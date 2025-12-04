/VIDEO/ Știe sau nu limba română? Imagini din trecut cu Victor Topal, care i-a cerut unui polițist să-i vorbească în rusă

TV8, 4 decembrie 2025 12:30

/VIDEO/ Știe sau nu limba română? Imagini din trecut cu Victor Topal, care i-a cerut unui polițist să-i vorbească în rusă

Acum 5 minute
12:50
/VIDEO/ Alexandru Munteanu, despre drona plimbată cu motoblocul la Pepeni: „Mi se pare puțin ciudat” TV8
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:00
/INFOGRAFIC/ „Sunt primele rândunele”: Guvernul a aprobat bugetul pentru anul 2026. Principalele prevederi TV8
Acum 2 ore
11:20
/VIDEO/ „A venit acum 1 milion”: Ion Burdiumov de la Primăria Chișinău și alte 6 persoane, reținute după percheziții TV8
11:00
/PROMO/ Ministrul Sănătății și ambasadoarea UE la Chișinău, invitați la „Cutia Neagră”: De la 20:00, la TV8 TV8
11:00
/VIDEO/ Afacere de milioane cu mașini furate din Franța: Percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni TV8
Acum 4 ore
10:30
/VIDEO/ Aterizare de urgență la Moscova: Un avion cu peste 400 de pasageri a luat foc TV8
10:00
/VIDEO/ Etapă intermediară de foc în Premier League: Dezastru la Leeds, victorie clară pentru Arsenal și criză la Liverpool TV8
09:40
Sărbătoare pe 4 decembrie 2025: Creștinii ortodocși marchează Intrarea Maicii Domnului în Biserică TV8
09:30
/VIDEO/ Conflictul transnistrean nu există? Oazu Nantoi: „Oamenii de pe malul stâng sunt ostatici” TV8
09:00
Percheziții matinale la Chișinău: Mai multe persoane, bănuite de corupție în domeniul achizițiilor publice TV8
Acum 6 ore
08:10
Dispută la nivel european: Ungaria și Slovacia dau în judecată UE pentru interzicerea energiei rusești TV8
07:40
Horoscop 4 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii îndrăznețe, Leii ies în față, iar Săgetătorii riscă pentru siguranță TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 4 decembrie 2025: Ploi slabe și ceață. Care vor fi temperaturile maxime TV8
Acum 24 ore
23:00
/VIDEO/ Povestea unui bărbat bolnav, care crește 4 copii, fără niciun ajutor de la stat: Mama i-a părăsit TV8
23:00
„Scut informațional” pentru România și Moldova: Deutsche Welle și RFI au semnat un memorandum de cooperare TV8
22:30
Acord istoric! Europa va rupe definitiv dependența de gazul rusesc. Ursula von der Leyen: „E începutul unei noi ere” TV8
22:20
/VIDEO/ Chiveri: Formatul 5+2 nu mai este valabil. Guvernul pregătește o nouă strategie de reintegrare TV8
21:50
/VIDEO/ MAN ceartă Guvernul pentru bugetul 2026, deși Chișinăul nu are nici pe 2025: Ce a cerut Ceban de la tribuna Parlamentului TV8
21:30
/VIDEO/ „De ce nu vorbiți în rusă?” Politician din Găgăuzia, pus la punct de un polițist în trafic TV8
21:00
/VIDEO/ Radar nou pentru Moldova: Când va fi funcțional dispozitivul lăudat de ministrul Apărării TV8
20:30
/DOC/ Pensiile, indexate cu 6,8% din aprilie 2026? Guvernul discută noul buget al asigurărilor sociale TV8
20:30
/VIDEO/ Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Istorii de succes despre reabilitare în Moldova TV8
19:40
/DOC/ Averea ministrului Justiției, Vladislav Cojuhari: Venituri de peste 800.000 de lei și două credite TV8
19:10
/FOTO/ Opt noi ambasadori desemnați: Președinta Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare TV8
18:40
Limba „moldovenească”, înlocuită oficial cu româna în Ucraina: Legea, adoptată de Rada Supremă TV8
18:10
/VIDEO/ Primele declarații ale bărbatului care a găsit drona prăbușită la Sîngerei: I-a scos motorul și alte piese TV8
17:50
Spumanții din Moldova, în top 10 mondial: Câte medalii au câștigat la o competiție din Franța TV8
17:20
Sentință în dosarul „Laundromat”: Un fost judecător, declarat vinovat de Curtea de Apel, scapă de pedeapsă TV8
17:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1379: Alertă la Sîngerei, linii roșii și planul B. Kremlinul: Putin a acceptat unele propuneri TV8
16:40
/VIDEO/ Dronă prăbușită la Sîngerei, adusă în sat cu motoblocul: „Un cetățean a gândit că e o jucărie” TV8
16:40
/DOC/ În mai puțin de o lună: Președintele Siriei, exclus de SIS din lista persoanelor implicate în activități teroriste TV8
16:20
/FOTO/ Dronă prăbușită la Sîngerei, cărată cu motoblocul: Seamănă cu aparatul găsit la Florești TV8
15:50
/VIDEO/ Camionul cu muniții: Golul informațional care a generat un val de dezinformări TV8
15:20
/VIDEO/ Medicamente de 5 milioane de lei, aruncate la gunoi: Ministrul Sănătății va cere demisii TV8
14:50
/VIDEO/ De la Valea Trandafirilor, în Bosnia: Alte 5 persoane vor fi judecate în dosarul dezordinilor în masă TV8
14:40
/VIDEO/ Fără compensații la lumină din 2026. Ministră: „Ultima plată în factură va fi pentru luna decembrie” TV8
14:10
Carburanții continuă să se ieftinească: Cât vor costa benzina și motorina pe 4 decembrie 2025 TV8
13:50
/VIDEO/ Noapte de coșmar pentru o familie din Ungheni: Au ajuns de urgență la spital TV8
13:30
/VIDEO/ „Tiktokeri”, „otmazcă” și „rușine”: O nouă ședință cu scandal la CMC. Fracțiunea PAS a părăsit sala TV8
13:30
/PROMO/ Un bărbat bolnav din Strășeni crește singur 4 copii: Întreaga poveste - de la 17:00, doar la TV8! TV8
13:20
/PROMO/ Un bătrân din Strășeni crește singur 4 copii: Întreaga poveste - de la 17:00, doar la TV8! TV8
13:00
/VIDEO/ Lecție de japoneză la ședința Guvernului: Ministrul Culturii i-a adus recunoștință ambasadorului nipon TV8
Ieri
12:30
Șase focare de boli periculoase, confirmate în Moldova: ANSA a introdus măsuri de carantină TV8
12:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1379: Linii roșii și planul B. Ce se știe acum despre întâlnirea lui Putin cu trimișii lui Trump TV8
12:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1379: Linii roșii și planul B. Ce se știe despre întâlnirea lui Putin cu trimișii lui Trump TV8
12:20
„Tiktokeri”, „otmazcă” și „rușine”: O nouă ședință cu scandal la CMC. Fracțiunea PAS a părăsit sala TV8
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1379: Linii roșii și ședință NATO. Ce se știe despre întâlnirea lui Putin cu trimișii lui Trump TV8
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1379: Atac în Rusia și ședință NATO. Ce se știe despre întâlnirea lui Putin cu trimișii lui Trump TV8
11:50
Medici de pe ambulanță, amenințați cu pistolul la Ungheni: Au continuat să-și facă datoria TV8
