AMBASADORUL CHINEZ ÎN R. MOLDOVA: PLANUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ VA EXTINDE OPORTUNITĂȚILE DE DEZVOLTARE A RELAȚIILOR ÎNTRE CHINA ȘI R. MOLDOVA

Infotag, 5 decembrie 2025 12:00

AMBASADORUL CHINEZ ÎN R. MOLDOVA: PLANUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ VA EXTINDE OPORTUNITĂȚILE DE DEZVOLTARE A RELAȚIILOR ÎNTRE CHINA ȘI R. MOLDOVA

Acum 30 minute
12:00
CHINA SUSȚINE EFORTURILE GUVERNULUI ȘI POPORULUI MOLDOVEI DE A APĂRA INDEPENDENȚA, SUVERANITATEA ȘI INTEGRITATEA TERITORIALĂ A ȚĂRII – AMBASADOAREA RPC DONG ZHIHUA Infotag
12:00
AMBASADORUL CHINEZ ÎN R. MOLDOVA: PLANUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ VA EXTINDE OPORTUNITĂȚILE DE DEZVOLTARE A RELAȚIILOR ÎNTRE CHINA ȘI R. MOLDOVA Infotag
Acum 24 ore
16:00
Sărbătorește 5 ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5% Infotag
15:30
ȘAPTE PERSOANE REȚINUTE ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE ÎN DIRECȚIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ PUBLICE DIN CHIȘINĂU Infotag
15:30
AUTORITĂȚILE MOLDOVENE ELABOREAZĂ O NOUĂ STRATEGIE NAȚIONALĂ ANTIDROG Infotag
15:30
MIHAI POPȘOI ÎMPĂRTȘEȘTE OPINIA CĂ DONALD TRUMP ESTE „SINGURUL LIDER CARE POATE REALIZA PACE ÎN UCRAINA” Infotag
13:00
UN LOCUTOR AL SATULUI PEPENI A DESCOPERIT O DRONA PE 29 NOIEMBRIE Infotag
13:00
GUVERNUL APROBĂ PROIECTUL DE BUGET PENTRU ANUL 2026 CU UN DEFICIT DE PESTE 20 DE MILIARDE DE LEI Infotag
Ieri
12:00
​Conturarea unei foi de parcurs pentru dezvoltare, împreună schițăm un nou capitol al cooperării Infotag
11:00
​Noua Strategie națională antidrog, în atenția autorităților Infotag
11:00
Maib - desemnată „Banca Anului” de către The Banker pentru al șaptelea an consecutiv Infotag
3 decembrie 2025
16:30
​PROCURORII TRIMIT DOSARUL PRIVIND REVOLTE ÎN MASĂ PLANIFICATE PENTRU ALEGERI ÎN INSTANȚĂ Infotag
16:30
ÎNCĂ 133 DE PROIECTE DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII RUTIERĂ LOCALE VOR FI IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „EUROPA ÎN APROPIERE” Infotag
16:00
​EXPERT: ÎN TRANSNISTRIA ARE LOC „ÎNTINERIREA” AUTORITĂȚILOR Infotag
14:00
FESTIVALUL DE FILM JAPONEZ VA AVEA LOC ÎN MOLDOVA ÎN PERIOADA 3-6 DECEMBRIE Infotag
14:00
OLIGARHUL VLADIMIR PLAHATNIUC SOLICOITĂ INSTANȚEI AUDIEREA A 164 DE MARTORI ȘN DOSARUL PENAL ÎMPOTRIVA SA Infotag
14:00
​GUVERNUL VA ALOCA 2,36 MILIARDE DE LEI PENTRU COMPENSAȚII ÎN SEZONUL DE ÎNCĂLZIRE Infotag
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
​SPORTIVII MOLDOVENI PARTICIPĂ LA CAMPIONATELE DE BOX DIN DUBAI Infotag
16:00
​PARTIDUL SOCIALIȘTILOR A PROPUS MĂSURI PENTRU A ASIGURA ÎNCĂ 3 MILIARDE DE LEI LA BUGET Infotag
12:30
​MISIUNEA FMI VA VIZITA MOLDOVA ȘN PERIOADA 4-17 DECEMBRIE PENTRU CONSULTĂRI Infotag
12:30
O REUNIUNE A COMITETULUI PARLAMENTAR DE ASOCIERE AL REPUBLICA MOLDOVA – UE VA AVEA LOC VINERI LA CHIȘINĂU Infotag
12:30
Un nou brunch maib dedicat experienței clienților retail: o discuție caldă, deschisă și constructivă Infotag
1 decembrie 2025
16:00
PATRU PERSOANE AU FOST REȚINUTE ÎN MOLDOVA PENTRU TENTATIVĂ DE A TRANSPORTA ILEGAL MIGRANȚI ÎN ROMÂNIA ȘI APOI DE A-I JEFUI Infotag
16:00
O EXPOZIȚIE A ARTISTEI NATALIA ROMANCIUC SE DESCHIDE LA CENTRUL DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE DIN MOLDOVA Infotag
16:00
DEPUTATUL ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI ALEXANDRU TARNAVSCHI SOLICITĂ O DISCUȚIE PUBLICĂ DESPRE AMENZILE PENTRU „CORUPȚIE ELECTORALĂ” Infotag
16:00
UN POLITOLOG CONSIDERĂ CĂ KREMLINUL CREEAZĂ UN NOU PROIECT ȘN MOLDOVA – PARTIDUL „PENTRU ȚARĂ” Infotag
13:00
Referendum în Elveția: alegătorii decid o taxă de moștenire de 50% pentru super-bogați Infotag
13:00
DECIZIA ADUNĂRII POPULAREA A GĂGĂUZIEI (APG) – DEZOLVAREA CEC GĂGĂUZIA A FOST DECLARATĂ ILEGALĂ Infotag
13:00
INVESTIȚIILE PE TERMEN LUNG ÎN ACTIVE AU CRESCUT CU 17% Infotag
28 noiembrie 2025
16:30
​ACUZAREA A FINALIZAT PREZENTAREA PROBELOR ÎMPOTRIVA LUI VLADIMIR PLAHOTNIUC ÎN INSTANȚĂ Infotag
16:30
MOLDOVA RĂMÂNE ANGAJATĂ ÎN MENȚINEREA PĂCII ÎN EUROPA – SECRETAR DE STAT AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE Infotag
16:30
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU: BRM EST A EFECTUAT TRANZACȚII ÎN VALOARE DE 650 DE MILIOANE DE EURO ÎN TREI ANI Infotag
13:30
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI LANSEAZĂ O MONEDĂ JUBILEARĂ ÎN MEMORIA REGINEI MARIA A ROMÂNIEI Infotag
13:30
BUGETUL FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR DIN MOLDOVA VA DEPĂȘI 10,8 MILIOANE DE LEI ÎN ANUL 2026 Infotag
13:30
GRUPUL FINANCIAR BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ PLASEAZĂ O NOUĂ EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI ÎN VALOARE DE 1,12 MILIARDE RON LA BURSA DE VALORI DIN BUCURESTI Infotag
13:30
MINISTRUL APĂRĂRII: RĂZBOIUL RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI AMENINȚĂ SECURITATEA REGIONALĂ Infotag
13:00
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică Infotag
27 noiembrie 2025
16:30
​ALEGERILE PENTRU ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI PROGRAMATE PENTRU 22 MARTIE 2026 Infotag
16:30
PARLAMENTUL MOLDOVEI ADOPTĂ ÎN LECTURĂ FINALĂ O DECIZIE PRIVIND ÎNCHIDEREA CENTRULUI RUSESC DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ Infotag
15:00
Obține o bursă de studii în Ungaria Infotag
13:30
​ O FETIȚĂ DE 13 ANI A FOST INTERNATĂ LA CHIȘINĂU DUPĂ UN ACCIDENT ÎN CARE A IMPLICAT UN ȘOFER BEAT Infotag
13:30
AUTORITĂȚILE ELECTORALE DIN TRANSNISTRIA SE PLÂNG DE „AMENINȚĂRI DIN PARTEA SERVICIILOR SPECIALE DIN MOLDOVA” Infotag
13:30
​FIECARE A PATRA MAȘINĂ NOUĂ VÂNDUTĂ ÎN MOLDOVA ÎN ANUL 2025 A FOST FABRICATĂ ÎN CHINA Infotag
13:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: PACEA, LIBERTATEA ȘI DEMOCRAȚIA SUNT AMENINȚATE ASTĂZI CA NICIODATĂ Infotag
26 noiembrie 2025
17:30
Cum să te protejezi de fraudele online în perioada Black Friday și a sărbătorilor de iarnă. Maib vine cu recomandări Infotag
15:30
PERCHEZIȚII EFECTUATE ÎN MOLDOVA ȘI ROMÂNIA PENTRU PERSOANE CARE AU ORGANIZAT FALSIFICAREA DE DOCUMENTE Infotag
15:30
GUVERNATOAREA BĂNCII NAȚIONALE, ANCA DRAGU, S-A ÎNTÂLNIT CU AMBASADORUL UE ÎN MOLDOVA, IWONA PIORKO Infotag
15:30
​GUVERNUL IA MĂSURI PENTRU A ACCELERA TRANZIȚIA VERDE A ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII Infotag
15:30
GUVERNUL VA ÎMBUNĂTĂȚI 380 DE CURȚI DIN CHIȘINĂU ÎN CADRUL PROGRAMULUI „CURTE EUROPEANĂ” Infotag
15:30
​MOLDOVA SE ADERĂ PROGRAMULUI UE „EUROPA CREATIVĂ” Infotag
