VIDEO // Un polițist l-a pus la punct pe un locuitor al R. Moldova, care îi cerea într-un mod imperativ să-i vorbească în RUSĂ sau să-i pună la dispoziție un TRANSLATOR: „Limba de stat în R. Moldova este ROMÂNA”

Ziarul National, 2 decembrie 2025 13:45

Un cetățean al R. Moldova din Comrat a încercat să provoace în trafic un angajat al Inspectoratului Național de Patrulare, după ce i-a cerut pe...

Acum 15 minute
13:45
Fost militar britanic arestat în Ucraina, acuzat că a spionat pentru Rusia în schimbul unui câștig financiar rapid Ziarul National
Un cetățean britanic a fost reținut în Ucraina sub suspiciunea că ar fi spionat pentru Rusia, potrivit anunțului serviciului de securitate ucrainea...
13:45
Tineri din Soroca, acuzați de omor cu cruzime, pe cale să fie judecați pentru faptele lor terifiante Ziarul National
Procuratura Soroca informează despre încheierea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a casului penal în care sunt acuzați doi tin...
13:45
Acum 2 ore
12:45
Dialog economic și sectorial crucial între Republica Moldova și Uniunea Europeană: progrese și provocări discutate la devineoconferință anuală Ziarul National
În cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a avut loc a noua reuniune a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea ...
12:45
Întâlnire de importanță majoră între Valeriu Chiveri și reprezentantul OSCE pentru reglementarea transnistreană Ziarul National
La 2 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu Thomas Lenk. Acesta este reprezentantul special al Pre...
12:45
Administratoarea unei agenții turistice acuzată de înșelătorie cu prejudiciu de milioane, trimisă în instanță Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au anunțat încheierea urmăririi penale și trimiterea în instanța de jude...
12:45
Bărbat acuzat de corupție electorală prin transferuri bancare ilegale, trimis în instanță la Ceadîr-Lunga Ziarul National
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cazul unui bărbat de 55 de ani din orașul Ceadîr-Lunga, a...
Acum 4 ore
11:45
Chișinău și AFD își unesc eforturile pentru reforme energetice verzi și eficiente în Moldova Ziarul National
Într-o întrevedere recentă la Chișinău, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și delegația Agenției Franceze de Dezvoltare (AFD) au discutat despre ...
11:45
Atelier de instruire pentru studenții de la Jurnalism: Rolul mass-media în prevenirea violenței și a traficului de persoane la USM Ziarul National
Peste 100 de studenti ai Facultatii de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii de la Universitatea de Stat din Moldova au luat parte la un amplu ateli...
11:45
Întâlnire la nivel înalt: Trump trimite emisari să discute pacea cu Putin, temeri pentru Europa privind viitorul acordului în Ucraina Ziarul National
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, împreună cu ginerele său, Jared Kushner, urmează să se întâlnească marți la...
11:45
Ministerul Energiei adaptează legislația pentru alinierea la standardele europene în infrastructura energetică Ziarul National
Ministerul Energiei a demarat transpunerea Regulamentului (UE) 2022/869 în legislația națională, ce vizează infrastructurile energetice transeurope...
10:45
Maia Sandu, DECLARAȚII importante după ședința Consiliului Național de Securitate Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat marți, 2 decembrie, o ședință a Consiliului Național de Securitate (CNS). În această reuni...
10:45
November Investment Brunch – două zile dedicate celor mai promițătoare oportunități imobiliare din Nordul Bucureștiului Ziarul National
November Investment Brunch, eveniment organizat de Proimobil, a reunit timp de două zile peste 300 de participanți interesați de cele mai bune...
10:00
ULTIMA ORĂ // Primarul de Orhei a DEMISIONAT, după ce Șor a anunțat că „închide toate proiectele sociale” din R. Moldova și își retrage sprijinul politic pentru aleșii formațiunilor pe care le controlează Ziarul National
Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat astăzi demisia, la o zi după ce protectorul său, condamnatul Ilan Șor, a declarat că î...
Acum 6 ore
09:15
Horoscopul zilei 02.12.2025 Ziarul National
♈️ Berbec O zi plină de oportunități te întâmpină, dar trebuie să fii deschis la schimbare. Corpul și mintea colaborează armonios, oferindu-ți en...
08:15
Zelenski înfruntă provocarea teritorială în negocierile cu Rusia, în timp ce trimisul SUA se pregătește de întâlnirea cu Putin Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că prioritățile Kievului în negocierile de pace cu Rusia se concentrează pe menținerea suveranității Ucr...
Acum 8 ore
07:15
Belarus tensionează granița aeriană cu Lituania: Incursiuni cu baloane suspecte și restricții temporare la Aeroportul Vilnius Ziarul National
Intrările neautorizate ale Belarusului în spațiul aerian al Lituaniei reprezintă un „atac hibrid” al regimului Lukașenko, a declarat președinta Com...
Acum 12 ore
02:00
Zelenski își intensifică turneul european cu vizite strategice în Franța și Irlanda pentru a consolida relațiile și sprijinul politic și economic Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat recent noua fabrică Dassault Aviation din Cergy-Pontoise, situată la nord-vest de Paris. Aici s...
Acum 24 ore
22:30
Conferința națională aduce în prim-plan progrese și provocări în educația incluzivă din Republica Moldova Ziarul National
Peste 220 de specialiști din domeniul incluziunii, cadre didactice și manageriale, experți, copii, părinți, precum și reprezentanți ai autoritățilo...
21:30
Zelenski solicită Franței sprijin pentru o pace demnă în Ucraina la Palatul Élysée Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut la Palatul Élysée, unde s-a întâlnit cu preşedintele francez Emmanuel Macron, „terminarea acestui...
21:30
Evoluții meteo: 02.12.2025 ne aduce vremuri mai calme și temperaturi blânde Ziarul National
Schimbările meteo din Republica Moldova pentru data de 02.12.2025 nu vor aduce surprize semnificative. Temperaturile rămân constante, menținându-se...
20:30
Generalul Ben Hodges: Europa, considerată nesemnificativă de SUA lui Trump, trebuie să își regăsească încrederea și voința pentru a opri Rusia Ziarul National
Continentul european începe să realizeze încet că Statele Unite nu sunt un partener echitabil, atenționează generalul în retragere Ben Hodges, fost...
19:30
Atac devastator la Dnipro: patru morți și 40 de răniți în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina Ziarul National
Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 40 rănite într-un atac cu rachetă al Rusiei asupra orașului Dnipro, situat în partea central-estică ...
19:30
Dialog constructiv între ministrul Educației și ambasadoarea UE despre progresele academice din Republica Moldova Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a avut pe 1 decembrie o întrevedere oficială cu ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova,...
19:30
Elevii din întreaga țară și-au unit vocile la Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor din 2025 Ziarul National
În perioada 29–30 noiembrie 2025, s-a desfășurat Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor. Această activitate a reunit peste 60 de repr...
18:30
Profesori pregătiți pentru examenele din 2026: O premieră în educația din Republica Moldova Ziarul National
Într-o premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, aproximativ 1000 de profesori din diverse raioane și municipii au participat la ...
17:30
Maia Sandu îi mulțumește ambasadorului Japoniei pentru sprijinul de peste 140 de milioane de dolari acordat Moldovei și îi oferă „Ordinul de Onoare” la plecare Ziarul National
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întâlnire cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, marcând încheierea mandatului său în...
17:30
Premiile Concursului Lingvistic „A Chance, Une Chance, Eine Chance” Ediția a V-a au fost acordate celor mai creativi elevi ai anului 2025 Ziarul National
19 grupuri de elevi de la diverse instituții de învățământ general au fost desemnate câștigătoare în cadrul Concursului Republican „A Chance, Une C...
16:30
Moscova critică dur NATO pentru declarațiile privind un posibil atac preventiv împotriva Rusiei Ziarul National
Rusia a criticat luni afirmațiile amiralului Giuseppe Cavo Dragone, șeful Comitetului militar al NATO, susținând că acestea sunt extrem de irespons...
16:30
Ilan Şor renunță la proiectele sociale din Moldova și promite un "front național" împotriva guvernării. Ziarul National
Oligarhul fugar Ilan Şor, adăpostit în Rusia după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul &quo...
15:30
Producătorii moldoveni de spumante strălucesc la nivel mondial cu 20 de medalii câștigate în Franța Ziarul National
1 decembrie 2025, Chișinău - Producătorii de spumante din Republica Moldova au obținut succese notabile la competiția internațională Effervescents ...
15:30
Peste 225 de specialiști dezbat viitorul educației incluzive în Moldova la Conferința Națională dedicată echității și protecției în învățământ Ziarul National
Peste 225 de specialiști, inclusiv cadre didactice și manageriale, copii, părinți și reprezentanți ai autorităților publice s-au întâlnit la cea de...
14:15
Trump consideră corupția din Ucraina un impediment pentru pace, dar speră la un acord cu Rusia Ziarul National
Președintele american Donald Trump consideră că vastul scandal de corupție din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace care sunt în prezent în desfă...
14:15
Vernisajul Vinului 2025: Gustă cele mai premiate vinuri moldovenești la Palatul Republicii! Ziarul National
1 decembrie 2025, Chișinău - Pe 12 decembrie, la ora 17:00, se va desfășura ediția de iarnă a Vernisajului Vinului, ajunsă la cea de-a XXIV-a ediți...
Ieri
13:00
Comisarul european pentru justiție avertizează SUA: Putin nu poate scăpa nepedepsit pentru crimele din Ucraina în acordurile de pace propuse de Trump Ziarul National
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a avertizat că eforturile lui Donald Trump de a obține pacea în Ucraina nu ar trebui să-l abso...
13:00
Sprijinirea tinerilor romi printr-o rețea națională: o nouă inițiativă a Ministerului Educației și ANMC în Moldova Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Asociatia Nationala a Mediatorilor Comunitari (ANMC), a lansat proiectul „Reteaua Tinerilor Romi pe...
12:00
Tânăr din Chișinău acuzat de omorul mamei sale, cazul ajunge în instanță în plină campanie de combatere a violenței de gen Ziarul National
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova aduce în atenție un alt caz șoca...
12:00
NATO consideră intensificarea reacțiilor împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, în contextul tensiunilor persistente în Europa Ziarul National
NATO analizează posibilitatea unei abordări „mai agresive” în răspunsul la atacurile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian din pa...
12:00
România, pilon al educației și inovației în Republica Moldova: Parteneriat strategic pentru viitorul comun Ziarul National
România este unul dintre susținătorii principali ai sistemului educațional din Republica Moldova. Pe parcursul anilor, Guvernul României a sprijini...
12:00
ULTIMA ORĂ // Șor își ABANDONEAZĂ oamenii din R. Moldova, cărora le-a promis că vor trăi ca în Monaco. „Închid toate proiectele mele sociale și îmi retrag sprijinul politic pentru aleșii noștri” Ziarul National
Fugarul Ilan Șor, care a constituit o adevărată rețea de cumpărare a voturilor la alegerile parlamentare din 2024, dar și la referendumul privin...
12:00
Trei tineri condamnați pentru atac și jaf violent lângă gara din Chișinău: pedeapsa severă a instanței pentru infracțiunea de tâlhărie Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, trei inculpați au fost condamn...
11:00
Maia Sandu atrage atenția: Valorile libertății și democrației, deschise de 1 decembrie 1918, sunt acum în pericol mai mult ca oricând în România Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale a României că momentul istoric de la 1 decembrie 19...
11:00
Maia Sandu, mesaj emoționant pentru români cu ocazia Zilei Naționale: "Este datoria noastră să apărăm valorile Marii Uniri" Ziarul National
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare României cu ocazia Zilei sale Naționale, subliniind importanța momentului istoric de la 1 d...
10:00
Vizita lui Zelenski la Paris pe fondul tensiunilor politice și militare și al marginalizării europene în negocierile de pace din Ucraina Ziarul National
Președintele francez, Emmanuel Macron, îl primește luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care se află sub o presiune militar...
09:00
Trump prezice un acord iminent între Ucraina și Rusia, dar secretarul de stat rămâne sceptic față de negocierile dificile din Florida Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat că există „șanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina, în urm...
09:00
Horoscopul zilei 01.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎntâlnirile neașteptate pot aduce o schimbare pozitivă în planurile tale. Un flux de energie îți va permite să finalizezi sarcini amânate...
09:00
România își consolidează rolul în NATO cu un angajament istoric pentru apărare și cooperare economică sporită cu SUA până în 2035 Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio subliniază, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Naționale, că angajamentul României de a aloca 5% din PI...
08:00
Autoritățile georgiene, acuzate de folosirea unei arme chimice din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor Ziarul National
Există dovezi care sugerează că autoritățile georgiene au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a înăbuși protestele a...
01:00
Discuții intense între SUA și Ucraina pentru pace și prosperitatea Ucrainei, dar provocările continuă Ziarul National
Oficialii americani și cei ucraineni au desfășurat duminică discuții timp de aproximativ patru ore. În centrul atenției a fost căutarea unei soluți...
30 noiembrie 2025
20:00
Prognoza meteo pentru Republica Moldova: 1-7 decembrie 2025 Ziarul National
În zilele următoare, vremea în Republica Moldova va fi predominant noros cu episoade de ploaie. Temperaturile vor fi normale pentru această perioad...
