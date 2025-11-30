Naționala României de handbal feminin a învins-o pe Japonia și s-a calificat în grupa principală a Mondialului - VIDEO
ProTV.md, 30 noiembrie 2025 18:30
Naționala României de handbal feminin a învins-o pe Japonia și s-a calificat în grupa principală a Mondialului - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
19:10
Negocieri „cu progrese semnificative” la Miami. Ce au declarat oficialii din Ucraina și SUA în timpul discuției - VIDEO # ProTV.md
Negocieri „cu progrese semnificative” la Miami. Ce au declarat oficialii din Ucraina și SUA în timpul discuției - VIDEO
Acum 30 minute
18:50
Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite, unde discută cu oficialii americani versiunea actualizată a planului de pace - VIDEO # ProTV.md
Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite, unde discută cu oficialii americani versiunea actualizată a planului de pace - VIDEO
18:50
Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone începând din 2026: „Vom lansa rapid o linie de producție-pilot” # ProTV.md
Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone începând din 2026: „Vom lansa rapid o linie de producție-pilot”
Acum o oră
18:30
Naționala României de handbal feminin a învins-o pe Japonia și s-a calificat în grupa principală a Mondialului - VIDEO # ProTV.md
Naționala României de handbal feminin a învins-o pe Japonia și s-a calificat în grupa principală a Mondialului - VIDEO
Acum 2 ore
18:00
Locuitorul unui orășel belgian se laudă cu una dintre cele mai spectaculoase grădini de Crăciun din Europa. Omul și-a împodobit curtea cu nu mai puțin de 250 de mii de luminițe în toate culorile - VIDEO # ProTV.md
Locuitorul unui orășel belgian se laudă cu una dintre cele mai spectaculoase grădini de Crăciun din Europa. Omul și-a împodobit curtea cu nu mai puțin de 250 de mii de luminițe în toate culorile - VIDEO
17:40
În prima sa vizită oficială, Papa Leon al 14-lea a mers în Turcia. Pontiful a ajuns mai întâi la Ankara pentru întâlniri oficiale, iar apoi a continuat la Istanbul - VIDEO # ProTV.md
În prima sa vizită oficială, Papa Leon al 14-lea a mers în Turcia. Pontiful a ajuns mai întâi la Ankara pentru întâlniri oficiale, iar apoi a continuat la Istanbul - VIDEO
17:40
Lionel Messi o duce pe Inter Miami în finala campionatului nord-american de fotbal - VIDEO # ProTV.md
Lionel Messi o duce pe Inter Miami în finala campionatului nord-american de fotbal - VIDEO
Acum 4 ore
17:10
Ciclonul Adel a provocat pagube semnificative în Thassos. Mai multe drumuri au fost spălate de șuvoaie, iar zeci de mașini au fost împinse într-o grămadă de metal - VIDEO # ProTV.md
Ciclonul Adel a provocat pagube semnificative în Thassos. Mai multe drumuri au fost spălate de șuvoaie, iar zeci de mașini au fost împinse într-o grămadă de metal - VIDEO
16:40
Judocanul Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi
15:50
Președintele Poloniei și-a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, după ce premierul ungar a mers la Vladimir Putin # ProTV.md
Președintele Poloniei și-a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, după ce premierul ungar a mers la Vladimir Putin
15:30
Polonia, la un pas să doboare avioane de vânătoare rusești MiG-31. Forțele armate germane și bateriile Patriot, puse rapid în „stare de alertă” # ProTV.md
Polonia, la un pas să doboare avioane de vânătoare rusești MiG-31. Forțele armate germane și bateriile Patriot, puse rapid în „stare de alertă”
Acum 6 ore
14:30
Benjamin Netanyahu îi cere oficial președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze
13:30
Bilanțul tragediei din complexul Wang Fuk Court din Hong Kong continuă să crească. Numărul victimelor a crescut la 146 de morți # ProTV.md
Bilanțul tragediei din complexul Wang Fuk Court din Hong Kong continuă să crească. Numărul victimelor a crescut la 146 de morți
13:20
Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene # ProTV.md
Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene
Acum 8 ore
12:20
Anthony Albanese, nuntă fastuoasă la Canberra. Este primul șef de guvern australian care se căsătorește în timpul mandatului # ProTV.md
Anthony Albanese, nuntă fastuoasă la Canberra. Este primul șef de guvern australian care se căsătorește în timpul mandatului
12:10
„Nu avem nevoie de permisiunea UE”. Reacție dură a Ungariei la un comentariu al cancelarului german despre vizita lui Orban în Rusia # ProTV.md
„Nu avem nevoie de permisiunea UE”. Reacție dură a Ungariei la un comentariu al cancelarului german despre vizita lui Orban în Rusia
12:10
Concurs de lenevit în China: un bărbat a fost încoronat „cel mai leneș om din lume”, după ce a stat întins pe saltea 33 de ore - VIDEO # ProTV.md
Concurs de lenevit în China: un bărbat a fost încoronat „cel mai leneș om din lume”, după ce a stat întins pe saltea 33 de ore - VIDEO
Acum 12 ore
11:00
„O indulgență pe care nu ne-o permitem”. Zelenski, criticat într-un moment crucial pentru Ucraina înainte de negocierile din SUA # ProTV.md
„O indulgență pe care nu ne-o permitem”. Zelenski, criticat într-un moment crucial pentru Ucraina înainte de negocierile din SUA
10:50
Cer noros cu ploi în centrul și nordul țării. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros cu ploi în centrul și nordul țării. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
10:20
UE alocă 20 de milioane de euro Republicii Moldova, după ce două drone au survolat spațiul aerian al țării noastre. Mesajul vicepreședintelui Comisiei Europene # ProTV.md
UE alocă 20 de milioane de euro Republicii Moldova, după ce două drone au survolat spațiul aerian al țării noastre. Mesajul vicepreședintelui Comisiei Europene
09:00
La Hotelul Național au fost instalate camere de supraveghere. Primarul capitalei cere un punct de pază de stat - FOTO # ProTV.md
La Hotelul Național au fost instalate camere de supraveghere. Primarul capitalei cere un punct de pază de stat - FOTO
08:40
Petrol în schimbul păcii. Liderul venezuelean Nicolas Maduro ar putea folosi „aurul negru” ca monedă de schimb în negocierile cu Trump # ProTV.md
Petrol în schimbul păcii. Liderul venezuelean Nicolas Maduro ar putea folosi „aurul negru” ca monedă de schimb în negocierile cu Trump
08:40
Zelenski, întâlnire la Paris cu Macron, în plină renegociere a planului de pace propus de SUA # ProTV.md
Zelenski, întâlnire la Paris cu Macron, în plină renegociere a planului de pace propus de SUA
08:40
Inundațiile devastatoare din sudul Asiei au afectat milioane de persoane. Au murit sute de oameni și există pagube însemnate în mai multe țări - VIDEO # ProTV.md
Inundațiile devastatoare din sudul Asiei au afectat milioane de persoane. Au murit sute de oameni și există pagube însemnate în mai multe țări - VIDEO
08:30
Bărbați arestați în Africa de Sud sub supiciunea că plănuiau să lupte pentru Rusia. „Arestările au venit în urma unui pont” # ProTV.md
Bărbați arestați în Africa de Sud sub supiciunea că plănuiau să lupte pentru Rusia. „Arestările au venit în urma unui pont”
08:20
Petrecerea unui copil s-a transformat într-o tragedie. 14 persoane împușcate, 4 au murit, în California # ProTV.md
Petrecerea unui copil s-a transformat într-o tragedie. 14 persoane împușcate, 4 au murit, în California
Acum 24 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.11.2025
29 noiembrie 2025
22:30
Rapid a spulberat-o pe Csikszereda în Giulești și continuă să fie prima în România - VIDEO # ProTV.md
Rapid a spulberat-o pe Csikszereda în Giulești și continuă să fie prima în România - VIDEO
22:20
Naționala Insulelor Feroe șochează Spania în cea mai mare surpriză de la Mondialul de handbal - VIDEO # ProTV.md
Naționala Insulelor Feroe șochează Spania în cea mai mare surpriză de la Mondialul de handbal - VIDEO
22:10
Militarii moldoveni vor defila la parada militară la București, de Ziua Națională a României - VIDEO # ProTV.md
Militarii moldoveni vor defila la parada militară la București, de Ziua Națională a României - VIDEO
20:40
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea a două surori, pentru care destinul le-a rezervat cea mai tristă soartă. Unica persoană dragă pe care o au – bunelul. Moș Nicolae își crește nepoțelele într-o casă veche și, în lipsuri - VIDEO # ProTV.md
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea a două surori, pentru care destinul le-a rezervat cea mai tristă soartă. Unica persoană dragă pe care o au – bunelul. Moș Nicolae își crește nepoțelele într-o casă veche și, în lipsuri - VIDEO
20:40
Naționala Insulelor Feroe șochează Spania în cea mai mare surpriză de la Mondialul de handbal # ProTV.md
Naționala Insulelor Feroe șochează Spania în cea mai mare surpriză de la Mondialul de handbal
20:40
Oscar Piastri domină sprintul din Qatar și reduce ecartul față de Norris
20:30
Boxe, instalate în mai multe supermerketuri din țară. Au donat produse alimentare pentru ca sute de oameni nevoiași să se bucure de un prânz cald - VIDEO # ProTV.md
Boxe, instalate în mai multe supermerketuri din țară. Au donat produse alimentare pentru ca sute de oameni nevoiași să se bucure de un prânz cald - VIDEO
20:30
Militarii moldoveni vor defila la parada militară la București, de Ziua Națională a României # ProTV.md
Militarii moldoveni vor defila la parada militară la București, de Ziua Națională a României
20:20
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea a două surori, pentru care destinul le-a rezervat cea mai tristă soartă – să fie orfane. Unica persoană dragă pe care o au – bunelul. Moș Nicolae își crește nepoțelele într-o casă veche și, în lipsuri - VIDEO # ProTV.md
DĂRUIEȘTI ȘI CÂȘTIGI: Povestea a două surori, pentru care destinul le-a rezervat cea mai tristă soartă – să fie orfane. Unica persoană dragă pe care o au – bunelul. Moș Nicolae își crește nepoțelele într-o casă veche și, în lipsuri - VIDEO
20:20
„Acesta nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea”. Maia Sandu, după atacul masiv asupra Ucrainei # ProTV.md
„Acesta nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea”. Maia Sandu, după atacul masiv asupra Ucrainei
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.11.2025
20:10
Indonezia, lovită de ciclonul Senyar. Numărul deceselor provocate de inundații a ajuns la 303. Peste 80.000 de oameni au fost evacuați - VIDEO # ProTV.md
Indonezia, lovită de ciclonul Senyar. Numărul deceselor provocate de inundații a ajuns la 303. Peste 80.000 de oameni au fost evacuați - VIDEO
20:00
Se anunță haos în aviație la nivel global. Mii de zboruri din întreaga lume riscă să fie perturbate. Se întâmplă după ce s-a descoperit că radiațiile solare pot afecta sistemele de control ale aparatelor de zbor - VIDEO # ProTV.md
Se anunță haos în aviație la nivel global. Mii de zboruri din întreaga lume riscă să fie perturbate. Se întâmplă după ce s-a descoperit că radiațiile solare pot afecta sistemele de control ale aparatelor de zbor - VIDEO
19:50
Delegația ucraineană de negocieri are un nou șef. În locul lui Andrii Iermak vine secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov - VIDEO # ProTV.md
Delegația ucraineană de negocieri are un nou șef. În locul lui Andrii Iermak vine secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov - VIDEO
19:30
Aproape 800 de mii de gospodării s-au înregistrat pentru compensații la căldură. Începe procesul de analiză ale cererilor # ProTV.md
Aproape 800 de mii de gospodării s-au înregistrat pentru compensații la căldură. Începe procesul de analiză ale cererilor
19:20
Alexandru Munteanu și-a depus declarația de avere. Premierul are în proprietate două apartamente și o casă de locuit, dar și venituri de sute de mii de dolari din investiții - VIDEO # ProTV.md
Alexandru Munteanu și-a depus declarația de avere. Premierul are în proprietate două apartamente și o casă de locuit, dar și venituri de sute de mii de dolari din investiții - VIDEO
Ieri
19:00
Supranumit „Cardinalul Verde”, mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski, a fost puntea dintre Occident și Ucraina. Portretul lui Andrii Iermak - VIDEO # ProTV.md
Supranumit „Cardinalul Verde”, mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski, a fost puntea dintre Occident și Ucraina. Portretul lui Andrii Iermak - VIDEO
18:30
Fazele finale din NBA Cup intră pe ultima sută de metri. Knicks a eliminat deținătoarea trofeului, iar Orlando Magic s-a calificat și ea în sferturile de finală ale competiției - VIDEO # ProTV.md
Fazele finale din NBA Cup intră pe ultima sută de metri. Knicks a eliminat deținătoarea trofeului, iar Orlando Magic s-a calificat și ea în sferturile de finală ale competiției - VIDEO
18:20
Lupta controversată de la Gală FEA între moldoveanul Ion Șoltoianu, condamnat pentru omor în trecut și un american care a devenit deputat rus - nu va avea loc - VIDEO # ProTV.md
Lupta controversată de la Gală FEA între moldoveanul Ion Șoltoianu, condamnat pentru omor în trecut și un american care a devenit deputat rus - nu va avea loc - VIDEO
18:20
Din cauza restricțiilor impuse după ce două drone au survolat spațiul aerian, mai multe curse avia au aterizat și decolat cu întârziere pe Aeroportul de la Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Din cauza restricțiilor impuse după ce două drone au survolat spațiul aerian, mai multe curse avia au aterizat și decolat cu întârziere pe Aeroportul de la Chișinău - VIDEO
17:40
Cu un gol și o prestație extrem de activă din partea lui Neymar, Santos a ieșit din zona retrogradării în Brasileirao - VIDEO # ProTV.md
Cu un gol și o prestație extrem de activă din partea lui Neymar, Santos a ieșit din zona retrogradării în Brasileirao - VIDEO
17:00
Două petroliere au luat foc în Marea Neagră, în largul coastelor turcești. Flăcările uriașe au fost stinse abia spre dimineață, iar presa turcă a difuzat o înregistrare audio dinaintea exploziei - VIDEO # ProTV.md
Două petroliere au luat foc în Marea Neagră, în largul coastelor turcești. Flăcările uriașe au fost stinse abia spre dimineață, iar presa turcă a difuzat o înregistrare audio dinaintea exploziei - VIDEO
16:50
Lupta controversată de la Gală FEA între moldoveanul Ion Șoltoianu, condamnat pentru omor în trecut și un american care a devenit deputat rus - nu va avea loc. Care este motivul - VIDEO # ProTV.md
Lupta controversată de la Gală FEA între moldoveanul Ion Șoltoianu, condamnat pentru omor în trecut și un american care a devenit deputat rus - nu va avea loc. Care este motivul - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.