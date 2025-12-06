Casa de Cultură din Manta, Cahul, renovată în cadrul Programului național „Satul European”
Moldpres, 6 decembrie 2025 19:00
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a efectuat o vizită de lucru în comuna Manta, Cahul, unde a evaluat stadiul modernizării Palatului de Cultură „Ion Furnică”, renovat în cadrul programului național „Satul European 2”. Instituția cultur...
Acum 30 minute
19:20
Cumpăr BUN de-acasă // Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu îndeamnă cetățenii să susțină producătorii locali: „Căutați pe rafturi produsele moldovenești” # Moldpres
Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu cheamă cetățenii să se alăture campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), o inițiativă menită să încurajeze consumul de...
Acum o oră
19:00
Casa de Cultură din Manta, Cahul, renovată în cadrul Programului național „Satul European” # Moldpres
Acum 4 ore
16:10
Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilicită a unui frasin: „Nu este suficient să fie amendat doar făptașul” # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile de la Spațiile Verzi din Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls din rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu doar făptașul trebuie sa...
Acum 6 ore
15:40
Sistemul electroenergetic funcționează sub presiune după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul Dorin Junghietu: „Moldelectrica a solicitat României ajutor de avarie” # Moldpres
Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova funcționează sub presiune în urma atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Loviturile au avariat un grup energetic important ...
15:20
Șapte persoane au murit și 11 au fost rănite sâmbătă dimineață devreme, când un autobuz s-a izbit de un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.C...
14:50
Republica Populară Chineză (RPC), aflată la mii de kilometri distanță de Republica Moldova, devine tot mai cunoscută publicului moldovean. Tot mai multe oportunități de instruire și evenimente organizate de partea chineză, accesibile grație sprijinului oferit de Ambasa...
Acum 8 ore
12:20
În premieră, industria ospitalității din Republica Moldova a celebrat excelența în cadrul Galei „Moldova Hospitality Awards 2025”, un eveniment de referință care a scos în evidență potențialul sectorului HoReCa și contribuția acestuia la d...
Acum 12 ore
11:30
Un nod feroviar din apropierea capitalei ucrainene Kiev a fost lovit în timpul unui atac rusesc la scară largă cu drone și rachete care a avariat depoul și vagoane de cale ferată, a declarat sâmbătă compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznîția, ...
11:00
O navă de pasageri care transporta 137 de persoane a lovit un pod pe Canalul Main-Dunăre din statul Bavaria, în sudul Germaniei, echipajul și toți pasagerii neavând de suferit, potrivit poliției, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și dpa.Poliția a d...
10:00
În toate sectoarele capitalei se desfășoară târguri și iarmaroace cu produse locale menite să susțină producătorii și să ofere locuitorilor acces la produse agricole și bunuri de sezon. În Piața Marii Adunări Naționale a fost deschis Târ...
08:50
Un polițist de frontieră a fost transportat de urgență la spital după ce a fost rănit cu arma din dotare. Viața polițistului nu este în pericol, afirmă medicii. Incidentul s-a întâmplat vineri, 5 decembrie, în zona de responsabilitate a Sectorului...
Acum 24 ore
00:10
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat astăzi ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025, transmite MOLDPRES.Astfel, parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetul...
Ieri
19:10
FOTO // Ministrul Culturii, în vizită la Cahul: investițiile și accesul la programe culturale, priorități pentru regiune # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a efectuat astăzi o vizită la Cahul pentru a evalua situația sectorului cultural din regiune și pentru a discuta cu autoritățile locale și responsabilii instituțiilor de profil. Vizita a fost motivată, potrivit ministrului, de dinamis...
18:50
Post de pompieri voluntari inaugurat la Scoreni: intervenții mai rapide pentru patru localități din Strășeni și Ialoveni # Moldpres
La Scoreni, raionul Strășeni, a fost inaugurat astăzi Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari, care va deservi patru localități din raioanele Strășeni și Ialoveni – Scoreni, Nimoreni, Malcoci și Condrița, transmite MOLDPRES.La eveniment...
18:40
În Piața Marii Adunări Naționale din centrul capitalei a fost dat astăzi start sărbătorilor de iarnă cu aprinderea luminilor și inaugurarea Pomului de Crăciun. În PMAN au fost amenajate o scenă pentru spectacole, zone foto tematice, elemente decorative, Căs...
18:30
Locuitorii Bucureștiului sunt chemați la urne pe 7 decembrie pentru a-și alege viitorul primar. Aproape 1,8 milioane de alegători sunt așteptați să voteze și să desemneze persoana care va conduce cel mai mare și mai bogat oraș al României până în 202...
18:10
17:40
China invită Moldova să se alăture „trenului rapid” al dezvoltării. Ambasadoarea Dong Zhihua: „Se deschid noi oportunități avantajoase” # Moldpres
China își propune să accelereze dezvoltarea economică și modernizarea țării, punând accent pe îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor, și în acest demers invită Republica Moldova să se alăture „trenului rapid” al dezvo...
17:00
Moldova, parte activă a dialogului european în domeniul transporturilor. Vladimir Bolea: „Ne aliniem pe deplin standardelor UE” # Moldpres
Republica Moldova continuă să își consolideze rolul în arhitectura regională a transporturilor, prin participarea activă la cea de-a 9-a reuniune a Consiliului Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), desfășurată astăzi la Bruxelles. Evenimentul a ...
16:40
16:40
Chișinăul a notificat oficial Federația Rusă despre denunțarea Acordului privind centrele culturale # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe informează că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la ...
16:30
FOTO // Un nou lot de mobilier școlar, oferit de Guvernul României, ajunge în școlile din Bălţi # Moldpres
Municipiul Bălți a primit astăzi un nou lot de mobilier școlar oferit de Guvernul României, prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Donația a fost distribuită către Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza”, av&ac...
16:20
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia riscă ani grei de pușcărie. Procurorii au solicitat pedeapsa în dosarul de abuz de putere și delapidare # Moldpres
Treisprezece ani de închisoare au cerut procurorii pentru Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, acuzat de abuz de serviciu și delapidare în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru presă de purtăto...
16:00
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost supus unor lucrări de reparație capitală în cadrul unui proiect finanțat din Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină ...
16:00
SUA vor ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO # Moldpres
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus diplomaţilor europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce repre...
15:50
Igor Grosu, în vizită de lucru în SUA: „Pledăm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și un acord de pace care să facă dreptate poporului ucrainean” # Moldpres
Republica Moldova își reafirmă solidaritatea deplină cu Ucraina și poporul ucrainean în contextul războiului declanșat de Federația Rusă. Mesajul a fost transmis în cadrul întrevederii președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu Keith Kellogg, tri...
15:50
R. Moldova, studiu de caz pentru UE în fața războiului hibrid al Kremlinului. Siegfried Mureșan: „Este esențial să învățăm din experiența Moldovei” # Moldpres
Experiența acumulată de Republica Moldova în războiul hibrid purtat de Federația Rusă merită să fie studiată și preluată de statele membre ale Uniunii Europene. „Avem ce învăța de la Republica Moldova”, a declarat la Chișinău eurodeputatul ro...
15:40
Peste 200 de funcționari locali, instruiți pentru aplicarea procedurilor contravenționale de mediu în 11 raioane # Moldpres
Asociaţia obştească EcoContact, în parteneriat cu Ministerul Mediului, a desfășurat, în perioada octombrie–noiembrie 2025, un program amplu de instruire juridico-administrativă pentru autoritățile publice locale din 11 raioane, în cadrul proiectulu...
15:40
Peste 5 milioane de lei au fost ridicate de CNA în cazul achizițiilor publice. Șapte persoane, reținute # Moldpres
Centrul Național Anticorupție /CNA/ a ridicat peste 5 milioane de lei după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice. Banii, în diferită valută, au fost de...
15:30
FOTO // Revitalizare urbană la Ialoveni: Teatrul Verde conectat la centrul orașului printr-o zonă modernă și utilă localnicilor # Moldpres
Lucrările de revitalizare urbană din Ialoveni, în cadrul proiectului „Reabilitarea albiei râului Ișnovăț cu redarea destinației pentru odihnă activă în sector”, au fost finalizate, oferind comunității un spațiu modern, accesibil și dedica...
15:30
UE–Moldova: Comitetul parlamentar cere deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere # Moldpres
Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană–Republica Moldova solicită Consiliului European deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere. Solicitarea se regăsește în Declarația adoptată vineri, 5 decembrie, în cadrul reuniunii desfășurate...
15:00
Noi reguli de la ANSA contra imaginilor înșelătoare: produsele alimentare doar cu arome nu mai pot fi ilustrate cu fructe sau legume # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunţă operatorii din domeniul alimentar despre intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind informarea consumatorilor, aplicabile începând cu 11 decembrie 2025, referitoare în special la...
14:20
Ministerul Infrastructurii a finalizat pregătirile pentru noul lot de proiecte „Europa este aproape”: 61 de primari au semnat deja contractele de finanțare # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a anunțat finalizarea pregătirilor pentru implementarea noului lot de 133 de proiecte aprobate prin Programul „Europa este aproape”, menite să modernizeze drumurile și infrastructura locală din Republic...
14:10
Moldova marchează Ziua Mondială a Solului, resursa strategică care modelează viitorul agriculturii, al mediului și al securității climatice # Moldpres
Astăzi marcăm Ziua Mondială a Solului, instituită de FAO (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură), pentru a atrage atenția asupra rolului esențial pe care solul îl joacă în agricultură, funcționarea ecosistemelor, reziliența clim...
14:10
Credite avantajoase pentru fermieri: 250 de afaceri agricole au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Moldpres
De la lansarea sa în luna martie și până la sfârșitul lunii noiembrie 2025, Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) a oferit sprijin financiar pentru 250 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 47 în luna noi...
14:00
Forța de muncă la nivel de țară a constituit, în trimestrul III al anului curent, 887,1 mii de persoane, fiind în creștere cu 7,6%. Totodată, populația ocupată de peste 15 ani a reprezentat 856,0 mii de persoane, fiind în creștere cu 8,1%. Datele au fos...
13:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va audia luni, 8 decembrie, și vineri, 12 decembrie, patru judecători, subiecți ai procedurii de vetting, care vor oferi clarificări cu privire la anumite dubii de integritate identificate în procesul de verificare, transmite MOLDPRE...
13:00
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi, într-un interviu acordat CNN: „R. Moldova și moldovenii sunt un adevărat exemplu de reziliență. Am stat drepți în fața acțiunilor maligne ale Rusiei” # Moldpres
Republica Moldova și moldovenii sunt un adevărat exemplu de reziliență. Am stat drepți în fața acțiunilor maligne ale Rusiei. Am rezistat acestei avalanșe de tentative de subminare a democrației noastre, de sabotare, de slăbire și de a ne lua suveranitatea. Decla...
12:40
FOTO // Sectorul de drum Borceag – Chioselia Rusă a fost modernizat: peste 5,9 milioane de lei investiți în infrastructura rutieră regională # Moldpres
Lucrările de modernizare a sectorului de drum care conectează satele Borceag și Chioselia Rusă, în sudul țării, au fost finalizate, oferind locuitorilor din zonă un acces mai sigur și mai rapid către principalele rute de transport, transmite MOLDPRES.„P...
12:40
Cetăţenii moldoveni din SUA vor avea acces mai rapid la documente și serviciile consulare # Moldpres
Misiunea diplomatică a Republicii Moldova la Washington D.C. va fi dotată cu echipament mobil nou pentru colectarea datelor biometrice, ceea ce va permite perfectarea cărților de identitate și a pașapoartelor, transmite MOLDPRES.Astfel, cetăţenii moldoveni aflați &ic...
12:20
Moldova accelerează pregătirile pentru aderarea la UE în domeniul energiei: progrese prezentate la Comitetul Parlamentar de Asociere RM–UE # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat astăzi la lucrările Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE), reuniune deschisă de copreședinții Marcel Spatari și Siegfried Mureșan. Evenimentul a adus la aceeași ...
12:20
Prețul la motorină coboară din nou sub pragul de 20 lei/litru. În rezultatul scăderilor continue din ultimele două săptămâni, media zilnică a micșorării prețului la motorină a fost de aproximativ 0,6%, ceea ce a generat o reducere cumulată de 1,27 lei/lit...
12:10
12:00
Vicepremierul Vladimir Bolea reprezintă Republica Moldova la Consiliul Ministerial al Comunității Transporturilor, desfășurat la Bruxelles # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), participă astăzi, alături de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, la Consiliul Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), eveniment desf...
11:50
„Cronicarul fără cuvinte”, filmul lui Bogdan Anton, deschide Festivalul de Film Studențesc 2025 la Chișinău # Moldpres
Filmul „Cronicarul fără cuvinte”, o producție semnată de tânărul regizor Bogdan Anton, va deschide ediția din 2025 a Festivalului de Film Studențesc, care se desfășoară între 5 și 7 decembrie la cinematograful Odeon din Chișinău. În rolu...
11:30
Trafic aerian în creștere pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în luna noiembrie 2025 # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău continuă să înregistreze o evoluție ascendentă a traficului aerian, menținând trendul de creștere constantă din ultimele luni. Potrivit instituţiei aeroportuare, luna noiembrie 2025 a confir...
11:20
Premierul Alexandru Munteanu despre camionul cu arme depistat la frontieră: „Nu pare a fi un caz sistemic sau care face parte dintr-un trafic organizat” # Moldpres
Cazul ce vizează camionul cu arme, depistat la frontiera moldo-română, nu pare a fi unul sistemic sau care face parte dintr-un trafic organizat. În prezent, organele de forță din Republica Moldova și România continuă ancheta pe acest caz, iar ulterior vor ...
11:20
Moldova înregistrează progrese în modernizarea economiei: scorul PMR pentru 2025 indică apropierea de standardele europene # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat progrese vizibile în ultimii ani în ceea ce privește reglementarea piețelor, arată noii indicatori ai Băncii Mondiale privind Reglementarea Piețelor (PMR). Potrivit informațiilor prezentate de vicepremierul Eugeniu Osmochesc...
11:10
Avansarea proiectelor de gestionare a deșeurilor, examinate la Ministerul Mediului cu noul șef al BERD în Moldova # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu secretarul de stat Grigore Stratulat, a avut o întrevedere cu noul şef al Biroului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi. Discuțiile s-au concentra...
11:00
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut la Washington o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Discuțiile au vizat provocările actuale ale Republicii Moldova, războiul din Uc...
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
