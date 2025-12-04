SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni
ProTV.md, 4 decembrie 2025 21:40
SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum o oră
21:40
SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni # ProTV.md
SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni
21:40
Conferința-maraton a lui Vladimir Putin revine pe 19 decembrie. Liderul rus își prezintă bilanțul după aproape patru ani de război în Ucraina # ProTV.md
Conferința-maraton a lui Vladimir Putin revine pe 19 decembrie. Liderul rus își prezintă bilanțul după aproape patru ani de război în Ucraina
21:30
O poveste de curaj și solidaritate: un an după ce casa lor a ars, familia Rusu este mai aproape ca niciodată de propriul cămin, datorită bunătății oamenilor - VIDEO # ProTV.md
O poveste de curaj și solidaritate: un an după ce casa lor a ars, familia Rusu este mai aproape ca niciodată de propriul cămin, datorită bunătății oamenilor - VIDEO
Acum 2 ore
21:10
O adevărată minune la maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”: O mămică a adus pe lume cel de-al 14-lea copil # ProTV.md
O adevărată minune la maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”: O mămică a adus pe lume cel de-al 14-lea copil
21:10
Negocierile Ucraina–SUA continuă la Miami după discuțiile fără progres de la Moscova. Trump afirmă că Putin „vrea să pună capăt războiului”, în timp ce Rusia lansează noi amenințări - VIDEO # ProTV.md
Negocierile Ucraina–SUA continuă la Miami după discuțiile fără progres de la Moscova. Trump afirmă că Putin „vrea să pună capăt războiului”, în timp ce Rusia lansează noi amenințări - VIDEO
21:00
Kylian Mbappé, din nou senzațional: dubla francezului aduce o victorie clară pentru Real Madrid în fața lui Athletic Bilbao și menține presiunea pe liderul FC Barcelona - VIDEO # ProTV.md
Kylian Mbappé, din nou senzațional: dubla francezului aduce o victorie clară pentru Real Madrid în fața lui Athletic Bilbao și menține presiunea pe liderul FC Barcelona - VIDEO
21:00
Neymar Jr. face spectacol în Brazilia: hat-trick în penultima etapă pentru Santos și aproape de salvarea echipei de la retrogradare - VIDEO # ProTV.md
Neymar Jr. face spectacol în Brazilia: hat-trick în penultima etapă pentru Santos și aproape de salvarea echipei de la retrogradare - VIDEO
21:00
LIVE. STRATEGIA de apărare a lui Vlad Plahotniuc – astăzi, În PROfunzime
20:50
Premieră istorică pentru Republica Moldova: țara noastră va găzdui în 2029 Campionatul European de fotbal U17 - VIDEO # ProTV.md
Premieră istorică pentru Republica Moldova: țara noastră va găzdui în 2029 Campionatul European de fotbal U17 - VIDEO
20:50
Naționala României de handbal a pierdut duelul cu Ungaria și are șanse mici la calificarea în sferturile de finală a mondialului- VIDEO # ProTV.md
Naționala României de handbal a pierdut duelul cu Ungaria și are șanse mici la calificarea în sferturile de finală a mondialului- VIDEO
20:50
Liverpool se împiedică din nou pe Anfield și pierde teren în lupta pentru titlu, în timp ce Arsenal defilează și se desprinde la 5 puncte în fruntea Premier League - VIDEO # ProTV.md
Liverpool se împiedică din nou pe Anfield și pierde teren în lupta pentru titlu, în timp ce Arsenal defilează și se desprinde la 5 puncte în fruntea Premier League - VIDEO
20:50
Napoli și Inter Milano sunt alte două echipe calificate în sferturile Cupei Italiei - VIDEO # ProTV.md
Napoli și Inter Milano sunt alte două echipe calificate în sferturile Cupei Italiei - VIDEO
20:40
Decizie istorică la Bruxelles: UE oprește definitiv importurile de gaze rusești până în 2027, „pentru a tăia finanțarea agresiunii din Ucraina” - VIDEO # ProTV.md
Decizie istorică la Bruxelles: UE oprește definitiv importurile de gaze rusești până în 2027, „pentru a tăia finanțarea agresiunii din Ucraina” - VIDEO
20:30
Sindicatele din educație și ordine publică cer creșterea salariilor: „Nu putem accepta o valoare de referință de 2.500–3.000 de lei când inflația ajunge la 9%”. Ce spune premierul - VIDEO # ProTV.md
Sindicatele din educație și ordine publică cer creșterea salariilor: „Nu putem accepta o valoare de referință de 2.500–3.000 de lei când inflația ajunge la 9%”. Ce spune premierul - VIDEO
20:30
În timp ce Trump susține că „Putin vrea pacea”, Rusia lovește din nou: Odesa atacată cu drone, blocuri și infrastructură energetică avariate - VIDEO # ProTV.md
În timp ce Trump susține că „Putin vrea pacea”, Rusia lovește din nou: Odesa atacată cu drone, blocuri și infrastructură energetică avariate - VIDEO
20:20
Percheziții CNA într-un dosar de corupție de peste 3 milioane de lei: Șapte persoane, printre care șeful Direcției Generale Locativ-Comunale de la Primăria Chișinău, reținute - VIDEO # ProTV.md
Percheziții CNA într-un dosar de corupție de peste 3 milioane de lei: Șapte persoane, printre care șeful Direcției Generale Locativ-Comunale de la Primăria Chișinău, reținute - VIDEO
Acum 4 ore
20:10
Atenție, șoferi. Traficul rutier va fi sistat în PMAN. Măsura, luată în legătură cu inaugurarea pomului de Crăciun din centrul capitalei - VIDEO # ProTV.md
Atenție, șoferi. Traficul rutier va fi sistat în PMAN. Măsura, luată în legătură cu inaugurarea pomului de Crăciun din centrul capitalei - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.12.2025
20:00
Start oficial al sărbătorilor de iarnă la New York: impresionantul brad de la Rockefeller Center strălucește în mii de culori, sub o stea Swarovski uriașă - VIDEO # ProTV.md
Start oficial al sărbătorilor de iarnă la New York: impresionantul brad de la Rockefeller Center strălucește în mii de culori, sub o stea Swarovski uriașă - VIDEO
19:50
Avionul lui Zelenski a fost urmărit de patru drone de tip militar când președintele ucrainean se îndrepta spre Dublin # ProTV.md
Avionul lui Zelenski a fost urmărit de patru drone de tip militar când președintele ucrainean se îndrepta spre Dublin
19:40
Mark Rutte, mesaj categoric pentru Moscova: Dronele rusești nu au ce căuta în spațiul aerian al Republicii Moldova - VIDEO # ProTV.md
Mark Rutte, mesaj categoric pentru Moscova: Dronele rusești nu au ce căuta în spațiul aerian al Republicii Moldova - VIDEO
19:30
Bugetul de stat pentru 2026 aduce promisiuni și controverse: „Salariul minim va crește de la 5.500 la 6.300 lei”, însă deficitul trece de 5,5% din PIB. Ce spun autoritățile - VIDEO # ProTV.md
Bugetul de stat pentru 2026 aduce promisiuni și controverse: „Salariul minim va crește de la 5.500 la 6.300 lei”, însă deficitul trece de 5,5% din PIB. Ce spun autoritățile - VIDEO
19:30
Proteste de noapte în 12 orașe din Bulgaria: sute de tineri cer demisia Guvernului și acuză „lipsa totală de încredere”, chiar dacă legea bugetului pentru 2026 a fost retrasă - VIDEO # ProTV.md
Proteste de noapte în 12 orașe din Bulgaria: sute de tineri cer demisia Guvernului și acuză „lipsa totală de încredere”, chiar dacă legea bugetului pentru 2026 a fost retrasă - VIDEO
18:50
Oligarhul fugar Ilan Șor, al cărui sistem a susținut candidații Simion și Georgescu, și-a extins rețeaua de plăți prin crypto în Ungaria # ProTV.md
Oligarhul fugar Ilan Șor, al cărui sistem a susținut candidații Simion și Georgescu, și-a extins rețeaua de plăți prin crypto în Ungaria
18:20
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, nu a promovat vettingul. CSM urmează să decidă soarta magistratului # ProTV.md
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, nu a promovat vettingul. CSM urmează să decidă soarta magistratului
18:20
Judecătorul Sergiu Stratan, președintele completului care examinează dosarul lui Vladimir Plahotniuc, a promovat vettingul # ProTV.md
Judecătorul Sergiu Stratan, președintele completului care examinează dosarul lui Vladimir Plahotniuc, a promovat vettingul
Acum 6 ore
18:00
Polonia obţine acces la sistemul de comunicaţii militare prin satelit al SUA
17:50
New York Times dă în judecată Pentagonul din cauza noilor restricții impuse jurnaliștilor # ProTV.md
New York Times dă în judecată Pentagonul din cauza noilor restricții impuse jurnaliștilor
17:20
Percheziții CNA într-un dosar de corupție de peste 3 milioane de lei: Șapte persoane, printre care șeful Direcției Generale Locativ-Comunale de la Primăria Chișinău, reținute # ProTV.md
Percheziții CNA într-un dosar de corupție de peste 3 milioane de lei: Șapte persoane, printre care șeful Direcției Generale Locativ-Comunale de la Primăria Chișinău, reținute
17:20
„Dovezi copleșitoare”. Concluziile anchetei din Marea Britanie despre otrăvirea cu Noviciok a fostului agent dublu Serghei Skripal de către GRU # ProTV.md
„Dovezi copleșitoare”. Concluziile anchetei din Marea Britanie despre otrăvirea cu Noviciok a fostului agent dublu Serghei Skripal de către GRU
17:00
Imagini virale: Un robot AI dirijează traficul în China. „A remarcat imediat și m-a atenționat” - VIDEO # ProTV.md
Imagini virale: Un robot AI dirijează traficul în China. „A remarcat imediat și m-a atenționat” - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 04.12.2025
16:50
Percheziții la doi bărbați din Fălești: polițiștii au găsit substanțe vegetale cu miros de marijuana și dispozitive artizanale pentru consum - VIDEO # ProTV.md
Percheziții la doi bărbați din Fălești: polițiștii au găsit substanțe vegetale cu miros de marijuana și dispozitive artizanale pentru consum - VIDEO
16:40
„Dronele sunt periculoase, nu le atingeți!”: MAI trage un semnal de alarmă și îndeamnă cetățenii să păstreze distanța și să alerteze autoritățile dacă depistează un dispozitiv la sol # ProTV.md
„Dronele sunt periculoase, nu le atingeți!”: MAI trage un semnal de alarmă și îndeamnă cetățenii să păstreze distanța și să alerteze autoritățile dacă depistează un dispozitiv la sol
16:20
Peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări în Republica Moldova: carduri bancare rusești, telefoane, muniții, pașapoarte și valută străină, ridicate de anchetatori – VIDEO # ProTV.md
Peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări în Republica Moldova: carduri bancare rusești, telefoane, muniții, pașapoarte și valută străină, ridicate de anchetatori – VIDEO
Acum 8 ore
16:00
Aproape 80 de obiecte explozive din al Doilea Război Mondial, găsite și distruse de geniști în luna noiembrie - FOTO # ProTV.md
Aproape 80 de obiecte explozive din al Doilea Război Mondial, găsite și distruse de geniști în luna noiembrie - FOTO
16:00
Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa. Ce alte alimente sunt contaminate # ProTV.md
Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa. Ce alte alimente sunt contaminate
16:00
Tendințe pozitive în stilul de viață al adolescenților! Tinerii din zece raioane ale Moldovei adoptă tot mai frecvent un stil de viață sănătos # ProTV.md
Tendințe pozitive în stilul de viață al adolescenților! Tinerii din zece raioane ale Moldovei adoptă tot mai frecvent un stil de viață sănătos
15:40
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
15:40
O femeie care s-a operat într-un spital din Napoli a constatat după câteva luni că medicii au uitat în abdomen un forceps de 14 cm # ProTV.md
O femeie care s-a operat într-un spital din Napoli a constatat după câteva luni că medicii au uitat în abdomen un forceps de 14 cm
15:10
O adevărată minune la maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”: O mămică a adus pe lume cel de-al 14-lea copil - FOTO # ProTV.md
O adevărată minune la maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”: O mămică a adus pe lume cel de-al 14-lea copil - FOTO
15:00
Reacția Kievului după ce România a distrus o dronă de producție ucraineană, „Sea Baby”
14:40
„Afacere” cu droguri pe Telegram. Patru tineri ar putea sta până la 15 ani în închisoare pentru comercializarea substanțelor narcotice - VIDEO # ProTV.md
„Afacere” cu droguri pe Telegram. Patru tineri ar putea sta până la 15 ani în închisoare pentru comercializarea substanțelor narcotice - VIDEO
14:40
Fostul deputatul PSRM, Adrian Albu - în vizorul ANI: I-a fost depistată o avere nejustificată /DOC # ProTV.md
Fostul deputatul PSRM, Adrian Albu - în vizorul ANI: I-a fost depistată o avere nejustificată /DOC
Acum 12 ore
14:10
Consiliul Superior al Procurorilor l-a eliberat din funcție pe procurorul Igor Buliga. Care este motivul # ProTV.md
Consiliul Superior al Procurorilor l-a eliberat din funcție pe procurorul Igor Buliga. Care este motivul
13:50
STRATEGIA de apărare a lui Vlad Plahotniuc – joi, În PROfunzime
13:40
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
13:30
Membrii misiunii Parlamentului European aflați la Chișinău, la discuții cu premierul Munteanu: „Am vorbit despre cum putem ajuta Moldova să accelereze absorbția fondurilor europene" - FOTO # ProTV.md
Membrii misiunii Parlamentului European aflați la Chișinău, la discuții cu premierul Munteanu: „Am vorbit despre cum putem ajuta Moldova să accelereze absorbția fondurilor europene" - FOTO
13:30
Papa Francisc a lăsat fonduri în testamentul său pentru cumpărarea de ambulanțe pentru Ucraina # ProTV.md
Papa Francisc a lăsat fonduri în testamentul său pentru cumpărarea de ambulanțe pentru Ucraina
13:30
Primele declarații ale lui Putin după discuțiile de la Moscova. Noi detalii despre pacea lui Trump, cu care Rusia nu e de acord # ProTV.md
Primele declarații ale lui Putin după discuțiile de la Moscova. Noi detalii despre pacea lui Trump, cu care Rusia nu e de acord
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.