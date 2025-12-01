(VIDEO) Liderul MAN: Conform legii, Guvernul trebuia să aprobe și să prezinte Parlamentului proiectele legilor bugetare pe anul următor până la 15 octombrie
Oficial.md, 1 decembrie 2025 14:20
„Până cei de la PAS ne dau nouă lecții de corectitudine și transparență, ar fi..
• • •
Acum 10 minute
14:20
MEC lansează a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!” # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Crăciunul ne..
14:20
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită de la președinta Maia Sandu convocarea imediată a..
14:20
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spune că „Chișinăul nu..
14:20
(VIDEO) Liderul MAN: Conform legii, Guvernul trebuia să aprobe și să prezinte Parlamentului proiectele legilor bugetare pe anul următor până la 15 octombrie # Oficial.md
„Până cei de la PAS ne dau nouă lecții de corectitudine și transparență, ar fi..
Acum 30 minute
14:10
Primarul Chișinăului: Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun # Oficial.md
„Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun..
14:10
În regiunea transnistreană, ieri, au avut loc alegeri locale și legislative. La cele 246 de..
14:10
Primăria Chișinău a început distribuirea cadourilor pentru copii din grădinițe și școli # Oficial.md
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea celor 30.451 de cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație..
Acum 4 ore
12:10
Difuzorii de publicitate care intenționează să difuzeze publicitate politică pe parcursul anului 2026 vor depune declarații de intenție până pe 15 decembrie 2025 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) aduce la cunoștința difuzorilor de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor..
12:00
Ion Ceban: La mulți ani, România! La mulți ani ca stat și ca partener strategic al Republicii Moldova! # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare cu..
11:50
Trei tineri vor sta după gratii pentru că au atacat și jefuit un bărbat care făcea comerț în stradă # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, trei..
11:50
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova informează că, în contextul emiterii unei Directive de Navigabilitate..
11:30
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu cei ai Inspectoratului General al Poliției..
11:20
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei României. „Felicit..
11:20
PLDM: România și Republica Moldova sunt chemate să rămână împreună în apărarea valorilor libertății, democrației și demnității umane # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) adresează națiunii române cele mai sincere urări de pace,..
11:20
În Republica Moldova, ieri, a fost constituit un nou partid – Partidul „Pentru Țară –..
Acum 6 ore
10:10
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg, a fost reținut de inspectorii..
10:10
Începând de astăzi, Carolina Gargaun a preluat funcția de director adjunct, Venituri și Control Vamal,..
10:00
În perioada 24 – 30 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:50
Sinteza: CNA a preluat în administrare, prin intermediul ARBI, a circa 18 mln. lei ridicate în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează că, în baza unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală,..
09:50
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”,..
09:50
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat României care, astăzi, își..
09:30
Guvernul: Azi celebrăm împreună România și reconfirmăm angajamentul nostru ferm de a construi o relație indestructibilă între Chișinău și București # Oficial.md
Guvernul a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei României, sărbătorită astăzi, 1 decembrie...
09:30
Imprudența în timpul fumatului a mai făcut o victimă în nordul țării. Cazul a avut..
09:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Ce înseamnă pentru Republica Moldova Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Oficial.md
Pe 14 noiembrie, Republica Moldova a preluat Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pentru..
12:30
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiil. Peste 780 de mii de familii s-au înscris # Oficial.md
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente..
12:10
MAI: În noaptea de 28-29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul..
12:10
„Lege pentru TINEri” – exercițiu de simulare a procesului legislativ, lansat de Parlament # Oficial.md
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova a lansat jocul de simulare a procesului legislativ „Lege pentru TINEri”...
09:00
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar noaptea trecută din cauza survolării ilegale cu drone # Oficial.md
În noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republica Moldova a fost..
28 noiembrie 2025
20:40
Irina Vlah: Curtea Constituţională va examina prevederile abuzive din Legea partidelor politice # Oficial.md
Curtea Constituţională va verifica constituţionalitatea mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind..
17:40
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna octombrie de prestatorii contractaţi # Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
14:30
Ion Ceban: Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că un nou bloc operator centralizat..
13:50
PSRM: Plata salariilor trebuie aprobată de primar. Fracțiunea va acționa strict în limitele legii # Oficial.md
Astăzi, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au susținut o conferință de presă în care au..
13:40
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
12:10
Au depus Jurământul de credință și au asumat angajamentul de a servi Republica Moldova cu..
12:00
Ministerul Sănătății s-a sesizat cu privire la o investigație în privința unui anesteziolog-reanimatolog # Oficial.md
Ministerul Sănătății a luat act de investigația jurnalistică apărută în mass-media referitoare la activitatea medicului..
11:10
O delegație a Republicii Moldova a participat la Forumul Economic Germania – România – Republica Moldova de la Stuttgart # Oficial.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga fiind parte a delegației Republicii Moldova condusă de..
10:10
În conformitate cu cerințele Convenției UEFA de recunoaștere a calificării antrenorilor, Departamentul Tehnic al Federației..
09:50
Piese auto de contrabandă din Italia, de 1,2 mln. lei. De la învinuitul arestat a fost ridicată și cocaină de 120 mii lei # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră, anunță destructurarea unui grup infracțional implicat..
09:50
Parlamentul are opt deputați noi. Este vorba despre deputații aleși pe listele Partidului Politic „Partidul..
09:30
Modernizarea Republicii Moldova, schimbările făcute cu sprijin european care au crescut standardele de viață în..
09:20
Dmitri Torner, despre alegerile din Găgăuzia: Şi Chişinăul, şi Comratul trebuie să facă totul ca alegerile să fie maximal libere şi corecte # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că alegerile deputaţilor Adunării..
09:10
Seara de Revelion începe adesea cu gustări care atrag atenția și stârnesc pofta. Platourile variate,..
09:10
Astăzi, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție şi angajații “Fulger” desfășoarǎ noi acțiuni..
08:30
Ediția a X-a a Festivalului Internațional de Film Documentar „Moldox” a fost inaugurată la Chișinău # Oficial.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a participat la deschiderea celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional..
08:30
Comisia pentru Drepturile Omului despre platformele financiare: Din cauza inacțiunii autorităților, pot apărea și mai multe victime # Oficial.md
Deputații PSRM, Pavel Voicu și Grigore Novac, au susținut în Parlament un briefing la care..
08:30
Naționala de futsal a Moldovei va participa la sfârșitul anului 2025 la un turneu internațional..
08:30
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată..
27 noiembrie 2025
14:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, subliniază că bugetul municipal este un subiect exploatat..
