale # Moldpres
Pe 10 decembrie, alături de Uniunea Europeană, Republica Moldova marchează Ziua Internațională a Drepturilor Omului, dedicată în 2025 temei „Drepturile omului – esențiale în viața noastră de zi cu zi”. Această zi oferă prilejul de a e...
09:40
Explozie provocată de o butelie de gaz la Sărăteni. Un bărbat a fost rănit și două persoane evacuate # Moldpres
O explozie a avut loc noaptea trecută într-o locuință din satul Sărăteni, raionul Hâncești. În urma acesteia, un bărbat de 62 de ani a suferit arsuri de gradul I pe față și pe membrele superioare și a fost preluat de medici și transportat la spital, ...
Acum 6 ore
08:50
Moneda unică europeană se depreciază astăzi cu doi bani și are o cotație oficială de 19 lei și 78 de bani, informează MOLDPRES. Tot cu doi bani se ieftinește și dolarul american, pentru care Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit o valoare de 16 lei și...
08:30
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadoarea Republicii Bulgaria în Republica Moldova # Moldpres
La 9 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Bulgaria în Republica Moldova, Maya Dobreva.În cadrul discuțiilor au fost abordate evoluțiile din regiunea transnistreană și abor...
08:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marți că este pregătit pentru alegeri, făcând apel la partenerii americani și europeni să contribuie la asigurarea securității scrutinului în contextul războiului, relatează Reuters și AFP, citate de AGER...
08:10
Pacienții din Cantemir vor avea acces la recuperare medicală în condiții moderne după ce cabinetul de kinetoterapie și fizioterapie al Centrului de Sănătate a fost reparat. Costul lucrărilor a depășit 365 de mii de lei, comunică MOLDPRES.Proiectul a fost...
Acum 24 ore
21:40
Omagiu adus pictorului Andrei Sârbu. Expoziția „Arhipelaguri ale tăcerii”, inaugurată la Muzeul Național de Artă # Moldpres
Muzeul Național de Artă al Moldovei găzduiește expoziția comemorativă „Andrei Sârbu. Arhipelaguri ale tăcerii”, dedicată uneia dintre cele mai profunde și inovatoare voci ale artei plastice autohtone. Vernisajul a adunat zeci de vizitatori, care au apre...
21:00
Elevii din mai multe școli vor beneficia de un sistem instituțional de ghidare în carieră # Moldpres
Elevii din 15 școli-model din Republica Moldova vor beneficia de un sistem instituțional de ghidare în carieră. Acesta a fost conceput pentru a ajuta elevii să-și descopere interesele, să ia decizii informate și să-și planifice traseul profesional, transmite ...
20:20
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri, 10 decembrie, cer predominant noros, ploi slabe și temperaturi de până la +11 grade Celsius, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, noaptea pe arii extinse, iar ziua izolat va ploua slab....
20:00
18:40
Intensificarea relațiilor economice dintre Republica Moldova și România, discutată de vicepremierul Eugen Osmochescu și ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu # Moldpres
Oportunitățile de intensificare a relațiilor comercial-economice bilaterale dintre Republica Moldova și România, precum și potențialul de extindere a investițiilor românești în țara noastră au fost analizate în cadrul unei întrevederi dintr...
18:10
FOTO // „Aleg să fiu onest”: Integritatea academică promovată de zeci de studenți printr-un flashmob organizat în centrul capitalei # Moldpres
Zeci de studenți de la mai multe universități din țară au participat astăzi la un flashmob desfășurat în centrul capitalei, dedicat promovării integrității academice. Acțiunea a fost organizată cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție și este parte din ca...
17:30
Accident cu implicarea unei ambulanțe la Cahul: trei membri ai echipei de asistență medicală au ajuns la spital # Moldpres
Trei membri ai unui echipe medicale de pe ambulanță au fost răniți, după ce un automobil a ieșit pe contrasens și a tamponat frontal autosanitara. Șoferul automobilului a părăsit locul accidentului, fără a acorda ajutor persoanelor rănite. Accidentul s-a produs pe tr...
17:20
Sisteme moderne de irigare pentru o agricultură rezilientă: fermierii cer soluții pentru acces la apă, autoritățile înnoiesc infrastructura # Moldpres
Cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) a avut loc astăzi la Chișinău, fiind organizată de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Evenimentul a reunit fermieri, experți, reprezentanți ai inst...
17:10
Moldova va aplica Sistemul de Depozit pentru Ambalaje din 2027: ambalajele de băuturi vor deveni resursă, nu gunoi # Moldpres
Republica Moldova va implementa, începând cu anul 2027, Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), un mecanism modern prin care ambalajele de băuturi vor fi colectate, returnate și reciclate, reducând semnificativ cantitatea de deșeuri ajunsă în ...
16:50
Premierul Alexandru Munteanu a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an # Moldpres
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumuri...
16:50
Nouă posturi de pompieri voluntari, renovate cu sprijinul UE. Postul modernizat din Scoreni a fost inaugurat oficial # Moldpres
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri au fost renovate datorită unui sprijin financiar de peste 4,2 milioane de lei oferit de Uniunea Europeană. Printre acestea se numără și postul de pompieri și salvatori voluntari din satul Scoreni, raionul Strășeni, inaug...
16:40
16:10
Un bărbat din Anenii Noi a fost salvat de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în propria locuință # Moldpres
Un bărbat de 72 de ani a fost evacuat la timp dintr-o casă cuprinsă de flăcări în satul Floreni, raionul Anenii Noi, în noaptea de 8 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:10, iar la fața locului a intervenit un echipaj al Ins...
15:50
În după-amiaza și seara zilei de luni, 8 decembrie, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Solicitarea a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu Rom&a...
15:20
Republica Moldova, promovată în Vogue Polska: o apariție spectaculoasă care pune țara pe harta destinațiilor inspiratoare # Moldpres
Republica Moldova își face loc în paginile uneia dintre cele mai prestigioase reviste de modă din lume. Vogue Polska a publicat ediția în care țara noastră este prezentată ca „destinație turistică autentică, plină de farmec, tradiții și poveșt...
15:10
Serviciu modern de salubrizare în satul Câșla, Telenești: proiect finalizat în beneficiul a circa 800 de localnici # Moldpres
În satul Câșla din raionul Telenești a fost finalizat proiectul „Un sat salubru pentru un mediu curat, prin dezvoltarea serviciului modern de salubrizare”. În urma acestuia, aproximativ 800 de locuitori beneficiază de un sistem modern și eficient...
15:10
Servicii mai calitative și protecție sporită pentru consumatorii de energie termică. Modificări aprobate de ANRE # Moldpres
Consumatorii de energie termică vor beneficia de servicii mai calitative, iar activitatea operatorilor care activează în sector va fi eficientizată, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, în redacție nouă,...
14:40
Ministrul Dorin Junghietu: „Republica Moldova își intensifică eforturile pentru consolidarea securității energetice” # Moldpres
Republica Moldova își intensifică eforturile pentru diversificarea surselor de energie, modernizarea infrastructurii și consolidarea securității energetice, în condițiile în care piețele energetice continuă să fie marcate de volatilitate, pe fondul tens...
14:30
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” # Moldpres
Asociația Obștească „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova” a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria A – „Literatura”, distincție conferită de președintele României, Nicușor Dan....
14:30
Donald Trump a vorbit într-un interviu amplu pentru Politico despre problemele acute ale momentului, atenția a fost îndreptată, bineînțeles, către războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a amintit în mod tradițional despre „greșelile&rd...
14:10
Compania „Energocom” a achiziționat, în luna noiembrie, circa 397,552 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 134,7 euro/MWh, informează MOLDPRES.Pentru comparație, în luna octombrie au fost achiziționate circa 387,3 mii M...
14:00
UE își propune să accelereze ajutorul pentru Republica Moldova în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Moldpres
Uniunea Europeană este dispusă să accelereze ajutorul în domeniul energetic acordat Republicii Moldova și Ucrainei în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din țara vecină Ucraina. Despre aceasta a anunțat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoa...
14:00
Încă o magistrată de la Curtea de Apel a picat evaluarea externă, fiind decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru cinci ani # Moldpres
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a confirmat nepromovarea evaluării externe de către judecătoarea Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru, după ce Comisia de evaluare a identificat diferențe semnificative de avere care ridică suspiciuni privind integritatea financ...
13:30
Schimb de bune practici între R. Moldova și Spania privind avansarea negocierilor de aderare la UE, discutate la Chișinău # Moldpres
Progresul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și pașii următori ai Republicii Moldova au constituit principala temă a întrevederii viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, cu secretarul de Stat pentru Afaceri Europene al Spaniei, Fe...
