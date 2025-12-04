O femeie care s-a operat într-un spital din Napoli a constatat după câteva luni că medicii au uitat în abdomen un forceps de 14 cm
ProTV.md, 4 decembrie 2025 15:40
O femeie care s-a operat într-un spital din Napoli a constatat după câteva luni că medicii au uitat în abdomen un forceps de 14 cm
Acum 5 minute
16:00
Aproape 80 de obiecte explozive din al Doilea Război Mondial, găsite și distruse de geniști în luna noiembrie - FOTO
16:00
Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa. Ce alte alimente sunt contaminate
16:00
Tendințe pozitive în stilul de viață al adolescenților! Tinerii din zece raioane ale Moldovei adoptă tot mai frecvent un stil de viață sănătos
Acum 30 minute
15:40
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
15:40
O femeie care s-a operat într-un spital din Napoli a constatat după câteva luni că medicii au uitat în abdomen un forceps de 14 cm
Acum o oră
15:10
O adevărată minune la maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”: O mămică a adus pe lume cel de-al 14-lea copil - FOTO
Acum 2 ore
15:00
Reacția Kievului după ce România a distrus o dronă de producție ucraineană, „Sea Baby”
14:40
„Afacere” cu droguri pe Telegram. Patru tineri ar putea sta până la 15 ani în închisoare pentru comercializarea substanțelor narcotice - VIDEO
14:40
Fostul deputatul PSRM, Adrian Albu - în vizorul ANI: I-a fost depistată o avere nejustificată /DOC
14:10
Consiliul Superior al Procurorilor l-a eliberat din funcție pe procurorul Igor Buliga. Care este motivul
Acum 4 ore
13:50
STRATEGIA de apărare a lui Vlad Plahotniuc – joi, În PROfunzime
13:40
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
13:30
Membrii misiunii Parlamentului European aflați la Chișinău, la discuții cu premierul Munteanu: „Am vorbit despre cum putem ajuta Moldova să accelereze absorbția fondurilor europene" - FOTO
13:30
Papa Francisc a lăsat fonduri în testamentul său pentru cumpărarea de ambulanțe pentru Ucraina
13:30
Primele declarații ale lui Putin după discuțiile de la Moscova. Noi detalii despre pacea lui Trump, cu care Rusia nu e de acord
13:20
Au furat bani și bijuterii de peste 800 de lei din mai multe apartamente din capitală. Doi bărbați, reținuți de polițiști: Cum acționau - VIDEO
13:20
Droguri de peste 200 de mii de lei la un bărbat din Drochia. Ce-au găsit polițiștii în timpul percheziției - VIDEO
13:20
Macron avertizează că ordinea internațională riscă să se „dezintegreze”, într-o întâlnire la Beijing cu Xi Jinping. Ce au discutat despre Ucraina
13:10
Iresponsabilitate maximă la volan. Mai mulți vitezomani, prinși la radar: Unii se deplasau și cu peste 160 kilomtri pe oră - FOTO
13:10
Reacția lui Ion Ceban după perchezițiile CNA în care este vizat șeful Direcției locativ-comunale, Ion Burdiumov: „Show-uri televizate” - VIDEO
13:00
Reacția lui Ion Ceban după perchezițiile CNA: în care este vizat șeful Direcției locativ-comunale, Ion Burdiumov: „Nu cunoaștem detalii” - VIDEO
13:00
Trei tineri din Drochia - reținuți pentru 72 de ore, după ce au fost prinși în flagrant în timp ce puneau droguri în ascunzișuri - VIDEO
13:00
Putin lansează o nouă amenințare la adresa Ucrainei, pe fondul impasului în negocierile de pace: „Totul se reduce la asta” / Mesaj pentru Europa
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 04.12.2025
12:50
Sindicatele cer majorarea salariilor funcționarilor publici din domeniul ordinii publice și securității statului
12:50
Ion Ceban, despre perchezițiile CNA, în care șapte persoane au fost reținute, printre care șeful Direcției locativ-comunale, Ion Burdiumov - VIDEO
12:20
Salarii de aproape un milion de lei, datorii de peste 800 de mii, un apartament și o mașină. Declarația de avere a ministrului Justiției, Vladislav Cojuhari /DOC
12:20
Cel mai bun rezultat din ultimii ani: peste 20 de mii de persoane s-au angajat pe parcursul anului 2025 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
12:10
Prim-ministrul promite că salariul minim va crește, iar pensiile se vor mări cu peste 6%. Ce declarații a făcut - VIDEO
12:10
După ce s-a prezentat la două ședințe de judecată, astăzi, Vlad Plahotniuc a cerut să nu fie escortat la Judecătoria Buiucani. Motivul invocat de acesta - VIDEO
Acum 6 ore
11:50
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026 - aprobate de Guvern
11:50
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Ce prevede acesta și unde vor fi alocați cei mai mulți bani /DOC
11:40
15 percheziții în mai multe raioane din țară. Contrabandă cu 14 mașini furate în valoare de 4 milioane de lei. Un moldovean și un cetățean străin, reținuți - VIDEO
11:40
„A venit un milion. Da, în afară de acele 600 de mii?”. CNA publică interceptări audio din dosarul de corupție în care șapte persoane au fost reținute, printre care șeful Direcției Generale Locativ-Comunale - AUDIO
11:40
Percheziții la domiciliul unui bărbat din Ialoveni: Acolo se adunau persoane care ar consuma substanțe cu efect psihotrop. Ce au găsit polițiștii - VIDEO
11:30
„A venit un milion. Da, în afară de acele șase sute 600 000?”. CNA a publicat interceptările audio din dosarul de corupție în care șapte persoane au fost reținute, printre care șeful Direcției Generale Locativ-Comunale - AUDIO
11:30
Un avion cu 412 pasageri a luat foc imediat după decolare, pe un aeroport de la Moscova
11:10
După discuțiile din Rusia, negociatorii din Ucraina și SUA se întâlnesc la Miami. Donald Trump: Este nevoie de doi pentru a dansa tango
11:10
Percheziții CNA într-un dosar de corupție de peste 3 milioane de lei: Șapte persoane, printre care șeful Direcției Generale Locativ-Comunale de la Primăria Chișinău, reținute pentru 72 de ore
11:00
Cum comentează prim-ministrul situația din Pepeni unde un localnic a dezmembrat o dronă și a transportat-o cu motocultorul prin sat - VIDEO
11:00
Percheziții CNA într-un dosar de corupție de peste 3 milioane de lei: Șapte persoane, printre care trei conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute pentru 72 de ore
10:30
LIVE. Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 - votat de miniștri /DOC
10:30
A împușcat mortal o femeie, a furat bani din mai multe locuințe și a tras cu arma într-un polițist. Un bărbat, trimis în judecată
10:20
Prim-ministrul promite că salariul minim va crește, iar pensiile se vor mări cu 6%. Ce declarații a făcut - VIDEO
10:20
LIVE. Ședința Guvernului: Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi
10:10
LIVE. Ședința Guvernului Republicii Moldova. Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi
Acum 8 ore
10:00
LIVE. Prim-ministrul anunță că salariul minim va crește cu 800 de lei
09:50
Mihai Popșoi, interviu pentru CNN: „Moldova este un exemplu real de rezistență și vom rezista în continuare acestei avalanșe a Rusiei de a submina democrația noastră" - VIDEO
09:50
LIVE. Prim-ministrul face declarații de presă
09:30
Marea Britanie și Norvegia vor opera împreună o flotă comună de fregate pentru vânarea submarinelor rusești din Atlaticul de Nord
