​„OTP Group, desemnat pentru al treilea an consecutiv lider în topul CEE 100 Banks realizat de The Banker”

Infotag, 10 decembrie 2025 10:30

​„OTP Group, desemnat pentru al treilea an consecutiv lider în topul CEE 100 Banks realizat de The Banker”

Acum 30 minute
10:30
​„OTP Group, desemnat pentru al treilea an consecutiv lider în topul CEE 100 Banks realizat de The Banker” Infotag
Acum 24 ore
17:30
​POLIȚIA DE FRONTIERĂ A R. MOLDOVA AU OPRIT O NOUĂ TENTATIVĂ DE MIGRAȚIE ILEGALĂ Infotag
17:30
​AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE DIN MOLDOVA ȘI SLOVACIA ÎȘI INTENSIFICĂ COOPERAREA Infotag
17:30
SUSȚINĂTORII PARTIDULUI SOCIALIST AU PROTESTAT ÎMPOTRIVA „ÎNCHIDERII ȘCOLILOR” Infotag
17:30
FERMIERII VOR ORGANIZA UN PROTEST DE AVERTISMENT ÎN FAȚA GUVERNULUI MIERCURI Infotag
16:00
​O nouă ediție Innovation Camp susținută de maib s-a desfășurat la Anenii Noi Infotag
13:00
O SCHEMĂ DE CORUPȚIE ÎN OBȚINEREA PERMISELOR DE CONDUCERE A FOST DECONSPIRATĂ ÎN RAIONUL CĂLĂRAȘI Infotag
13:00
FOSTUL VICEPRIMINISTRU PENTRU REINTEGRARE: SECHESTRUL ACTIVELOR COMPANIILOR LUI VICTOR GUȘAN ÎN UCRAINA ESTE ÎN MARE PARTE O DECIZIE POLITICĂ Infotag
13:00
DAN PERCIUN: OPTIMIZAREA ȘCOLILOR AFECTEAZĂ DOAR 0,5% DINTRE ELEVI ȘI ARE CA ȘI OBIECTIV ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI Infotag
11:00
​Maib, premiată la Forbes Moldova Summit & Awards Gala 2025 și prezentă în calitate de speaker și partener Infotag
Ieri
16:00
ÎN TRANSNISTRIA PREVEDEREA CARE OBLIGĂ EXPORTATORII SĂ VÂNDĂ PÂNĂ LA 40% DIN MARFĂ ÎN VALUTĂ A FOST PRELUNGITĂ PENTRU UN AN Infotag
16:00
​DEPUTATUL ADUNĂRII POPORALE PREZINTĂ O ANALIZĂ A GĂGĂUZIEI ȘI A MUNICIPALITĂȚII UNGHENI Infotag
16:00
​MOLDOVA VA EVALUA POLITICA DE INVESTIȚII DIN PUNCTUL DE VEDERE AL OCDE Infotag
16:00
MOLDOVA VA CONTINUA ÎMBUNĂTĂȚIREA LEGISLAȚIEI PENTRU A ÎNDEPLINI STANDARDELE EUROPENE Infotag
12:30
Guvernul de la București a adoptat ordonanța pentru dezvoltarea industriei de apărare Infotag
12:30
DOUĂ SEMINARII DE JURIZARE, ORGANIZATE DE FEDERAȚIA ECVESTRĂ, AU FOST DESFĂȘURATE LA GRĂDINA ZOOLOGICA DIN CHIȘINĂU Infotag
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
SITUAȚIA DIN TRANSNISTRIA NU VA FI UN OBSTACOL ÎN CARE ADERĂ MOLDOVEI LA UE - DEPUTATUL EUROPEAN SIEGFRID MUREȘAN Infotag
17:00
EMISARUL PREȘEDINTELUI NICU POPESCU A DISCUTAT DESPRE MODUL ÎN CARE MOLDOVA POATE PROMOVA MAI BINE REFORMELE ÎN SUEDIA ȘI NORVEGIA Infotag
17:00
VICEPRIM-MINISTRUL: STABILIREA CORECTĂ A PRIORITĂȚILOR ȘI UTILIZAREA OPORTUNITĂȚILOR SUNT ESENȚIALE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Infotag
14:30
FOSTUL VICEPRIMAR AL CAPITALEI, VICTOR CHIRONDA, A VORBIT DESPRE O SCHEMĂ DE CORUPȚIE LA SCARĂ LARGĂ ÎN PRIMĂRIE Infotag
14:30
VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN: MOLDOVA SE VA MIȘCA MULT MAI REPEDE ÎN PROCESUL DE NEGOCIERE DECÂT MULTE ALTE ȚĂRI Infotag
12:00
CHINA SUSȚINE EFORTURILE GUVERNULUI ȘI POPORULUI MOLDOVEI DE A APĂRA INDEPENDENȚA, SUVERANITATEA ȘI INTEGRITATEA TERITORIALĂ A ȚĂRII – AMBASADOAREA RPC DONG ZHIHUA Infotag
12:00
AMBASADORUL CHINEZ ÎN R. MOLDOVA: PLANUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ VA EXTINDE OPORTUNITĂȚILE DE DEZVOLTARE A RELAȚIILOR ÎNTRE CHINA ȘI R. MOLDOVA Infotag
4 decembrie 2025
16:00
Sărbătorește 5 ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5% Infotag
15:30
ȘAPTE PERSOANE REȚINUTE ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE ÎN DIRECȚIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ PUBLICE DIN CHIȘINĂU Infotag
15:30
AUTORITĂȚILE MOLDOVENE ELABOREAZĂ O NOUĂ STRATEGIE NAȚIONALĂ ANTIDROG Infotag
15:30
MIHAI POPȘOI ÎMPĂRTȘEȘTE OPINIA CĂ DONALD TRUMP ESTE „SINGURUL LIDER CARE POATE REALIZA PACE ÎN UCRAINA” Infotag
13:00
UN LOCUTOR AL SATULUI PEPENI A DESCOPERIT O DRONA PE 29 NOIEMBRIE Infotag
13:00
GUVERNUL APROBĂ PROIECTUL DE BUGET PENTRU ANUL 2026 CU UN DEFICIT DE PESTE 20 DE MILIARDE DE LEI Infotag
12:00
​Conturarea unei foi de parcurs pentru dezvoltare, împreună schițăm un nou capitol al cooperării Infotag
11:00
​Noua Strategie națională antidrog, în atenția autorităților Infotag
11:00
Maib - desemnată „Banca Anului” de către The Banker pentru al șaptelea an consecutiv Infotag
3 decembrie 2025
16:30
​PROCURORII TRIMIT DOSARUL PRIVIND REVOLTE ÎN MASĂ PLANIFICATE PENTRU ALEGERI ÎN INSTANȚĂ Infotag
16:30
ÎNCĂ 133 DE PROIECTE DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII RUTIERĂ LOCALE VOR FI IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „EUROPA ÎN APROPIERE” Infotag
16:00
​EXPERT: ÎN TRANSNISTRIA ARE LOC „ÎNTINERIREA” AUTORITĂȚILOR Infotag
14:00
FESTIVALUL DE FILM JAPONEZ VA AVEA LOC ÎN MOLDOVA ÎN PERIOADA 3-6 DECEMBRIE Infotag
14:00
OLIGARHUL VLADIMIR PLAHATNIUC SOLICOITĂ INSTANȚEI AUDIEREA A 164 DE MARTORI ȘN DOSARUL PENAL ÎMPOTRIVA SA Infotag
14:00
​GUVERNUL VA ALOCA 2,36 MILIARDE DE LEI PENTRU COMPENSAȚII ÎN SEZONUL DE ÎNCĂLZIRE Infotag
2 decembrie 2025
16:00
​SPORTIVII MOLDOVENI PARTICIPĂ LA CAMPIONATELE DE BOX DIN DUBAI Infotag
16:00
​PARTIDUL SOCIALIȘTILOR A PROPUS MĂSURI PENTRU A ASIGURA ÎNCĂ 3 MILIARDE DE LEI LA BUGET Infotag
12:30
​MISIUNEA FMI VA VIZITA MOLDOVA ȘN PERIOADA 4-17 DECEMBRIE PENTRU CONSULTĂRI Infotag
12:30
O REUNIUNE A COMITETULUI PARLAMENTAR DE ASOCIERE AL REPUBLICA MOLDOVA – UE VA AVEA LOC VINERI LA CHIȘINĂU Infotag
12:30
Un nou brunch maib dedicat experienței clienților retail: o discuție caldă, deschisă și constructivă Infotag
1 decembrie 2025
16:00
PATRU PERSOANE AU FOST REȚINUTE ÎN MOLDOVA PENTRU TENTATIVĂ DE A TRANSPORTA ILEGAL MIGRANȚI ÎN ROMÂNIA ȘI APOI DE A-I JEFUI Infotag
16:00
O EXPOZIȚIE A ARTISTEI NATALIA ROMANCIUC SE DESCHIDE LA CENTRUL DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE DIN MOLDOVA Infotag
16:00
DEPUTATUL ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI ALEXANDRU TARNAVSCHI SOLICITĂ O DISCUȚIE PUBLICĂ DESPRE AMENZILE PENTRU „CORUPȚIE ELECTORALĂ” Infotag
16:00
UN POLITOLOG CONSIDERĂ CĂ KREMLINUL CREEAZĂ UN NOU PROIECT ȘN MOLDOVA – PARTIDUL „PENTRU ȚARĂ” Infotag
13:00
Referendum în Elveția: alegătorii decid o taxă de moștenire de 50% pentru super-bogați Infotag
13:00
DECIZIA ADUNĂRII POPULAREA A GĂGĂUZIEI (APG) – DEZOLVAREA CEC GĂGĂUZIA A FOST DECLARATĂ ILEGALĂ Infotag
13:00
INVESTIȚIILE PE TERMEN LUNG ÎN ACTIVE AU CRESCUT CU 17% Infotag
