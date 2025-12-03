Alexandru Munteanu s-a întîlnit cu Înaltpreasfințitul Vladimir și cu Înaltpreasfințitul Petru
Premierul Alexandru Munteanu a avut întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.Discuțiile s-au referit la importanța și rolul Bisericii pentru construirea unei societăți solidare, unde oamenii sînt legați de empatie și grijă reciprocă. „R
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 3 decembrie sînt:03 decembrie — a 338-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 28 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:20 3 Înainteprăznuirea Intrării Maicii Domnului în Biserică. Sf. Cu
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru în raionul Rîșcani, unde a anunțat oficial inițierea lucrărilor de reparație și modernizare a barajului Costești–Stînca. La eveniment a participat și directorul Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Nicu Belitei.Lucrările sînt realizate de „Apele Moldovei” și reprezintă primele intervenții majore asupra construcției hidrote
Fostul ministru al Educației Corneliu Popovici a publicat un mesaj în care comentează modificările la Codul Educației, propuse de Ministerul Educației, și posibilele efecte ale acestora asupra conducerii universităților din Republica Moldova.În postarea sa, Popovici susține că Ministerul Educației intenționează să schimbe legislația astfel încît un rector care a condus deja două mandate să poa
Astăzi se așteaptă cer predominant înnorat.Vremea va fi răcoroasă, cețoasă, fără precipitații.În unele zone sînt posibile precipitații slabe. Vîntul va avea o direcție sud-estică, cu intensificări moderate.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va urca pînă la +8...+10 °C, în regiunile centrale va fi de +6...+8 °C, iar în nord va fi de aproximativ +3...+5 °C.
Fundația „Ecodava” solicită implementarea unui program complex de reabilitare a rîului Răut # Noi.md
Fundația „Ecodava” și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la starea critică a rîului Răut, care se află astăzi în pragul unei catastrofe ecologice, și și-a declarat disponibilitatea de a se implica activ în programul complex de reabilitare a rîului Reut, pentru a-i reda, prin eforturi comune, valoarea naturală și a-l transforma într-o resursă ecologică și recreativă durabilă pentru generați
Anatolie Dirun: „Retragerea trupelor ruse este o problemă pe care autoritățile moldovenești nu o pot rezolva singure” # Noi.md
Retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană este un maxim care consolidează întreaga clasă politică moldovenească, dar autoritățile moldovenești nu pot rezolva singure această problemă.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatolie Dirun, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a menționat că atît autor
O fostă avocată a lui Trump, descalificată pentru postul de procuror al statului New Jersey # Noi.md
O curte de apel federală a respins luni numirea uneia dintre fostele avocate ale lui Donald Trump în funcția de procuror federal al statului New Jersey, un post-cheie al Departamentului Justiţiei.„Cetăţenii din New Jersey şi angajații cinstiți de la biroul procurorului SUA merită claritate şi stabilitate”, au estimat cei trei judecători ai curţii de apel din New Jersey, într-o decizie consulta
Rata şomajului în zona euro s-a situat la 6,4% în octombrie, stabilă comparativ cu luna precedentă, în timp ce în Uniunea Europeană s-a menținut la 6%, arată datele publicate marți de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).Eurostat estimează că 13,351 milioane de persoane din UE erau în şomaj în octombrie, dintre care 11,033 milioane în zona euro. Comparativ cu situația din septembrie,
India cere ca Apple și Samsung să instaleze o aplicație guvernamentală care nu poate fi dezinstalată # Noi.md
Ministerul Telecomunicațiilor din India a solicitat producătorilor de smartphone-uri să preinstaleze pe toate dispozitivele noi o aplicație guvernamentală pentru securitate cibernetică, care nu poate fi dezinstalată.India cere ca Apple și Samsung să instaleze o aplicație guvernamentală care nu poate fi dezinstalată, transmite point.mdIndia este una dintre cele mai mari piețe de telefoane d
Cadrul legal în domeniul infrastructurii energetice va fi modificat, pentru a armoniza legislația Moldovei cu standardele europene.Prin inițiativa actuală, țara va transpune Regulamentul UE privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, transmite ipn.mdPotrivit Ministerului Energiei, Republica Moldova va adapta Legea cu privire la energetică astfel încît norme
Cota zero la impozit și prag TVA majorat, proiect de lege propus de Comisia economie și finanțe # Noi.md
Comisia parlamentară economie, buget și finanțe înregistrează un proiect de lege pentru implementarea unor măsuri fiscale menite să sprijine mediul de afaceri și să elimine discrepanțele legislative existente.Proiectul a fost elaborat în colaborare cu Ministerul Finanțelor și va intra în vigoare din 1 ianuarie 2026, transmite ipn.mdPotrivit președintelui comisiei, Radu Marian, deputat PAS,
Guvernul bolivian a anunțat luni că a eliminat obligativitatea vizelor pentru vizitatori din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România și Statele Unite, pentru a stimula turismul, care va fi acum o prioritate și o temă transversală în administrația publică, informează EFE.Aceasta este o primă măsură care va fi însoțită de altele pentru a se asigura că informațiile despre
O echipă tehnică 4K/8K Ultra HD, denumită "China Red", aparținînd China Media Group (CMG), a plecat din portul Taicang, provincia Jiangsu, urmînd să ajungă în Italia la sfîrșitul lunii decembrie, scrie romanian.cgtn.com.CMG este singura instituție media din lume care va transmite la rezoluție 8K Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina Dampezzo 2026. CMG va începe activitățile la Stadionul Sa
Sărbătoare, dar nu în toate orașele din Germania: autoritățile renunță la luminițele de Crăciun # Noi.md
În această iarnă, pe multe străzi din Germania vor fi mai puține lumini: unele orașe intenționează să economisească pe iluminatul tradițional de Crăciun. Pentru luminițele de sărbătoare pur și simplu nu sînt bani.„Din cauza bugetelor goale ale orașelor și comunelor, iluminatul festiv din centrele urbane este în pericol. În unele localități, iluminatul de sărbătoare a devenit deja acum imposibi
Guvernul României a adoptat, marți, o Ordonanță de Urgență (OUG) care îi permite să pună în aplicare a sancțiunilor internaționale legate de Lukoil.Proiectul introduce un mecanism de „supraveghere extinsă”, care permite Guvernului să intervină direct în activitatea companiilor din România care sînt afectate de sancțiuni. Potrivit HotNews, principalul instrument introdus prin acest act normativ
O familie de patru persoane, printre care se află și un bărbat de 90 de ani pe nume Clarence Woods, a fost salvată în largul coastelor Floridei. Oamenii au petrecut 20 de ore în apă.Familia plecase la pescuit din Clearwater pentru a sărbători ziua de naștere a nepotului lui Clarence, Dennis Woods. La scurt timp după ce au ieșit în larg, catamaranul a început să se scufunde la 30 km de țărm, ap
Putin: Rusia ar putea tăia accesul Ucrainei la mare ca răspuns la atacurile asupra petrolierelor # Noi.md
Președintele Federației Ruse a amenințat că va extinde lista atacurilor asupra porturilor și navelor ucrainene ca răspuns la atacurile Kievului asupra petrolierelor din Marea Neagră.„Cel mai radical mod este să tăiem accesul Ucrainei la mare, atunci nu va mai fi posibil să se practice pirateria în general”, a spus Putin, promiț înd măsuri „în creștere”, transmite bbc.com.„Sper că conducere
După un potențial impact cu resturi spațiale, nava spațială Shenzhou-20, care este în prezent andocată la stația spațială a Chinei, va reveni pe Pămînt fără echipaj, conform afirmațiilor lui Ji Qiming, purtător de cuvînt al proiectului din cadrul programului spațial cu echipaj uman al Chinei, scrie romanian.cgtn.comÎn urma unei posibile lovituri de resturi spațiale pe geamul Shenzhou-20, cei t
Statuia lui Luciano Pavarotti, transformată în „decor” de patinoar: Familia tenorului italian este revoltată # Noi.md
Primarul orașului italian Pesaro a fost nevoit să-și ceară scuze public după ce statuia celebrului tenor Luciano Pavarotti a ajuns încercuită de un patinoar amenajat pentru perioada sărbătorilor de iarnă.Imaginile cu monumentul în gheață au devenit virale, generînd critici dure din partea localnicilor, dar și a familiei artistului, care consideră situația lipsită de respect. Sculptura în mărim
MEC lansează consultările publice pentru Planul de acțiuni privind memoria Holocaustului și a culturii toleranței # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării a propus spre consultare publică noul Plan de acțiuni 2027–2030 privind promovarea memoriei Holocaustului și a culturii toleranței în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță.Documentul a fost discutat în cadrul unei ședințe la care au participat reprezentanți ai mai multor ministere, organizațiilor obștești, p
Ministerul Comunicațiilor și Mass-Media din India a obligat producătorii de smartphone-uri să instaleze din timp aplicația de securitate cibernetică dezvoltată de guvern pe toate dispozitivele noi.Ministerul Comunicațiilor a impus producătorilor de smartphone-uri să preinstaleze aplicația guvernamentală Sanchar Saathi pe toate dispozitivele noi în termen de 90 de zile și să interzică utilizato
Directorul Oficiului pentru Afacerile din Hong Kong și Macao al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xia Baolong, a ajuns la Shenzhen pentru a coordona activitățile de urgență și alte departamente centrale care continuă asistența și sprijinul de salvare după incendiul de la Tai Po din Hong Kong, scrie romanian.cgtn.comDe asemenea, responsabili din cadrul Ministerului Managementul
Bancnotele euro vor arăta complet diferit în următorii ani, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a lansat oficial procesul de redesign al întregii serii, cea mai amplă transformare de la introducerea monedei unice.Noile bancnote vor pune accent pe natură, cultură și personalități europene, marcînd o schimbare radicală față de motivele arhitecturale abstracte utilizate pînă acum, informează N
Pentagonul a restricționat din nou accesul principalelor mass-media la briefingurile închise: a fost dezvăluit motivul # Noi.md
Principalelor mass-media americane li s-a refuzat din nou accesul la briefingurile rare ale reprezentanților Pentagonului. În schimb, acum se organizează conferințe pentru mass-media, selectate special de ministrul apărării, Pete Hagseth.Acest lucru s-a întîmplat în momentul în care Senatul și Comisia pentru forțele armate a Camerei Reprezentanților au început o anchetă privind atacurile SUA a
Într-un pas istoric, Danemarca va pune punct tradiției corespondenței scrise. Serviciul poștal de stat, PostNord, va înceta complet livrarea scrisorilor și a cărților poștale începînd cu 30 decembrie 2025.„În acea zi, vom livra ultimele scrisori și cărți poștale”, anunță oficialii PostNord pe site-ul companiei, informează Noi.md cu referire la Ziarul Romanesc.Motivul principal este scădere
Grupul aeronautic european Airbus a confirmat luni că se confruntă cu o problemă de calitate la panourile metalice ale unor avioane din familia A320, după recenta modificare a softului, care a afectat aeronavele A320 ale mai multor companii aeriene, din Asia pînă în Europa şi Statele Unite, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Anterior Reuters anunţase, citînd surse care au dorit să-şi păstrez
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 2 decembrie, că Rusia nu dorește un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste țări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă chiar acum, relatează agențiile AFP și Reuters.Vorbind în fața presei la un eveniment desfășurat înaintea întîlnirii de la Kremlin cu emisarul special american Steve Witkoff pe
Statele Unite, Uniunea Europeană și China sînt cele trei mari puteri din lume.O lipsă de contacte între Marea Britanie și China nu ar trebui să continue. Anglia trebuie să intensifice schimburile și să desfășoare cooperări comerciale, a declarat la Londra, prim-ministrul britanic, Keir Starmer, scrie romanian.cgtn.comÎnsă Starmer a susținut că Beijingul constituie o amenițare la adresa sec
În partea de sud-est a discului solar s-a format un complex extins de zone active — 4294, 4296 și 4298. Suprafața acestor zone a depășit în dimineața respectivă 2200 de unități.O astfel de valoare este rar întîlnită, de exemplu, zona nr. 486 a atins 2600 de unități în 2003, ceea ce a provocat erupții record, transmite ixbt.com.{{851292}}Grupul central 4294 a atins 1450 de unități, devenind
Planul de Creștere pentru Moldova: Progresele în realizarea Agendei de reforme, discutate la Guvern # Noi.md
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate, astăzi, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova.La discuții a participat Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, directorul general al Direcț
Cuba a confirmat decesul a 33 de persoane din cauza bolilor transmise de țînțari în ultimele luni, într-o epidemie care a atins cel puțin o treime din populație, potrivit rapoartelor oficiale.Ministrul adjunct al Sănătății, Carilda Peña, a anunțat că 12 persoane au murit din cauza febrei dengue (o infecție cauzată de un virus transmis de țînțari) și alte 21 din cauza chikungunya (un arbovirus
Fu Cong, reprezentantul permanent al Chinei la Națiunile Unite, a trimis o nouă scrisoare secretarului general al ONU, Antonio Guterres, în care respinge ferm argumentele pe care le consideră nefondate ale reprezentantului permanent al Japoniei la ONU și detaliază poziția guvernului chinez.În scrisoare, care va fi distribuită tuturor statelor membre ale ONU ca document oficial al Adunării Gene
Simbolul anului 2026 în calendarul oriental va fi Calul Roșu de Foc - simbol al puterii, pasiunii, energiei și libertății.Se spune că, dacă sărbătorim în conformitate cu gusturile sale, stăpînul anului ne va răsplăti cu noroc, energie și bunăstare, de aceea trebuie să abordăm cu atenție meniul de Anul Nou, relatează bublik.delfi.ee. Ce bucate trebuie să ai pe masă în anul Calului 2026
Primăria municipiului Bălți, împreună cu aproximativ 50 de voluntari — elevi, tineri și locuitori ai orașului — a organizat o activitate de plantare și ecologizare în Parcul „Mihai Volontir”.Participanții au plantat arbori tineri și au contribuit la salubrizarea zonei, susținînd astfel eforturile municipalității de extindere și reamenajare a spațiilor verzi.Inițiativa are un impact semnifi
Miercuri, unii locuitori ai municipiului Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, miercuri, 3 decembrie , fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:{{849113}}-str. Maria Drăgan 1; Meşterul Manole 4; inclusiv cu fracţiiStopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi cons
Stația Chișinău, tot mai aproape de finalizare: vizită de lucru a ministrului Dorin Junghietu # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la șantierul stației Chișinău, unde lucrările de modernizare înaintează conform graficului. Potrivit responsabililor, progresul general al proiectului a ajuns la 79,4%.În prezent, sînt în derulare lucrările de pozare a prizelor de pămînt pe întreaga suprafață a stației, iar în paralel se finalizează montarea și asamblarea fazei
Președinta Maia Sandu: „Fenomenul TUX trebuie combătut rapid, înainte de a provoca pierderi și mai mari” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat în cadrul conferinței de presă, dedicate amenințărilor la adresa securității statului, situația platformei TUX, în urma căreia zeci de cetățeni au pierdut mii de euro.În cadrul declarațiilor sale, șefa statului a subliniat gravitatea fenomenului și importanța măsurilor de securitate cibernetică.„Știu că sînt oameni care sînt anchetați ș
Proiect PAS: Măsuri fiscale pentru noul an – cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi valabilă și în 2026 # Noi.md
Deputații PAS Radu Marian și Victoria Belous au prezentat noi măsuri fiscale, care trebuie să intre în vigoare pînă la 1 ianuarie 2026, și care vor veni să stimuleze mai multe sectoare economice și să elimine anumite discrepanțe legislative.Prima noutate importantă este faptul că vom continua implementarea cotei zero la profitul nedistribuit și în anul 2026. Această facilitate va fi valabilă p
Dronele și dezinformarea, amenințări la adresa securității: Președinta vorbește despre măsuri # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat în cadrul conferinței de presă, dedicate amenințărilor la adresa securității statului, situația privind dronele care pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova.„Bineînțeles că dronele reprezintă un pericol și îmi pare rău că sînt cetățeni care se lasă prinși în capcanele minciunilor”, a declarat Maia Sandu, subliniind că dezinformarea
Guvernul Bulgariei a declarat că va retrage proiectul controversat de buget pentru 2026, după protestele de amploare împotriva acestuia.Luni-seara, au avut loc demonstrații de masă în capitala Sofia și în alte orașe din țară. Zeci de mii de oameni s-au alăturat protestelor împotriva proiectului de buget, pe care l-au considerat o încercare de a mușamaliza corupția.{{851411}}Marți, guvernul
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, a fost eliberată din închisoare # Noi.md
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, a fost eliberată din închisoare, fiind plasată în arest la domiciliu.Informația a fost confirmată purtătoarea de cuvînt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.„Demersul procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventiv, a fost admis parțial, de către instanț
Maia Sandu: Traficul de arme la hotar, o provocare majoră. Guvernul pregătește măsuri concrete # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat, în cadrul unei conferințe de presă dedicate amenințărilor la adresa securității statului, cazul camionului cu armament reținut la vama Albița, evidențiind amploarea problemei și măsurile pregătite pentru combaterea traficului de arme.„Am discutat acest subiect la mai multe ședințe aici, la Președinție, și au avut loc ședințe și la Guvern p
Celebra casă din filmele „Home Alone”, recreată de un cofetar sub formă de tort: Cum arată desertul # Noi.md
O femeie din Marea Britanie a reușit să cucerească internetul după ce a recreat, sub formă de tort, celebra casă din filmele Home Alone.{{851421}}IGrace Hunt a lucrat timp de mai multe săptămîni la impresionanta replică, realizată special pentru vitrina de Crăciun a magazinului său din Beverley, East Yorkshire, transmite protv.ro.nspirată de filmul său preferat, artista a transformat celeb
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că operatorul din domeniul alimentar „ADALVA” SRL recheamă de la consumatori următorul produs: ouă de găină pentru consum uman, cu marcajul 3MD IL 017 și termenul de valabilitate până la 28.12.2025, inclusiv.Motivul retragerii{{851573}} În produs au fost găsite reziduuri de medicamente de uz veterinar, mai exact antibioticul Salinom
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că data de 1 decembrie 2025 a fost ultima zi de recepționare a cererilor de acordare a subvențiilor pentru plată în avans și pentru investiții pe etape.Urmare a apelului, desfășurat în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2025, au fost recepționate cereri după cum urmează: 417 cereri recepționate pentru forma de subvenționare în
În scopul îmbunătățirii calității infrastructurii rutiere și al sporirii siguranței circulației, Administraţia Națională a Drumurilor (AND) continuă lucrările de întreținere a traseelor naționale, conform Programului de repartizare a mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale.Pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur, muncitorii din cadrul unităților teritoriale ale S.A
Astăzi, 2 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitate (CSS), pentru a discuta amenințările la adresa securității statului.Potrivit șefei statului, în cadrul ședinței a fost aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru perioada 2026–2027. Documentul stabilește măsuri clare prin care statul va preveni ingerin
Echipa „Zimbru” din Chișinău a anunțat oficial încetarea colaborării cu căpitanul formației, la expirarea contractului.În sezonul actual, Ștefan Burghiu a disputat 10 meciuri în campionat (605 minute pe teren), marcînd un gol.În aproape nouă ani petrecuți în echipa „galben-negrilor”, căpitanul a jucat 237 de meciuri în toate competițiile, a marcat 10 goluri și a dat 4 pase decisive. Numele
Principala greșeală a actualei guvernări din Moldova este că, deși a beneficiat de un sprijin extern fără precedent, nu a reușit să creeze nimic durabil nici pentru economie, nici pentru alte domenii.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.El consideră că autoritățile nici nu vor mai reuși, deoarece conjunctura pol
