LIVE. Inaugurarea Târgului de Crăciun și a sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Chișinău
ProTV.md, 5 decembrie 2025 16:50
Acum 5 minute
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.12.2025
Acum 15 minute
16:50
Acum 30 minute
16:40
Cearta din CMC nu se mai termină: Consilierii de la PAS îl acuză pe Ion Ceban de haos, iar în replică acesta i-a numit mincinoși
16:40
Reuters: SUA au stabilit 2027 ca termen limită pentru ca Europa să preia controlul propriei apărări în cadrul NATO
Acum o oră
16:20
Procedurile de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale - finalizate. Anunțul MAE
Acum 2 ore
16:00
Țara din Europa care oferă 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate
15:40
Vladimir Putin susține că Rusia va continua „să livreze fără întreruperi petrol” Indiei. Cum l-a descris Narendra Modi pe liderul rus
15:40
Peste 5 milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor la Direcția Locativ-Comunală Chișinău, în urma cărora au fost reținute șapte persoane - FOTO
15:20
Securitatea Moldovei, războiul din Ucraina și consolidarea relațiilor moldo-americane - principalele subiecte abordate de Igor Grosu și Mihai Popșoi cu oficialii americani - FOTO
15:20
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Acum 4 ore
15:00
Un moldovean - prins a doua oară că încerca să treacă ilegal frontiera moldo-română. Cum a vrut să intre acesta în România
14:20
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm”
14:20
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:10
Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume
13:40
Alertă de călătorie în Grecia. Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă atenționează moldovenii despre blocarea traficului din cauza protestelor
13:40
Scandalul cu diplome false de la USMF. Ministrul Sănătății, Emil Ceban: „Pun mâna în foc că nu sunt false”
13:30
SUA permit derularea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârșitul lunii aprilie
13:20
13:10
Eurodeputatul Mureșan, la întrevedere cu președintele Maia Sandu: Parlamentul European va continua să sprijine și să ajute Moldova să rămână puternică, în fața amenințărilor - FOTO
Acum 6 ore
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.12.2025
12:40
Parcul de distracții OrheiLand se închide din lipsă de finanțare. Cociu: „Proiectele sociale nu mai pot fi susținute de Ilan Mironovici” - VIDEO
12:30
Persoana responsabilă de domeniul antidrog din cadrul ministerului Sănătății - demisă. Anunțul ministrului Emil Ceban
12:20
Momentul în care un șofer a zburat la propriu cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini, la Oradea. Ce s-a întâmplat - VIDEO
12:10
Cum a reacționat ministrul Sănătății, întrebat despre averea familiei sale și cum a reușit să-și procure un automobil de aproape o sută de mii de euro /DOC
11:50
Omor cu deosebită cruzime la Văsieni. Doi tineri - reținuți, după ce au bătut un bărbat, apoi l-au dus cu o căruță pe un câmp și i-au dat foc - VIDEO
11:30
Guvernul va introduce taxe pentru coletele de pe Temu, Shein sau Aliexpress? Răspunsul premierului Alexandru Munteanu
11:10
Doi tineri din Chișinău - reținuți pentru 72 de ore, după ce au fost prinși în flagrant în timp ce plasau droguri în ascunzișuri - VIDEO
Acum 8 ore
10:50
Trei tineri - condamnați la închisoare pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Ce au găsit procurorii în urma perchezițiilor și câți ani vor sta după gratii
10:40
Moldova avansează pe drumul european în domeniul transporturilor: „Până la finalul anului 2026, 42 de acte ale UE urmează a fi transpuse cu suportul TCT" - FOTO
10:30
SUA au aprobat o vânzare masivă de bombe către Canada. Unele ar contribui la „ameliorarea capacităţii militare a unui aliat al NATO”
10:10
„O decizie va fi luată în viitorul apropiat”. Volodimir Zelenski a început să-i caute un înlocuitor lui Andrii Iermak
10:00
5 decembrie, Ziua Mondială a Cafelei Turcești. Când a apărut prima dată băutura care e celebră în toată lumea
10:00
Patru drone de tip militar, neidentificate, detectate în apropierea avionului lui Zelenski către Dublin. Unde au zburat apoi
09:50
Mărturiile a trei soldați ruși care au dezertat: Putin vrea sânge. Este o anihilare a populației ruse de către propriul său președinte
09:20
MOL vrea să cumpere activele internaționale ale Lukoil. Totul a pornit de la o discuție Orban-Trump
09:10
Eden este o poveste unică, un simbol al confortului modern și al calității superioare
09:10
Totul despre implantul dentar: beneficii, recuperare și de ce Moldova este opțiunea cea mai bună
Acum 12 ore
09:00
Nixon — arhitectura calității care devine standardul vieții
08:50
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
08:50
Cum a devenit Belgia cel mai valoros atu al Rusiei
08:30
UE construiește cea mai mare fabrică de pământuri rare la frontiera cu Rusia. „Un proiect venit exact la momentul potrivit”
08:20
Marea necunoscută a Kremlinului. Ce dezvăluie negocierile SUA-Rusia despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în Ucraina
08:20
Economia sârbă amenințată de închiderea singurei rafinării din țară
08:10
Incendiu masiv într-un port rusesc cheie de la Marea Azov după un atac cu drone - VIDEO
08:00
Curs valutar BNM pentru 5 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
07:50
Cer noros în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
01:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 04.12.2025. Invitați: Ștefan Gligor, Fadei Nagacevschi și Andrei Curăraru - VIDEO
01:30
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 27.11.2025. Invitați: Ștefan Gligor, Fadei Nagacevschi și Andrei Curăraru - VIDEO
01:30
De la solicitarea transmisiunii live până la diluarea responsabilității: strategia în mai multe straturi prin care Vladimir Plahotniuc își construiește apărarea în dosarul furtului miliardului
4 decembrie 2025
21:40
SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni
