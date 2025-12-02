Populaţia României ar putea ajunge la 14 milioane de persoane în 2080, de la circa 19 milioane acum
Veridica.md, 2 decembrie 2025 13:40
Într-un scenariu optimist, s-ar reduce doar cu 1,923 milioane persoane.
• • •
Acum 30 minute
13:40
Populaţia României ar putea ajunge la 14 milioane de persoane în 2080, de la circa 19 milioane acum # Veridica.md
Într-un scenariu optimist, s-ar reduce doar cu 1,923 milioane persoane.
13:30
Omul de afaceri român Lucian Despoiu a devenit acţionarul majoritar al site-ului francez de ştiri şi opinii de dreapta Atlantico # Veridica.md
Tranzacția ar fi depășit două milioane de euro.
Acum o oră
13:10
Echipa naţională feminină de handbal a României joacă, miercuri, cu Ungaria, în grupele principale ale Campionatului Mondial # Veridica.md
Urmează, vineri, Senegal şi, duminică, Elveţia.
13:10
Igor Cobileanski: În spatele acestui conglomerat de premiere stau, de fapt, ani buni de muncă # Veridica.md
Igor Cobileanski e cineastul care în 2025 contabilizează trei premiere de film. Serialul „Plaha”, care a generat emoții multiple, lungmetrajul „Comatogen” și „Nebunul”, un film de metraj mediu. Povești absolut diferite, de consistență impresionantă, cu personaje fabuloase și toate acestea recreează profilul cinematografic al regizorului, perceput de cele mai dese ori ca fiind un regizor al comediilor dramatice.
13:00
București: premierul Ilie Bolojan merge în Parlament, pentru a-şi angaja răspunderea pe noul proiect de lege privind pensiile magistraţilor # Veridica.md
Acesta prevede că pensia nu poate depăşi 70% din ultima indemnizaţie netă, iar vârsta de pensionare va creşte progresiv la 65 de ani, cu o perioadă de tranziţie de 15 ani, calculată de la 1 ianuarie 2026.
13:00
Oraşul a fost revendicat de armata rusă.
Acum 2 ore
12:20
DEZINFORMARE: Prin încălcarea Acordurilor de la Minsk, Occidentul și Ucraina pregăteau războiul împotriva Rusiei # Veridica.md
Liderii europeni nu au respectat Acordurile de la Minsk și au încurajat Ucraina să se pregătească pentru războiul împotriva Rusiei, potrivit presei pro-Kremlin.
12:00
Un alt bărbat condamnat pentru crimă a fost executat pe un stadion în Afganistan.
Acum 4 ore
11:50
Oficialii vor discuta despre negocierile de aderare a R. Moldova la Uniunea European și despre situația de securitate din regiune.
11:00
Zeci de mii de persoane manifestează împotriva proiectului de buget pentru 2026 elaborat de guvern.
11:00
Anunțul vine după ce Ilan Șor a declarat că nu va mai susține „proiecte sociale” în R. Moldova.
10:10
Vor fi discutate riscurile de securitate și măsurile de consolidare a rezilienței în fața amenințărilor hibride.
10:00
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional va vizita R. Moldova în perioada 4-17 decembrie.
Acum 6 ore
09:30
Numărul polonezilor supravieţuitori a scăzut la aproximativ 50.000.
Acum 8 ore
07:50
Activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad, sudul Ucrainei.
Acum 12 ore
05:40
Postul britanic a afirmat că manifestanții antiguvernamentali au fost atacați cu o armă chimică.
05:30
Preşedintele Turciei denunţă o "escaladare îngrijorătoare" ce amenință navigația din Marea Neagră.
05:20
Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului.
Acum 24 ore
18:20
Analiză de presă: armata rusă a realizat în noiembrie cel mai mare avans pe frontul ucrainean # Veridica.md
De la începutul anului, rușii au câștigat aproape 5.400 km² de teritoriu.
16:10
Popșoi urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai administrației americane și ai Congresului pentru a discuta cooperarea în domeniile securității, energiei și investițiilor.
16:10
Preşedintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu - vizită de lucru în Statele Unite # Veridica.md
Se va întâlni și cu cetățeni ai Republicii Moldova din Washington, Chicago şi statul Carolina de Nord.
15:50
Măsura i-ar afecta în special pe americanii stabiliți pe teritoriul francez.
15:40
Ilan Șor anunță închiderea proiectelor „sociale” și lansarea unui „front național” împotriva guvernării # Veridica.md
Ologarhul susține că autoritățile i-au blocat 50 de milioane USD.
15:00
Liderul ucrainean a fost întâmpinat de omologul său francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee.
Ieri
13:30
Militari ai Armatei Naționale a R. Moldova au participat la parada militară de la București # Veridica.md
Detașamentul moldovean a fost compus din pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre”.
13:20
Săptămâna trecută, în spațiul public a apărut, pe neașteptate, un nou plan de pace pentru Ucraina care includea inițial 28 de puncte. Acesta a fost numit „planul Trump”, deși nu se știe exact de către cine a fost scris, existând îndoieli că administrația președintelui american este autorul lui.
11:50
Puterea de la Chișinău este implicată direct în traficul ilegal cu arme, folosind Republica Moldova drept țară de tranzit pentru livrări militare, susține purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
10:50
Pedro Inzunza Coronel era vizat de o cerere de extrădare din partea unui tribunal din SUA.
10:10
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, rămâne prudent.
09:50
Maia Sandu, mesaj de Ziua Națională a României: „Să apărăm moștenirea celor care au unit țara” # Veridica.md
Președinta R. Moldova a afirmat că 1 decembrie 1918 a deschis „drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”.
09:10
Wang Yi va participa la cea de-a 20-a rundă de dialog strategic dintre Beijing și Moscova.
09:00
Acuzaţiile au fost făcute în cadrul unei anchete privind ucideri ilegale comise de forțele speciale britanice în Afganistan.
08:30
În operațiuni au fost distruse sute de arme și muniții.
08:30
Discuțiile s-au concentrat pe eforturile actuale de a se ajunge la o soluție de pace în Ucraina.
30 noiembrie 2025
15:40
Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română şi pe românii de pretutindeni să păstreze credinţa primită de la el - afirmă Patriarhul Daniel # Veridica.md
Capul Apostolui a inspirat Catedrala Națională, iar mâna lui ne-a ajutat să o ridicăm - mai spune Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
14:20
Echipa naţională de handbal a României joacă de Ziua Națională, cu Danemarca, la Campionatul Mondial # Veridica.md
Ambele echipe sunt, deja, calificate în așa-numitele grupe principale ale competiției.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de drone rusești,
13:30
Maia Sandu despre atacurile rusești: Nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea # Veridica.md
Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de drone rusești.
29 noiembrie 2025
16:30
Preşedintele american, Donald Trump, afirmă că spaţiul aerian al Venezuelei şi cel din proximitate trebuie considerat complet închis # Veridica.md
Liderul autoritar de la Caracas, Nicolás Maduro, la putere din 2013 și cotat drept un filorus, a fost reales în 2024, în urma unor alegeri contestate, marcate de proteste de stradă și de arestări în masă.
15:50
Guvernul de la București: useristul Radu Miruţă, de la Economie, preia interimatul la ministerul Apărării Naţionale, în locul colegului său demisionar Ionuţ Moşteanu # Veridica.md
Premierul liberal Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Moșteanu pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului.
15:10
Cetăţenii români sunt sfătuiţi să nu se deplaseze în zone de risc şi să respecte cu stricteţe recomandările/instrucţiunile autorităţilor locale.
14:20
Acestea erau goale în momentul atacului și „se îndreptau spre portul rusesc Novorosiisk”, pentru realimentare.
13:50
Spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul naţional # Veridica.md
Cursele comerciale Paris - Chişinău şi Barcelona - Chişinău au fost deviate în România vecină, către aeroportul din Bacău.
28 noiembrie 2025
20:10
Andrii Iermak este suspectat de implicare în scandalul de corupție Energoatom.
16:50
Organizatorul contrabandei cu armamentul depistat la vama Leușeni, în arest pentru 30 de zile # Veridica.md
Un camion cu armament a fost depistat pe 20 noiembrie de vameșii din R. Moldova și România.
16:10
Pentru acest an se prevede o creștere economică de doar 2-3%.
15:40
Statul român oferă peste 2.200 de burse școlare pentru conaționalii din nordul Bucovinei # Veridica.md
În 2025, România a acordat românilor de pretutindeni fonduri nerambursabile în valoare de 3,5 milioane de euro.
15:30
Se poate circula de la Bucureşti la Focşani, pe o distanţă de circa 200 de kilometri.
15:20
Universitatea Craiova a învins-o pe FSV Mainz 05, din Germania.
14:00
UTA Găgăuză nu are un organ electoral care să organizeze scrutinul. Comisia electorale permanentă a fost dizolvată în 2023.
