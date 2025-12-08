Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu este noul primar al capitalei României - VIDEO
ProTV.md, 8 decembrie 2025 22:10
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu este noul primar al capitalei României - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
22:40
Moldoveanul Artur Crăciun a înscris în poarta liderei din a doua ligă a Poloniei, Wisla Cracovia - VIDEO # ProTV.md
Moldoveanul Artur Crăciun a înscris în poarta liderei din a doua ligă a Poloniei, Wisla Cracovia - VIDEO
22:40
Un fundaș de 18 ani a înscris golul finalului de an. Acesta a reușit o execuție spectaculoasă cu călcâiul, ca un adevărat atacant. Golul fabulos vine din derby-ul de nord al Bundesligii - VIDEO # ProTV.md
Un fundaș de 18 ani a înscris golul finalului de an. Acesta a reușit o execuție spectaculoasă cu călcâiul, ca un adevărat atacant. Golul fabulos vine din derby-ul de nord al Bundesligii - VIDEO
Acum 30 minute
22:30
Portarul naționalei României și al clubului Celta Vigo, Ionuț Radu, a avut o prestație remarcabilă în duelul cu Real Madrid - VIDEO # ProTV.md
Portarul naționalei României și al clubului Celta Vigo, Ionuț Radu, a avut o prestație remarcabilă în duelul cu Real Madrid - VIDEO
22:30
Scandal absurd în fotbalul indian: Un jucător a văzut cartonașul roșu înainte de startul partidei pentru că purta lenjerie de o culoare interzisă - VIDEO # ProTV.md
Scandal absurd în fotbalul indian: Un jucător a văzut cartonașul roșu înainte de startul partidei pentru că purta lenjerie de o culoare interzisă - VIDEO
22:30
Naționala României de handbal feminin a încheiat cu o victorie Campionatul Mondial - VIDEO # ProTV.md
Naționala României de handbal feminin a încheiat cu o victorie Campionatul Mondial - VIDEO
Acum o oră
22:20
Feeria Crăciunului cuprinde Europa: mii de „Moși Crăciun” au alergat pe străzile Budapestei - VIDEO # ProTV.md
Feeria Crăciunului cuprinde Europa: mii de „Moși Crăciun” au alergat pe străzile Budapestei - VIDEO
22:20
Lando Norris, fiul unui milionar britanic, dar un pilot format prin muncă și perseverență, a devenit în acest an campion mondial în Formula 1 - VIDEO # ProTV.md
Lando Norris, fiul unui milionar britanic, dar un pilot format prin muncă și perseverență, a devenit în acest an campion mondial în Formula 1 - VIDEO
22:20
Rasmus Hojlund a decis derby-ul dintre Napoli și Juventus - VIDEO
22:10
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu este noul primar al capitalei României - VIDEO # ProTV.md
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu este noul primar al capitalei României - VIDEO
22:10
Chișinăul a vibrat pe ritmurile Irinei Rimes: energie, emoție și un show incendiar pe scena Arenei Chișinău, chiar și în ciuda unei pene de curent - VIDEO # ProTV.md
Chișinăul a vibrat pe ritmurile Irinei Rimes: energie, emoție și un show incendiar pe scena Arenei Chișinău, chiar și în ciuda unei pene de curent - VIDEO
22:00
Internauții ironizează haosul din trafic după inaugurarea bradului de Crăciun: primarul Ceban cere „mai multă toleranță”, deși orașul a fost paralizat - VIDEO # ProTV.md
Internauții ironizează haosul din trafic după inaugurarea bradului de Crăciun: primarul Ceban cere „mai multă toleranță”, deși orașul a fost paralizat - VIDEO
Acum 2 ore
21:50
După reținerea celor patru funcționari de la Direcția Locativ-Comunală, Ion Ceban contestă claritatea probelor și acuză guvernarea că încearcă să distragă atenția de la problemele reale ale țării - VIDEO # ProTV.md
După reținerea celor patru funcționari de la Direcția Locativ-Comunală, Ion Ceban contestă claritatea probelor și acuză guvernarea că încearcă să distragă atenția de la problemele reale ale țării - VIDEO
21:30
Un exercițiu de siguranță inedit la Liceul „Vasile Alecsandri”: peste 700 de elevi au învățat cum să reacționeze în caz de incendiu sau urgențe medicale cu ajutorul pompierilor și SMURD - VIDEO # ProTV.md
Un exercițiu de siguranță inedit la Liceul „Vasile Alecsandri”: peste 700 de elevi au învățat cum să reacționeze în caz de incendiu sau urgențe medicale cu ajutorul pompierilor și SMURD - VIDEO
21:20
Moldelectrica vine cu actualizări: Volumul necesar de energie electrică pentru acoperirea consumului intern este asigurat integral - VIDEO # ProTV.md
Moldelectrica vine cu actualizări: Volumul necesar de energie electrică pentru acoperirea consumului intern este asigurat integral - VIDEO
21:20
Explozie la Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. A folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă - VIDEO # ProTV.md
Explozie la Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. A folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă - VIDEO
Acum 4 ore
20:40
Atacuri cu drone rusești în Ucraina: un mort și peste 35 de răniți după lovituri asupra clădirilor rezidențiale - VIDEO # ProTV.md
Atacuri cu drone rusești în Ucraina: un mort și peste 35 de răniți după lovituri asupra clădirilor rezidențiale - VIDEO
20:40
Vreme extrem de rece în Europa după sărbători: experții avertizează asupra unui val de frig polar - VIDEO # ProTV.md
Vreme extrem de rece în Europa după sărbători: experții avertizează asupra unui val de frig polar - VIDEO
20:20
Negocierile de pace SUA–Ucraina blocate pe problema Donbasului: Kievul refuză să cedeze teritorii în fața presiunilor Washingtonului - VIDEO # ProTV.md
Negocierile de pace SUA–Ucraina blocate pe problema Donbasului: Kievul refuză să cedeze teritorii în fața presiunilor Washingtonului - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.12.2025
19:50
„I-am zis să îmi mai dea o sticlă, a zis că nu are”: bărbatul din Anenii Noi a recunoscut că și-a ucis mama după ce aceasta a refuzat să îi dea alcool - VIDEO # ProTV.md
„I-am zis să îmi mai dea o sticlă, a zis că nu are”: bărbatul din Anenii Noi a recunoscut că și-a ucis mama după ce aceasta a refuzat să îi dea alcool - VIDEO
19:40
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilier municipal la Bălți # ProTV.md
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilier municipal la Bălți
19:20
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți # ProTV.md
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți
19:20
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk # ProTV.md
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk
19:10
Unul câte unul, oamenii lui Șor părăsesc rândurile: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți # ProTV.md
Unul câte unul, oamenii lui Șor părăsesc rândurile: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți
19:00
Cooperare sectorială, proiecte de asistență tehnică și financiară și susținerea Moldovei în procesul european: întrevedere la MAE între Carolina Perebinos și ambasadorul Finlandei # ProTV.md
Cooperare sectorială, proiecte de asistență tehnică și financiară și susținerea Moldovei în procesul european: întrevedere la MAE între Carolina Perebinos și ambasadorul Finlandei
Acum 6 ore
18:50
Guvernul și UNICEF își reafirmă parteneriatul pentru protecția drepturilor copiilor și reducerea sărăciei în rândul acestora # ProTV.md
Guvernul și UNICEF își reafirmă parteneriatul pentru protecția drepturilor copiilor și reducerea sărăciei în rândul acestora
18:40
Accidente rutiere, hipotermii și intoxicații: Serviciul de Urgență a intervenit în peste 14 mii de cazuri într-o săptămână # ProTV.md
Accidente rutiere, hipotermii și intoxicații: Serviciul de Urgență a intervenit în peste 14 mii de cazuri într-o săptămână
18:40
De la taxe pentru cazare și piețe până la publicitate și servicii taxi: Primăria Chișinău propune majorări pentru 2026 pentru consolidarea bugetului local # ProTV.md
De la taxe pentru cazare și piețe până la publicitate și servicii taxi: Primăria Chișinău propune majorări pentru 2026 pentru consolidarea bugetului local
18:20
Cutremur de 7,6 în largul Japoniei. Autoritățile avertizează asupra unui tsunami cu o înălțime de până la trei metri - VIDEO # ProTV.md
Cutremur de 7,6 în largul Japoniei. Autoritățile avertizează asupra unui tsunami cu o înălțime de până la trei metri - VIDEO
18:20
Premieră în Consiliul UE, unde statele membre au convenit să înăsprească politica privind migrația. Măsurile stabilite # ProTV.md
Premieră în Consiliul UE, unde statele membre au convenit să înăsprească politica privind migrația. Măsurile stabilite
17:30
MITP Awards 2025: Cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice # ProTV.md
MITP Awards 2025: Cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 08.12.2025
Acum 8 ore
16:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare vor avea acces la trei medicamente moderne compensate # ProTV.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare vor avea acces la trei medicamente moderne compensate
16:50
Fostul premier Dorin Recean, decorat cu Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”: distincție oferită pentru sprijinul constant al Moldovei în momentele critice ale Ucrainei # ProTV.md
Fostul premier Dorin Recean, decorat cu Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”: distincție oferită pentru sprijinul constant al Moldovei în momentele critice ale Ucrainei
16:40
Schema „Ruda implicată în accident” lovește din nou: trei tineri, reținuți după ce au apelat o femeie, s-au prezentat ca organe de drept și au estorcat o mie de dolari și 5000 de lei - VIDEO # ProTV.md
Schema „Ruda implicată în accident” lovește din nou: trei tineri, reținuți după ce au apelat o femeie, s-au prezentat ca organe de drept și au estorcat o mie de dolari și 5000 de lei - VIDEO
16:30
Zelenski a fost ținta unei „amenințări coordonate” în timpul vizitei la Dublin, anunță ministrul irlandez al justiției # ProTV.md
Zelenski a fost ținta unei „amenințări coordonate” în timpul vizitei la Dublin, anunță ministrul irlandez al justiției
16:00
Zelenski: Nu există niciun acord cu SUA privind cedarea teritoriilor din estul Ucrainei
15:50
Uniunea Europeană răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetăţenilor europeni” # ProTV.md
Uniunea Europeană răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetăţenilor europeni”
15:40
Trimișii lui Volodimir Zelenski „au convenit” detaliile planului de pace cu SUA. Când îl vor informa pe președinte # ProTV.md
Trimișii lui Volodimir Zelenski „au convenit” detaliile planului de pace cu SUA. Când îl vor informa pe președinte
15:30
Razie antidrog în Chișinău: Substanțe interzise - găsite la patru bărbați în diferite sectoare ale capitalei - FOTO # ProTV.md
Razie antidrog în Chișinău: Substanțe interzise - găsite la patru bărbați în diferite sectoare ale capitalei - FOTO
15:30
Vladimir Andronachi rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Ciocana # ProTV.md
Vladimir Andronachi rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Ciocana
15:10
Comisia Europeană, reacție furibundă după ce Elon Musk a cerut abolirea UE: Declaraţii complet nebune # ProTV.md
Comisia Europeană, reacție furibundă după ce Elon Musk a cerut abolirea UE: Declaraţii complet nebune
Acum 12 ore
14:30
Avea la el droguri în valoare de peste 350 de mii de lei. Un tânăr de 18 ani - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Avea la el droguri în valoare de peste 350 de mii de lei. Un tânăr de 18 ani - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
14:30
Trei oameni au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală și au fost duși în larg, în Tenerife # ProTV.md
Trei oameni au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală și au fost duși în larg, în Tenerife
14:30
Un bărbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, fiind suspectat de omorul propriei mame: Ar fi bătut-o până la moarte. Poliția anunță cum s-a întâmplat totul - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, fiind suspectat de omorul propriei mame: Ar fi bătut-o până la moarte. Poliția anunță cum s-a întâmplat totul - VIDEO
13:40
Bătaie cu pumnii, în plină stradă. Un bărbat, lovit intenționat de un taximetrist cu mașina - VIDEO # ProTV.md
Bătaie cu pumnii, în plină stradă. Un bărbat, lovit intenționat de un taximetrist cu mașina - VIDEO
13:30
Ar putea sta ani grei în pușcărie. Doi tineri din Chișinău - plasați în arest pentru 30 de zile, după ce au fost prinși că puneau în circulație bani falși - VIDEO # ProTV.md
Ar putea sta ani grei în pușcărie. Doi tineri din Chișinău - plasați în arest pentru 30 de zile, după ce au fost prinși că puneau în circulație bani falși - VIDEO
13:30
Accident în fața primăriei Chișinău: Două mașini - avariate, după ce s-au ciocnit violent. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Accident în fața primăriei Chișinău: Două mașini - avariate, după ce s-au ciocnit violent. Imagini surprinse de martori - VIDEO
13:10
Accident grav în fața Primăriei Chișinău, două mașini s-au ciocnit violent - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 08.12.2025
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.