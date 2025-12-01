Analiză de presă: armata rusă a realizat în noiembrie cel mai mare avans pe frontul ucrainean
Veridica.md, 1 decembrie 2025 18:20
De la începutul anului, rușii au câștigat aproape 5.400 km² de teritoriu.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 30 minute
18:20
Analiză de presă: armata rusă a realizat în noiembrie cel mai mare avans pe frontul ucrainean # Veridica.md
De la începutul anului, rușii au câștigat aproape 5.400 km² de teritoriu.
Acum 4 ore
16:10
Popșoi urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai administrației americane și ai Congresului pentru a discuta cooperarea în domeniile securității, energiei și investițiilor.
16:10
Preşedintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu - vizită de lucru în Statele Unite # Veridica.md
Se va întâlni și cu cetățeni ai Republicii Moldova din Washington, Chicago şi statul Carolina de Nord.
15:50
Măsura i-ar afecta în special pe americanii stabiliți pe teritoriul francez.
15:40
Ilan Șor anunță închiderea proiectelor „sociale” și lansarea unui „front național” împotriva guvernării # Veridica.md
Ologarhul susține că autoritățile i-au blocat 50 de milioane USD.
15:00
Liderul ucrainean a fost întâmpinat de omologul său francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee.
Acum 6 ore
13:30
Militari ai Armatei Naționale a R. Moldova au participat la parada militară de la București # Veridica.md
Detașamentul moldovean a fost compus din pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre”.
13:20
Săptămâna trecută, în spațiul public a apărut, pe neașteptate, un nou plan de pace pentru Ucraina care includea inițial 28 de puncte. Acesta a fost numit „planul Trump”, deși nu se știe exact de către cine a fost scris, existând îndoieli că administrația președintelui american este autorul lui.
Acum 8 ore
11:50
Puterea de la Chișinău este implicată direct în traficul ilegal cu arme, folosind Republica Moldova drept țară de tranzit pentru livrări militare, susține purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
10:50
Pedro Inzunza Coronel era vizat de o cerere de extrădare din partea unui tribunal din SUA.
Acum 12 ore
10:10
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, rămâne prudent.
09:50
Maia Sandu, mesaj de Ziua Națională a României: „Să apărăm moștenirea celor care au unit țara” # Veridica.md
Președinta R. Moldova a afirmat că 1 decembrie 1918 a deschis „drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”.
09:10
Wang Yi va participa la cea de-a 20-a rundă de dialog strategic dintre Beijing și Moscova.
09:00
Acuzaţiile au fost făcute în cadrul unei anchete privind ucideri ilegale comise de forțele speciale britanice în Afganistan.
08:30
În operațiuni au fost distruse sute de arme și muniții.
08:30
Discuțiile s-au concentrat pe eforturile actuale de a se ajunge la o soluție de pace în Ucraina.
Ieri
15:40
Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română şi pe românii de pretutindeni să păstreze credinţa primită de la el - afirmă Patriarhul Daniel # Veridica.md
Capul Apostolui a inspirat Catedrala Națională, iar mâna lui ne-a ajutat să o ridicăm - mai spune Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
14:20
Echipa naţională de handbal a României joacă de Ziua Națională, cu Danemarca, la Campionatul Mondial # Veridica.md
Ambele echipe sunt, deja, calificate în așa-numitele grupe principale ale competiției.
13:50
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de drone rusești,
13:30
Maia Sandu despre atacurile rusești: Nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea # Veridica.md
Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de drone rusești.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Preşedintele american, Donald Trump, afirmă că spaţiul aerian al Venezuelei şi cel din proximitate trebuie considerat complet închis # Veridica.md
Liderul autoritar de la Caracas, Nicolás Maduro, la putere din 2013 și cotat drept un filorus, a fost reales în 2024, în urma unor alegeri contestate, marcate de proteste de stradă și de arestări în masă.
15:50
Guvernul de la București: useristul Radu Miruţă, de la Economie, preia interimatul la ministerul Apărării Naţionale, în locul colegului său demisionar Ionuţ Moşteanu # Veridica.md
Premierul liberal Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Moșteanu pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului.
15:10
Cetăţenii români sunt sfătuiţi să nu se deplaseze în zone de risc şi să respecte cu stricteţe recomandările/instrucţiunile autorităţilor locale.
14:20
Acestea erau goale în momentul atacului și „se îndreptau spre portul rusesc Novorosiisk”, pentru realimentare.
13:50
Spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul naţional # Veridica.md
Cursele comerciale Paris - Chişinău şi Barcelona - Chişinău au fost deviate în România vecină, către aeroportul din Bacău.
28 noiembrie 2025
20:10
Andrii Iermak este suspectat de implicare în scandalul de corupție Energoatom.
16:50
Organizatorul contrabandei cu armamentul depistat la vama Leușeni, în arest pentru 30 de zile # Veridica.md
Un camion cu armament a fost depistat pe 20 noiembrie de vameșii din R. Moldova și România.
16:10
Pentru acest an se prevede o creștere economică de doar 2-3%.
15:40
Statul român oferă peste 2.200 de burse școlare pentru conaționalii din nordul Bucovinei # Veridica.md
În 2025, România a acordat românilor de pretutindeni fonduri nerambursabile în valoare de 3,5 milioane de euro.
15:30
Se poate circula de la Bucureşti la Focşani, pe o distanţă de circa 200 de kilometri.
15:20
Universitatea Craiova a învins-o pe FSV Mainz 05, din Germania.
14:00
UTA Găgăuză nu are un organ electoral care să organizeze scrutinul. Comisia electorale permanentă a fost dizolvată în 2023.
13:20
Ce planuri are UE pentru securitatea farmaceutică în fața „farmaciei lumii”, China și ce strategii (n)-are Republica Moldova # Veridica.md
Subiectul dependenței Uniunii Europene de medicamentele și substanțele active din Asia este unul tot mai actual, în special în ultimii cinci ani, când pandemia Covid-19 ne-a aruncat într-o nouă realitate geopolitică și economică.
13:00
Autoritățile propun o majorare cu 1 300 de lei în comparație cu acest an, când salariul mediu a fost de 16 100 de lei.
12:50
12:40
Ministrul USR al Apărării în guvernul cvadripartit de la Bucureşti, Ionuţ Moşteanu, demisionează # Veridica.md
În CV-ul său public din 2016 apărea o licenţă obţinută la Universitatea Atheneum, instituţie care a negat că politicianul i-ar fi fost vreodată student.
12:40
Cum n-o dai!
11:10
Fondurile sunt acordate prin programul Irish Aid și vor fi folosite pentru noul program UNICEF, care consolidează serviciile de protecție a copilului și sprijinul social pentru familii și refugiați.
10:50
Alți cinci paznici de la Cobasna au rămas fără cetățenia Republicii Moldova (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Președinta Maia Sandu a lipsit de cetățenia Republicii Moldova alți cinci militari din Grupul Operațional de Trupe Ruse (GOTR).
10:20
O zis că șase drone rusești o violat spațiul aerian al Moldovei. Asta-i mare prăpădenie, nu atât dronele, care în sens direct n-o făcut niciun rău, dar acest viol.
10:00
Basarabia Profundă: Mămăligă și moare: Ce mâncau basarabenii pe vremea țarului, după însemnările învățătorilor ruși? # Veridica.md
După relatările învățătorilor ruși care predau în rețeaua de școli deschise de Imperiul Rus în Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mamăliga era produsul esențial de pe masa basarabenilor. Unii dintre învățătorii ruși considerau că moldovenii nici măcar nu știau să coacă pâine.
27 noiembrie 2025
21:30
Debut cu victorie la scor pentru România la Campionatul Mondial feminin de handbal: 33-24 cu Croaţia # Veridica.md
Jucătoarea meciului a fost declarată ucraineanca naturalizată Iulia Dumanska.
18:00
Sute de oameni ar fi dați dispăruți.
17:40
Cinci bărbați înrolați în trupele ruse din Transnistria au rămas fără cetățenia R. Moldova # Veridica.md
Maia Sandu a semnat decretul de retragere a cetățeniei.
16:00
Judecați cu ușile închise din februarie, ei și-au susținut în mod constant nevinovăția.
15:30
Reacția Varșoviei: „nu există nicio bază pentru această decizie, deoarece Polonia nici nu organizează, nici nu sprijină acte de terorism sau sabotaj”.
15:10
Parlamentul R. Moldova a votat în lectură finală denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale # Veridica.md
Chișinăul va opri activitatea Centrului Rus de Știință și Cultură în 2026, ca efect al denunțării acordului cu Federația Rusă.
14:00
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale ambasadei de la Bratislava.
13:40
Serviciul de Informații și Securitate obstrucționează desfășurarea „alegerilor” din Transnistria, șantajând membrii „comisiei electorale” cu aplicarea legii separatismului, susține regimul de la Tiraspol.
13:40
Diplomația franceză: incursiunile cu drone în spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova sunt inacceptabile # Veridica.md
Parisul colaborează cu partenerii săi din Uniunea Europeană şi NATO pentru a consolida apărarea aeriană comună.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.