Chișinăul cere încetarea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană
Unika.md, 10 decembrie 2025 13:50
Chișinăul cere încetarea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 5 minute
14:00
Cel puțin 19 morți și 16 răniți după prăbușirea a două clădiri în Fez, Maroc
14:00
Ludmila Catlabuga: Am lucrat două săptămâni cu fermierii la proiectul de lege, dar protestele sunt un drept # Unika.md
Ludmila Catlabuga: Am lucrat două săptămâni cu fermierii la proiectul de lege, dar protestele sunt un drept
14:00
Energia electrică în Moldova ar putea costa sub 2 lei/kWh, dar prețurile sunt umflate, spune consilierul Denis Șova # Unika.md
Energia electrică în Moldova ar putea costa sub 2 lei/kWh, dar prețurile sunt umflate, spune consilierul Denis Șova
14:00
Republica Moldova continuă să renunțe la acordurile CSI: trei tratate propuse spre denunțare # Unika.md
Republica Moldova continuă să renunțe la acordurile CSI: trei tratate propuse spre denunțare
Acum 15 minute
13:50
Chișinăul cere încetarea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană # Unika.md
Chișinăul cere încetarea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană
Acum 30 minute
13:40
Plafonul pentru deducerea cheltuielilor de studii va fi majorat la 20.000 de lei din 2026 # Unika.md
Plafonul pentru deducerea cheltuielilor de studii va fi majorat la 20.000 de lei din 2026
Acum o oră
13:30
Sondaj IMAS: Ce partide ar intra în Parlament în caz de alegeri anticipate
13:30
Ion Druță, fost președinte al CSJ, acuzat de avere nejustificată și decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice # Unika.md
Ion Druță, fost președinte al CSJ, acuzat de avere nejustificată și decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice
13:10
Protest „preventiv” al fermierilor în fața Guvernului: agricultorii cer intervenții urgente pentru salvarea sectorului # Unika.md
Protest „preventiv” al fermierilor în fața Guvernului: agricultorii cer intervenții urgente pentru salvarea sectorului
13:10
Un bătrân, omorât într-un centru de plasament din Dubăsari, după un conflict violent
13:10
VIDEO//Caz uluitor la Spitalul „Sfânta Treime”: Simion Scurtu spune că a fost declarat mort de medicii legiști, deși este în viață # Unika.md
VIDEO//Caz uluitor la Spitalul „Sfânta Treime”: Simion Scurtu spune că a fost declarat mort de medicii legiști, deși este în viață
Acum 2 ore
13:00
Federația Rusă menține lista țărilor „neprietenoase”. Ce se crede despre Republica Moldova? # Unika.md
Federația Rusă menține lista țărilor „neprietenoase”. Ce se crede despre Republica Moldova?
13:00
Investigație jurnalistică: Averea și cariera lui Dumitru Baltă și Ecaterina Baltă ridică semne de întrebare # Unika.md
Investigație jurnalistică: Averea și cariera lui Dumitru Baltă și Ecaterina Baltă ridică semne de întrebare
12:50
Două companii din Moldova amendate cu circa 6 milioane lei pentru cartel și trucarea unei licitații publice de echipamente medicale # Unika.md
Două companii din Moldova amendate cu circa 6 milioane lei pentru cartel și trucarea unei licitații publice de echipamente medicale
12:50
Controversă privind testarea antidrog a elevilor: Ministrul Educației critică inițiativa primarului Ion Ceban # Unika.md
Controversă privind testarea antidrog a elevilor: Ministrul Educației critică inițiativa primarului Ion Ceban
12:40
Energia de avarie accesată de Moldelectrica ar putea duce la scumpiri ale electricității, avertizează ministrul Energiei # Unika.md
Energia de avarie accesată de Moldelectrica ar putea duce la scumpiri ale electricității, avertizează ministrul Energiei
12:40
Inflația în noiembrie 2025: Prețurile au crescut cu 7%, presiune majoră pe costurile populației # Unika.md
Inflația în noiembrie 2025: Prețurile au crescut cu 7%, presiune majoră pe costurile populației
Acum 6 ore
10:00
Un cetățean ucrainean, condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri de tip „sare” în valoare de peste 6 milioane de lei introduse în Moldova # Unika.md
Un cetățean ucrainean, condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri de tip „sare” în valoare de peste 6 milioane de lei introduse în Moldova
10:00
Rock-opera coregrafică «VOIEVOD» – un eveniment cultural grandios la Chișinău Arena
09:50
Facilitățile fiscale pentru sectorul IT din Republica Moldova ar putea fi eliminate în următorii ani, anunță ministrul Eugen Osmochescu # Unika.md
Facilitățile fiscale pentru sectorul IT din Republica Moldova ar putea fi eliminate în următorii ani, anunță ministrul Eugen Osmochescu
09:50
Trei persoane sancționate pentru vânătoare ilegală de iepure în raioanele Hîncești și Leova # Unika.md
Trei persoane sancționate pentru vânătoare ilegală de iepure în raioanele Hîncești și Leova
09:50
Radu Marian: Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu și Joom ar putea fi impozitate din 2026 # Unika.md
Radu Marian: Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu și Joom ar putea fi impozitate din 2026
09:40
Mariana Mihailă, amintiri de poveste: Ședință foto de familie în atmosfera sărbătorilor de iarnă # Unika.md
Mariana Mihailă, amintiri de poveste: Ședință foto de familie în atmosfera sărbătorilor de iarnă
09:40
Explozie, o butelie de gaz la Sărăteni, Hîncești: Un bărbat de 62 de ani a suferit arsuri # Unika.md
Explozie, o butelie de gaz la Sărăteni, Hîncești: Un bărbat de 62 de ani a suferit arsuri
09:30
Europa își exprimă îngrijorarea: Trump ar putea renunța la negocierile de pace pentru Ucraina din cauza lipsei progresului # Unika.md
Europa își exprimă îngrijorarea: Trump ar putea renunța la negocierile de pace pentru Ucraina din cauza lipsei progresului
09:20
Dosarul fraudei bancare: Avocații lui Plahotniuc încă nu au adus martorii acceptați de instanță # Unika.md
Dosarul fraudei bancare: Avocații lui Plahotniuc încă nu au adus martorii acceptați de instanță
09:20
Ucraina recucerește parțial Pokrovsk, după luni de lupte intense. Orașul rămâne sub presiune rusă # Unika.md
Ucraina recucerește parțial Pokrovsk, după luni de lupte intense. Orașul rămâne sub presiune rusă
09:10
Radu Marian: Salariile din instituțiile de reglementare vor fi plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile mari # Unika.md
Radu Marian: Salariile din instituțiile de reglementare vor fi plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile mari
09:10
Sindicatele cer majorarea salariului minim și a valorii de referință pentru sectorul bugetar în 2026 # Unika.md
Sindicatele cer majorarea salariului minim și a valorii de referință pentru sectorul bugetar în 2026
Acum 8 ore
07:30
Băutura recomandată de cardiologi pentru sănătatea inimii
07:00
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025: Energie nouă, inspirație și decizii importante
Acum 24 ore
00:00
Care este diferența dintre vitamina D2 și D3? Ce formă de vitamina D este mai bună?
9 decembrie 2025
23:40
Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic # Unika.md
Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic
23:00
Zelenski este pregătit pentru alegeri, cere sprijinul SUA și UE
23:00
Peste 750 de femei s-au reunit la prima Gală „Femeile Moldovei”, un eveniment dedicat puterii și implicării feminine # Unika.md
Peste 750 de femei s-au reunit la prima Gală „Femeile Moldovei”, un eveniment dedicat puterii și implicării feminine
22:50
Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor către ruși din „țări neprietenoase”
22:40
Epidemia de „super-gripă” lovește Marea Britanie și Europa: spitale copleșite, școli închise și revenirea măștilor # Unika.md
Epidemia de „super-gripă” lovește Marea Britanie și Europa: spitale copleșite, școli închise și revenirea măștilor
22:40
Zeci de soldați ruși care refuză să participe la război, sunt închiși într-un subsol lângă Mariupol # Unika.md
Zeci de soldați ruși care refuză să participe la război, sunt închiși într-un subsol lângă Mariupol
22:20
Minune la Institutul Mamei și Copilului: Un copil de 1 an și 9 luni, salvat de medici
22:10
Jaful din pandemie a costat Marea Britanie 11 miliarde de lire: fonduri anti-Covid furate prin scheme frauduloase # Unika.md
Jaful din pandemie a costat Marea Britanie 11 miliarde de lire: fonduri anti-Covid furate prin scheme frauduloase
22:00
Presiuni din partea lui Trump: Zelenski are doar câteva zile să răspundă la planul de pace # Unika.md
Presiuni din partea lui Trump: Zelenski are doar câteva zile să răspundă la planul de pace
21:40
Caz răsunător în Italia: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Ce a decis instanța? # Unika.md
Caz răsunător în Italia: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Ce a decis instanța?
21:30
Ambasada Ucrainei din România condamnă organizarea unui concert al artiștilor ruși la Cluj-Napoca: „Arta nu poate fi paravan pentru crimele Rusiei” # Unika.md
Ambasada Ucrainei din România condamnă organizarea unui concert al artiștilor ruși la Cluj-Napoca: „Arta nu poate fi paravan pentru crimele Rusiei”
21:30
Vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova pe 10 decembrie 2025
21:20
Semințe care acționează ca un „scrub” pentru stomac. Sunt bune pentru calmarea tractului digestiv și curățarea colonului # Unika.md
Semințe care acționează ca un „scrub” pentru stomac. Sunt bune pentru calmarea tractului digestiv și curățarea colonului
21:10
Popularitatea lui Zelenski scade: doar 20% dintre ucraineni l-ar vota la viitoarele alegeri prezidențiale # Unika.md
Popularitatea lui Zelenski scade: doar 20% dintre ucraineni l-ar vota la viitoarele alegeri prezidențiale
20:50
Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare # Unika.md
Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare
20:40
Reacția ASP la perchezițiile CNA privind corupția la eliberarea permiselor de conducere în Călărași # Unika.md
Reacția ASP la perchezițiile CNA privind corupția la eliberarea permiselor de conducere în Călărași
20:30
Schimbare de poziție în dosarul tragediei din Boldurești: Complicele lui Ciochină neagă faptele recunoscute anterior # Unika.md
Schimbare de poziție în dosarul tragediei din Boldurești: Complicele lui Ciochină neagă faptele recunoscute anterior
20:20
Scandal forestier la Nisporeni. Asemenea mascare a furtului ”Nu am mai văzut”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.