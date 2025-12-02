Marea Britanie trebuie să trateze dezvoltarea Chinei într-un mod rațional
Noi.md, 2 decembrie 2025 21:00
Statele Unite, Uniunea Europeană și China sînt cele trei mari puteri din lume.O lipsă de contacte între Marea Britanie și China nu ar trebui să continue. Anglia trebuie să intensifice schimburile și să desfășoare cooperări comerciale, a declarat la Londra, prim-ministrul britanic, Keir Starmer, scrie romanian.cgtn.comÎnsă Starmer a susținut că Beijingul constituie o amenițare la adresa sec
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
21:00
Grupul aeronautic european Airbus a confirmat luni că se confruntă cu o problemă de calitate la panourile metalice ale unor avioane din familia A320, după recenta modificare a softului, care a afectat aeronavele A320 ale mai multor companii aeriene, din Asia pînă în Europa şi Statele Unite, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Anterior Reuters anunţase, citînd surse care au dorit să-şi păstrez
21:00
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 2 decembrie, că Rusia nu dorește un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste țări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă chiar acum, relatează agențiile AFP și Reuters.Vorbind în fața presei la un eveniment desfășurat înaintea întîlnirii de la Kremlin cu emisarul special american Steve Witkoff pe
21:00
Statele Unite, Uniunea Europeană și China sînt cele trei mari puteri din lume.O lipsă de contacte între Marea Britanie și China nu ar trebui să continue. Anglia trebuie să intensifice schimburile și să desfășoare cooperări comerciale, a declarat la Londra, prim-ministrul britanic, Keir Starmer, scrie romanian.cgtn.comÎnsă Starmer a susținut că Beijingul constituie o amenițare la adresa sec
Acum o oră
20:30
În partea de sud-est a discului solar s-a format un complex extins de zone active — 4294, 4296 și 4298. Suprafața acestor zone a depășit în dimineața respectivă 2200 de unități.O astfel de valoare este rar întîlnită, de exemplu, zona nr. 486 a atins 2600 de unități în 2003, ceea ce a provocat erupții record, transmite ixbt.com.{{851292}}Grupul central 4294 a atins 1450 de unități, devenind
20:30
Planul de Creștere pentru Moldova: Progresele în realizarea Agendei de reforme, discutate la Guvern # Noi.md
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate, astăzi, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova.La discuții a participat Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, directorul general al Direcț
Acum 2 ore
20:00
Cuba a confirmat decesul a 33 de persoane din cauza bolilor transmise de țînțari în ultimele luni, într-o epidemie care a atins cel puțin o treime din populație, potrivit rapoartelor oficiale.Ministrul adjunct al Sănătății, Carilda Peña, a anunțat că 12 persoane au murit din cauza febrei dengue (o infecție cauzată de un virus transmis de țînțari) și alte 21 din cauza chikungunya (un arbovirus
20:00
Fu Cong, reprezentantul permanent al Chinei la Națiunile Unite, a trimis o nouă scrisoare secretarului general al ONU, Antonio Guterres, în care respinge ferm argumentele pe care le consideră nefondate ale reprezentantului permanent al Japoniei la ONU și detaliază poziția guvernului chinez.În scrisoare, care va fi distribuită tuturor statelor membre ale ONU ca document oficial al Adunării Gene
19:30
Simbolul anului 2026 în calendarul oriental va fi Calul Roșu de Foc - simbol al puterii, pasiunii, energiei și libertății.Se spune că, dacă sărbătorim în conformitate cu gusturile sale, stăpînul anului ne va răsplăti cu noroc, energie și bunăstare, de aceea trebuie să abordăm cu atenție meniul de Anul Nou, relatează bublik.delfi.ee. Ce bucate trebuie să ai pe masă în anul Calului 2026
Acum 4 ore
19:00
Primăria municipiului Bălți, împreună cu aproximativ 50 de voluntari — elevi, tineri și locuitori ai orașului — a organizat o activitate de plantare și ecologizare în Parcul „Mihai Volontir”.Participanții au plantat arbori tineri și au contribuit la salubrizarea zonei, susținînd astfel eforturile municipalității de extindere și reamenajare a spațiilor verzi.Inițiativa are un impact semnifi
19:00
Miercuri, unii locuitori ai municipiului Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, miercuri, 3 decembrie , fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:{{849113}}-str. Maria Drăgan 1; Meşterul Manole 4; inclusiv cu fracţiiStopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi cons
18:30
Stația Chișinău, tot mai aproape de finalizare: vizită de lucru a ministrului Dorin Junghietu # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la șantierul stației Chișinău, unde lucrările de modernizare înaintează conform graficului. Potrivit responsabililor, progresul general al proiectului a ajuns la 79,4%.În prezent, sînt în derulare lucrările de pozare a prizelor de pămînt pe întreaga suprafață a stației, iar în paralel se finalizează montarea și asamblarea fazei
18:30
Președinta Maia Sandu: „Fenomenul TUX trebuie combătut rapid, înainte de a provoca pierderi și mai mari” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat în cadrul conferinței de presă, dedicate amenințărilor la adresa securității statului, situația platformei TUX, în urma căreia zeci de cetățeni au pierdut mii de euro.În cadrul declarațiilor sale, șefa statului a subliniat gravitatea fenomenului și importanța măsurilor de securitate cibernetică.„Știu că sînt oameni care sînt anchetați ș
18:30
Proiect PAS: Măsuri fiscale pentru noul an – cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi valabilă și în 2026 # Noi.md
Deputații PAS Radu Marian și Victoria Belous au prezentat noi măsuri fiscale, care trebuie să intre în vigoare pînă la 1 ianuarie 2026, și care vor veni să stimuleze mai multe sectoare economice și să elimine anumite discrepanțe legislative.Prima noutate importantă este faptul că vom continua implementarea cotei zero la profitul nedistribuit și în anul 2026. Această facilitate va fi valabilă p
18:30
Dronele și dezinformarea, amenințări la adresa securității: Președinta vorbește despre măsuri # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat în cadrul conferinței de presă, dedicate amenințărilor la adresa securității statului, situația privind dronele care pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova.„Bineînțeles că dronele reprezintă un pericol și îmi pare rău că sînt cetățeni care se lasă prinși în capcanele minciunilor”, a declarat Maia Sandu, subliniind că dezinformarea
18:00
Guvernul Bulgariei a declarat că va retrage proiectul controversat de buget pentru 2026, după protestele de amploare împotriva acestuia.Luni-seara, au avut loc demonstrații de masă în capitala Sofia și în alte orașe din țară. Zeci de mii de oameni s-au alăturat protestelor împotriva proiectului de buget, pe care l-au considerat o încercare de a mușamaliza corupția.{{851411}}Marți, guvernul
18:00
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, a fost eliberată din închisoare # Noi.md
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, a fost eliberată din închisoare, fiind plasată în arest la domiciliu.Informația a fost confirmată purtătoarea de cuvînt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.„Demersul procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventiv, a fost admis parțial, de către instanț
18:00
Maia Sandu: Traficul de arme la hotar, o provocare majoră. Guvernul pregătește măsuri concrete # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat, în cadrul unei conferințe de presă dedicate amenințărilor la adresa securității statului, cazul camionului cu armament reținut la vama Albița, evidențiind amploarea problemei și măsurile pregătite pentru combaterea traficului de arme.„Am discutat acest subiect la mai multe ședințe aici, la Președinție, și au avut loc ședințe și la Guvern p
18:00
Celebra casă din filmele „Home Alone”, recreată de un cofetar sub formă de tort: Cum arată desertul # Noi.md
O femeie din Marea Britanie a reușit să cucerească internetul după ce a recreat, sub formă de tort, celebra casă din filmele Home Alone.{{851421}}IGrace Hunt a lucrat timp de mai multe săptămîni la impresionanta replică, realizată special pentru vitrina de Crăciun a magazinului său din Beverley, East Yorkshire, transmite protv.ro.nspirată de filmul său preferat, artista a transformat celeb
17:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că operatorul din domeniul alimentar „ADALVA” SRL recheamă de la consumatori următorul produs: ouă de găină pentru consum uman, cu marcajul 3MD IL 017 și termenul de valabilitate până la 28.12.2025, inclusiv.Motivul retragerii{{851573}} În produs au fost găsite reziduuri de medicamente de uz veterinar, mai exact antibioticul Salinom
17:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că data de 1 decembrie 2025 a fost ultima zi de recepționare a cererilor de acordare a subvențiilor pentru plată în avans și pentru investiții pe etape.Urmare a apelului, desfășurat în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2025, au fost recepționate cereri după cum urmează: 417 cereri recepționate pentru forma de subvenționare în
17:30
În scopul îmbunătățirii calității infrastructurii rutiere și al sporirii siguranței circulației, Administraţia Națională a Drumurilor (AND) continuă lucrările de întreținere a traseelor naționale, conform Programului de repartizare a mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale.Pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur, muncitorii din cadrul unităților teritoriale ale S.A
17:30
Astăzi, 2 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitate (CSS), pentru a discuta amenințările la adresa securității statului.Potrivit șefei statului, în cadrul ședinței a fost aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru perioada 2026–2027. Documentul stabilește măsuri clare prin care statul va preveni ingerin
Acum 6 ore
17:00
Echipa „Zimbru” din Chișinău a anunțat oficial încetarea colaborării cu căpitanul formației, la expirarea contractului.În sezonul actual, Ștefan Burghiu a disputat 10 meciuri în campionat (605 minute pe teren), marcînd un gol.În aproape nouă ani petrecuți în echipa „galben-negrilor”, căpitanul a jucat 237 de meciuri în toate competițiile, a marcat 10 goluri și a dat 4 pase decisive. Numele
17:00
Principala greșeală a actualei guvernări din Moldova este că, deși a beneficiat de un sprijin extern fără precedent, nu a reușit să creeze nimic durabil nici pentru economie, nici pentru alte domenii.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.El consideră că autoritățile nici nu vor mai reuși, deoarece conjunctura pol
17:00
Autoritățile au anunțat că în perioada următoare vor fi reorganizate 73 de instituții de învățămînt din țară, în contextul reducerii numărului de elevi în anumite școli.Pentru a sprijini cadrele didactice afectate, profesorii care acceptă să predea în alte raioane vor putea beneficia de o indemnizație de pînă la 300 000 de lei.După cum transmite Noi.md cu referire la Diez, indemnizația se
16:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, pe 2 decembrie, lansarea unui concurs pentru suplinirea prin transfer temporar a șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Centru.În cadrul ședinței, membra CSM, Lilia Mitrofan, a propus extinderea termenului de depunere a dosarelor:{{851572}}„Propun să fie prelungit termenul, în loc de 15 zile – 30, pînă pe 2 ianuarie”, a m
16:30
Prima ședință a noului Consiliu Suprem al autoproclamatei RMN, de cea de-a VIII-a legislatură, va avea loc mîine, 3 decembrie.Decretul privind convocarea primei ședințe a noului așa-numitului parlament transnistrean a fost semnat de liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski.
16:30
Ministerul Educației a anunțat o modificare importantă în sistemul de evaluare a elevilor din clasele primare. Astfel, elevii din clasa a patra vor primi note două obiecte, în locul calificativelor tradiționale de tipul „excelent” sau „suficient”.Potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, este vorba despre matematică și limba de stat, informează Noi.md cu referire la Realitatea.Oficialul
16:30
Moldovenii au economisit 1,4 milioane de euro în comisioane doar în prima lună de cînd Republica Moldova a intrat în Sistemul Unic de Plăți în Euro (SEPA), potrivit datelor prezentate de Guvern.Statistica Băncii Naționale a Moldovei arată că tranzacțiile în euro din și către țară au crescut cu aproximativ 300 de milioane, depășind pragul de 1,3 miliarde de euro, informează Noi.md cu referire l
16:00
Trimiterea coletelor către rudele din străinătate rămîne un gest de afecțiune și un mod de a păstra legătura cu cei dragi. Totuși, autoritățile și experții în transport avertizează că nerespectarea regulilor vamale sau ambalarea necorespunzătoare poate duce la întîrzieri, confiscări sau deteriorarea pachetelor.Potrivit regulilor Uniunii Europene, carnea, lactatele și ouăle nu pot fi trimise di
16:00
În campionatul pentru juniori din Portugalia pentru jucători sub 19 ani, atacantul central al echipei naționale U-18 a Moldovei și al clubului Farense, Iustin Gușan, demonstrează o eficiență demnă de titluri.În opt meciuri, el a petrecut 674 de minute pe teren și a reușit să înscrie 11 goluri, cu o medie de 1,38 per meci.Acest indicator îl face cel mai bun marcator din cea de-a doua divizi
16:00
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii (CSJ), doisprezece magistrați recent numiți în funcție au depus, în mod solemn, jurămîntul în fața membrilor Consiliului, notează Noi.md.Este vorba despre judecătorii: Mariana Boico, Tatiana Brumă, Ion Cupcea, Inga Darii, Dorin Casapu, Gheorghe Popa, Nadejda Cimbir, Stepan Epure, Tamara Crinițcaia, Dumitru Efros, Marcel
16:00
MEC pregătește cea mai amplă reformă din ultimul deceniu: cum se transformă școala din 2026 # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat un pachet amplu de modificări la Codul Educației, menit să modernizeze sistemul și să răspundă necesităților actuale ale școlilor, profesorilor și elevilor.Ministrul Dan Perciun a declarat că schimbările vizează atît reorganizarea rețelei școlare, cît și oferirea unor forme suplimentare de sprijin pentru cadrele didactice și instituțiile de învăță
15:30
Poliția belgiană a efectuat marți percheziții la sediul serviciului diplomatic al Uniunii Europene din Bruxelles, precum și la Colegiul Europei din Bruges și la domiciliile unor persoane private, în cadrul unei anchete privind posibila utilizare abuzivă a fondurilor UE.Euractiv a aflat despre acest lucru de la persoane familiarizate cu ancheta și de la martori.Raidurile au avut loc în toat
15:30
Ministerul Transporturilor din Turcia a anunțat despre un atac asupra unui alt petrolier rus # Noi.md
Petrolierul Midvolga 2, care se îndrepta din Rusia spre Georgia, a fost atacat în Marea Neagră, la 80 de mile de coastele Turciei. Informația a fost comunicată pe rețeaua de socializare X de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din Turcia.Nava transportă o încărcătură de ulei de floarea-soarelui și are la bord 13 membri ai echipajului. Potrivit ministerului, aceștia nu au fost r
15:30
Ministerul Energiei a lansat procedura de modificare a cadrului legal în domeniul infrastructurii energetice # Noi.md
Ministerul Energiei a inițiat transpunerea în legislația națională a Regulamentului (UE) 2022/869 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E).În acest sens, a fost lansată procedura de modificare a legii nr. 174/2017 cu privire la energetică, pentru a integra în legislația națională noua versiune a regulamentului TEN-E, cea anterioară fiind deja transpus
15:30
Fosta șefa a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene. Liderul UE se află în prezent în custodia poliției belgiene, arată presa de la Bruxelles.Poliția belgiană face percheziții la sediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) al UE din Bruxelles, la Colegiul Europei din Bruges, precum și la reședințe private, ca
15:30
În cadrul Cupei Mondiale U-20 la scrimă, care s-a desfășurat în perioada 28-30 noiembrie la Samorin (Slovacia), selecționata moldovenescă a înregistrat un succes de seamă.În competiția la care au participat 21 de echipe, sportivele noastre au dat dovadă de clasă superioară și au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.Uliana-Dumitrița Josanu și Uliana Dobrîntna, reprezentînd echipa na
15:30
O administratoare a agenției turistice, trimisă în instanță pentru escrocherie de 4 milioane de lei # Noi.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, a anunțat finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a unei administratoare de agenție turistică, acuzată că a prejudiciat turiștii cu peste 3,8 milioane de lei.Potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator al companiei, ar fi înșelat mai multe persoane prin oferirea de pache
Acum 8 ore
15:00
Astăzi, 2 decembrie, opoziția din Ucraina a blocat din nou tribuna din Rada Supremă, cerînd demisia întregului cabinet de miniștri.Potrivit RBC-Ucraina, reprezentanții partidului „Solidaritatea Europeană” au blocat din nou tribunaRadei Supreme, cerînd demisia guvernului. De asemenea, deputații din „UE” au scandat: „Guvernul – afară!”.Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefan
15:00
Mai multe comenzi peste hotare decît acasă: Cîți bani cheltuie moldovenii pe site-uri străine # Noi.md
Moldovenii comandă tot mai mult de pe site-uri din străinătate, iar banii cheltuiți peste hotare depășesc deja vînzările magazinelor online locale.În 2024, cumpărătorii din Republica Moldova au făcut 21,7 milioane de comenzi pe platforme de comerț electronic din alte țări, de aproape trei ori mai mult decît cele 8,8 milioane de comenzi plasate pe magazinele online din țară, arată un studiu al
14:30
Mai mulți șoferi, suspectați cǎ ar conduce în stare de ebrietate alcoolicǎ sau narcoticǎ, au fost stopați de polițiștii de patrulare.În toate cazurile au fost inițiate procese penale, conform legislației în vigoare, notează Noi.md.{{849327}}Chișinău, bd. Iuri Gagarin: Un bǎrbat de 27 de ani, carea a urcat la volanul unei mașini, a fost testat pozitiv la droguri. Raionul Ungheni, satul
14:30
Președintele Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova, Ion Zaporojan, reacționează dur la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora majorarea tarifelor ar fi „prăbușit transportul feroviar de cereale” și ar afecta exporturile.Liderul sindical califică aceste afirmații drept „strigătoare la cer” și acuză anumite persoane că lansează scenarii apocaliptice și induc
14:30
Fostul procuror general, fostul candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, a anunțat că a trimis procurorului general o întrebare parlamentară cu privire la modul în care a fost tratată drona găsită pe 25 noiembrie 2025 în satul Cuhurești, raionul Florești.El a scris despre acest lucru pe canalul său Telegram.{{850164}}St
14:00
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a venit astăzi la ședința de judecată în dosarul „furtul miliardului”.{{851342}}În rețea au apărut imagini în care mascații îl escortează pe Plahotniuc la judecătorie.Amintim că ieri Plahotniuc a transmis, prin intermediul avocaților săi, din penitenciar, că urmează să participe la ședințele de judecată, după ce a finalizat examinarea
14:00
Conducerea Serviciului Vamal a efectuat, în seara zilei de 1 decembrie, o vizită de lucru la postul vamal Leușeni–Albița, una dintre cele mai aglomerate puncte rutiere de trecere a frontierei Republicii Moldova, unde controlul coordonat moldo-romîn se desfășoară într-o singură oprire.Directorul instituției, Radu Vrabie, însoțit de adjuncții Carolina Gargaun și Viorel Doagă, a evaluat la fața l
14:00
Polițiștii sectorului Botanica au confiscat droguri în valoare de peste 300.000 de lei de la un curier din Chișinău.În baza informațiilor operative, un bărbat de 33 de ani, originar din Soroca, a fost reținut în flagrant în timp ce plasa substanțe interzise în ascunzișuri, notează Noi.md.{{847367}}Asupra sa au fost găsite 31 de pachețele cu substanță vegetală, preliminar de tip marijuana.
14:00
Medicii rezidenți din Anglia vor organiza o grevă de cinci zile începînd cu 17 decembrie, invocînd eșecul guvernului de a face o ofertă credibilă în ceea ce privește locurile de muncă și salariile, a anunțat luni un sindicat care îi reprezintă.Asociația Medicală Britanică (BMA), care se află de luni de zile într-un conflict cu guvernul în numele medicilor rezidenți, susține că oferta salarială
13:30
„Prioritate – interesele naționale”: PSRM a prezentat bugetul alternativ al Moldovei pentru 2026 # Noi.md
Deputatul PSRM Petru Burduja a prezentat în cadrul unei conferințe de presă proiectul Bugetului alternativ de Stat pentru 2026, menit să sprijine economia, industria și agricultura, precum și să protejeze interesele naționale ale țării.Potrivit deputatului, în cei patru ani de guvernare PAS, Republica Moldova a împrumutat peste 50 de miliarde de lei, majoritatea fondurilor fiind cheltuite pe c
13:30
Economia Republicii Moldova „a ieșit din stagnare” și a intrat pe o pantă de creștere, iar Guvernul pregătește un Plan național de creștere economică, care ar urma să aducă mai multe investiții, locuri de muncă mai bine plătite și o absorbție accelerată a celor 1.9 miliarde de euro oferiți de Uniunea Europeană.Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat, în e
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.