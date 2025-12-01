Ministrul chinez de externe, vizită de două zile în Rusia
Veridica.md, 1 decembrie 2025 09:10
Wang Yi va participa la cea de-a 20-a rundă de dialog strategic dintre Beijing și Moscova.
• • •
Acum o oră
09:10
09:00
Acuzaţiile au fost făcute în cadrul unei anchete privind ucideri ilegale comise de forțele speciale britanice în Afganistan.
Acum 2 ore
08:30
În operațiuni au fost distruse sute de arme și muniții.
08:30
Discuțiile s-au concentrat pe eforturile actuale de a se ajunge la o soluție de pace în Ucraina.
Acum 24 ore
15:40
Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română şi pe românii de pretutindeni să păstreze credinţa primită de la el - afirmă Patriarhul Daniel # Veridica.md
Capul Apostolui a inspirat Catedrala Națională, iar mâna lui ne-a ajutat să o ridicăm - mai spune Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
14:20
Echipa naţională de handbal a României joacă de Ziua Națională, cu Danemarca, la Campionatul Mondial # Veridica.md
Ambele echipe sunt, deja, calificate în așa-numitele grupe principale ale competiției.
13:50
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de drone rusești,
13:30
Maia Sandu despre atacurile rusești: Nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea # Veridica.md
Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de drone rusești.
Ieri
16:30
Preşedintele american, Donald Trump, afirmă că spaţiul aerian al Venezuelei şi cel din proximitate trebuie considerat complet închis # Veridica.md
Liderul autoritar de la Caracas, Nicolás Maduro, la putere din 2013 și cotat drept un filorus, a fost reales în 2024, în urma unor alegeri contestate, marcate de proteste de stradă și de arestări în masă.
15:50
Guvernul de la București: useristul Radu Miruţă, de la Economie, preia interimatul la ministerul Apărării Naţionale, în locul colegului său demisionar Ionuţ Moşteanu # Veridica.md
Premierul liberal Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Moșteanu pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului.
15:10
Cetăţenii români sunt sfătuiţi să nu se deplaseze în zone de risc şi să respecte cu stricteţe recomandările/instrucţiunile autorităţilor locale.
14:20
Acestea erau goale în momentul atacului și „se îndreptau spre portul rusesc Novorosiisk”, pentru realimentare.
13:50
Spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul naţional # Veridica.md
Cursele comerciale Paris - Chişinău şi Barcelona - Chişinău au fost deviate în România vecină, către aeroportul din Bacău.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Andrii Iermak este suspectat de implicare în scandalul de corupție Energoatom.
16:50
Organizatorul contrabandei cu armamentul depistat la vama Leușeni, în arest pentru 30 de zile # Veridica.md
Un camion cu armament a fost depistat pe 20 noiembrie de vameșii din R. Moldova și România.
16:10
Pentru acest an se prevede o creștere economică de doar 2-3%.
15:40
Statul român oferă peste 2.200 de burse școlare pentru conaționalii din nordul Bucovinei # Veridica.md
În 2025, România a acordat românilor de pretutindeni fonduri nerambursabile în valoare de 3,5 milioane de euro.
15:30
Se poate circula de la Bucureşti la Focşani, pe o distanţă de circa 200 de kilometri.
15:20
Universitatea Craiova a învins-o pe FSV Mainz 05, din Germania.
14:00
UTA Găgăuză nu are un organ electoral care să organizeze scrutinul. Comisia electorale permanentă a fost dizolvată în 2023.
13:20
Ce planuri are UE pentru securitatea farmaceutică în fața „farmaciei lumii”, China și ce strategii (n)-are Republica Moldova # Veridica.md
Subiectul dependenței Uniunii Europene de medicamentele și substanțele active din Asia este unul tot mai actual, în special în ultimii cinci ani, când pandemia Covid-19 ne-a aruncat într-o nouă realitate geopolitică și economică.
13:00
Autoritățile propun o majorare cu 1 300 de lei în comparație cu acest an, când salariul mediu a fost de 16 100 de lei.
12:50
12:40
Ministrul USR al Apărării în guvernul cvadripartit de la Bucureşti, Ionuţ Moşteanu, demisionează # Veridica.md
În CV-ul său public din 2016 apărea o licenţă obţinută la Universitatea Atheneum, instituţie care a negat că politicianul i-ar fi fost vreodată student.
12:40
Cum n-o dai!
11:10
Fondurile sunt acordate prin programul Irish Aid și vor fi folosite pentru noul program UNICEF, care consolidează serviciile de protecție a copilului și sprijinul social pentru familii și refugiați.
10:50
Alți cinci paznici de la Cobasna au rămas fără cetățenia Republicii Moldova (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Președinta Maia Sandu a lipsit de cetățenia Republicii Moldova alți cinci militari din Grupul Operațional de Trupe Ruse (GOTR).
10:20
O zis că șase drone rusești o violat spațiul aerian al Moldovei. Asta-i mare prăpădenie, nu atât dronele, care în sens direct n-o făcut niciun rău, dar acest viol.
10:00
Basarabia Profundă: Mămăligă și moare: Ce mâncau basarabenii pe vremea țarului, după însemnările învățătorilor ruși? # Veridica.md
După relatările învățătorilor ruși care predau în rețeaua de școli deschise de Imperiul Rus în Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mamăliga era produsul esențial de pe masa basarabenilor. Unii dintre învățătorii ruși considerau că moldovenii nici măcar nu știau să coacă pâine.
27 noiembrie 2025
21:30
Debut cu victorie la scor pentru România la Campionatul Mondial feminin de handbal: 33-24 cu Croaţia # Veridica.md
Jucătoarea meciului a fost declarată ucraineanca naturalizată Iulia Dumanska.
18:00
Sute de oameni ar fi dați dispăruți.
17:40
Cinci bărbați înrolați în trupele ruse din Transnistria au rămas fără cetățenia R. Moldova # Veridica.md
Maia Sandu a semnat decretul de retragere a cetățeniei.
16:00
Judecați cu ușile închise din februarie, ei și-au susținut în mod constant nevinovăția.
15:30
Reacția Varșoviei: „nu există nicio bază pentru această decizie, deoarece Polonia nici nu organizează, nici nu sprijină acte de terorism sau sabotaj”.
15:10
Parlamentul R. Moldova a votat în lectură finală denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale # Veridica.md
Chișinăul va opri activitatea Centrului Rus de Știință și Cultură în 2026, ca efect al denunțării acordului cu Federația Rusă.
14:00
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale ambasadei de la Bratislava.
13:40
Serviciul de Informații și Securitate obstrucționează desfășurarea „alegerilor” din Transnistria, șantajând membrii „comisiei electorale” cu aplicarea legii separatismului, susține regimul de la Tiraspol.
13:40
Diplomația franceză: incursiunile cu drone în spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova sunt inacceptabile # Veridica.md
Parisul colaborează cu partenerii săi din Uniunea Europeană şi NATO pentru a consolida apărarea aeriană comună.
11:00
Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, după o discuție telefonică cu omologul său estonian, Margus Tsahkna.
10:30
Dacă livrările se opresc, Guvernul poate interveni printr-un mecanism de sprijin susținut de UE.
09:30
E ciudat să vezi reacții similare din partea lui Dodon și a unor foști unioniști din mass-media lui Plahotniuc la așa-zisul „plan de pace” din 28 de puncte, atribuit lui Trump.
09:30
Maia Sandu: „Să ne ridicăm la înălțimea generației Marii Uniri prin fapte, nu doar cuvinte” # Veridica.md
Într-un discurs rostit la recepția dedicată Zilei Naționale a României, președinta a subliniat rolul crucial al sprijinului Bucureștiului și a reafirmat obiectivul ferm al Chișinăului de a adera la Uniunea Europeană.
09:20
Suspectul este un refugiat afgan, care a colaborat cu forțele americane în timpul prezenței acestora în Afganistan.
26 noiembrie 2025
19:00
Lilian Carp despre cazul contrabandei cu muniții: Acțiunile pe care le întreprind autoritățile noastre împreună cu cele române au ca obiectiv destructurarea întregii grupări # Veridica.md
Încă o persoană a fost reținută în dosarul camionului cu armament descoperit la vama Leușeni. Organele de anchetă au stabilit deja traseul camionului până la punctul de trecere al frontierei.
17:10
Subsidiara din Republica Moldova a Bursei Române de Mărfuri (BRM EST) a înregistrat tranzacţii de peste 650 milioane de euro, în trei ani de la lansare # Veridica.md
Circa 52 milioane de euro au reprezentat contribuţia la bugetul de stat, prin taxe, TVA şi impozite.
15:10
MAE despre dronele rusești: o încălcare gravă a suveranității R. Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale # Veridica.md
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat miercuri, 26 noiembrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone,
13:20
Pentru cele trei capete de acuzare – escrocherie, îmbogățire ilicită și trafic de influență – acuzarea solicită o pedeapsă totală de 15 ani de închisoare.
13:20
Jurnalistul turc Fatih Altayli a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare fiindcă l-ar fi „amenințat” pe președintele Recep Tayyip Erdogan # Veridica.md
El amintise doar că mulți sultani otomani au sfârșit prin a fi „asasinați” sau „strangulați”.
12:50
Toată lumea a observat diferența dintre mesajul personal al Maiei Sandu, transmis cu ocazia morții lui Ilie Ilașcu, și mesajul semnat de ea ca președintă a Republicii Moldova?
12:20
Şapte suspecţi, cetăţeni români şi moldoveni, sunt cercetaţi pentru falsificarea de acte de identitate şi permise de conducere # Veridica.md
Autorităţile judiciare din cele două state au constituit o echipă comună de anchetă.
