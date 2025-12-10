Chișinăul cere încetarea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană

Unika.md, 10 decembrie 2025 13:50

Chișinăul cere încetarea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 5 minute
14:00
Cel puțin 19 morți și 16 răniți după prăbușirea a două clădiri în Fez, Maroc Unika.md
Cel puțin 19 morți și 16 răniți după prăbușirea a două clădiri în Fez, Maroc
14:00
Ludmila Catlabuga: Am lucrat două săptămâni cu fermierii la proiectul de lege, dar protestele sunt un drept Unika.md
Ludmila Catlabuga: Am lucrat două săptămâni cu fermierii la proiectul de lege, dar protestele sunt un drept
14:00
Energia electrică în Moldova ar putea costa sub 2 lei/kWh, dar prețurile sunt umflate, spune consilierul Denis Șova Unika.md
Energia electrică în Moldova ar putea costa sub 2 lei/kWh, dar prețurile sunt umflate, spune consilierul Denis Șova
14:00
Republica Moldova continuă să renunțe la acordurile CSI: trei tratate propuse spre denunțare Unika.md
Republica Moldova continuă să renunțe la acordurile CSI: trei tratate propuse spre denunțare
Acum 15 minute
13:50
Chișinăul cere încetarea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană Unika.md
Chișinăul cere încetarea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană
Acum 30 minute
13:40
Plafonul pentru deducerea cheltuielilor de studii va fi majorat la 20.000 de lei din 2026 Unika.md
Plafonul pentru deducerea cheltuielilor de studii va fi majorat la 20.000 de lei din 2026
Acum o oră
13:30
Sondaj IMAS: Ce partide ar intra în Parlament în caz de alegeri anticipate Unika.md
Sondaj IMAS: Ce partide ar intra în Parlament în caz de alegeri anticipate
13:30
Ion Druță, fost președinte al CSJ, acuzat de avere nejustificată și decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice Unika.md
Ion Druță, fost președinte al CSJ, acuzat de avere nejustificată și decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice
13:10
Protest „preventiv” al fermierilor în fața Guvernului: agricultorii cer intervenții urgente pentru salvarea sectorului Unika.md
Protest „preventiv” al fermierilor în fața Guvernului: agricultorii cer intervenții urgente pentru salvarea sectorului
13:10
Un bătrân, omorât într-un centru de plasament din Dubăsari, după un conflict violent Unika.md
Un bătrân, omorât într-un centru de plasament din Dubăsari, după un conflict violent
13:10
VIDEO//Caz uluitor la Spitalul „Sfânta Treime”: Simion Scurtu spune că a fost declarat mort de medicii legiști, deși este în viață Unika.md
VIDEO//Caz uluitor la Spitalul „Sfânta Treime”: Simion Scurtu spune că a fost declarat mort de medicii legiști, deși este în viață
Acum 2 ore
13:00
Federația Rusă menține lista țărilor „neprietenoase”. Ce se crede despre Republica Moldova? Unika.md
Federația Rusă menține lista țărilor „neprietenoase”. Ce se crede despre Republica Moldova?
13:00
Investigație jurnalistică: Averea și cariera lui Dumitru Baltă și Ecaterina Baltă ridică semne de întrebare Unika.md
Investigație jurnalistică: Averea și cariera lui Dumitru Baltă și Ecaterina Baltă ridică semne de întrebare
12:50
Două companii din Moldova amendate cu circa 6 milioane lei pentru cartel și trucarea unei licitații publice de echipamente medicale Unika.md
Două companii din Moldova amendate cu circa 6 milioane lei pentru cartel și trucarea unei licitații publice de echipamente medicale
12:50
Controversă privind testarea antidrog a elevilor: Ministrul Educației critică inițiativa primarului Ion Ceban Unika.md
Controversă privind testarea antidrog a elevilor: Ministrul Educației critică inițiativa primarului Ion Ceban
12:40
Energia de avarie accesată de Moldelectrica ar putea duce la scumpiri ale electricității, avertizează ministrul Energiei Unika.md
Energia de avarie accesată de Moldelectrica ar putea duce la scumpiri ale electricității, avertizează ministrul Energiei
12:40
Inflația în noiembrie 2025: Prețurile au crescut cu 7%, presiune majoră pe costurile populației Unika.md
Inflația în noiembrie 2025: Prețurile au crescut cu 7%, presiune majoră pe costurile populației
Acum 6 ore
10:00
Un cetățean ucrainean, condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri de tip „sare” în valoare de peste 6 milioane de lei introduse în Moldova Unika.md
Un cetățean ucrainean, condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri de tip „sare” în valoare de peste 6 milioane de lei introduse în Moldova
10:00
Rock-opera coregrafică «VOIEVOD» – un eveniment cultural grandios la Chișinău Arena Unika.md
Rock-opera coregrafică «VOIEVOD» – un eveniment cultural grandios la Chișinău Arena
09:50
Facilitățile fiscale pentru sectorul IT din Republica Moldova ar putea fi eliminate în următorii ani, anunță ministrul Eugen Osmochescu Unika.md
Facilitățile fiscale pentru sectorul IT din Republica Moldova ar putea fi eliminate în următorii ani, anunță ministrul Eugen Osmochescu
09:50
Trei persoane sancționate pentru vânătoare ilegală de iepure în raioanele Hîncești și Leova Unika.md
Trei persoane sancționate pentru vânătoare ilegală de iepure în raioanele Hîncești și Leova
09:50
Radu Marian: Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu și Joom ar putea fi impozitate din 2026 Unika.md
Radu Marian: Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu și Joom ar putea fi impozitate din 2026
09:40
Mariana Mihailă, amintiri de poveste: Ședință foto de familie în atmosfera sărbătorilor de iarnă Unika.md
Mariana Mihailă, amintiri de poveste: Ședință foto de familie în atmosfera sărbătorilor de iarnă
09:40
Explozie, o butelie de gaz la Sărăteni, Hîncești: Un bărbat de 62 de ani a suferit arsuri Unika.md
Explozie, o butelie de gaz la Sărăteni, Hîncești: Un bărbat de 62 de ani a suferit arsuri
09:30
Europa își exprimă îngrijorarea: Trump ar putea renunța la negocierile de pace pentru Ucraina din cauza lipsei progresului Unika.md
Europa își exprimă îngrijorarea: Trump ar putea renunța la negocierile de pace pentru Ucraina din cauza lipsei progresului
09:20
Dosarul fraudei bancare: Avocații lui Plahotniuc încă nu au adus martorii acceptați de instanță Unika.md
Dosarul fraudei bancare: Avocații lui Plahotniuc încă nu au adus martorii acceptați de instanță
09:20
Ucraina recucerește parțial Pokrovsk, după luni de lupte intense. Orașul rămâne sub presiune rusă Unika.md
Ucraina recucerește parțial Pokrovsk, după luni de lupte intense. Orașul rămâne sub presiune rusă
09:10
Radu Marian: Salariile din instituțiile de reglementare vor fi plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile mari Unika.md
Radu Marian: Salariile din instituțiile de reglementare vor fi plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile mari
09:10
Sindicatele cer majorarea salariului minim și a valorii de referință pentru sectorul bugetar în 2026 Unika.md
Sindicatele cer majorarea salariului minim și a valorii de referință pentru sectorul bugetar în 2026
Acum 8 ore
07:30
Băutura recomandată de cardiologi pentru sănătatea inimii Unika.md
Băutura recomandată de cardiologi pentru sănătatea inimii
07:00
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025: Energie nouă, inspirație și decizii importante Unika.md
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025: Energie nouă, inspirație și decizii importante
Acum 24 ore
00:00
Care este diferența dintre vitamina D2 și D3? Ce formă de vitamina D este mai bună? Unika.md
Care este diferența dintre vitamina D2 și D3? Ce formă de vitamina D este mai bună?
9 decembrie 2025
23:40
Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic Unika.md
Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic
23:00
Zelenski este pregătit pentru alegeri, cere sprijinul SUA și UE Unika.md
Zelenski este pregătit pentru alegeri, cere sprijinul SUA și UE
23:00
Peste 750 de femei s-au reunit la prima Gală „Femeile Moldovei”, un eveniment dedicat puterii și implicării feminine Unika.md
Peste 750 de femei s-au reunit la prima Gală „Femeile Moldovei”, un eveniment dedicat puterii și implicării feminine
22:50
Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor către ruși din „țări neprietenoase” Unika.md
Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor către ruși din „țări neprietenoase”
22:40
Epidemia de „super-gripă” lovește Marea Britanie și Europa: spitale copleșite, școli închise și revenirea măștilor Unika.md
Epidemia de „super-gripă” lovește Marea Britanie și Europa: spitale copleșite, școli închise și revenirea măștilor
22:40
Zeci de soldați ruși care refuză să participe la război, sunt închiși într-un subsol lângă Mariupol Unika.md
Zeci de soldați ruși care refuză să participe la război, sunt închiși într-un subsol lângă Mariupol
22:20
Minune la Institutul Mamei și Copilului: Un copil de 1 an și 9 luni, salvat de medici Unika.md
Minune la Institutul Mamei și Copilului: Un copil de 1 an și 9 luni, salvat de medici
22:10
Jaful din pandemie a costat Marea Britanie 11 miliarde de lire: fonduri anti-Covid furate prin scheme frauduloase Unika.md
Jaful din pandemie a costat Marea Britanie 11 miliarde de lire: fonduri anti-Covid furate prin scheme frauduloase
22:00
Presiuni din partea lui Trump: Zelenski are doar câteva zile să răspundă la planul de pace Unika.md
Presiuni din partea lui Trump: Zelenski are doar câteva zile să răspundă la planul de pace
21:40
Caz răsunător în Italia: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Ce a decis instanța? Unika.md
Caz răsunător în Italia: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Ce a decis instanța?
21:30
Ambasada Ucrainei din România condamnă organizarea unui concert al artiștilor ruși la Cluj-Napoca: „Arta nu poate fi paravan pentru crimele Rusiei” Unika.md
Ambasada Ucrainei din România condamnă organizarea unui concert al artiștilor ruși la Cluj-Napoca: „Arta nu poate fi paravan pentru crimele Rusiei”
21:30
Vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova pe 10 decembrie 2025 Unika.md
Vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova pe 10 decembrie 2025
21:20
Semințe care acționează ca un „scrub” pentru stomac. Sunt bune pentru calmarea tractului digestiv și curățarea colonului Unika.md
Semințe care acționează ca un „scrub” pentru stomac. Sunt bune pentru calmarea tractului digestiv și curățarea colonului
21:10
Popularitatea lui Zelenski scade: doar 20% dintre ucraineni l-ar vota la viitoarele alegeri prezidențiale Unika.md
Popularitatea lui Zelenski scade: doar 20% dintre ucraineni l-ar vota la viitoarele alegeri prezidențiale
20:50
Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare Unika.md
Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente esențiale prin donația NATO pentru consolidarea capacităților de apărare
20:40
Reacția ASP la perchezițiile CNA privind corupția la eliberarea permiselor de conducere în Călărași Unika.md
Reacția ASP la perchezițiile CNA privind corupția la eliberarea permiselor de conducere în Călărași
20:30
Schimbare de poziție în dosarul tragediei din Boldurești: Complicele lui Ciochină neagă faptele recunoscute anterior Unika.md
Schimbare de poziție în dosarul tragediei din Boldurești: Complicele lui Ciochină neagă faptele recunoscute anterior
20:20
Scandal forestier la Nisporeni. Asemenea mascare a furtului ”Nu am mai văzut” Unika.md
Scandal forestier la Nisporeni. Asemenea mascare a furtului ”Nu am mai văzut”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.