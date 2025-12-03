/VIDEO/ Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Istorii de succes despre reabilitare în Moldova
TV8, 3 decembrie 2025 20:30
/VIDEO/ Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Istorii de succes despre reabilitare în Moldova
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
20:30
20:30
Acum 2 ore
19:40
19:10
Acum 4 ore
18:40
18:10
17:50
17:20
17:10
Acum 6 ore
16:40
16:40
16:20
15:20
14:50
Acum 8 ore
14:40
14:10
13:30
13:30
13:20
13:00
Acum 12 ore
12:30
12:30
12:20
12:20
12:00
11:50
11:50
11:30
11:20
11:00
11:00
10:30
10:20
09:50
09:10
09:00
08:30
08:10
Acum 24 ore
07:40
07:10
2 decembrie 2025
22:50
22:30
22:30
22:20
22:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.