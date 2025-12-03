Peste 250 de elevi au concurat la finala Campionatului Național „Sub cușma lui Guguță”
Moldpres, 3 decembrie 2025 16:10
Energia și talentul a peste 250 de tineri din toate colțurile Republicii Moldova au umplut Palatul Republicii, participând la finala ediției a VIII-a a Campionatului Național de jocuri intelectuale „Sub cușma lui Guguță”. În competiție s-au î...
Acum 15 minute
16:20
VIDEO // Comisia Națională Antidrog propune urgentarea promovării proiectului ce impune pedepse mai aspre pentru comercializarea și răspândirea substanțelor narcotice # Moldpres
Comisia Națională Antidrog propune urgentarea promovării proiectului de lege privind prevenirea și combaterea circuitului ilegal a drogurilor, precursorilor și a substanțelor psihoactive noi. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu Insp...
Acum 30 minute
16:10
16:10
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova Daniela Gasparikova # Moldpres
La 3 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Daniela Gasparikova.În cadrul discuțiilor au fost tr...
Acum o oră
15:40
FOTO // Șase orașe din Moldova au primit utilaje moderne pentru intervenții în situații de urgență, oferite de UE # Moldpres
Locuitorii orașelor Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor beneficia de servicii mai eficiente de intervenție în caz de calamități, datorită unui nou set de echipamente moderne furnizate de Uniunea Europeană. Întreprinderile muni...
Acum 2 ore
15:20
Cooperarea în domeniul bibliotecilor, protejarea patrimoniului cultural și extinderea schimburilor artistice au fost în centrul discuțiilor dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și ambasadorul Letoniei la Chișinău, Edgars Bondars, informează MOLDPRES.C...
14:50
Fermierii au la dispoziție un ghid complet pentru instalarea panourilor fotovoltaice pe câmpuri: energie solară și culturi agricole, în același sistem # Moldpres
Primul ghid dedicat sistemelor agrivoltaice, care prevede că panourile fotovoltaice pot fi combinate cu agricultura, fără schimbarea destinației terenurilor, a fost elaborat şi lansat de Ministerul Energiei, transmite MOLDPRES.Documentul a fost pregătit cu sprijinul Age...
14:50
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov să demisioneze în urma protestelor masive din această săptămână în privinţa bugetului pentru 2026, informează Reuters, citată de AGERPRES.Guvernul ...
Acum 4 ore
14:20
Încă cinci persoane, bănuite că au participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru organizarea unor dezordini în masă în perioada alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea la UE din 2024, vor ajunge pe banca acuzaților....
14:20
VIDEO // Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene. Vicepremierul Valeriu Chiveri: „Formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional” # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, întrucât formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional. Anunțul a fost făcut astăzi de vice...
14:10
Ministerul Agriculturii lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă” cu apel către cetățeni să susțină producătorii locali # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a lansat campania națională „Cumpăr BUN de-acasă”, o inițiativă prin care cetățenii sunt încurajați să opteze pentru produsele autohtone atât în perioada sărbătorilor de iarnă, c&a...
14:00
Parlamentul pregătește ajustări legislative pentru întărirea protecției secretelor comerciale # Moldpres
Legislativul urmează să ajusteze cadrul normativ privind protecția secretelor comerciale. Comisia pentru economie, buget și finanțe a examinat astăzi un proiect de lege care vizează armonizarea legislației în contextul noii Legi privind protecția secretelor comerci...
13:50
Ministerul Mediului cere limitarea folosirii focurilor de artificii şi analizează reglementarea strictă a folosirii acestora, în contextul impactului sever asupra ecologiei # Moldpres
Ministerul Mediului examinează posibilitatea introducerii unor restricții sau chiar a unei interdicții asupra utilizării artificiilor și petardelor, în contextul efectelor nocive pe care acestea le au asupra faunei, mediului și sănătății publice. Declarațiile au ...
13:50
Pelicule ale tinerilor cineaști din Moldova și România, pe marele ecran la Festivalul de Film Studențesc 2025. Programul evenimentului # Moldpres
Cinematograful Odeon din Chișinău devine, între 5 și 7 decembrie 2025, scena unor povești cinematografice inedite, realizate de studenți din Republica Moldova și România. Festivalul de Film Studențesc 2025 oferă publicului o selecție variată de filme de lice...
13:40
Ministerul Apărării anunță că cele 20 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor fi folosite pentru consolidarea capacităților naționale de apărare. „Suntem în proces de identificare a echipamentelor și de semnare a contractelor pentru achiziția ...
12:40
Corneliu Ciorici a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății # Moldpres
Corneliu Ciorici a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății din data de 3 decembrie curent, în baza cererii de demisie. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de către Guvern, informează MOLDPRES.De asemenea, Executi...
Acum 6 ore
12:30
VIDEO // Vicepremierul Eugen Osmochescu: „Economia Republicii Moldova va continua creșterea în 2026, cu evoluții pozitive pe toate sectoarele majore” # Moldpres
Anul 2026 este prognozat să fie unul de continuare a tendințelor pozitive din 2025, chiar dacă pot interveni anumiți factori obiectivi care ar putea influența evoluțiile economice. Pentru anul viitor, creșterea economică anticipată este de 2,6%. Declaraţia a fost făcut...
12:30
O echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) din Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții. Medicii au chemat poliția, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), comunică MOLDPRES....
12:20
Turcia promovează turismul experiențial prin participarea la recolta tradițională de măsline # Moldpres
Turcia își valorifică tradițiile rurale pentru a atrage turiștii interesați de experiențe autentice, promovând participarea la sezonul de recoltă a măslinelor, desfășurat anual în perioada octombrie – ianuarie, în special în regiunea ...
12:20
Legea privind repatrierea bunurilor va fi extinsă. Moldovenii care decid să se reîntoarcă acasă vor putea să-și repatrieze bunurile, în special automobilul # Moldpres
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate /PAS/ a anunțat că a înregistrat un proiect de lege prin care vor fi extinse criteriile de aplicare a Legii privind repatrierea bunurilor, pentru ca mai mulți cetățeni moldoveni, care aleg să se întoarcă acasă, ...
12:10
Festivalul Filmului Japonez revine la Chișinău între 3 și 6 decembrie. Programul evenimentului # Moldpres
Publicul din Chișinău este invitat să descopere cinematografia și cultura japoneză la Festivalul Filmului Japonez 2025, care va avea loc în perioada 3–6 decembrie la Cinematograful Cineplex Loteanu. Evenimentul este organizat de Ambasada Japoniei în Republi...
12:10
DOC // Centrul Cultural Rus își va sista activitatea. Legea privind denunțarea acordului ce prevede funcționarea centrelor culturale ruse a fost publicată în „Monitorul Oficial” # Moldpres
Decretul de promulgare, semnat de președinta Maia Sandu, și legea pentru denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale au fost publicate în „Monitorul Oficial&r...
12:10
Noul regim de taxare inversă la TVA pentru produse energetice va fi aplicat din 1 ianuarie 2026 # Moldpres
De la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, stabilit prin Legea nr.139/2025, care introduce mecanismul taxării inverse pentru livrările anumitor produse energetice. Măsura se aplică tranzacțiilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova &...
12:00
Expoziția „ROYAL” aduce la Chișinău o interpretare contemporană a Reginei Maria prin peste 150 de creații handmade # Moldpres
Personalitatea Reginei Maria este reinterpretată printr-o instalație artistică de amploare, prezentată în premieră la Chișinău. Expoziția „ROYAL”, vernisată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, propune o interpretare contemporană a imaginii Regin...
12:00
FOTO // Vicepremierul Mihai Popșoi, discuții cu congresmeni și senatori americani la Washington: „Am evidențiat importanța unei cooperări strânse, fundamentate pe valori și interese comune” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, au avut mai multe întrevederi cu oficiali americani în timpul vizitei la Washington. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea parteneriatului strategic moldo-american și inten...
11:50
Judecătoria Chișinău continuă examinarea dosarului „Frauda bancară”. Doar 27 dintre cei 164 de martori propuși de avocații lui Vladimir Plahotniuc vor fi audiați # Moldpres
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a continuat și astăzi examinarea probelor apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Instanța a decis să audieze doar 27 dintre cei 164 de martori propuși de avocații fostului lider democrat, com...
11:40
Mai multă siguranță alimentară – Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase # Moldpres
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens.Documentul stabilește cerințel...
11:40
Cabinetul de miniștri a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025-2026 # Moldpres
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură ...
11:40
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate # Moldpres
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate ...
11:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate două focare de Pestă porcină africană (PPA) și patru focare de Rabie, atât la animale do...
11:30
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane arestate marți pentru presupusă fraudă într-un program de formare finanțat de Uniunea Europeană pentru tineri diplomați au fost acuzate de fraudă și coru...
11:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii desfășoară astăzi mai multe percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, vizând persoane din conducerea instituției și un deținut. Operațiunea are loc în cadrul unui dosar penal pentru corupere pa...
11:20
Reformă în justiție: Moldova va avea un sistem modern de colectare și analiză a datelor judiciare # Moldpres
Republica Moldova va avea un sistem modern de colectare și analiză a datelor judiciare. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Justiției și aprobat astăzi de cabinetul de miniștri, comunică MOLDPRES.Proiectul Conceptului Sistemului Informațional „JUSTAT”,...
11:20
Executivul a susținut acordarea compensațiilor pentru energie în perioada rece. Ministra Natalia Plugaru: „Suntem alături de familiile vulnerabile și în acest an” # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi acordarea compensațiilor monetare pentru energie în perioada rece a anului. Consumatorii casnici pot beneficia de compensații dacă încălzesc gospodăria pe bază de gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibil soli...
10:50
Premierul Alexandru Munteanu anunță accelerarea reformelor după discuțiile cu Comisia Europeană # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a declarat, la începutul ședinței Cabinetului de miniștri, că Republica Moldova este în grafic cu îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană și a anunțat accelerarea procesului de reformă, co...
10:40
EcoContact lansează o nouă rundă de granturi pentru ONG-urile din domeniul mediului și dezvoltării durabile # Moldpres
Asociația Obștească EcoContact anunță lansarea celei de-a cincea runde a Programului de granturi mici (PGM5) „Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiție verde”, parte a proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități ...
10:40
Control coordonat la frontiera Lipcani–Rădăuți Prut. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor cu România pentru un Acord privind efectuarea controlului coordonat în punctul rutier de trecere a frontierei Lipcani (Republica Moldova) – Rădăuți Prut (România). Decizia are drept scop faci...
10:40
Guvernul a aprobat prelungirea compensațiilor la energie pentru toate familiile din Republica Moldova # Moldpres
Familiile din Republica Moldova vor continua să beneficieze de compensații la energia electrică. Guvernul a decis astăzi prelungirea acordării suportului pentru luna noiembrie 2025, transmite MOLDPRES.În acest context, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit parte...
Acum 8 ore
10:30
Guvernul a aprobat astăzi rechemarea din funcții a doi ambasadori ai Republicii Moldova în legătură cu expirarea mandatelor, informează MOLDPRES.Astfel, Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al Republicii Moldova în România și prin ...
10:10
UE ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 # Moldpres
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă.Acordul va include o i...
10:10
Drumuri mai bune și localități moderne pentru 880 mii de cetățeni. Vladimir Bolea: „Aducem Europa în fiecare sat din Moldova” # Moldpres
Guvernul lansează 133 de proiecte noi în cadrul Programului „Europa este Aproape”: aproape 900 mii de cetățeni vor beneficia de investiții în infrastructurăVicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)...
10:00
Miniștrii de externe ai NATO se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta despre sprijinul acordat Ucrainei # Moldpres
Miniștrii de externe ai NATO se întâlnesc miercuri la Bruxelles pentru discuții privind sprijinul suplimentar acordat Ucrainei, precum și despre eforturile continue de consolidare a capacităților de descurajare și apărare ale alianței, informează dpa.Secr...
09:50
Patru persoane, printre care trei minori, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă # Moldpres
Patru persoane, inclusiv trei minori, au ajuns la spital în dimineața zilei de 3 decembrie, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul s-a produs în localitatea Grozasca, raionul Ungheni, comunică MOLDPRES.Potrivit I...
09:10
Turcia oferă Moldovei autorizații suplimentare „intrare fără marfă” pentru transportatori # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că Republica Turcia a acordat un contingent suplimentar de 200 de autorizații pentru categoria „intrare fără marfă” destinate operatorilor de transport rutier din Republica Moldova. Documentele sunt valabile p&a...
08:50
SFS avertizează contribuabilii: 26 decembrie este termenul limită pentru achitarea impozitului pe avere 2025 # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat anunță că termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025 este 26 decembrie. Impozitul se aplică bunurilor imobiliare cu destinație locativă și caselor de vacanță, cu excepția terenurilor, care la 1 noiembrie 2025 într...
08:40
Întâlnire Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la niciun compromis privind teritoriile ocupate din Ucraina # Moldpres
Nu s-a ajuns la niciun 'compromis' în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina după o întâlnire la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, care i-a prezentat planul Washingtonu...
Acum 24 ore
21:50
Ministerul Culturii anunță sprijin pentru artiștii ucraineni și proiecte culturale internaționale # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reiterat solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina și a discutat modalități de sprijinire a artiștilor și creatorilor ucraineni aflați în țara noastră. Declarațiile au fost făcute în cadrul întrevederii cu Ambas...
21:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru ziua de miercuri, 3 decembrie, cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fără precipitații semnificative, comunică MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, pe alocuri, în special dimin...
21:10
Washington, primul punct al vizitei oficiale în SUA: Igor Grosu anunță discuții la Congresul SUA și Casa Albă # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, se află într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, unde va avea întrevederi cu oficiali de rang înalt din Congresul SUA, Casa Albă, Consiliul Național de Securitate și Departament...
21:00
Tumoră rară operată cu succes la Institutul de Urgență. O tânără, salvată printr-o intervenție minim invazivă # Moldpres
O tânără, angajată în sistemul medical, a primit o nouă șansă la viață după ce o formațiune tumorală mediastinală rară i-a fost operată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă, comunică MOLDPRES.Potrivit IMU, formațiunea tumorală, de apr...
19:30
DOC// Rectificările la bugetul de stat pentru 2025 au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare # Moldpres
Rectificările la bugetul de stat pentru anul 2025, aprobate de Parlament, au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat oficial în vigoare. Documentul include ajustări esențiale pentru acoperirea cheltuielilor urgente ale statului, sprijinirea populației vu...
