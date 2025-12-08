Zinaida Popa clarifică împrumutul de 2 milioane de lei de la soțul său, fostul director SPPS Vasile Popa

Zinaida Popa clarifică împrumutul de 2 milioane de lei de la soțul său, fostul director SPPS Vasile Popa

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md