Guvernul accelerează lansarea celei mai mari licitații eoliene din istoria Republicii Moldova

Unika.md, 8 decembrie 2025 22:30

Acum 15 minute
22:40
Tragedie la Tenerife: Doi turiști români au murit după ce valuri puternice i-au lovit într-o piscină naturală închisă Unika.md
Tragedie la Tenerife: Doi turiști români au murit după ce valuri puternice i-au lovit într-o piscină naturală închisă
Acum 30 minute
22:30
Guvernul accelerează lansarea celei mai mari licitații eoliene din istoria Republicii Moldova
Acum o oră
22:20
Zelenski anunță „un mic progres către pace” după discuțiile cu liderii europeni la Londra Unika.md
Zelenski anunță „un mic progres către pace” după discuțiile cu liderii europeni la Londra
22:10
Demiteri și anchetă la Ocolul Silvic Scoreni, Strășeni, după tăieri ilegale de pădure: Moldsilva anunță „toleranță zero” Unika.md
Demiteri și anchetă la Ocolul Silvic Scoreni, Strășeni, după tăieri ilegale de pădure: Moldsilva anunță „toleranță zero”
22:10
Raziile inspectorilor de mediu: braconaj piscicol și cinegetic stopat în patru raioane din Moldova Unika.md
Raziile inspectorilor de mediu: braconaj piscicol și cinegetic stopat în patru raioane din Moldova
Acum 2 ore
21:30
Proteste violente ale fermierilor în Grecia: aeroport blocat în Creta, drumuri și frontiere închise din cauza întârzierilor la plăți Unika.md
Proteste violente ale fermierilor în Grecia: aeroport blocat în Creta, drumuri și frontiere închise din cauza întârzierilor la plăți
21:20
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a murit subit Unika.md
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a murit subit
21:10
Dorin Recean, decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” de gradul I de către Ucraina Unika.md
Dorin Recean, decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” de gradul I de către Ucraina
21:00
„Super-gripa” mutantă provoacă haos în Marea Britanie: școli închise, spitale sub presiune și focare pe vase de croazieră Unika.md
„Super-gripa” mutantă provoacă haos în Marea Britanie: școli închise, spitale sub presiune și focare pe vase de croazieră
Acum 4 ore
20:50
Dan Peciun, despre fuziunea universitară din Moldova: ”O asemenea decizie o iau aproximativ o mie de oameni, prin vot secret Unika.md
Dan Peciun, despre fuziunea universitară din Moldova: ”O asemenea decizie o iau aproximativ o mie de oameni, prin vot secret
19:50
Oxana Crețu, ambasadorul gastronomic al Moldovei în Franța: de la rețetele bunicii la meniul Jocurilor Olimpice de la Paris Unika.md
Oxana Crețu, ambasadorul gastronomic al Moldovei în Franța: de la rețetele bunicii la meniul Jocurilor Olimpice de la Paris
19:40
Zinaida Popa clarifică împrumutul de 2 milioane de lei de la soțul său, fostul director SPPS Vasile Popa Unika.md
Zinaida Popa clarifică împrumutul de 2 milioane de lei de la soțul său, fostul director SPPS Vasile Popa
19:30
Cutremur de 7,6 grade și alertă de tsunami în nordul Japoniei: mii de oameni evacuați și mai multe persoane rănite Unika.md
Cutremur de 7,6 grade și alertă de tsunami în nordul Japoniei: mii de oameni evacuați și mai multe persoane rănite
19:30
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: Anastasia Svetlicinii își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți Unika.md
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: Anastasia Svetlicinii își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți
19:00
Cazul dronei dezmembrate la Pepeni: ancheta continuă, iar soarta localnicului rămâne incertă Unika.md
Cazul dronei dezmembrate la Pepeni: ancheta continuă, iar soarta localnicului rămâne incertă
Acum 6 ore
18:50
Emilian Crețu aduce „Căldura pomului de Crăciun” la Negureni: eveniment caritabil cu zăpadă, muzică și magie de sărbătoare Unika.md
Emilian Crețu aduce „Căldura pomului de Crăciun” la Negureni: eveniment caritabil cu zăpadă, muzică și magie de sărbătoare
18:50
Audieri publice pentru Procurorul General interimar Alexandru Machidon și alți procurori, în decembrie 2025 Unika.md
Audieri publice pentru Procurorul General interimar Alexandru Machidon și alți procurori, în decembrie 2025
17:10
Bombă aeriană rusească scăpată accidental la Belgorod: a rănit un civil și a lăsat 15.000 de oameni fără curent Unika.md
Bombă aeriană rusească scăpată accidental la Belgorod: a rănit un civil și a lăsat 15.000 de oameni fără curent
17:00
Sentință dură pentru o moldoveancă: 17 ani de detenție după o crimă pusă la cale din gelozie și răzbunare Unika.md
Sentință dură pentru o moldoveancă: 17 ani de detenție după o crimă pusă la cale din gelozie și răzbunare
Acum 8 ore
16:50
Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv: Curtea de Apel a prelungit măsura cu încă 30 de zile Unika.md
Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv: Curtea de Apel a prelungit măsura cu încă 30 de zile
16:50
Ministrul Mihai Popșoi și președintele Igor Grosu s-au întâlnit cu diaspora moldovenească din Carolina de Nord Unika.md
Ministrul Mihai Popșoi și președintele Igor Grosu s-au întâlnit cu diaspora moldovenească din Carolina de Nord
16:50
Notele ar putea reveni în clasa a IV-a din 2026: Ministerul Educației propune schimbări pentru o tranziție mai ușoară la gimnaziu Unika.md
Notele ar putea reveni în clasa a IV-a din 2026: Ministerul Educației propune schimbări pentru o tranziție mai ușoară la gimnaziu
Acum 12 ore
14:10
Turneul Internațional de Judo „Memorialul Vasile Luca” – un festival sportiv cu peste 400 de participanți Unika.md
Turneul Internațional de Judo „Memorialul Vasile Luca” – un festival sportiv cu peste 400 de participanți
14:10
Ruda îndepărtată a lui Ramzan Kadîrov care a fugit în Armenia, ucisă la Erevan Unika.md
Ruda îndepărtată a lui Ramzan Kadîrov care a fugit în Armenia, ucisă la Erevan
14:00
ITALIA: 460 de pasageri blocați peste șapte ore într-un tunel, fără apă și ventilație Unika.md
ITALIA: 460 de pasageri blocați peste șapte ore într-un tunel, fără apă și ventilație
14:00
Piața plăților cu cardul din Moldova înregistrează cea mai rapidă creștere din istorie Unika.md
Piața plăților cu cardul din Moldova înregistrează cea mai rapidă creștere din istorie
13:50
Cine este Tatiana Zalevskaia, tânăra care a preluat conducerea „parlamentului” de la Tiraspol Unika.md
Cine este Tatiana Zalevskaia, tânăra care a preluat conducerea „parlamentului” de la Tiraspol
13:40
România lansează DraculaLand, cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie din Europa Unika.md
România lansează DraculaLand, cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie din Europa
13:40
Omul de afaceri din Moldova, Vlad Musteață, respinge informațiile despre reținere și dosar penal în România Unika.md
Omul de afaceri din Moldova, Vlad Musteață, respinge informațiile despre reținere și dosar penal în România
13:30
Acțiune antidrog în raionul Briceni: percheziții și ridicări de substanțe interzise Unika.md
Acțiune antidrog în raionul Briceni: percheziții și ridicări de substanțe interzise
