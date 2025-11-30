Caracas respinge avertismentul lui Trump și acuză „amenințări colonialiste”

19:20

Republica Moldova are astăzi o șansă istorică de a deveni membră a Uniunii Europene (UE), afirmă ambasadorul Lituaniei la Chișinău, Tadas Valionis, într-un interviu acordat pentru Radio Moldova. Declarațiile au fost făcute în contextul marcării a 12 ani de la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, moment în care au fost parafate Acordul de Asociere și cel de Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Ambasadorul subliniază că rezultatul alegerilor din 28 septembrie confirmă direcția europeană pe care țara noastră a ales să o urmeze.