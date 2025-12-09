Ministrul Agriculturii rupe tăcerea în fața protestelor fermierilor: promite moratoriu la executări silite, reforme în finanțare și apără Legea Camerelor Agricole în pofida criticilor din stradă

ProTV.md, 9 decembrie 2025 19:00

Ministrul Agriculturii rupe tăcerea în fața protestelor fermierilor: promite moratoriu la executări silite, reforme în finanțare și apără Legea Camerelor Agricole în pofida criticilor din stradă

Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:30
Mihai Popșoi, în vizită oficială în Carolina de Nord: întâlniri-cheie, distincții oficiale și angajamente pentru noi proiecte bilaterale ProTV.md
18:20
Crește numărul îmbolnăvirilor respiratorii în Republica Moldova: 31 de cazuri de gripă și peste 2.100 de infecții respiratorii într-o singură săptămână ProTV.md
Acum 2 ore
18:10
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor venite dinspre Belarus. Puteri sporite pentru armată ProTV.md
18:00
Trump spune că a venit momentul ca Ucraina să organizeze alegeri. Noi critici la adresa lui Zelenski ProTV.md
17:50
Cadouri surprinzătoare de la StarNet. Activezi abonamentul și iei gadgeturi la preț special ProTV.md
17:20
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu oficiali NATO despre securitatea regională și consolidarea rezilienței Republicii Moldova ProTV.md
Acum 4 ore
17:00
Accident grav la Cahul: trei membri ai unei echipe de ambulanță au ajuns la spital după ce un automobil a lovit frontal autospeciala. Șoferul a părăsit locul impactului - FOTO ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025 ProTV.md
16:50
Accident grav la Cahul: trei membri ai unei echipe de ambulanță au ajuns la spital după ce un automobil a lovit în plin autospeciala. Șoferul a părăsit locul impactului - FOTO ProTV.md
16:40
Drone suspecte au fost semnalate deasupra unei baze militare franceze specializate în informaţii ProTV.md
16:30
Papa Leon a cerut continuarea dialogului pentru „o pace justă” la întâlnirea cu Zelenski. Ce i-a spus liderul ucrainean despre negocierile cu SUA ProTV.md
16:30
Trump spune că Putin are o poziție mai avantajoasă în negocierile de pace: „Rusia este o țară mult mai mare” ProTV.md
16:10
Parteneriatul Summa-FIBA continuă investițiile strategice în economia Republicii Moldova, repoziționând Chișinăul ca hub regional pentru turism business și medical ProTV.md
16:00
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce casa i-a luat foc, la Anenii Noi. IGSU vine cu detalii ProTV.md
16:00
Fraudele legate de COVID au costat Marea Britanie aproape 11 miliarde de lire sterline ProTV.md
15:40
Moldelectrica - nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Explicațiile ministrului Energiei ProTV.md
15:30
„O prostie totală”. Reacția Rusiei la acuzațiile că Putin ar vrea să atace NATO și să restabilească URSS ProTV.md
Acum 6 ore
15:10
Politico: Cel mai influent om din Europa crede că Europa este plină de ratați ProTV.md
15:00
Prin intermediul trimiterilor poștale, introduceau in țară pastile cu efect psihoactiv: Un cetățean străin - reținut, iar doi moldoveni, cercetați în libertate - FOTO ProTV.md
14:40
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
14:30
Un bărbat - condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor solicita detenție pe viață ProTV.md
14:30
Energocom a achiziționat circa 397,552 mii MWh de energie electrică, în luna noiembrie. Care a fost prețul ProTV.md
14:00
Silvia Cecan - elibarată din funcția de judecător. CSM: Nu a promovat evaluarea externă ProTV.md
13:50
Alertă lângă Moscova: un avion de transport militar s-a prăbuşit în timpul unui zbor de încercare. Sunt căutați supravieţuitori ProTV.md
13:30
Volodimir Zelenski se află într-o vizită oficială la Roma. Se va întâlni cu Papa Leon și Giorgia Meloni ProTV.md
Acum 8 ore
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025 ProTV.md
13:10
Japonia ridică alerta de tsunami după cutremurul de magnitudine 7,6: peste 30 de răniți și 90.000 de evacuați ProTV.md
13:10
Donald Trump ameninţă Mexicul cu taxe vamale suplimentare. Ce l-a supărat pe președintele american ProTV.md
12:50
„Deschideau drumul spre UE” pentru migranți din țări afro-asiatice. Doi moldoveni - reținuți pentru 72 de ore ProTV.md
12:50
Eșec în instanță pentru Călin Georgescu. Procesul pentru propagandă legionară poate începe. Ce a declarat fostul candidat la prezidențiale din România ProTV.md
12:20
O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc: Acesta a cerut din nou să nu fie escortat. Motivul invocat - VIDEO ProTV.md
12:10
Avertisment: strategia de securitate a SUA „împărtășește viziunea Rusiei lui Putin” și „stabilește cursul unei rupturi cu Europa” ProTV.md
12:00
Reacția ASP, după perchezițiile CNA într-un dosar privind obținerea ilegală a permiselor de conducere ProTV.md
12:00
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Pronunțarea deciziei pe marginea Raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga - amânată ProTV.md
11:50
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga de la Curtea de Apel Centru - pe ordinea de zi /DOC ProTV.md
11:30
Fermierii ies la protest în fața Guvernului: „Cerem măsuri urgențe pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara" ProTV.md
11:20
Promiteau permise de conducere fără a susține examenele, iar „viitorii șoferi” ofereau mită. CNA și procurorii au descins cu peste 30 de percheziții: o persoană, reținută, iar 22 - cercetate în libertate ProTV.md
11:20
Doi copii au ajuns la spital cu intoxicații cu monoxid de carbon, la Fălești. Precizările IGSU ProTV.md
Acum 12 ore
11:00
Un nou spațiu dedicat frumuseții! Gallery by Ev Gold este locul unde bijuteriile devin artă - VIDEO ProTV.md
11:00
Academia Frumuseții Valentina Safadi: Calitate și profesionalism de 25 de ani - VIDEO ProTV.md
10:50
Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații din Ucraina. Ce spun autoritățile ProTV.md
10:40
Șoferul care a fugit de la accidentul din Rîșcani în care o tânără a murit, iar alta a ajuns la spital - reținut. Detaliile poliției ProTV.md
10:20
Atenție, pasageri. Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei. Este afectată circulația troleibuzelor ProTV.md
09:50
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite” ProTV.md
09:50
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare ProTV.md
09:40
Reparația drumului de ocolire a satului Troița Nouă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO ProTV.md
09:20
Record climatic: Planeta ar putea depăși pragul de 1,5 grade Celsius pentru prima dată, avertizează Copernicus ProTV.md
09:10
Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Republica Moldova. Precizările IGSU ProTV.md
09:00
Reguli mai dure pentru românii care vor cetățenie italiană. Ce prevede un nou proiect de lege ProTV.md
