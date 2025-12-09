/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1385: Presiune pe Zelenski și ordinul lui Putin. Trump critică Europa, iar Lituania e în stare de urgenţă

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1385: Presiune pe Zelenski și ordinul lui Putin. Trump critică Europa, iar Lituania e în stare de urgenţă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8