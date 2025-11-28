​Traian Capațina se pregătește pentru revenire

15:00

SUA au ajutat Moldova să restaureze una dintre cele mai remarcabile biserici din țară – Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni.Despre acest lucru a relatat însărcinatul cu afaceri ad-interim al SUA, Nick Pietrowicz, care a menționat că a vizitat această biserică pentru prima dată în urmă cu mai bine de un deceniu și atunci l-a impresionat.Diplomatul a recunoscut că, în timpul recen