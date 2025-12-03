Federica Mogherini, acuzată de fraudă și corupție în achiziții publice
Moldpres, 3 decembrie 2025 11:30
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane arestate marți pentru presupusă fraudă într-un program de formare finanțat de Uniunea Europeană pentru tineri diplomați au fost acuzate de fraudă și coru...
Acum 5 minute
11:50
Judecătoria Chișinău continuă examinarea dosarului „Frauda bancară”. Doar 27 dintre cei 164 de martori propuși de avocații lui Vladimir Plahotniuc vor fi audiați # Moldpres
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a continuat și astăzi examinarea probelor apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Instanța a decis să audieze doar 27 dintre cei 164 de martori propuși de avocații fostului lider democrat, com...
Acum 15 minute
11:40
Mai multă siguranță alimentară – Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase # Moldpres
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens.Documentul stabilește cerințel...
11:40
Cabinetul de miniștri a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025-2026 # Moldpres
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură ...
11:40
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate # Moldpres
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate ...
11:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate două focare de Pestă porcină africană (PPA) și patru focare de Rabie, atât la animale do...
Acum 30 minute
11:30
11:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii desfășoară astăzi mai multe percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, vizând persoane din conducerea instituției și un deținut. Operațiunea are loc în cadrul unui dosar penal pentru corupere pa...
Acum o oră
11:20
Reformă în justiție: Moldova va avea un sistem modern de colectare și analiză a datelor judiciare # Moldpres
Republica Moldova va avea un sistem modern de colectare și analiză a datelor judiciare. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Justiției și aprobat astăzi de cabinetul de miniștri, comunică MOLDPRES.Proiectul Conceptului Sistemului Informațional „JUSTAT”,...
11:20
Executivul a susținut acordarea compensațiilor pentru energie în perioada rece. Ministra Natalia Plugaru: „Suntem alături de familiile vulnerabile și în acest an” # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi acordarea compensațiilor monetare pentru energie în perioada rece a anului. Consumatorii casnici pot beneficia de compensații dacă încălzesc gospodăria pe bază de gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibil soli...
Acum 2 ore
10:50
Premierul Alexandru Munteanu anunță accelerarea reformelor după discuțiile cu Comisia Europeană # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a declarat, la începutul ședinței Cabinetului de miniștri, că Republica Moldova este în grafic cu îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană și a anunțat accelerarea procesului de reformă, co...
10:40
EcoContact lansează o nouă rundă de granturi pentru ONG-urile din domeniul mediului și dezvoltării durabile # Moldpres
Asociația Obștească EcoContact anunță lansarea celei de-a cincea runde a Programului de granturi mici (PGM5) „Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiție verde”, parte a proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități ...
10:40
Control coordonat la frontiera Lipcani–Rădăuți Prut. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor cu România pentru un Acord privind efectuarea controlului coordonat în punctul rutier de trecere a frontierei Lipcani (Republica Moldova) – Rădăuți Prut (România). Decizia are drept scop faci...
10:40
Guvernul a aprobat prelungirea compensațiilor la energie pentru toate familiile din Republica Moldova # Moldpres
Familiile din Republica Moldova vor continua să beneficieze de compensații la energia electrică. Guvernul a decis astăzi prelungirea acordării suportului pentru luna noiembrie 2025, transmite MOLDPRES.În acest context, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit parte...
10:30
Guvernul a aprobat astăzi rechemarea din funcții a doi ambasadori ai Republicii Moldova în legătură cu expirarea mandatelor, informează MOLDPRES.Astfel, Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al Republicii Moldova în România și prin ...
10:10
UE ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 # Moldpres
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă.Acordul va include o i...
10:10
Drumuri mai bune și localități moderne pentru 880 mii de cetățeni. Vladimir Bolea: „Aducem Europa în fiecare sat din Moldova” # Moldpres
Guvernul lansează 133 de proiecte noi în cadrul Programului „Europa este Aproape”: aproape 900 mii de cetățeni vor beneficia de investiții în infrastructurăVicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)...
10:00
Miniștrii de externe ai NATO se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta despre sprijinul acordat Ucrainei # Moldpres
Miniștrii de externe ai NATO se întâlnesc miercuri la Bruxelles pentru discuții privind sprijinul suplimentar acordat Ucrainei, precum și despre eforturile continue de consolidare a capacităților de descurajare și apărare ale alianței, informează dpa.Secr...
Acum 4 ore
09:50
Patru persoane, printre care trei minori, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă # Moldpres
Patru persoane, inclusiv trei minori, au ajuns la spital în dimineața zilei de 3 decembrie, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul s-a produs în localitatea Grozasca, raionul Ungheni, comunică MOLDPRES.Potrivit I...
09:10
Turcia oferă Moldovei autorizații suplimentare „intrare fără marfă” pentru transportatori # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că Republica Turcia a acordat un contingent suplimentar de 200 de autorizații pentru categoria „intrare fără marfă” destinate operatorilor de transport rutier din Republica Moldova. Documentele sunt valabile p&a...
08:50
SFS avertizează contribuabilii: 26 decembrie este termenul limită pentru achitarea impozitului pe avere 2025 # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat anunță că termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025 este 26 decembrie. Impozitul se aplică bunurilor imobiliare cu destinație locativă și caselor de vacanță, cu excepția terenurilor, care la 1 noiembrie 2025 într...
08:40
Întâlnire Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la niciun compromis privind teritoriile ocupate din Ucraina # Moldpres
Nu s-a ajuns la niciun 'compromis' în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina după o întâlnire la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, care i-a prezentat planul Washingtonu...
Acum 24 ore
21:50
Ministerul Culturii anunță sprijin pentru artiștii ucraineni și proiecte culturale internaționale # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reiterat solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina și a discutat modalități de sprijinire a artiștilor și creatorilor ucraineni aflați în țara noastră. Declarațiile au fost făcute în cadrul întrevederii cu Ambas...
21:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru ziua de miercuri, 3 decembrie, cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fără precipitații semnificative, comunică MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, pe alocuri, în special dimin...
21:10
Washington, primul punct al vizitei oficiale în SUA: Igor Grosu anunță discuții la Congresul SUA și Casa Albă # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, se află într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, unde va avea întrevederi cu oficiali de rang înalt din Congresul SUA, Casa Albă, Consiliul Național de Securitate și Departament...
21:00
Tumoră rară operată cu succes la Institutul de Urgență. O tânără, salvată printr-o intervenție minim invazivă # Moldpres
O tânără, angajată în sistemul medical, a primit o nouă șansă la viață după ce o formațiune tumorală mediastinală rară i-a fost operată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă, comunică MOLDPRES.Potrivit IMU, formațiunea tumorală, de apr...
19:30
DOC// Rectificările la bugetul de stat pentru 2025 au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare # Moldpres
Rectificările la bugetul de stat pentru anul 2025, aprobate de Parlament, au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat oficial în vigoare. Documentul include ajustări esențiale pentru acoperirea cheltuielilor urgente ale statului, sprijinirea populației vu...
19:10
Ultimul sondaj realizat printre locuitorii Bucureștiului arată o cursă strânsă între trei candidați pentru alegerile la primăria capitalei României, care vor avea loc duminică. Studiul a fost realizat de Institutul AtlasIntel la comanda HotNews, transmite...
19:10
Autoritățile locale din capitală informează șoferii că traficul rutier și transportul public vor fi restricționate în centrul orașului în acest weekend, în legătură cu evenimentele dedicate inaugurării Sărbătorilor de iarnă, comunică MOLDPRES....
19:00
Planul de Creștere pentru Moldova: Progresele în realizarea Agendei de reforme, discutate la Guvern # Moldpres
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate, astăzi, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova. La discuții a participat Premierul Alexan...
18:20
Publicul din Chișinău este invitat să viziteze expoziția „Culorile pământului 2” la Muzeul Național de Artă al Moldovei, unde sunt expuse lucrări de pictură și ceramică realizate de patru artiști timișoreni, profesori ai Facultății de Arte Vizuale...
18:20
Președinta Maia Sandu avertizează: „Kremlinul nu își schimbă atitudinea față de Republica Moldova. Riscurile vor crește” # Moldpres
Decizia fugarului Ilan Shor de a-și suspenda proiectele în Republica Moldova nu denotă o schimbare a atitudinii Moscovei față de Chișinău. Președinta Maia Sandu a avertizat că riscurile vor crește și a îndemnat la vigilență, transmite MOLDPRES.&bdquo...
18:10
Președinta Maia Sandu, despre camionul cu muniții capturat la vamă: „Investigațiile continuă,persoanele implicate trebuie trase la răspundere” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că traficul ilegal de arme și droguri reprezintă amenințări majore la adresa securității țării, riscuri care au crescut considerabil de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Guvernul pregăteș...
17:30
Președinta Maia Sandu: „Dronele sunt un pericol real. Consolidăm apărarea pentru protecția cetățenilor” # Moldpres
Securitatea cetățenilor este prioritatea autorităților, a declarat președinta Maia Sandu, solicitată de jurnaliști să comenteze recentele cazuri de survolare cu drone a spațiului aerian al Republicii Moldova. Șefa statului a dat asigurări că autoritățile investesc &...
17:30
„O parte din scopul operațiunii Santinela Estică este să ne asigurăm că vom deveni din ce în ce mai buni în combaterea amenințării reprezentate de drone”, a declarat marți secretarul general al NATO Mark Rutte, vorbind despre răspunsul aliaților ...
17:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Înaltpreasfințitul Vladimir și cu Înaltpreasfințitul Petru # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor....
17:20
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag.În cadrul discuțiilor oficialii s-au referit la prioritățile Chișinăului în promovarea po...
17:10
Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani # Moldpres
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja pro...
16:40
LIVE // Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate # Moldpres
Președinta Maia Sandu a convocat astăzi ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul acesteia, membrii CNS au examinat fenomenul finanțării ilegale, riscurile de securitate informațională și cibernetică, informează MOLDPRES.Pe agenda CNS s-au ...
16:40
FOTO // Lucrările de modernizare a Stației Chișinău au ajuns la un progres de aproape 80% # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat astăzi o vizită de lucru la șantierul Stației Chișinău, unde modernizarea înaintează conform graficului. Potrivit responsabililor de proiect, progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 79,4%, transmite MOLDPRES.Potri...
16:30
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a anunțat că, astăzi, la Bruxelles, a avut discuții cu mai mulți primari și aleși locali din suburbiile Chișinăului, vizită organizată împreună cu vicepreședintele Delegației Parlamentului Republicii Moldova pentru relația cu ...
15:40
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută marți, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului, transmite AGERPRES.Mogherini conduce &i...
15:10
MEC propune modificări la Codul Educației. Indemnizația de încadrare pentru tinerii specialiști va fi extinsă și la nivelul învățământului universitar și celui profesional tehnic # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a propus mai multe modificări la Codul Educației. Acestea vizează noi oportunități de studii pentru copiii reveniți din diasporă, integrarea copiilor cu dizabilități în sistemul educațional, revenirea la note în cl...
15:10
Un nou pachet fiscal pentru stimularea economiei. PAS propune menținerea cotei zero pe profit și deduceri mai mari pentru educație # Moldpres
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate /PAS/ Radu Marian și Victoria Belous au anunțat înregistrarea unui nou proiect de lege care include mai multe măsuri fiscale ce trebuie adoptate până la 1 ianuarie 2026. Una dintre cele mai importante prevederi este ...
14:10
Ex-liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost escortat astăzi sub pază sporită de la Penitenciarul Nr. 13, unde este încarcerat, la Judecătoria Chișinău, unde s-a reluat examinarea dosarului „Frauda Bancară”, una dintre cele mai complexe cauze d...
14:00
Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice pe scară largă, una dintre cele mai mari demonstraţii din ultimele decenii. Cabinetul de miniştri a anunţat marţi, prin intermediul biroului său de presă, că proiecte...
13:10
Judecătorul Gheorghe Balan, de la Judecătoria Chișinău, a fost sancționat cu mustrare pentru abateri disciplinare. Decizia a fost adoptată astăzi cu opt voturi a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii /CSM/, comunică MOLDPRES.Procedura disciplinară a fost in...
12:40
Noi judecători în instanțele din Chișinău și alte șase raioane: 12 magistrați au depus jurământul la CSM # Moldpres
Doisprezece magistrați, recent numiți prin decret prezidențial, au depus astăzi jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), comunică MOLDPRES.Președintele CSM, Sergiu Caraman, a anunțat că, din cei 15 magistrați numiți p...
12:40
Două deflagrații provocate de nerespectarea regulilor de securitate antiincendiare, înregistrate la Edineț și Chișinău # Moldpres
Două explozii produse în urma utilizării necorespunzătoare a surselor de încălzire au fost raportate pe 1 decembrie 2025, în orașul Cupcini, raionul Edineț, și în satul Băcioi, municipiul Chișinău, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratulu...
12:30
Banca Națională a Moldovei /BNM/ a obținut Silver Award la categoria Tech PR & Communication of Innovation în cadrul ediției 2025 a Romanian PR Award, pentru campania „A thousand reasons to try MIA”. Potrivit organizatorilor, proiectele premiate au fost ...
12:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirm...
