/VIDEO/ Camionul cu muniții: Golul informațional care a generat un val de dezinformări

TV8, 3 decembrie 2025 15:50

/VIDEO/ Camionul cu muniții: Golul informațional care a generat un val de dezinformări

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
15:50
/VIDEO/ Camionul cu muniții: Golul informațional care a generat un val de dezinformări TV8
Acum o oră
15:20
/VIDEO/ Medicamente de 5 milioane de lei, aruncate la gunoi: Ministrul Sănătății va cere demisii TV8
Acum 2 ore
14:50
/VIDEO/ De la Valea Trandafirilor, în Bosnia: Alte 5 persoane vor fi judecate în dosarul dezordinilor în masă TV8
14:40
/VIDEO/ Fără compensații la lumină din 2026. Ministră: „Ultima plată în factură va fi pentru luna decembrie” TV8
14:10
Carburanții continuă să se ieftinească: Cât vor costa benzina și motorina pe 4 decembrie 2025 TV8
Acum 4 ore
13:50
/VIDEO/ Noapte de coșmar pentru o familie din Ungheni: Au ajuns de urgență la spital TV8
13:30
/VIDEO/ „Tiktokeri”, „otmazcă” și „rușine”: O nouă ședință cu scandal la CMC. Fracțiunea PAS a părăsit sala TV8
13:30
/PROMO/ Un bărbat bolnav din Strășeni crește singur 4 copii: Întreaga poveste - de la 17:00, doar la TV8! TV8
13:20
/PROMO/ Un bătrân din Strășeni crește singur 4 copii: Întreaga poveste - de la 17:00, doar la TV8! TV8
13:00
/VIDEO/ Lecție de japoneză la ședința Guvernului: Ministrul Culturii i-a adus recunoștință ambasadorului nipon TV8
12:30
Șase focare de boli periculoase, confirmate în Moldova: ANSA a introdus măsuri de carantină TV8
12:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1379: Linii roșii și planul B. Ce se știe acum despre întâlnirea lui Putin cu trimișii lui Trump TV8
12:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1379: Linii roșii și planul B. Ce se știe despre întâlnirea lui Putin cu trimișii lui Trump TV8
12:20
„Tiktokeri”, „otmazcă” și „rușine”: O nouă ședință cu scandal la CMC. Fracțiunea PAS a părăsit sala TV8
Acum 6 ore
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1379: Linii roșii și ședință NATO. Ce se știe despre întâlnirea lui Putin cu trimișii lui Trump TV8
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1379: Atac în Rusia și ședință NATO. Ce se știe despre întâlnirea lui Putin cu trimișii lui Trump TV8
11:50
Medici de pe ambulanță, amenințați cu pistolul la Ungheni: Au continuat să-și facă datoria TV8
11:30
/FOTO/ Percheziții la Penitenciarul din Soroca: Un șef de secție ar fi luat mită de la soția unui deținut TV8
11:20
/VIDEO/ Thriller cu 9 goluri în Premier League: Manchester City și Fulham au oferit spectacol maxim TV8
11:00
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, cu fițuici la noua ședință: Cine sunt martorii acceptați de judecători TV8
11:00
Apeluri false în numele Premier Energy: Clienților li se cer date personale pentru „schimbarea contoarelor” TV8
10:30
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, cu fițuici la noua ședință: Câți martori au acceptat judecătorii TV8
10:30
Doi ambasadori au fost rechemați la Chișinău: Le-au expirat mandatele TV8
10:20
/VIDEO/ O nouă zi, o nouă ședință de judecată: Vladimir Plahotniuc a fost adus în fața instanței TV8
Acum 8 ore
10:00
Părăsesc barca? Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, demisionează TV8
09:50
Trafic blocat în PMAN, în contextul inaugurării pomului de Crăciun: Când sunt valabile restricțiile TV8
09:30
/VIDEO/ Barcelona, victorie mare cu Atletico Madrid: Cum arată clasamentul din La Liga TV8
09:10
/VIDEO/ Negocierile SUA-Rusia pentru pace au eșuat: „Niciun compromis” privind teritoriile Ucrainei TV8
09:00
Întâlnirea de 5 ore la Kremlin, soldată cu eșec. Kremlinul: „Nu s-a ajuns încă la niciun compromis” TV8
08:30
Horoscop 3 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii îndrăznețe, Racii își ascultă inima, iar Balanțele caută echilibrul TV8
08:10
/VIDEO/ Modificări la Codul Educației, anunțate de Dan Perciun: 73 de școli mici vor fi reorganizate TV8
Acum 12 ore
07:40
Horoscop 2 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii îndrăznețe, Racii își ascultă inima, iar Balanțele caută echilibrul TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 3 decembrie 2025: Ceață în toată Moldova. Care vor fi temperaturile maxime TV8
Acum 24 ore
22:50
/VIDEO/ Filmul aducerii lui Vladimir Plahotniuc la judecată în cătușe: Vrea audierea a peste 160 de martori TV8
22:30
/VIDEO/ Tot mai multe raportări de corupție din interiorul MAI. Ministră: Se verifică și informațiile de pe rețelele sociale TV8
22:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1378: Alertă în Moldova și plan revizuit. Putin amenință Europa și se întâlnește cu trimișii lui Trump TV8
22:20
/VIDEO/ Revelion spectaculos la TV8: Urmăriți în seara dintre ani o comedie cum nu ați mai văzut TV8
22:00
/VIDEO/ Drona a aterizat „gingaș” ca o „buburuză”: Despre riscurile de securitate, umbrite de ironii la „Alo, TV8” TV8
21:10
Performanță pentru boxerul moldovean Constantin Ursu: A cucerit centura de campion al Comunității Națiunilor TV8
20:40
/VIDEO/ Război pentru unii, afaceri pentru alții: Miliardarii ruși își măresc averile, în timp ce populația se plânge de sărăcie TV8
20:10
/LIVE/ Drona a aterizat „gingaș” ca o „buburuză”: Despre riscurile de securitate, umbrite de ironii la „Alo, TV8” TV8
19:40
/VIDEO/ Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa doreşte confruntarea, noi suntem pregătiţi” TV8
19:10
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, eliberată din închisoare: Va petrece Anul Nou în arest la domiciliu TV8
18:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1378: Alertă în Moldova și negocieri grele. Putin amenință Europa, iar Zelenski anunță un plan revizuit TV8
18:30
/VIDEO/ Vizită FMI la Chișinău, după tranșa ratată: Misiunea va analiza situația economică din Moldova TV8
18:10
Părinți obligați să întoarcă ajutorul de 1.000 de lei pentru elevi? Explicația Ministerului Educației TV8
17:40
Atenție, consumatori: Un lot de ouă este rechemat de pe piață. Ce a descoperit ANSA TV8
17:10
/VIDEO/ Ce (nu) s-a discutat la ședința Consiliului Național de Securitate: Autoritățile vor să întărească reziliența democratică TV8
17:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1378: Alertă în Moldova, scandal la Kiev și negocieri dificile. Zelenski: „Planul de pace a fost revizuit” TV8
17:00
/DOC/ Averea ministrului Culturii, Cristian Jardan: Chirie unei deputate PAS și casă moștenită de soție TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.