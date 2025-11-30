Echipa braziliană Flamengo este noua regină a Americii de Sud. Echipa condusă de Felipe Luis a câștigat a patra Copa Libertadores din istorie, după victoria cu Palmeiras - VIDEO
ProTV.md, 30 noiembrie 2025 20:40
Echipa braziliană Flamengo este noua regină a Americii de Sud. Echipa condusă de Felipe Luis a câștigat a patra Copa Libertadores din istorie, după victoria cu Palmeiras - VIDEO
• • •
Acum 5 minute
21:10
Iubitorii de animale de companie s-au întâlnit, în acest weekend, la expoziția de pisici și câini organizată în capitală - VIDEO
Iubitorii de animale de companie s-au întâlnit, în acest weekend, la expoziția de pisici și câini organizată în capitală - VIDEO
Acum 15 minute
21:00
Pentru prima dată, peste 3200 de elevi din întreaga țară au susținut evaluarea competențelor digitale. Elevii de clasa a IX-a și a XII-a au susținut examenul online - VIDEO
Pentru prima dată, peste 3200 de elevi din întreaga țară au susținut evaluarea competențelor digitale. Elevii de clasa a IX-a și a XII-a au susținut examenul online - VIDEO
Acum 30 minute
20:50
În ultimii 5 ani, pe 17 străzi din capitală au apărut benzi dedicate transportului public. Cei de la primăria Chișinău spun că, în total asta ar însemna circa 50 de kilometri de benzi speciale. Ce spun experții în trafic - VIDEO
În ultimii 5 ani, pe 17 străzi din capitală au apărut benzi dedicate transportului public. Cei de la primăria Chișinău spun că, în total asta ar însemna circa 50 de kilometri de benzi speciale. Ce spun experții în trafic - VIDEO
Acum o oră
20:40
Echipa braziliană Flamengo este noua regină a Americii de Sud. Echipa condusă de Felipe Luis a câștigat a patra Copa Libertadores din istorie, după victoria cu Palmeiras - VIDEO
Echipa braziliană Flamengo este noua regină a Americii de Sud. Echipa condusă de Felipe Luis a câștigat a patra Copa Libertadores din istorie, după victoria cu Palmeiras - VIDEO
20:40
Max Verstappen câștigă în Qatar! Greșeală uriașă pentru McLaren, iar titlul se joacă în ultima cursă
Max Verstappen câștigă în Qatar! Greșeală uriașă pentru McLaren, iar titlul se joacă în ultima cursă
20:30
Activitatea postului vamal Giurgiulești - Reni, suspendată din cauza lipsei energiei electrice pe partea ucraineană
Activitatea postului vamal Giurgiulești - Reni, suspendată din cauza lipsei energiei electrice pe partea ucraineană
20:20
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea unei mame din Glodeni, bolnavă de cancer, care crește singură 5 copii, a fugit de un soț violent și a pierdut tot ce a avut, inclusiv casa - VIDEO
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea unei mame din Glodeni, bolnavă de cancer, care crește singură 5 copii, a fugit de un soț violent și a pierdut tot ce a avut, inclusiv casa - VIDEO
20:20
Cetățenii din stânga Nistrului au ieșit la urne ca să aleagă așa numitul soviet suprem, dar și membrii așa numitelor administrații locale. Chișinăul condamnă cu fermitate acțiunea care nu este recunoscută legal - VIDEO
Cetățenii din stânga Nistrului au ieșit la urne ca să aleagă așa numitul soviet suprem, dar și membrii așa numitelor administrații locale. Chișinăul condamnă cu fermitate acțiunea care nu este recunoscută legal - VIDEO
Acum 2 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.11.2025
20:00
Un plic misterios de culoare maro în care s-ar afla planul secret al rușilor și al americanilor pentru încheierea războiului - VIDEO
Un plic misterios de culoare maro în care s-ar afla planul secret al rușilor și al americanilor pentru încheierea războiului - VIDEO
19:40
Negocieri cruciale pentru încheierea războiului: Delegațiile americane și ucrainene discută acum despre prevederile din acordul de pace
Negocieri cruciale pentru încheierea războiului: Delegațiile americane și ucrainene discută acum despre prevederile din acordul de pace
19:30
Propaganda Kremlinului bate la porțile Asiei Centrale: rolul lui Șor în Kîrgîzstan - zdg.md
Propaganda Kremlinului bate la porțile Asiei Centrale: rolul lui Șor în Kîrgîzstan - zdg.md
Acum 4 ore
19:10
Negocieri „cu progrese semnificative" la Miami. Ce au declarat oficialii din Ucraina și SUA în timpul discuției - VIDEO
Negocieri „cu progrese semnificative” la Miami. Ce au declarat oficialii din Ucraina și SUA în timpul discuției - VIDEO
18:50
Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite, unde discută cu oficialii americani versiunea actualizată a planului de pace - VIDEO
Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite, unde discută cu oficialii americani versiunea actualizată a planului de pace - VIDEO
18:50
Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone începând din 2026: „Vom lansa rapid o linie de producție-pilot"
Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone începând din 2026: „Vom lansa rapid o linie de producție-pilot”
18:30
Naționala României de handbal feminin a învins-o pe Japonia și s-a calificat în grupa principală a Mondialului - VIDEO
Naționala României de handbal feminin a învins-o pe Japonia și s-a calificat în grupa principală a Mondialului - VIDEO
18:00
Locuitorul unui orășel belgian se laudă cu una dintre cele mai spectaculoase grădini de Crăciun din Europa. Omul și-a împodobit curtea cu nu mai puțin de 250 de mii de luminițe în toate culorile - VIDEO
Locuitorul unui orășel belgian se laudă cu una dintre cele mai spectaculoase grădini de Crăciun din Europa. Omul și-a împodobit curtea cu nu mai puțin de 250 de mii de luminițe în toate culorile - VIDEO
17:40
În prima sa vizită oficială, Papa Leon al 14-lea a mers în Turcia. Pontiful a ajuns mai întâi la Ankara pentru întâlniri oficiale, iar apoi a continuat la Istanbul - VIDEO
În prima sa vizită oficială, Papa Leon al 14-lea a mers în Turcia. Pontiful a ajuns mai întâi la Ankara pentru întâlniri oficiale, iar apoi a continuat la Istanbul - VIDEO
17:40
Lionel Messi o duce pe Inter Miami în finala campionatului nord-american de fotbal - VIDEO
Lionel Messi o duce pe Inter Miami în finala campionatului nord-american de fotbal - VIDEO
Acum 6 ore
17:10
Ciclonul Adel a provocat pagube semnificative în Thassos. Mai multe drumuri au fost spălate de șuvoaie, iar zeci de mașini au fost împinse într-o grămadă de metal - VIDEO
Ciclonul Adel a provocat pagube semnificative în Thassos. Mai multe drumuri au fost spălate de șuvoaie, iar zeci de mașini au fost împinse într-o grămadă de metal - VIDEO
16:40
Judocanul Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi
15:50
Președintele Poloniei și-a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, după ce premierul ungar a mers la Vladimir Putin
Președintele Poloniei și-a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, după ce premierul ungar a mers la Vladimir Putin
15:30
Polonia, la un pas să doboare avioane de vânătoare rusești MiG-31. Forțele armate germane și bateriile Patriot, puse rapid în „stare de alertă"
Polonia, la un pas să doboare avioane de vânătoare rusești MiG-31. Forțele armate germane și bateriile Patriot, puse rapid în „stare de alertă”
Acum 8 ore
14:30
Benjamin Netanyahu îi cere oficial președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze
13:30
Bilanțul tragediei din complexul Wang Fuk Court din Hong Kong continuă să crească. Numărul victimelor a crescut la 146 de morți
Bilanțul tragediei din complexul Wang Fuk Court din Hong Kong continuă să crească. Numărul victimelor a crescut la 146 de morți
13:20
Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene
Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene
Acum 12 ore
12:20
Anthony Albanese, nuntă fastuoasă la Canberra. Este primul șef de guvern australian care se căsătorește în timpul mandatului
Anthony Albanese, nuntă fastuoasă la Canberra. Este primul șef de guvern australian care se căsătorește în timpul mandatului
12:10
„Nu avem nevoie de permisiunea UE". Reacție dură a Ungariei la un comentariu al cancelarului german despre vizita lui Orban în Rusia
„Nu avem nevoie de permisiunea UE”. Reacție dură a Ungariei la un comentariu al cancelarului german despre vizita lui Orban în Rusia
12:10
Concurs de lenevit în China: un bărbat a fost încoronat „cel mai leneș om din lume", după ce a stat întins pe saltea 33 de ore - VIDEO
Concurs de lenevit în China: un bărbat a fost încoronat „cel mai leneș om din lume”, după ce a stat întins pe saltea 33 de ore - VIDEO
11:00
„O indulgență pe care nu ne-o permitem". Zelenski, criticat într-un moment crucial pentru Ucraina înainte de negocierile din SUA
„O indulgență pe care nu ne-o permitem”. Zelenski, criticat într-un moment crucial pentru Ucraina înainte de negocierile din SUA
10:50
Cer noros cu ploi în centrul și nordul țării. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
Cer noros cu ploi în centrul și nordul țării. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
10:20
UE alocă 20 de milioane de euro Republicii Moldova, după ce două drone au survolat spațiul aerian al țării noastre. Mesajul vicepreședintelui Comisiei Europene
UE alocă 20 de milioane de euro Republicii Moldova, după ce două drone au survolat spațiul aerian al țării noastre. Mesajul vicepreședintelui Comisiei Europene
09:00
La Hotelul Național au fost instalate camere de supraveghere. Primarul capitalei cere un punct de pază de stat - FOTO
La Hotelul Național au fost instalate camere de supraveghere. Primarul capitalei cere un punct de pază de stat - FOTO
08:40
Petrol în schimbul păcii. Liderul venezuelean Nicolas Maduro ar putea folosi „aurul negru" ca monedă de schimb în negocierile cu Trump
Petrol în schimbul păcii. Liderul venezuelean Nicolas Maduro ar putea folosi „aurul negru” ca monedă de schimb în negocierile cu Trump
08:40
Zelenski, întâlnire la Paris cu Macron, în plină renegociere a planului de pace propus de SUA
Zelenski, întâlnire la Paris cu Macron, în plină renegociere a planului de pace propus de SUA
08:40
Inundațiile devastatoare din sudul Asiei au afectat milioane de persoane. Au murit sute de oameni și există pagube însemnate în mai multe țări - VIDEO
Inundațiile devastatoare din sudul Asiei au afectat milioane de persoane. Au murit sute de oameni și există pagube însemnate în mai multe țări - VIDEO
08:30
Bărbați arestați în Africa de Sud sub supiciunea că plănuiau să lupte pentru Rusia. „Arestările au venit în urma unui pont"
Bărbați arestați în Africa de Sud sub supiciunea că plănuiau să lupte pentru Rusia. „Arestările au venit în urma unui pont”
08:20
Petrecerea unui copil s-a transformat într-o tragedie. 14 persoane împușcate, 4 au murit, în California
Petrecerea unui copil s-a transformat într-o tragedie. 14 persoane împușcate, 4 au murit, în California
Acum 24 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.11.2025
29 noiembrie 2025
22:30
Rapid a spulberat-o pe Csikszereda în Giulești și continuă să fie prima în România - VIDEO
Rapid a spulberat-o pe Csikszereda în Giulești și continuă să fie prima în România - VIDEO
22:20
Naționala Insulelor Feroe șochează Spania în cea mai mare surpriză de la Mondialul de handbal - VIDEO
Naționala Insulelor Feroe șochează Spania în cea mai mare surpriză de la Mondialul de handbal - VIDEO
22:10
Militarii moldoveni vor defila la parada militară la București, de Ziua Națională a României - VIDEO
Militarii moldoveni vor defila la parada militară la București, de Ziua Națională a României - VIDEO
Ieri
20:40
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea a două surori, pentru care destinul le-a rezervat cea mai tristă soartă. Unica persoană dragă pe care o au – bunelul. Moș Nicolae își crește nepoțelele într-o casă veche și, în lipsuri - VIDEO
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea a două surori, pentru care destinul le-a rezervat cea mai tristă soartă. Unica persoană dragă pe care o au – bunelul. Moș Nicolae își crește nepoțelele într-o casă veche și, în lipsuri - VIDEO
20:40
Naționala Insulelor Feroe șochează Spania în cea mai mare surpriză de la Mondialul de handbal # ProTV.md
Naționala Insulelor Feroe șochează Spania în cea mai mare surpriză de la Mondialul de handbal
20:40
Oscar Piastri domină sprintul din Qatar și reduce ecartul față de Norris
20:30
Boxe, instalate în mai multe supermerketuri din țară. Au donat produse alimentare pentru ca sute de oameni nevoiași să se bucure de un prânz cald - VIDEO
Boxe, instalate în mai multe supermerketuri din țară. Au donat produse alimentare pentru ca sute de oameni nevoiași să se bucure de un prânz cald - VIDEO
20:30
Militarii moldoveni vor defila la parada militară la București, de Ziua Națională a României # ProTV.md
Militarii moldoveni vor defila la parada militară la București, de Ziua Națională a României
20:20
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea a două surori, pentru care destinul le-a rezervat cea mai tristă soartă – să fie orfane. Unica persoană dragă pe care o au – bunelul. Moș Nicolae își crește nepoțelele într-o casă veche și, în lipsuri - VIDEO # ProTV.md
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea a două surori, pentru care destinul le-a rezervat cea mai tristă soartă – să fie orfane. Unica persoană dragă pe care o au – bunelul. Moș Nicolae își crește nepoțelele într-o casă veche și, în lipsuri - VIDEO
20:20
„Acesta nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea". Maia Sandu, după atacul masiv asupra Ucrainei
„Acesta nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea”. Maia Sandu, după atacul masiv asupra Ucrainei
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.11.2025
