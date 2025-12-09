Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu oficiali NATO despre securitatea regională și consolidarea rezilienței Republicii Moldova
ProTV.md, 9 decembrie 2025 17:20
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:00
Accident grav la Cahul: trei membri ai unei echipe de ambulanță au ajuns la spital după ce un automobil a lovit frontal autospeciala. Șoferul a părăsit locul impactului - FOTO # ProTV.md
Accident grav la Cahul: trei membri ai unei echipe de ambulanță au ajuns la spital după ce un automobil a lovit frontal autospeciala. Șoferul a părăsit locul impactului - FOTO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025
16:50
Acum 2 ore
16:40
Drone suspecte au fost semnalate deasupra unei baze militare franceze specializate în informaţii # ProTV.md
Drone suspecte au fost semnalate deasupra unei baze militare franceze specializate în informaţii
16:30
Papa Leon a cerut continuarea dialogului pentru „o pace justă” la întâlnirea cu Zelenski. Ce i-a spus liderul ucrainean despre negocierile cu SUA # ProTV.md
Papa Leon a cerut continuarea dialogului pentru „o pace justă” la întâlnirea cu Zelenski. Ce i-a spus liderul ucrainean despre negocierile cu SUA
16:30
Trump spune că Putin are o poziție mai avantajoasă în negocierile de pace: „Rusia este o țară mult mai mare” # ProTV.md
Trump spune că Putin are o poziție mai avantajoasă în negocierile de pace: „Rusia este o țară mult mai mare”
16:10
Parteneriatul Summa-FIBA continuă investițiile strategice în economia Republicii Moldova, repoziționând Chișinăul ca hub regional pentru turism business și medical # ProTV.md
Parteneriatul Summa-FIBA continuă investițiile strategice în economia Republicii Moldova, repoziționând Chișinăul ca hub regional pentru turism business și medical
16:00
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce casa i-a luat foc, la Anenii Noi. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce casa i-a luat foc, la Anenii Noi. IGSU vine cu detalii
16:00
Fraudele legate de COVID au costat Marea Britanie aproape 11 miliarde de lire sterline
Acum 4 ore
15:40
Moldelectrica - nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Explicațiile ministrului Energiei # ProTV.md
Moldelectrica - nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Explicațiile ministrului Energiei
15:30
„O prostie totală”. Reacția Rusiei la acuzațiile că Putin ar vrea să atace NATO și să restabilească URSS # ProTV.md
„O prostie totală”. Reacția Rusiei la acuzațiile că Putin ar vrea să atace NATO și să restabilească URSS
15:10
Politico: Cel mai influent om din Europa crede că Europa este plină de ratați
15:00
Prin intermediul trimiterilor poștale, introduceau in țară pastile cu efect psihoactiv: Un cetățean străin - reținut, iar doi moldoveni, cercetați în libertate - FOTO # ProTV.md
Prin intermediul trimiterilor poștale, introduceau in țară pastile cu efect psihoactiv: Un cetățean străin - reținut, iar doi moldoveni, cercetați în libertate - FOTO
14:40
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:30
Un bărbat - condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor solicita detenție pe viață # ProTV.md
Un bărbat - condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor solicita detenție pe viață
14:30
Energocom a achiziționat circa 397,552 mii MWh de energie electrică, în luna noiembrie. Care a fost prețul # ProTV.md
Energocom a achiziționat circa 397,552 mii MWh de energie electrică, în luna noiembrie. Care a fost prețul
14:00
Silvia Cecan - elibarată din funcția de judecător. CSM: Nu a promovat evaluarea externă
13:50
Alertă lângă Moscova: un avion de transport militar s-a prăbuşit în timpul unui zbor de încercare. Sunt căutați supravieţuitori # ProTV.md
Alertă lângă Moscova: un avion de transport militar s-a prăbuşit în timpul unui zbor de încercare. Sunt căutați supravieţuitori
Acum 6 ore
13:30
Volodimir Zelenski se află într-o vizită oficială la Roma. Se va întâlni cu Papa Leon și Giorgia Meloni # ProTV.md
Volodimir Zelenski se află într-o vizită oficială la Roma. Se va întâlni cu Papa Leon și Giorgia Meloni
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025
13:10
Japonia ridică alerta de tsunami după cutremurul de magnitudine 7,6: peste 30 de răniți și 90.000 de evacuați # ProTV.md
Japonia ridică alerta de tsunami după cutremurul de magnitudine 7,6: peste 30 de răniți și 90.000 de evacuați
13:10
Donald Trump ameninţă Mexicul cu taxe vamale suplimentare. Ce l-a supărat pe președintele american # ProTV.md
Donald Trump ameninţă Mexicul cu taxe vamale suplimentare. Ce l-a supărat pe președintele american
12:50
„Deschideau drumul spre UE” pentru migranți din țări afro-asiatice. Doi moldoveni - reținuți pentru 72 de ore # ProTV.md
„Deschideau drumul spre UE” pentru migranți din țări afro-asiatice. Doi moldoveni - reținuți pentru 72 de ore
12:50
Eșec în instanță pentru Călin Georgescu. Procesul pentru propagandă legionară poate începe. Ce a declarat fostul candidat la prezidențiale din România # ProTV.md
Eșec în instanță pentru Călin Georgescu. Procesul pentru propagandă legionară poate începe. Ce a declarat fostul candidat la prezidențiale din România
12:20
O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc: Acesta a cerut din nou să nu fie escortat. Motivul invocat - VIDEO # ProTV.md
O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc: Acesta a cerut din nou să nu fie escortat. Motivul invocat - VIDEO
12:10
Avertisment: strategia de securitate a SUA „împărtășește viziunea Rusiei lui Putin” și „stabilește cursul unei rupturi cu Europa” # ProTV.md
Avertisment: strategia de securitate a SUA „împărtășește viziunea Rusiei lui Putin” și „stabilește cursul unei rupturi cu Europa”
12:00
Reacția ASP, după perchezițiile CNA într-un dosar privind obținerea ilegală a permiselor de conducere # ProTV.md
Reacția ASP, după perchezițiile CNA într-un dosar privind obținerea ilegală a permiselor de conducere
12:00
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Pronunțarea deciziei pe marginea Raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga - amânată # ProTV.md
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Pronunțarea deciziei pe marginea Raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga - amânată
11:50
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga de la Curtea de Apel Centru - pe ordinea de zi /DOC # ProTV.md
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga de la Curtea de Apel Centru - pe ordinea de zi /DOC
Acum 8 ore
11:30
Fermierii ies la protest în fața Guvernului: „Cerem măsuri urgențe pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara" # ProTV.md
Fermierii ies la protest în fața Guvernului: „Cerem măsuri urgențe pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara"
11:20
Promiteau permise de conducere fără a susține examenele, iar „viitorii șoferi” ofereau mită. CNA și procurorii au descins cu peste 30 de percheziții: o persoană, reținută, iar 22 - cercetate în libertate # ProTV.md
Promiteau permise de conducere fără a susține examenele, iar „viitorii șoferi” ofereau mită. CNA și procurorii au descins cu peste 30 de percheziții: o persoană, reținută, iar 22 - cercetate în libertate
11:20
Doi copii au ajuns la spital cu intoxicații cu monoxid de carbon, la Fălești. Precizările IGSU # ProTV.md
Doi copii au ajuns la spital cu intoxicații cu monoxid de carbon, la Fălești. Precizările IGSU
11:00
Un nou spațiu dedicat frumuseții! Gallery by Ev Gold este locul unde bijuteriile devin artă - VIDEO # ProTV.md
Un nou spațiu dedicat frumuseții! Gallery by Ev Gold este locul unde bijuteriile devin artă - VIDEO
11:00
Academia Frumuseții Valentina Safadi: Calitate și profesionalism de 25 de ani - VIDEO
10:50
Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații din Ucraina. Ce spun autoritățile # ProTV.md
Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații din Ucraina. Ce spun autoritățile
10:40
Șoferul care a fugit de la accidentul din Rîșcani în care o tânără a murit, iar alta a ajuns la spital - reținut. Detaliile poliției # ProTV.md
Șoferul care a fugit de la accidentul din Rîșcani în care o tânără a murit, iar alta a ajuns la spital - reținut. Detaliile poliției
10:20
Atenție, pasageri. Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei. Este afectată circulația troleibuzelor # ProTV.md
Atenție, pasageri. Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei. Este afectată circulația troleibuzelor
09:50
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite” # ProTV.md
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
09:50
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare # ProTV.md
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare
Acum 12 ore
09:40
Reparația drumului de ocolire a satului Troița Nouă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO # ProTV.md
Reparația drumului de ocolire a satului Troița Nouă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO
09:20
Record climatic: Planeta ar putea depăși pragul de 1,5 grade Celsius pentru prima dată, avertizează Copernicus # ProTV.md
Record climatic: Planeta ar putea depăși pragul de 1,5 grade Celsius pentru prima dată, avertizează Copernicus
09:10
Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Republica Moldova. Precizările IGSU
09:00
Reguli mai dure pentru românii care vor cetățenie italiană. Ce prevede un nou proiect de lege # ProTV.md
Reguli mai dure pentru românii care vor cetățenie italiană. Ce prevede un nou proiect de lege
09:00
Israel lovește infrastructuri Hezbollah în sudul Libanului, în pofida acordului de încetare a focului # ProTV.md
Israel lovește infrastructuri Hezbollah în sudul Libanului, în pofida acordului de încetare a focului
08:50
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump # ProTV.md
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump
08:40
„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un posibil război cu Rusia: 400.000 de cetățeni vor fi instruiți # ProTV.md
„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un posibil război cu Rusia: 400.000 de cetățeni vor fi instruiți
08:40
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol # ProTV.md
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol
08:30
Alarmant. Droguri de aproape 1,3 milioane de lei - confiscate într-o săptămână. Ce au găsit polițiștii în urma zecilor de percheziții # ProTV.md
Alarmant. Droguri de aproape 1,3 milioane de lei - confiscate într-o săptămână. Ce au găsit polițiștii în urma zecilor de percheziții
08:20
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis # ProTV.md
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis
