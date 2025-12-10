Volodimir Zelenski anunță că Ucraina poate organiza alegeri, dar are o condiție pentru SUA și aliați

TV8, 10 decembrie 2025 11:00

Volodimir Zelenski anunță că Ucraina poate organiza alegeri, dar are o condiție pentru SUA și aliați

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
11:20
/VIDEO/ România, paradis al infractorilor? Dezvăluirile despre „justiția capturată” de peste Prut, făcute de Recorder TV8
Acum 30 minute
11:00
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina poate organiza alegeri, dar are o condiție pentru SUA și aliați TV8
Acum o oră
10:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1386: Condiția lui Zelenski, cadou lui Putin și lupte la Pokrovsk. „Suntem foarte aproape de un acord” TV8
10:30
/VIDEO/ Droguri de peste 6 milioane de lei, aduse prin vama Briceni: Cum s-a ales un bărbat cu pedeapsă mai blândă TV8
10:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1386: Cadou perfect pentru Putin și lupte grele la Pokrovsk. Stubb: „Suntem destul de aproape de un acord” TV8
Acum 2 ore
10:00
Explozie la Hîncești: Un bărbat a fost dus de urgență la spital, din cauza unei butelii de gaz TV8
09:30
/VIDEO/ Incendiu devastator într-un bloc din China: 12 persoane și-au pierdut viața TV8
Acum 4 ore
09:00
Trump vrea pace până la Crăciun? Zelenski ar fi presat să accepte planul SUA, cu pierderi teritoriale TV8
08:20
/VIDEO/ Ai plătit grădinița sau școala copilului? Cum poți avea impozite mai mici TV8
07:40
Horoscop 10 decembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii stabilesc limite, Scorpionii clarifică relații, Peștii vindecă emoții TV8
Acum 6 ore
07:10
/METEO/ Vremea azi, 10 decembrie 2025: Cer noros și ceață. Care vor fi temperaturile maxime TV8
Acum 12 ore
23:10
/VIDEO/ Liga 7777 intră în faza a doua: Prima etapă va avea loc pe 7 și 8 martie TV8
22:40
/VIDEO/ Scuza unui bărbat care și-a parcat mașina la balcon: A fost alertată poliția TV8
Acum 24 ore
22:10
/VIDEO/ Dosarul omorului de la Boldurești: Cum s-a contrazis presupusul complice al lui Ciochină, în fața judecătorilor TV8
22:00
Liga Campionilor revine: Inter vs. Liverpool, cel mai tare meci al serii TV8
21:30
/VIDEO/ De la alegeri mimate, la persecuții regizate: Despre drepturile omului la „Alo, TV8” TV8
21:30
/VIDEO/ PSRM a protestat contra reorganizării unor școli și cere demisia ministrului: Replica lui Dan Perciun TV8
21:00
/VIDEO/ Forumul Mass-Media 2025: Televiziunile independente se luptă pentru a supraviețui pe piață TV8
20:40
Peste 18 milioane de americani, sub alertă de aer toxic: Pericol de boli respiratorii și cardiace TV8
20:30
/LIVE/ De la alegeri mimate, la persecuții regizate: Despre drepturile omului la „Alo, TV8” TV8
19:20
/VIDEO/ Protest anunțat de fermieri la Guvern: Agricultorii au 3 cerințe urgente TV8
18:50
/VIDEO/ Ion Ceban nu crede în războiul hibrid al Rusiei în Moldova. PAS: „Își dă arama pe față” TV8
18:10
/VIDEO/ „Prima dată văd așa poveste”: Farsă cu buturugi „plantate” la Nisporeni, pentru a păcăli inspectorii TV8
18:10
/VIDEO/ Premieră de zile mari. Constantin Moscovici și Andreea Josan lansează o melodie de sărbătoare: „Să răsune-n toată țara” TV8
17:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1385: Presiune pe Zelenski, ordinul lui Putin și „prostie totală”. Trump laudă Rusia și critică Europa TV8
17:20
Aur pentru Moldova: Doi angajați ai Poliției de Frontieră, campioni europeni la „Kettlebell” TV8
16:50
Noapte de coșmar pentru un bătrân din Anenii Noi: Casa i-a fost cuprinsă de flăcări TV8
16:50
/FOTO/ Accident grav la Cahul: Ambulanță distrusă, trei oameni la spital și șofer dat în căutare TV8
16:50
Cadouri surprinzătoare de la StarNet. Activezi abonamentul și iei gadgeturi la preț special /P/ TV8
15:50
Alertă: Moldelectrica, nevoită să ceară din nou energie electrică de avarie. E mult mai scumpă TV8
15:30
/VIDEO/ Gafa lui Donald Trump despre Crimeea: „E înconjurată în patru părți de ocean” TV8
15:20
Momente de panică pentru o mamă din Fălești: Cum a ajuns cu copiii din baie la spital TV8
15:00
Avion militar rus, prăbușit în timpul unui zbor de test: La bord se aflau 7 persoane TV8
14:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1385: Presiune pe Zelenski, ordinul lui Putin și „prostie totală”. Lituania e în stare de urgenţă TV8
14:30
/VIDEO/ Plaje acoperite de banane într-o țară din Europa: Cum au ajuns fructele la țărm TV8
14:00
/VIDEO/ Zelenski refuză să cedeze teritoriu și va prezenta un plan de pace revizuit: Trump critică Europa TV8
13:50
/PROMO/ De la alegeri mimate, la persecuții regizate: Despre drepturile omului - de la 20:00, la „Alo, TV8” TV8
13:30
/VIDEO/ Alertă în Japonia: Cel puțin 30 de răniți după cutremur. Riscul unor replici persistă TV8
12:50
Veștile bune pentru șoferi continuă: Cât vor costa benzina și motorina pe 10 decembrie 2025 TV8
12:30
Momente de panică pentru o mamă din Fălești: Cum a ajuns cu copii din baie la spital TV8
12:00
Jurnaliști uciși, întemnițați, dispăruți: Bilanț negru de la Reporteri fără Frontiere pentru anul 2025 TV8
11:30
Mihai Sava, Președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova” /P/ TV8
Ieri
11:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1385: Presiune pe Zelenski și ordinul lui Putin. Trump critică Europa, iar Lituania e în stare de urgenţă TV8
10:10
/VIDEO/ Reduceri record la petrolul rusesc: Moscova, forțată să vândă ieftin pentru a-și salva exporturile TV8
09:40
Accidentul cumplit de la Rîșcani: Șoferul fără permis, care a fugit, a fost prins de poliție TV8
09:10
/VIDEO/ Rusia își schimbă strategia în Moldova? Analist, despre retragerea lui Șor: „Nu el a ieșit din joc, ci l-au scos” TV8
08:20
/VIDEO/ De ce s-au scumpit ouăle în Moldova? Ministra Agriculturii: „Avem mai mulți factori care s-au adunat” TV8
07:30
Horoscop 9 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii preiau inițiativa, Racii își ascultă inima, iar Săgetătorii își urmează visurile TV8
07:20
/METEO/ Vremea azi, 9 decembrie 2025: Zi fără precipitații și cu vânt slab. Care vor fi temperaturile maxime TV8
8 decembrie 2025
23:40
Cel mai mare patinoar acoperit se află în Europa: Cât costă biletul de intrare TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.