Acum 5 minute
12:20
Moldova accelerează pregătirile pentru aderarea la UE în domeniul energiei: progrese prezentate la Comitetul Parlamentar de Asociere RM–UE # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat astăzi la lucrările Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE), reuniune deschisă de copreședinții Marcel Spatari și Siegfried Mureșan. Evenimentul a adus la aceeași ...
12:20
Prețul la motorină coboară din nou sub pragul de 20 lei/litru. În rezultatul scăderilor continue din ultimele două săptămâni, media zilnică a micșorării prețului la motorină a fost de aproximativ 0,6%, ceea ce a generat o reducere cumulată de 1,27 lei/lit...
Acum 15 minute
12:10
Acum 30 minute
12:00
Vicepremierul Vladimir Bolea reprezintă Republica Moldova la Consiliul Ministerial al Comunității Transporturilor, desfășurat la Bruxelles # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), participă astăzi, alături de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, la Consiliul Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), eveniment desf...
Acum o oră
11:50
„Cronicarul fără cuvinte”, filmul lui Bogdan Anton, deschide Festivalul de Film Studențesc 2025 la Chișinău # Moldpres
Filmul „Cronicarul fără cuvinte”, o producție semnată de tânărul regizor Bogdan Anton, va deschide ediția din 2025 a Festivalului de Film Studențesc, care se desfășoară între 5 și 7 decembrie la cinematograful Odeon din Chișinău. În rolu...
11:30
Trafic aerian în creștere pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în luna noiembrie 2025 # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău continuă să înregistreze o evoluție ascendentă a traficului aerian, menținând trendul de creștere constantă din ultimele luni. Potrivit instituţiei aeroportuare, luna noiembrie 2025 a confir...
Acum 2 ore
11:20
Premierul Alexandru Munteanu despre camionul cu arme depistat la frontieră: „Nu pare a fi un caz sistemic sau care face parte dintr-un trafic organizat” # Moldpres
Cazul ce vizează camionul cu arme, depistat la frontiera moldo-română, nu pare a fi unul sistemic sau care face parte dintr-un trafic organizat. În prezent, organele de forță din Republica Moldova și România continuă ancheta pe acest caz, iar ulterior vor ...
11:20
Moldova înregistrează progrese în modernizarea economiei: scorul PMR pentru 2025 indică apropierea de standardele europene # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat progrese vizibile în ultimii ani în ceea ce privește reglementarea piețelor, arată noii indicatori ai Băncii Mondiale privind Reglementarea Piețelor (PMR). Potrivit informațiilor prezentate de vicepremierul Eugeniu Osmochesc...
11:10
Avansarea proiectelor de gestionare a deșeurilor, examinate la Ministerul Mediului cu noul șef al BERD în Moldova # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu secretarul de stat Grigore Stratulat, a avut o întrevedere cu noul şef al Biroului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi. Discuțiile s-au concentra...
11:00
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut la Washington o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Discuțiile au vizat provocările actuale ale Republicii Moldova, războiul din Uc...
10:50
DOC // Lista standardelor moldovenești armonizate cu normele europene pentru interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a aprobat lista standardelor moldovenești care adoptă standardele europene armonizate privind interoperabilitatea sistemului feroviar. Măsura este stabilită printr-un ordin semnat de vicepremierul Vladimir Bolea, ş...
10:50
10:40
Elevii din Republica Moldova vor participa anul viitor la 21 de olimpiade și concursuri regionale sau internaționale # Moldpres
Elevii cu performanțe înalte vor avea mai multe oportunități de afirmare pe plan extern în anul 2026, după ce Consiliul Central de Coordonare a aprobat Programul activităților dedicate lor. Conform documentului, Republica Moldova va putea delega elevi la 21 de o...
Acum 4 ore
09:40
Procurorul Ion Covalciuc s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Comisia de Evaluare a Judecătorilor a luat act de această decizie, comunică MOLDPRES.Cererea de retragere a fost transmisă atât Comisiei, cât...
09:40
CNAM a transferat în avans peste 962 de milioane de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în decembrie # Moldpres
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 962 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna decembrie, transmite MOLDPRES.Din această sumă, 9...
09:20
Republica Moldova urmează să fie din nou gazda unui turneu final de campionat european, după ce UEFA a decis că EURO U17 din 2029 va fi organizat în țara noastră. Anunțul a fost făcut joi de Comitetul Executiv al UEFA, care a aprobat dosarul de candidatură în...
09:10
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, dna Dong Zhihua # Moldpres
La 4 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, dna Dong Zhihua.Oficialii au trecut în revistă bunele relații de cooperare moldo-ch...
09:10
Cafeaua turcească, una dintre cele mai vechi și apreciate tradiții culturale ale Turciei, este celebrată astăzi la nivel internațional, cu ocazia Zilei Mondiale dedicate acestei băuturi. Recunoscută pentru aroma intensă și gustul profund, cafeaua turcească a fost inclu...
09:00
VIDEO // În China a fost prezentată o maşină de pompieri de ultimă generaţie, dotată cu drone # Moldpres
În China a fost prezentată o maşină de pompieri de ultimă generaţie, dotată cu un dron integrat direct în plafon, capabil să se ridice până la 200 de metri pentru a stinge incendii la înălţime, acolo unde vehiculele clasice nu ajung, transmite MO...
08:50
Alertă de călătorie în Republica Elenă: posibile perturbări ale circulației rutiere urmare a protestelor fermierilor # Moldpres
Ambasada moldovenească de la Atena informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că mișcările de protest ale fermierilor eleni vor continua și în zilele următoare, putând genera per...
08:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru vineri, 5 decembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 80 de bani pentru euro și de 16 lei și 95 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES.Astfel, prețul euro crește cu patru bani, iar dolarul se apreciază cu un b...
08:40
SUA permit benzinăriilor Lukoil din afara Rusiei să activeze până la sfârșitul lunii aprilie 2026 # Moldpres
Administrația Trump a autorizat joi derularea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de la sancțiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei petroliere îl joacă în sprijinirea războiului Mos...
Acum 12 ore
00:50
Nicu Popescu, după vizitele de la Stockholm și Oslo: „Țările nordice văd Moldova ca parte a familiei europene” # Moldpres
Accelerarea reformelor de aderare la Uniunea Europeană (UE) a fost discutată joi, 4 decembrie, de emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al Președinției Republicii Moldova, Nicu Popescu, cu reprezentanții Ministerelor de Externe din Suedia ...
Acum 24 ore
22:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri, 5 decembrie, vreme stabilă, cu cer predominant noros și fără precipitații esențiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din sud-est, ...
22:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Bugetul investițiilor responsabile, măsuri care vor genera o creștere economică sustenabilă” # Moldpres
Prin „Bugetul investițiilor responsabile”, aprobat joi, 4 decembrie, în ședință de Guvern, autoritățile vin cu măsuri care să genereze o creștere economică, susține președintele Parlamentului, Igor Grosu. Speakerul a precizat că săptămâna vi...
21:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu oiferă detalii despre discuțiile cu misiunea FMI: „Previziunile de creștere economică vor fi revizuite” # Moldpres
Eforturile depuse de autorități în ultimii patru ani, precum și reformele implementate, s-au soldat cu o creștere economică, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul declară că această creștere economică a fost confirmată și de misiunea Fondului Mone...
21:10
Șefa statului, Maia Sandu, a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului European, discuțiile fiind axate pe parcursul european al țării noastre și pe suportul instituțiilor europene pentru avansarea procesului de aderare.Președin...
18:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu # Moldpres
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Ianc...
18:40
Nicu Popescu, după vizitele de la Stockholm și Oslo: „Țările nordice văd Moldova ca parte a familiei europene” # Moldpres
Accelerarea reformelor de aderare la Uniunea Europeană (UE) a fost discutată joi, 4 decembrie, de emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al Președinției Republicii Moldova, Nicu Popescu, cu reprezentanții Ministerelor de Externe din Suedia ...
18:20
Comitetul de Asociere UE-Moldova se reunește la Chișinău: negocierile de aderare, pe ordinea de zi # Moldpres
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) și situația de securitate din regiune vor fi examinate în cadrul Comitetului de Asociere UE-Moldova, care se reunește vineri, 5 decembrie, la Parlament. Evenimentul va fi coprezidat de președintele C...
17:50
R. Moldova, solidară cu Marea Britanie: Chișinăul sprijină sancțiunile împotriva Rusiei pentru atacul cu Noviciok din 2018 # Moldpres
Republica Moldova salută decizia Regatului Unit de a impune sancțiuni împotriva serviciului de informații militar al Rusiei (GRU), în urma atacului cu agent neurotoxic Noviciok comis la Salisbury, în 2018, care a dus la moartea cetățeanului britanic Dawn St...
17:30
FOTO, VIDEO // O mamă de 48 de ani a adus pe lume cel de-al 14-lea copil la Maternitatea Spitalului „Gheorghe Paladi” # Moldpres
La Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” a avut loc recent o naștere deosebită, care evidențiază profesionalismul și dedicația echipei medicale. O femeie în vârstă de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a adus pe lume ...
17:30
Înțelegerea de cooperare tehnică dintre R. Moldova și Japonia pentru modernizarea infrastructurii media publice „Teleradio-Moldova”, semnată la MAE # Moldpres
Japonia va acorda Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” un grant nerambursabil, în valoare de 192 de milioane de yeni japonezi - circa 21 de milioane de lei, pentru modernizarea echipamentelor de producție și difuzare audiovizuală. O Înțelegere privind...
17:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința a trei judecători și a aprobat rapoartele corespunzătoare, care au fost transmise astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru analiză și adoptarea deciziilor finale, comu...
17:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat astăzi plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii. Valoarea totală a transferului este de 254,0 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vorba de indemnizațiile unice la naștere, cele pentru cr...
16:40
Antreprenoarele din mediul rural lansează prima platformă a femeilor pentru agricultură rezilientă din Republica Moldova # Moldpres
Crearea Platformei „Femei pentru Agricultură Rezilientă” (FAR), o inițiativă pornită din realitățile cu care femeile din agricultură se confruntă zi de zi și construită pe solidaritatea dintre ele, a fost anunţată astăzi, în cadrul unui dialog naț...
16:30
VIDEO // Dosarul pregătirii dezordinilor în masă. 35 de persoane, instruite anterior în Serbia, cercetate de organele de forță # Moldpres
Un număr de 35 de persoane sunt cercetate într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea ar fi fost instruite anterior sub supravegherea unor instructori străini la o tabără din orașul Banja...
16:30
Mai mulți lideri europeni, din rândul cărora nu a lipsit cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, și-au manifestat luni într-o discuție telefonică temerea că SUA ar putea trăda Ucraina și Europa în negocierile pentru un...
16:10
Limba română, studiată printr-un program special în școlile din Moldova pentru copiii reveniți din diaspora și străini # Moldpres
Un nou program de studiere a limbii române va fi introdus în școlile din Republica Moldova pentru copiii cetățenilor reveniți din diaspora și pentru copiii cetățenilor străini aflați în țară. Inițiativa urmărește să faciliteze integrarea acestor c...
16:10
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Bugetul, în valoare de 51,45 miliarde de lei va permite susținerea diverselor categorii de persoane și desfășurarea unor programe importante pentru cetățeni....
16:00
Membrii Cabinetului de miniștri s-au întrunit astăzi în ședință pentru a examina și aproba proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2026. Documentul stabilește prioritățile bugetare ale Guvernului pentru anul viitor și alocarea resurselor necesare pentr...
16:00
Ministerul Mediului suspendă temporar licitațiile pentru atribuirea fondurilor cinegetice # Moldpres
Ministerul Mediului a anunțat astăzi suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice, transmite MOLDPRES.„Decizia a fost luată în urma unei notificări transmise de Cancelaria de Sta...
16:00
La 4 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu ambasadoarea Regatului Suedia în Republica Moldova, Petra Lärke.În cadrul dialogului au fost abordate evoluțiile recente în procesul de negocieri p...
15:20
În perioada 4–7 decembrie, la „Chișinău Arena” are loc Campionatul European de Kettlebell (haltere mici), un eveniment organizat în premieră în Republica Moldova. Ediția din acest an stabilește un record de participare pentru competițiile...
15:10
FOTO // Oraşul Criuleni are un bulevard pietonal modern și parc riveran revitalizat pentru comunitate # Moldpres
Locuitorii orașului Criuleni se pot bucura, începând de astăzi, de un bulevard pietonal modern și un parc riveran reamenajat, ca rezultat al proiectului de revitalizare urbană implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, transmite MOLDPRES....
15:10
FOTO // Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner mobil de ultimă generație. Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie: „O investiție directă în securitatea și reziliența frontierelor” # Moldpres
Postul vamal de frontieră Tudora a fost dotat astăzi cu un scaner mobil de ultimă generație destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și a Guvernului Re...
15:10
„Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole, iar Parlamentul European va continua să fie un partener activ în acest proces”. Declarația aparține europarlamentarul...
14:30
Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT 2025” a fost inaugurată oficial, marcând revenirea evenimentului în format fizic după două ediții desfășurate online. Peste 400 de invenții, proiecte inovative și produse creative din Republica ...
14:30
Ministra Daniella Misail-Nichitin, despre cazul din localitatea Pepeni: „Cetățenii sunt avertizați să nu atingă și să nu transporte dronele căzute sau obiectele similare” # Moldpres
Cetățenii sunt avertizați să nu atingă și să nu transporte dronele căzute sau obiectele similare. În astfel de cazuri, persoanele trebuie să apeleze imediat Serviciul 112. Avertizarea a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, informe...
14:30
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național (IFN), un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere ale țării. Programul va fi posibil datorită sprijinului financiar of...
