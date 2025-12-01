O nouă comasare: Universitatea din Cahul ar putea fi absorbită de UTM. Ce spun rectorii și profesorii

18:10

Potrivit fostului deputat PAS, un veteran al politicii moldovenești, este vorba în continuare de „o situație în care populația din stânga Nistrului, în marea sa majoritate, nefiind parte în conflict, este ostatecă a acestui regim de la Tiraspol...”. Pe de altă parte, în stânga Nistrului și Tighina (Bender) „crește conștientizarea faptului că regimul de la Tiraspol este unul falit”, iar perspectiva reglementării, evoluțiile din regiune depind „de doi factori principali” – deznodământul războiului...