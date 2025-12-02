Atenție, șoferi! Restricții majore de trafic în centrul capitalei în acest weekend
Moldpres, 2 decembrie 2025 19:10
Autoritățile locale din capitală informează șoferii că traficul rutier și transportul public vor fi restricționate în centrul orașului în acest weekend, în legătură cu evenimentele dedicate inaugurării Sărbătorilor de iarnă, comunică MOLDPRES....
Acum 15 minute
19:30
DOC// Rectificările la bugetul de stat pentru 2025 au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare # Moldpres
Rectificările la bugetul de stat pentru anul 2025, aprobate de Parlament, au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat oficial în vigoare. Documentul include ajustări esențiale pentru acoperirea cheltuielilor urgente ale statului, sprijinirea populației vu...
Acum o oră
19:10
Ultimul sondaj realizat printre locuitorii Bucureștiului arată o cursă strânsă între trei candidați pentru alegerile la primăria capitalei României, care vor avea loc duminică. Studiul a fost realizat de Institutul AtlasIntel la comanda HotNews, transmite...
19:10
19:00
Planul de Creștere pentru Moldova: Progresele în realizarea Agendei de reforme, discutate la Guvern # Moldpres
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate, astăzi, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova. La discuții a participat Premierul Alexan...
Acum 2 ore
18:20
Publicul din Chișinău este invitat să viziteze expoziția „Culorile pământului 2” la Muzeul Național de Artă al Moldovei, unde sunt expuse lucrări de pictură și ceramică realizate de patru artiști timișoreni, profesori ai Facultății de Arte Vizuale...
18:20
Președinta Maia Sandu avertizează: „Kremlinul nu își schimbă atitudinea față de Republica Moldova. Riscurile vor crește” # Moldpres
Decizia fugarului Ilan Shor de a-și suspenda proiectele în Republica Moldova nu denotă o schimbare a atitudinii Moscovei față de Chișinău. Președinta Maia Sandu a avertizat că riscurile vor crește și a îndemnat la vigilență, transmite MOLDPRES.&bdquo...
18:10
Președinta Maia Sandu, despre camionul cu muniții capturat la vamă: „Investigațiile continuă,persoanele implicate trebuie trase la răspundere” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că traficul ilegal de arme și droguri reprezintă amenințări majore la adresa securității țării, riscuri care au crescut considerabil de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Guvernul pregăteș...
Acum 4 ore
17:30
Președinta Maia Sandu: „Dronele sunt un pericol real. Consolidăm apărarea pentru protecția cetățenilor” # Moldpres
Securitatea cetățenilor este prioritatea autorităților, a declarat președinta Maia Sandu, solicitată de jurnaliști să comenteze recentele cazuri de survolare cu drone a spațiului aerian al Republicii Moldova. Șefa statului a dat asigurări că autoritățile investesc &...
17:30
„O parte din scopul operațiunii Santinela Estică este să ne asigurăm că vom deveni din ce în ce mai buni în combaterea amenințării reprezentate de drone”, a declarat marți secretarul general al NATO Mark Rutte, vorbind despre răspunsul aliaților ...
17:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Înaltpreasfințitul Vladimir și cu Înaltpreasfințitul Petru # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor....
17:20
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag.În cadrul discuțiilor oficialii s-au referit la prioritățile Chișinăului în promovarea po...
17:10
Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani # Moldpres
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja pro...
16:40
LIVE // Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate # Moldpres
Președinta Maia Sandu a convocat astăzi ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul acesteia, membrii CNS au examinat fenomenul finanțării ilegale, riscurile de securitate informațională și cibernetică, informează MOLDPRES.Pe agenda CNS s-au ...
16:40
FOTO // Lucrările de modernizare a Stației Chișinău au ajuns la un progres de aproape 80% # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat astăzi o vizită de lucru la șantierul Stației Chișinău, unde modernizarea înaintează conform graficului. Potrivit responsabililor de proiect, progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 79,4%, transmite MOLDPRES.Potri...
16:30
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a anunțat că, astăzi, la Bruxelles, a avut discuții cu mai mulți primari și aleși locali din suburbiile Chișinăului, vizită organizată împreună cu vicepreședintele Delegației Parlamentului Republicii Moldova pentru relația cu ...
Acum 6 ore
15:40
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută marți, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului, transmite AGERPRES.Mogherini conduce &i...
15:10
MEC propune modificări la Codul Educației. Indemnizația de încadrare pentru tinerii specialiști va fi extinsă și la nivelul învățământului universitar și celui profesional tehnic # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a propus mai multe modificări la Codul Educației. Acestea vizează noi oportunități de studii pentru copiii reveniți din diasporă, integrarea copiilor cu dizabilități în sistemul educațional, revenirea la note în cl...
15:10
Un nou pachet fiscal pentru stimularea economiei. PAS propune menținerea cotei zero pe profit și deduceri mai mari pentru educație # Moldpres
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate /PAS/ Radu Marian și Victoria Belous au anunțat înregistrarea unui nou proiect de lege care include mai multe măsuri fiscale ce trebuie adoptate până la 1 ianuarie 2026. Una dintre cele mai importante prevederi este ...
14:10
Ex-liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost escortat astăzi sub pază sporită de la Penitenciarul Nr. 13, unde este încarcerat, la Judecătoria Chișinău, unde s-a reluat examinarea dosarului „Frauda Bancară”, una dintre cele mai complexe cauze d...
14:00
Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice pe scară largă, una dintre cele mai mari demonstraţii din ultimele decenii. Cabinetul de miniştri a anunţat marţi, prin intermediul biroului său de presă, că proiecte...
Acum 8 ore
13:10
Judecătorul Gheorghe Balan, de la Judecătoria Chișinău, a fost sancționat cu mustrare pentru abateri disciplinare. Decizia a fost adoptată astăzi cu opt voturi a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii /CSM/, comunică MOLDPRES.Procedura disciplinară a fost in...
12:40
Noi judecători în instanțele din Chișinău și alte șase raioane: 12 magistrați au depus jurământul la CSM # Moldpres
Doisprezece magistrați, recent numiți prin decret prezidențial, au depus astăzi jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), comunică MOLDPRES.Președintele CSM, Sergiu Caraman, a anunțat că, din cei 15 magistrați numiți p...
12:40
Două deflagrații provocate de nerespectarea regulilor de securitate antiincendiare, înregistrate la Edineț și Chișinău # Moldpres
Două explozii produse în urma utilizării necorespunzătoare a surselor de încălzire au fost raportate pe 1 decembrie 2025, în orașul Cupcini, raionul Edineț, și în satul Băcioi, municipiul Chișinău, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratulu...
12:30
Banca Națională a Moldovei /BNM/ a obținut Silver Award la categoria Tech PR & Communication of Innovation în cadrul ediției 2025 a Romanian PR Award, pentru campania „A thousand reasons to try MIA”. Potrivit organizatorilor, proiectele premiate au fost ...
12:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirm...
12:20
FOTO // Culoare în holul Spitalului Republican. O expoziție inedită a fost inaugurată în cadrul instituției # Moldpres
O expoziție de pictură care aduce lumină și expresivitate în spațiul medical a fost inaugurată în holul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, comunică MOLDPRES.Expoziția, intitulată „Emoții Colorate”, poartă semnă...
12:20
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu Thomas Lenk, reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană # Moldpres
La data de 2 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu Thomas Lenk, reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană. Dialogul a vizat starea cure...
12:00
Vacanțe ratate și milioane pierdute. Administratoarea unei firme de turism, care ar fi înșelat 60 de clienți, ajunge în fața judecătorilor # Moldpres
Procurorii din capitală au anunțat că au finalizat urmărirea penală și au trimis în instanță cauza unei administratoare de agenție turistică acuzată de escrocherie de peste 3.890.500 lei. Femeia fusese plasată anterior în arest preventiv, comunică MOLDPRE...
11:50
Un bărbat de 55 de ani, locuitor al orașului Ceadîr-Lunga, va ajunge pe banca acuzaților pentru corupere electorală, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, acesta ar fi folosit aplicația de internet „web-banking” a unei bănci rusești pentr...
11:50
Activitatea postului vamal de frontieră Cahul - Oancea va fi sistată astăzi în intervalul 14:00 – 15:30. Măsura este aplicată în contextul desfășurării lucrărilor de mentenanță la rețeaua de internet, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal...
Acum 12 ore
11:20
11:00
Ministerul Energiei inițiază transpunerea în legislația națională a noului Regulament TEN-E # Moldpres
Ministerul Energiei a anunțat astăzi inițierea procedurii de modificare a Legii cu privire la energetică, pentru a integra în legislația Republicii Moldova Regulamentul (UE) 2022/869 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E). P...
10:50
Primărița din Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia. Noi alegeri ar urma să aibă loc pe 17 mai 2026 # Moldpres
Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a dat astăzi demisia, invocând presiuni asupra sa și asupra echipei. Anunțul vine la o zi după ce fugarul Ilan Șor a declarat că își sistează toate proiectele din Moldova și renunță la sprijinul politic pen...
10:20
USMF „Nicolae Testemițanu” va organiza Ceremonia depunerii Jurământului medicului de către absolvenții internaționali # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” va organiza Ceremonia depunerii Jurământului medicului de către absolvenții internaționali – Promoția 2025 – partea a II-a, comunică MOLDPRES.Evenimentul va avea ...
10:20
Mii de oameni s-au adunat luni în capitala Bulgariei şi în alte oraşe, protestând faţă de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara membră a Uniunii Europene să adopte moneda comună la 1 ianuarie, relatează Reuters....
10:00
09:50
O companie de construcții din capitală este suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani # Moldpres
O companie de construcții din capitală a ajuns în vizorul procurorilor și a angajaților Serviciului Fiscal de Stat fiind suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de opt milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit PCCOCS, după ce ar fi...
09:50
Oficiali europeni sunt așteptați la Chișinău pentru cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui vineri, 5 decembrie, cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM-UE). Evenimentul va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, ...
09:20
VIDEO // Ministerul Culturii stabilește noi priorități pentru dezvoltarea Teatrului Național „Eugene Ionesco” # Moldpres
Ministerul Culturii își propune să consolideze activitatea Teatrului Național „Eugene Ionesco” prin investiții în infrastructură, sprijinirea tinerilor actori și diversificarea repertoriului, obiective stabilite în urma unei vizite de lucru efe...
09:10
Rusia a început să monteze rachete ghidate aer-aer R-60 (împreună cu lansatoarele sale) pe dronele Shahed pe care le folosește împotriva Ucrainei, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.Site-ul ucrainean militarnyi.com a publicat imagini cu o dronă dob...
08:50
Moneda unică europeană costă astăzi 19 lei și 68 de bani, înregistrând o ușoară apreciere cu doi bani, transmite MOLDPRES.Pe de altă parte, dolarul american se ieftinește cu opt bani și costă 16 lei și 92 de bani, relevă datele Băncii Naționale a Mo...
08:50
Volodimir Zelenski afirmă că teritoriul Ucrainei este „cea mai dificilă” problemă pentru încheierea războiului # Moldpres
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că priorităţile Kievului în negocierile de pace pentru încheierea războiului cu Rusia sunt menţinerea suveranităţii Ucrainei şi obţinerea unor garanţii solide de securitate, relatează BBC, preluat de news.ro și M...
08:30
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru discuțiile anuale prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, transmite MOLDPRES.Pot...
08:10
Activitatea punctului de trecere Giurgiulești–Reni, sistată temporar în urma unui atac cu drone asupra orașului Bolgrad # Moldpres
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar, după ce autoritățile moldovene au fost informate despre un atac cu drone asupra orașului Bolgrad, în sudul Ucrainei, t...
Acum 24 ore
23:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. 10:00 Forumul Economic Moldova – China, ediția VII. Conferință de presă susținută de Președintele Camerei de Comerț și Industrie ...
22:50
Rectorul USM Igor Șarov, distins cu Premiul Național NEGRUZZI – 200 la ediția jubiliară de la Iași # Moldpres
Rectorul Universității de Stat din Moldova, prof. univ., dr. Igor Șarov, a fost desemnat laureat al Premiilor Naționale NEGRUZZI – 200, în cadrul ediției jubiliare a X-a, desfășurată vineri, 1 decembrie, la Iași. Distincția marchează recunoașterea contribu...
21:20
Iarna începe cu vreme predominant noroasă în Moldova: ploi slabe și ceață, anunţate pentru 2 decembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că marţi, 2 decembrie 2025, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. Noaptea, izolat se vor semnala precipitații slabe sub formă de ploaie, iar în timpul zilei vremea va fi fără precipitații semnificat...
21:10
FOTO, VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Poarta Neamului, acolo unde tradițiile prind viață # Moldpres
Există locuri care nu au nevoie de prezentări sofisticate. Le simți înainte să le vezi, le trăiești chiar înainte de a le fotografia. Poarta Neamului este unul dintre aceste locuri: un spațiu în care tradițiile autentice ale Moldovei se deschid în ...
20:50
Zona Dumbrava din Edineț va fi revitalizată: căi de acces, spații verzi și terenuri de sport pentru comunitate # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a lansat procedura de licitație publică pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Revitalizarea și amenajarea zonei Dumbrava din municipiul Edineț”, un proiect major care vizează regene...
20:40
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai IP „Centru Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor”,...
