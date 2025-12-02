VIDEO // Un polițist l-a pus la punct pe un locuitor al R. Moldova, care îi cerea într-un mod imperativ să-i vorbească în RUSĂ sau să-i pună la dispoziție un TRANSLATOR: „Limba de stat în R. Moldova este ROMÂNA”
Ziarul National, 2 decembrie 2025 13:45
Un cetățean al R. Moldova din Comrat a încercat să provoace în trafic un angajat al Inspectoratului Național de Patrulare, după ce i-a cerut pe...
• • •
Acum 15 minute
13:45
Fost militar britanic arestat în Ucraina, acuzat că a spionat pentru Rusia în schimbul unui câștig financiar rapid # Ziarul National
Un cetățean britanic a fost reținut în Ucraina sub suspiciunea că ar fi spionat pentru Rusia, potrivit anunțului serviciului de securitate ucrainea...
13:45
Tineri din Soroca, acuzați de omor cu cruzime, pe cale să fie judecați pentru faptele lor terifiante # Ziarul National
Procuratura Soroca informează despre încheierea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a casului penal în care sunt acuzați doi tin...
13:45
Acum 2 ore
12:45
Dialog economic și sectorial crucial între Republica Moldova și Uniunea Europeană: progrese și provocări discutate la devineoconferință anuală # Ziarul National
În cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a avut loc a noua reuniune a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea ...
12:45
Întâlnire de importanță majoră între Valeriu Chiveri și reprezentantul OSCE pentru reglementarea transnistreană # Ziarul National
La 2 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu Thomas Lenk. Acesta este reprezentantul special al Pre...
12:45
Administratoarea unei agenții turistice acuzată de înșelătorie cu prejudiciu de milioane, trimisă în instanță # Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au anunțat încheierea urmăririi penale și trimiterea în instanța de jude...
12:45
Bărbat acuzat de corupție electorală prin transferuri bancare ilegale, trimis în instanță la Ceadîr-Lunga # Ziarul National
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cazul unui bărbat de 55 de ani din orașul Ceadîr-Lunga, a...
Acum 4 ore
11:45
Chișinău și AFD își unesc eforturile pentru reforme energetice verzi și eficiente în Moldova # Ziarul National
Într-o întrevedere recentă la Chișinău, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și delegația Agenției Franceze de Dezvoltare (AFD) au discutat despre ...
11:45
Atelier de instruire pentru studenții de la Jurnalism: Rolul mass-media în prevenirea violenței și a traficului de persoane la USM # Ziarul National
Peste 100 de studenti ai Facultatii de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii de la Universitatea de Stat din Moldova au luat parte la un amplu ateli...
11:45
Întâlnire la nivel înalt: Trump trimite emisari să discute pacea cu Putin, temeri pentru Europa privind viitorul acordului în Ucraina # Ziarul National
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, împreună cu ginerele său, Jared Kushner, urmează să se întâlnească marți la...
11:45
Ministerul Energiei adaptează legislația pentru alinierea la standardele europene în infrastructura energetică # Ziarul National
Ministerul Energiei a demarat transpunerea Regulamentului (UE) 2022/869 în legislația națională, ce vizează infrastructurile energetice transeurope...
10:45
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat marți, 2 decembrie, o ședință a Consiliului Național de Securitate (CNS). În această reuni...
10:45
November Investment Brunch – două zile dedicate celor mai promițătoare oportunități imobiliare din Nordul Bucureștiului # Ziarul National
November Investment Brunch, eveniment organizat de Proimobil, a reunit timp de două zile peste 300 de participanți interesați de cele mai bune...
10:00
ULTIMA ORĂ // Primarul de Orhei a DEMISIONAT, după ce Șor a anunțat că „închide toate proiectele sociale” din R. Moldova și își retrage sprijinul politic pentru aleșii formațiunilor pe care le controlează # Ziarul National
Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat astăzi demisia, la o zi după ce protectorul său, condamnatul Ilan Șor, a declarat că î...
Acum 6 ore
09:15
08:15
Zelenski înfruntă provocarea teritorială în negocierile cu Rusia, în timp ce trimisul SUA se pregătește de întâlnirea cu Putin # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că prioritățile Kievului în negocierile de pace cu Rusia se concentrează pe menținerea suveranității Ucr...
Acum 8 ore
07:15
Belarus tensionează granița aeriană cu Lituania: Incursiuni cu baloane suspecte și restricții temporare la Aeroportul Vilnius # Ziarul National
Intrările neautorizate ale Belarusului în spațiul aerian al Lituaniei reprezintă un „atac hibrid” al regimului Lukașenko, a declarat președinta Com...
Acum 12 ore
02:00
Zelenski își intensifică turneul european cu vizite strategice în Franța și Irlanda pentru a consolida relațiile și sprijinul politic și economic # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat recent noua fabrică Dassault Aviation din Cergy-Pontoise, situată la nord-vest de Paris. Aici s...
Acum 24 ore
22:30
Conferința națională aduce în prim-plan progrese și provocări în educația incluzivă din Republica Moldova # Ziarul National
Peste 220 de specialiști din domeniul incluziunii, cadre didactice și manageriale, experți, copii, părinți, precum și reprezentanți ai autoritățilo...
21:30
Zelenski solicită Franței sprijin pentru o pace demnă în Ucraina la Palatul Élysée # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut la Palatul Élysée, unde s-a întâlnit cu preşedintele francez Emmanuel Macron, „terminarea acestui...
21:30
Schimbările meteo din Republica Moldova pentru data de 02.12.2025 nu vor aduce surprize semnificative. Temperaturile rămân constante, menținându-se...
20:30
Generalul Ben Hodges: Europa, considerată nesemnificativă de SUA lui Trump, trebuie să își regăsească încrederea și voința pentru a opri Rusia # Ziarul National
Continentul european începe să realizeze încet că Statele Unite nu sunt un partener echitabil, atenționează generalul în retragere Ben Hodges, fost...
19:30
Atac devastator la Dnipro: patru morți și 40 de răniți în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina # Ziarul National
Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 40 rănite într-un atac cu rachetă al Rusiei asupra orașului Dnipro, situat în partea central-estică ...
19:30
Dialog constructiv între ministrul Educației și ambasadoarea UE despre progresele academice din Republica Moldova # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a avut pe 1 decembrie o întrevedere oficială cu ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova,...
19:30
Elevii din întreaga țară și-au unit vocile la Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor din 2025 # Ziarul National
În perioada 29–30 noiembrie 2025, s-a desfășurat Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor. Această activitate a reunit peste 60 de repr...
18:30
Profesori pregătiți pentru examenele din 2026: O premieră în educația din Republica Moldova # Ziarul National
Într-o premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, aproximativ 1000 de profesori din diverse raioane și municipii au participat la ...
17:30
Maia Sandu îi mulțumește ambasadorului Japoniei pentru sprijinul de peste 140 de milioane de dolari acordat Moldovei și îi oferă „Ordinul de Onoare” la plecare # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întâlnire cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, marcând încheierea mandatului său în...
17:30
Premiile Concursului Lingvistic „A Chance, Une Chance, Eine Chance” Ediția a V-a au fost acordate celor mai creativi elevi ai anului 2025 # Ziarul National
19 grupuri de elevi de la diverse instituții de învățământ general au fost desemnate câștigătoare în cadrul Concursului Republican „A Chance, Une C...
16:30
Moscova critică dur NATO pentru declarațiile privind un posibil atac preventiv împotriva Rusiei # Ziarul National
Rusia a criticat luni afirmațiile amiralului Giuseppe Cavo Dragone, șeful Comitetului militar al NATO, susținând că acestea sunt extrem de irespons...
16:30
Ilan Şor renunță la proiectele sociale din Moldova și promite un "front național" împotriva guvernării. # Ziarul National
Oligarhul fugar Ilan Şor, adăpostit în Rusia după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul &quo...
15:30
Producătorii moldoveni de spumante strălucesc la nivel mondial cu 20 de medalii câștigate în Franța # Ziarul National
1 decembrie 2025, Chișinău - Producătorii de spumante din Republica Moldova au obținut succese notabile la competiția internațională Effervescents ...
15:30
Peste 225 de specialiști dezbat viitorul educației incluzive în Moldova la Conferința Națională dedicată echității și protecției în învățământ # Ziarul National
Peste 225 de specialiști, inclusiv cadre didactice și manageriale, copii, părinți și reprezentanți ai autorităților publice s-au întâlnit la cea de...
14:15
Trump consideră corupția din Ucraina un impediment pentru pace, dar speră la un acord cu Rusia # Ziarul National
Președintele american Donald Trump consideră că vastul scandal de corupție din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace care sunt în prezent în desfă...
14:15
Vernisajul Vinului 2025: Gustă cele mai premiate vinuri moldovenești la Palatul Republicii! # Ziarul National
1 decembrie 2025, Chișinău - Pe 12 decembrie, la ora 17:00, se va desfășura ediția de iarnă a Vernisajului Vinului, ajunsă la cea de-a XXIV-a ediți...
Ieri
13:00
Comisarul european pentru justiție avertizează SUA: Putin nu poate scăpa nepedepsit pentru crimele din Ucraina în acordurile de pace propuse de Trump # Ziarul National
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a avertizat că eforturile lui Donald Trump de a obține pacea în Ucraina nu ar trebui să-l abso...
13:00
Sprijinirea tinerilor romi printr-o rețea națională: o nouă inițiativă a Ministerului Educației și ANMC în Moldova # Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Asociatia Nationala a Mediatorilor Comunitari (ANMC), a lansat proiectul „Reteaua Tinerilor Romi pe...
12:00
Tânăr din Chișinău acuzat de omorul mamei sale, cazul ajunge în instanță în plină campanie de combatere a violenței de gen # Ziarul National
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova aduce în atenție un alt caz șoca...
12:00
NATO consideră intensificarea reacțiilor împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, în contextul tensiunilor persistente în Europa # Ziarul National
NATO analizează posibilitatea unei abordări „mai agresive” în răspunsul la atacurile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian din pa...
12:00
România, pilon al educației și inovației în Republica Moldova: Parteneriat strategic pentru viitorul comun # Ziarul National
România este unul dintre susținătorii principali ai sistemului educațional din Republica Moldova. Pe parcursul anilor, Guvernul României a sprijini...
12:00
ULTIMA ORĂ // Șor își ABANDONEAZĂ oamenii din R. Moldova, cărora le-a promis că vor trăi ca în Monaco. „Închid toate proiectele mele sociale și îmi retrag sprijinul politic pentru aleșii noștri” # Ziarul National
Fugarul Ilan Șor, care a constituit o adevărată rețea de cumpărare a voturilor la alegerile parlamentare din 2024, dar și la referendumul privin...
12:00
Trei tineri condamnați pentru atac și jaf violent lângă gara din Chișinău: pedeapsa severă a instanței pentru infracțiunea de tâlhărie # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, trei inculpați au fost condamn...
11:00
Maia Sandu atrage atenția: Valorile libertății și democrației, deschise de 1 decembrie 1918, sunt acum în pericol mai mult ca oricând în România # Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale a României că momentul istoric de la 1 decembrie 19...
11:00
Maia Sandu, mesaj emoționant pentru români cu ocazia Zilei Naționale: "Este datoria noastră să apărăm valorile Marii Uniri" # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare României cu ocazia Zilei sale Naționale, subliniind importanța momentului istoric de la 1 d...
10:00
Vizita lui Zelenski la Paris pe fondul tensiunilor politice și militare și al marginalizării europene în negocierile de pace din Ucraina # Ziarul National
Președintele francez, Emmanuel Macron, îl primește luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care se află sub o presiune militar...
09:00
Trump prezice un acord iminent între Ucraina și Rusia, dar secretarul de stat rămâne sceptic față de negocierile dificile din Florida # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat că există „șanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina, în urm...
09:00
09:00
România își consolidează rolul în NATO cu un angajament istoric pentru apărare și cooperare economică sporită cu SUA până în 2035 # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio subliniază, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Naționale, că angajamentul României de a aloca 5% din PI...
08:00
Autoritățile georgiene, acuzate de folosirea unei arme chimice din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor # Ziarul National
Există dovezi care sugerează că autoritățile georgiene au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a înăbuși protestele a...
01:00
Discuții intense între SUA și Ucraina pentru pace și prosperitatea Ucrainei, dar provocările continuă # Ziarul National
Oficialii americani și cei ucraineni au desfășurat duminică discuții timp de aproximativ patru ore. În centrul atenției a fost căutarea unei soluți...
30 noiembrie 2025
20:00
În zilele următoare, vremea în Republica Moldova va fi predominant noros cu episoade de ploaie. Temperaturile vor fi normale pentru această perioad...
