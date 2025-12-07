Igor Grosu, la Chicago: „Comunitatea moldovenilor din America de Nord este unită, energică și unul dintre cei mai buni ambasadori ai Republicii Moldova”
Moldpres, 7 decembrie 2025 19:30
Comunitatea moldovenilor din Chicago este cea mai mare din America de Nord, iar energia, solidaritatea și succesul acesteia reprezintă un model pentru diaspora din întreaga lume, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul vizitei sale în Sta...
Acum o oră
19:30
Acum 6 ore
15:40
Reparațiile la rețeaua electrică din Ucraina vor dura câteva săptămâni, declară operatorul Ukrenergo # Moldpres
Reparațiile la rețeaua electrică a Ucrainei, după un atac aerian rusesc major, vor dura câteva săptămâni, a declarat sâmbătă operatorul rețelei de stat a țării, Ukrenergo, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și dpa.Vitalii Zaicenko, șeful...
Acum 8 ore
12:40
VIDEO // Prim-ministrul Alexandru Munteanu răspunde la întrebările cetățenilor: „Vreau ca schimbările în țara noastră să devină vizibile” # Moldpres
Prioritatea Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu este îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, ceea ce presupune dezvoltarea economică a Republicii Moldova și locuri de muncă bine plătite. Astfel a răspuns premierul întrebărilor cetățe...
Acum 12 ore
11:10
Consolidarea relațiilor SUA–Moldova: Igor Grosu și Mihai Popșoi, la Chicago pentru întrevederi cu diaspora, investitori și oficiali americani # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a ajuns la Chicago, unde conduce o agendă plină de întrevederi cu diaspora, comunitatea de afaceri și reprezentanți ai autorităților americane. Vizita are ca obiectiv consolidarea relațiilor moldo-americane și promovare...
11:00
Rusia a reluat atacurile aeriene asupra Ucrainei, în timp ce discuțiile pentru un posibil acord de pace avansează în SUA # Moldpres
Rusia a reluat atacurile aeriene asupra Ucrainei, în timp ce discuțiile pentru un posibil acord de pace avansează între Kiev și echipa de negociatori a lui Donald Trump. Raidurile au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la doar câteva ...
09:40
Președinta Maia Sandu revocă distincțiile de stat acordatepreședintelui Federației de Judo și unui antrenor # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat prin decret decizia de conferire a distincțiilor de stat pentru două persoane din domeniul sportului: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și Grigore Po...
09:30
Europa ar trebui să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO de apărare convențională # Moldpres
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capabilităților de apărare convențională ale NATO, le-au declarat reprezentanți ai Pentagonului unor diplomați europeni la Washington în această săptămână, transmite MOLDPRES cu ...
09:20
Moldova deschide ușa investitorilor români: până la 75% sprijin financiar pentru proiecte industriale # Moldpres
Companiile românești interesate să investească în sectorul industrial din Republica Moldova pot beneficia de una dintre cele mai avantajoase scheme de ajutor regional din regiune — cu finanțări ce pot ajunge până la 75% din valoarea proiectului. Prog...
Ieri
19:50
BTA: Agenția Scope Ratings Confirmă Ratingul de Credit „A-” al Bulgariei, Perspectivă Stabilă # Moldpres
Agenția europeană de rating Scope Ratings a încheiat monitorizarea ratingului de credit al Bulgariei și confirmă ratingul pe termen lung al țării la A-/Stabil, a anunțat instituția pe site-ul său. Ratingurile pe termen scurt ale Bulgariei sunt S-1/Stabil, transmite...
19:50
Moldova accelerează tranziția verde: Gala Eco Energetică 2025 premiază proiectele care modernizează țara # Moldpres
Proiectele care reduc consumul de energie, optimizează costurile și promovează un comportament responsabil față de mediu au fost în centrul Galei Moldova Eco Energetică 2025 – evenimentul care a evidențiat impactul concret al inițiativelor durabile aplicate &i...
19:20
Cumpăr BUN de-acasă // Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu îndeamnă cetățenii să susțină producătorii locali: „Căutați pe rafturi produsele moldovenești” # Moldpres
Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu cheamă cetățenii să se alăture campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), o inițiativă menită să încurajeze consumul de...
19:00
Casa de Cultură din Manta, Cahul, renovată în cadrul Programului național „Satul European” # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a efectuat o vizită de lucru în comuna Manta, Cahul, unde a evaluat stadiul modernizării Palatului de Cultură „Ion Furnică”, renovat în cadrul programului național „Satul European 2”. Instituția cultur...
16:10
Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilicită a unui frasin: „Nu este suficient să fie amendat doar făptașul” # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile de la Spațiile Verzi din Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls din rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu doar făptașul trebuie sa...
15:40
Sistemul electroenergetic funcționează sub presiune după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul Dorin Junghietu: „Moldelectrica a solicitat României ajutor de avarie” # Moldpres
Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova funcționează sub presiune în urma atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Loviturile au avariat un grup energetic important ...
15:20
Șapte persoane au murit și 11 au fost rănite sâmbătă dimineață devreme, când un autobuz s-a izbit de un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.C...
14:50
Republica Populară Chineză (RPC), aflată la mii de kilometri distanță de Republica Moldova, devine tot mai cunoscută publicului moldovean. Tot mai multe oportunități de instruire și evenimente organizate de partea chineză, accesibile grație sprijinului oferit de Ambasa...
12:20
În premieră, industria ospitalității din Republica Moldova a celebrat excelența în cadrul Galei „Moldova Hospitality Awards 2025”, un eveniment de referință care a scos în evidență potențialul sectorului HoReCa și contribuția acestuia la d...
11:30
Un nod feroviar din apropierea capitalei ucrainene Kiev a fost lovit în timpul unui atac rusesc la scară largă cu drone și rachete care a avariat depoul și vagoane de cale ferată, a declarat sâmbătă compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznîția, ...
11:00
O navă de pasageri care transporta 137 de persoane a lovit un pod pe Canalul Main-Dunăre din statul Bavaria, în sudul Germaniei, echipajul și toți pasagerii neavând de suferit, potrivit poliției, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și dpa.Poliția a d...
10:00
În toate sectoarele capitalei se desfășoară târguri și iarmaroace cu produse locale menite să susțină producătorii și să ofere locuitorilor acces la produse agricole și bunuri de sezon. În Piața Marii Adunări Naționale a fost deschis Târ...
08:50
Un polițist de frontieră a fost transportat de urgență la spital după ce a fost rănit cu arma din dotare. Viața polițistului nu este în pericol, afirmă medicii. Incidentul s-a întâmplat vineri, 5 decembrie, în zona de responsabilitate a Sectorului...
00:10
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat astăzi ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025, transmite MOLDPRES.Astfel, parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetul...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
FOTO // Ministrul Culturii, în vizită la Cahul: investițiile și accesul la programe culturale, priorități pentru regiune # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a efectuat astăzi o vizită la Cahul pentru a evalua situația sectorului cultural din regiune și pentru a discuta cu autoritățile locale și responsabilii instituțiilor de profil. Vizita a fost motivată, potrivit ministrului, de dinamis...
18:50
Post de pompieri voluntari inaugurat la Scoreni: intervenții mai rapide pentru patru localități din Strășeni și Ialoveni # Moldpres
La Scoreni, raionul Strășeni, a fost inaugurat astăzi Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari, care va deservi patru localități din raioanele Strășeni și Ialoveni – Scoreni, Nimoreni, Malcoci și Condrița, transmite MOLDPRES.La eveniment...
18:40
În Piața Marii Adunări Naționale din centrul capitalei a fost dat astăzi start sărbătorilor de iarnă cu aprinderea luminilor și inaugurarea Pomului de Crăciun. În PMAN au fost amenajate o scenă pentru spectacole, zone foto tematice, elemente decorative, Căs...
18:30
Locuitorii Bucureștiului sunt chemați la urne pe 7 decembrie pentru a-și alege viitorul primar. Aproape 1,8 milioane de alegători sunt așteptați să voteze și să desemneze persoana care va conduce cel mai mare și mai bogat oraș al României până în 202...
18:10
17:40
China invită Moldova să se alăture „trenului rapid” al dezvoltării. Ambasadoarea Dong Zhihua: „Se deschid noi oportunități avantajoase” # Moldpres
China își propune să accelereze dezvoltarea economică și modernizarea țării, punând accent pe îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor, și în acest demers invită Republica Moldova să se alăture „trenului rapid” al dezvo...
17:00
Moldova, parte activă a dialogului european în domeniul transporturilor. Vladimir Bolea: „Ne aliniem pe deplin standardelor UE” # Moldpres
Republica Moldova continuă să își consolideze rolul în arhitectura regională a transporturilor, prin participarea activă la cea de-a 9-a reuniune a Consiliului Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), desfășurată astăzi la Bruxelles. Evenimentul a ...
16:40
16:40
Chișinăul a notificat oficial Federația Rusă despre denunțarea Acordului privind centrele culturale # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe informează că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la ...
16:30
FOTO // Un nou lot de mobilier școlar, oferit de Guvernul României, ajunge în școlile din Bălţi # Moldpres
Municipiul Bălți a primit astăzi un nou lot de mobilier școlar oferit de Guvernul României, prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Donația a fost distribuită către Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza”, av&ac...
16:20
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia riscă ani grei de pușcărie. Procurorii au solicitat pedeapsa în dosarul de abuz de putere și delapidare # Moldpres
Treisprezece ani de închisoare au cerut procurorii pentru Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, acuzat de abuz de serviciu și delapidare în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru presă de purtăto...
16:00
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost supus unor lucrări de reparație capitală în cadrul unui proiect finanțat din Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină ...
16:00
SUA vor ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO # Moldpres
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus diplomaţilor europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce repre...
15:50
Igor Grosu, în vizită de lucru în SUA: „Pledăm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și un acord de pace care să facă dreptate poporului ucrainean” # Moldpres
Republica Moldova își reafirmă solidaritatea deplină cu Ucraina și poporul ucrainean în contextul războiului declanșat de Federația Rusă. Mesajul a fost transmis în cadrul întrevederii președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu Keith Kellogg, tri...
15:50
R. Moldova, studiu de caz pentru UE în fața războiului hibrid al Kremlinului. Siegfried Mureșan: „Este esențial să învățăm din experiența Moldovei” # Moldpres
Experiența acumulată de Republica Moldova în războiul hibrid purtat de Federația Rusă merită să fie studiată și preluată de statele membre ale Uniunii Europene. „Avem ce învăța de la Republica Moldova”, a declarat la Chișinău eurodeputatul ro...
15:40
Peste 200 de funcționari locali, instruiți pentru aplicarea procedurilor contravenționale de mediu în 11 raioane # Moldpres
Asociaţia obştească EcoContact, în parteneriat cu Ministerul Mediului, a desfășurat, în perioada octombrie–noiembrie 2025, un program amplu de instruire juridico-administrativă pentru autoritățile publice locale din 11 raioane, în cadrul proiectulu...
15:40
Peste 5 milioane de lei au fost ridicate de CNA în cazul achizițiilor publice. Șapte persoane, reținute # Moldpres
Centrul Național Anticorupție /CNA/ a ridicat peste 5 milioane de lei după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice. Banii, în diferită valută, au fost de...
15:30
FOTO // Revitalizare urbană la Ialoveni: Teatrul Verde conectat la centrul orașului printr-o zonă modernă și utilă localnicilor # Moldpres
Lucrările de revitalizare urbană din Ialoveni, în cadrul proiectului „Reabilitarea albiei râului Ișnovăț cu redarea destinației pentru odihnă activă în sector”, au fost finalizate, oferind comunității un spațiu modern, accesibil și dedica...
15:30
UE–Moldova: Comitetul parlamentar cere deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere # Moldpres
Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană–Republica Moldova solicită Consiliului European deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere. Solicitarea se regăsește în Declarația adoptată vineri, 5 decembrie, în cadrul reuniunii desfășurate...
15:00
Noi reguli de la ANSA contra imaginilor înșelătoare: produsele alimentare doar cu arome nu mai pot fi ilustrate cu fructe sau legume # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunţă operatorii din domeniul alimentar despre intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind informarea consumatorilor, aplicabile începând cu 11 decembrie 2025, referitoare în special la...
14:20
Ministerul Infrastructurii a finalizat pregătirile pentru noul lot de proiecte „Europa este aproape”: 61 de primari au semnat deja contractele de finanțare # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a anunțat finalizarea pregătirilor pentru implementarea noului lot de 133 de proiecte aprobate prin Programul „Europa este aproape”, menite să modernizeze drumurile și infrastructura locală din Republic...
14:10
Moldova marchează Ziua Mondială a Solului, resursa strategică care modelează viitorul agriculturii, al mediului și al securității climatice # Moldpres
Astăzi marcăm Ziua Mondială a Solului, instituită de FAO (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură), pentru a atrage atenția asupra rolului esențial pe care solul îl joacă în agricultură, funcționarea ecosistemelor, reziliența clim...
14:10
Credite avantajoase pentru fermieri: 250 de afaceri agricole au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Moldpres
De la lansarea sa în luna martie și până la sfârșitul lunii noiembrie 2025, Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) a oferit sprijin financiar pentru 250 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 47 în luna noi...
14:00
Forța de muncă la nivel de țară a constituit, în trimestrul III al anului curent, 887,1 mii de persoane, fiind în creștere cu 7,6%. Totodată, populația ocupată de peste 15 ani a reprezentat 856,0 mii de persoane, fiind în creștere cu 8,1%. Datele au fos...
13:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va audia luni, 8 decembrie, și vineri, 12 decembrie, patru judecători, subiecți ai procedurii de vetting, care vor oferi clarificări cu privire la anumite dubii de integritate identificate în procesul de verificare, transmite MOLDPRE...
13:00
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi, într-un interviu acordat CNN: „R. Moldova și moldovenii sunt un adevărat exemplu de reziliență. Am stat drepți în fața acțiunilor maligne ale Rusiei” # Moldpres
Republica Moldova și moldovenii sunt un adevărat exemplu de reziliență. Am stat drepți în fața acțiunilor maligne ale Rusiei. Am rezistat acestei avalanșe de tentative de subminare a democrației noastre, de sabotare, de slăbire și de a ne lua suveranitatea. Decla...
12:40
FOTO // Sectorul de drum Borceag – Chioselia Rusă a fost modernizat: peste 5,9 milioane de lei investiți în infrastructura rutieră regională # Moldpres
Lucrările de modernizare a sectorului de drum care conectează satele Borceag și Chioselia Rusă, în sudul țării, au fost finalizate, oferind locuitorilor din zonă un acces mai sigur și mai rapid către principalele rute de transport, transmite MOLDPRES.„P...
12:40
Cetăţenii moldoveni din SUA vor avea acces mai rapid la documente și serviciile consulare # Moldpres
Misiunea diplomatică a Republicii Moldova la Washington D.C. va fi dotată cu echipament mobil nou pentru colectarea datelor biometrice, ceea ce va permite perfectarea cărților de identitate și a pașapoartelor, transmite MOLDPRES.Astfel, cetăţenii moldoveni aflați &ic...
