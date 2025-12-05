AMBASADORUL CHINEZ ÎN R. MOLDOVA: PLANUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ VA EXTINDE OPORTUNITĂȚILE DE DEZVOLTARE A RELAȚIILOR ÎNTRE CHINA ȘI R. MOLDOVA
Infotag, 5 decembrie 2025 12:00
AMBASADORUL CHINEZ ÎN R. MOLDOVA: PLANUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ VA EXTINDE OPORTUNITĂȚILE DE DEZVOLTARE A RELAȚIILOR ÎNTRE CHINA ȘI R. MOLDOVA
Acum 30 minute
12:00
CHINA SUSȚINE EFORTURILE GUVERNULUI ȘI POPORULUI MOLDOVEI DE A APĂRA INDEPENDENȚA, SUVERANITATEA ȘI INTEGRITATEA TERITORIALĂ A ȚĂRII – AMBASADOAREA RPC DONG ZHIHUA
12:00
AMBASADORUL CHINEZ ÎN R. MOLDOVA: PLANUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ VA EXTINDE OPORTUNITĂȚILE DE DEZVOLTARE A RELAȚIILOR ÎNTRE CHINA ȘI R. MOLDOVA
Acum 24 ore
16:00
Sărbătorește 5 ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5%
15:30
ȘAPTE PERSOANE REȚINUTE ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE ÎN DIRECȚIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ PUBLICE DIN CHIȘINĂU
15:30
AUTORITĂȚILE MOLDOVENE ELABOREAZĂ O NOUĂ STRATEGIE NAȚIONALĂ ANTIDROG
15:30
MIHAI POPȘOI ÎMPĂRTȘEȘTE OPINIA CĂ DONALD TRUMP ESTE „SINGURUL LIDER CARE POATE REALIZA PACE ÎN UCRAINA”
13:00
UN LOCUTOR AL SATULUI PEPENI A DESCOPERIT O DRONA PE 29 NOIEMBRIE
13:00
GUVERNUL APROBĂ PROIECTUL DE BUGET PENTRU ANUL 2026 CU UN DEFICIT DE PESTE 20 DE MILIARDE DE LEI
Ieri
12:00
Conturarea unei foi de parcurs pentru dezvoltare, împreună schițăm un nou capitol al cooperării
11:00
Noua Strategie națională antidrog, în atenția autorităților
11:00
Maib - desemnată „Banca Anului” de către The Banker pentru al șaptelea an consecutiv
3 decembrie 2025
16:30
PROCURORII TRIMIT DOSARUL PRIVIND REVOLTE ÎN MASĂ PLANIFICATE PENTRU ALEGERI ÎN INSTANȚĂ
16:30
ÎNCĂ 133 DE PROIECTE DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII RUTIERĂ LOCALE VOR FI IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „EUROPA ÎN APROPIERE”
16:00
EXPERT: ÎN TRANSNISTRIA ARE LOC „ÎNTINERIREA” AUTORITĂȚILOR
14:00
FESTIVALUL DE FILM JAPONEZ VA AVEA LOC ÎN MOLDOVA ÎN PERIOADA 3-6 DECEMBRIE
14:00
OLIGARHUL VLADIMIR PLAHATNIUC SOLICOITĂ INSTANȚEI AUDIEREA A 164 DE MARTORI ȘN DOSARUL PENAL ÎMPOTRIVA SA
14:00
GUVERNUL VA ALOCA 2,36 MILIARDE DE LEI PENTRU COMPENSAȚII ÎN SEZONUL DE ÎNCĂLZIRE
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
SPORTIVII MOLDOVENI PARTICIPĂ LA CAMPIONATELE DE BOX DIN DUBAI
16:00
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR A PROPUS MĂSURI PENTRU A ASIGURA ÎNCĂ 3 MILIARDE DE LEI LA BUGET
12:30
MISIUNEA FMI VA VIZITA MOLDOVA ȘN PERIOADA 4-17 DECEMBRIE PENTRU CONSULTĂRI
12:30
O REUNIUNE A COMITETULUI PARLAMENTAR DE ASOCIERE AL REPUBLICA MOLDOVA – UE VA AVEA LOC VINERI LA CHIȘINĂU
12:30
Un nou brunch maib dedicat experienței clienților retail: o discuție caldă, deschisă și constructivă
1 decembrie 2025
16:00
PATRU PERSOANE AU FOST REȚINUTE ÎN MOLDOVA PENTRU TENTATIVĂ DE A TRANSPORTA ILEGAL MIGRANȚI ÎN ROMÂNIA ȘI APOI DE A-I JEFUI
16:00
O EXPOZIȚIE A ARTISTEI NATALIA ROMANCIUC SE DESCHIDE LA CENTRUL DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE DIN MOLDOVA
16:00
DEPUTATUL ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI ALEXANDRU TARNAVSCHI SOLICITĂ O DISCUȚIE PUBLICĂ DESPRE AMENZILE PENTRU „CORUPȚIE ELECTORALĂ”
16:00
UN POLITOLOG CONSIDERĂ CĂ KREMLINUL CREEAZĂ UN NOU PROIECT ȘN MOLDOVA – PARTIDUL „PENTRU ȚARĂ”
13:00
Referendum în Elveția: alegătorii decid o taxă de moștenire de 50% pentru super-bogați
13:00
DECIZIA ADUNĂRII POPULAREA A GĂGĂUZIEI (APG) – DEZOLVAREA CEC GĂGĂUZIA A FOST DECLARATĂ ILEGALĂ
13:00
INVESTIȚIILE PE TERMEN LUNG ÎN ACTIVE AU CRESCUT CU 17%
28 noiembrie 2025
16:30
ACUZAREA A FINALIZAT PREZENTAREA PROBELOR ÎMPOTRIVA LUI VLADIMIR PLAHOTNIUC ÎN INSTANȚĂ
16:30
MOLDOVA RĂMÂNE ANGAJATĂ ÎN MENȚINEREA PĂCII ÎN EUROPA – SECRETAR DE STAT AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE
16:30
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU: BRM EST A EFECTUAT TRANZACȚII ÎN VALOARE DE 650 DE MILIOANE DE EURO ÎN TREI ANI
13:30
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI LANSEAZĂ O MONEDĂ JUBILEARĂ ÎN MEMORIA REGINEI MARIA A ROMÂNIEI
13:30
BUGETUL FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR DIN MOLDOVA VA DEPĂȘI 10,8 MILIOANE DE LEI ÎN ANUL 2026
13:30
GRUPUL FINANCIAR BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ PLASEAZĂ O NOUĂ EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI ÎN VALOARE DE 1,12 MILIARDE RON LA BURSA DE VALORI DIN BUCURESTI
13:30
MINISTRUL APĂRĂRII: RĂZBOIUL RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI AMENINȚĂ SECURITATEA REGIONALĂ
13:00
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică
27 noiembrie 2025
16:30
ALEGERILE PENTRU ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI PROGRAMATE PENTRU 22 MARTIE 2026
16:30
PARLAMENTUL MOLDOVEI ADOPTĂ ÎN LECTURĂ FINALĂ O DECIZIE PRIVIND ÎNCHIDEREA CENTRULUI RUSESC DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ
15:00
Obține o bursă de studii în Ungaria
13:30
O FETIȚĂ DE 13 ANI A FOST INTERNATĂ LA CHIȘINĂU DUPĂ UN ACCIDENT ÎN CARE A IMPLICAT UN ȘOFER BEAT
13:30
AUTORITĂȚILE ELECTORALE DIN TRANSNISTRIA SE PLÂNG DE „AMENINȚĂRI DIN PARTEA SERVICIILOR SPECIALE DIN MOLDOVA”
13:30
FIECARE A PATRA MAȘINĂ NOUĂ VÂNDUTĂ ÎN MOLDOVA ÎN ANUL 2025 A FOST FABRICATĂ ÎN CHINA
13:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: PACEA, LIBERTATEA ȘI DEMOCRAȚIA SUNT AMENINȚATE ASTĂZI CA NICIODATĂ
26 noiembrie 2025
17:30
Cum să te protejezi de fraudele online în perioada Black Friday și a sărbătorilor de iarnă. Maib vine cu recomandări
15:30
PERCHEZIȚII EFECTUATE ÎN MOLDOVA ȘI ROMÂNIA PENTRU PERSOANE CARE AU ORGANIZAT FALSIFICAREA DE DOCUMENTE
15:30
GUVERNATOAREA BĂNCII NAȚIONALE, ANCA DRAGU, S-A ÎNTÂLNIT CU AMBASADORUL UE ÎN MOLDOVA, IWONA PIORKO
15:30
GUVERNUL IA MĂSURI PENTRU A ACCELERA TRANZIȚIA VERDE A ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII
15:30
GUVERNUL VA ÎMBUNĂTĂȚI 380 DE CURȚI DIN CHIȘINĂU ÎN CADRUL PROGRAMULUI „CURTE EUROPEANĂ”
15:30
MOLDOVA SE ADERĂ PROGRAMULUI UE „EUROPA CREATIVĂ”
