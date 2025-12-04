/VIDEO/ Conflictul transnistrean nu există? Oazu Nantoi: „Oamenii de pe malul stâng sunt ostatici”

/VIDEO/ Conflictul transnistrean nu există? Oazu Nantoi: „Oamenii de pe malul stâng sunt ostatici”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8