Atacuri cu drone rusești în Ucraina: un mort și peste 35 de răniți după lovituri asupra clădirilor rezidențiale - VIDEO

ProTV.md, 8 decembrie 2025 20:40

Atacuri cu drone rusești în Ucraina: un mort și peste 35 de răniți după lovituri asupra clădirilor rezidențiale - VIDEO

Acum 5 minute
21:20
Moldelectrica vine cu actualizări: Volumul necesar de energie electrică pentru acoperirea consumului intern este asigurat integral - VIDEO
21:20
Explozie la Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. A folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă - VIDEO
Acum o oră
20:40
Atacuri cu drone rusești în Ucraina: un mort și peste 35 de răniți după lovituri asupra clădirilor rezidențiale - VIDEO
20:40
Vreme extrem de rece în Europa după sărbători: experții avertizează asupra unui val de frig polar - VIDEO
20:20
Negocierile de pace SUA–Ucraina blocate pe problema Donbasului: Kievul refuză să cedeze teritorii în fața presiunilor Washingtonului - VIDEO
Acum 2 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.12.2025
19:50
„I-am zis să îmi mai dea o sticlă, a zis că nu are”: bărbatul din Anenii Noi a recunoscut că și-a ucis mama după ce aceasta a refuzat să îi dea alcool - VIDEO
19:40
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilier municipal la Bălți
19:20
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți
19:20
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk
Acum 4 ore
19:10
Unul câte unul, oamenii lui Șor părăsesc rândurile: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți
19:00
Cooperare sectorială, proiecte de asistență tehnică și financiară și susținerea Moldovei în procesul european: întrevedere la MAE între Carolina Perebinos și ambasadorul Finlandei
18:50
Guvernul și UNICEF își reafirmă parteneriatul pentru protecția drepturilor copiilor și reducerea sărăciei în rândul acestora
18:40
Accidente rutiere, hipotermii și intoxicații: Serviciul de Urgență a intervenit în peste 14 mii de cazuri într-o săptămână
18:40
De la taxe pentru cazare și piețe până la publicitate și servicii taxi: Primăria Chișinău propune majorări pentru 2026 pentru consolidarea bugetului local
18:20
Cutremur de 7,6 în largul Japoniei. Autoritățile avertizează asupra unui tsunami cu o înălțime de până la trei metri - VIDEO
18:20
Premieră în Consiliul UE, unde statele membre au convenit să înăsprească politica privind migrația. Măsurile stabilite
17:30
MITP Awards 2025: Cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice
Acum 6 ore
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 08.12.2025
16:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet, hipertensiune și afecțiuni cardiovasculare vor avea acces la trei medicamente moderne compensate
16:50
Fostul premier Dorin Recean, decorat cu Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”: distincție oferită pentru sprijinul constant al Moldovei în momentele critice ale Ucrainei
16:40
Schema „Ruda implicată în accident” lovește din nou: trei tineri, reținuți după ce au apelat o femeie, s-au prezentat ca organe de drept și au estorcat o mie de dolari și 5000 de lei - VIDEO
16:30
Zelenski a fost ținta unei „amenințări coordonate” în timpul vizitei la Dublin, anunță ministrul irlandez al justiției
16:00
Zelenski: Nu există niciun acord cu SUA privind cedarea teritoriilor din estul Ucrainei
15:50
Uniunea Europeană răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetăţenilor europeni”
15:40
Trimișii lui Volodimir Zelenski „au convenit” detaliile planului de pace cu SUA. Când îl vor informa pe președinte
15:30
Razie antidrog în Chișinău: Substanțe interzise - găsite la patru bărbați în diferite sectoare ale capitalei - FOTO
15:30
Vladimir Andronachi rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Ciocana
Acum 8 ore
15:10
Comisia Europeană, reacție furibundă după ce Elon Musk a cerut abolirea UE: Declaraţii complet nebune
14:30
Avea la el droguri în valoare de peste 350 de mii de lei. Un tânăr de 18 ani - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
14:30
Trei oameni au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală și au fost duși în larg, în Tenerife
14:30
Un bărbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, fiind suspectat de omorul propriei mame: Ar fi bătut-o până la moarte. Poliția anunță cum s-a întâmplat totul - VIDEO
13:40
Bătaie cu pumnii, în plină stradă. Un bărbat, lovit intenționat de un taximetrist cu mașina - VIDEO
13:30
Ar putea sta ani grei în pușcărie. Doi tineri din Chișinău - plasați în arest pentru 30 de zile, după ce au fost prinși că puneau în circulație bani falși - VIDEO
13:30
Accident în fața primăriei Chișinău: Două mașini - avariate, după ce s-au ciocnit violent. Imagini surprinse de martori - VIDEO
Acum 12 ore
13:10
Accident grav în fața Primăriei Chișinău, două mașini s-au ciocnit violent - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 08.12.2025
12:50
De la creativitate la câștig! Stilista Valentina Safadi împărtășește secretele victoriei la Campionatul Mondial GKOT 2025: „Sincer emoțiile până acum...” - VIDEO
12:40
A pornit spre Paris cu aproape 14 mii de dolari și 10 mii de euro, dar „a uitat” să-i declare. Un pasager - documentat pe Aeroportul Internațional Chișinău - FOTO
12:40
Peste 4 mii de încălcări, comise de șoferi, în acest weekend. Câți au fost prinși băuți la volan
12:40
Evenimentul caritabil al anului: Gala Generozității 2025, un succes strălucitor la Madison Park - VIDEO
12:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a felicitat noul primar de București, însă i-a greșit numele. Cum internauții l-au corectat pe șeful Legislativului - FOTO
11:50
Cel puţin un mort şi 12 răniţi în noi atacuri cu drone ruseşti asupra Ucrainei. Printre victime se numără și copii
11:40
Sinteza CNA: Opt persoane reținute în dosare de corupție, peste 5 milioane de lei ridicate și active de peste 7,7 milioane de lei sechestrate
11:30
EXIMBANK alături de cea de-a 27-a ediție a Târgului Internațional de Caritate - VIDEO
11:30
Un lot de aproape 400 de kilograme de ceai cu pesticide din import, nimicit de ANSA
10:50
Conducea în stare de ebrietate avansată și fără permis. Un bărbat, condamnat la aproape 2 ani de închisoare
10:40
Explozie la Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. A folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă
10:40
De Minaur îl învinge pe Casper Ruud și câștigă turneul demonstrativ UTS de la Londra
10:20
Moldelectrica vine cu actualizări: Volumul necesar de energie electrică pentru acoperirea consumului intern este asigurat integral
