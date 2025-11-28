În India, un număr de înmatriculare auto a fost vîndut cu 130 de mii de dolari
Noi.md, 28 noiembrie 2025 22:00
În India, numărul de înmatriculare HR88B8888 a fost vîndut la o licitație online din statul Haryana cu 11,7 milioane de rupii, adică peste 130 de mii de dolari.Particularitatea numărului este că litera „B” seamănă cu cifra opt — astfel, întreaga combinație formează o succesiune de cifre opt.{{839469}}În numerologie, această cifră este asociată cu bogăția, succesul și prosperitatea.
În UFC a izbucnit din nou o neînțelegere în jurul distribuției șanselor la titlu. Luptătorul rus din categoria ușoară Arman Tsarukyan, care ocupă primul loc în clasament, a reacționat la vestea că lupta pentru centura interimară la categoria ușoară va fi disputată de Justin Gaethje și Paddy Pimblett.Reacția lui Tsarukyan„Explicați-mi cum se poate înțelege asta”, a scris Arman pe rețelele d
Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat vineri că elevilor de liceu li se va interzice „probabil” folosirea telefoanelor mobile în școală, începînd de anul viitor.Elevii din școlile primare și de la gimnaziu au deja interzis telefoanele mobile în timpul orelor. Macron a spus că prima etapă a interdicției a funcționat „destul de bine”.{{849891}}Președintele francez a mai declarat c
În Suedia, arheologii au descoperit rămășițele orașului pierdut Nya Lödöse sub zona industrială din Göteborg. Acesta a fost fondat la sfîrșitul secolului al XV-lea și abandonat în 1624.Orașul era situat în estul actualului Göteborg. În 2022 și 2023, arheologii au efectuat săpături în partea de sud a Nya Lödöse. Acolo, spre deosebire de nord, construcțiile erau mai puțin dense.{{850672}}Pri
Starul fotbalului mondial Cristiano Ronaldo a surprins din nou — acum a devenit oficial coproprietar al ligii spaniole de arte marțiale mixte The Way of Warrior FC (WOW FC), unde partenerul său este campionul UFC Ilia Topuria.Ce s-a întîmplat Ronaldo a anunțat pe rețelele sociale că s-a alăturat proiectului lui Topuria. „Împărtășim aceleași valori: disciplină, respect, perseverență și
Astăzi, 52 de tineri specialiști au intrat oficial în rîndurile Poliției de Frontieră, asumîndu-și responsabilitatea de a asigura securitatea cetățenilor și a frontierei de stat.Ceremonia solemnă, desfășurată la Academia „Ștefan cel Mare”, a reunit pe lîngă șeful adjunct al Poliției de Frontieră, Andrei Trofimov, conducerea Ministerului Afacerilor Interne, cadre didactice și familiile noilor a
La situl arheologic Nahtun, din nordul Guatemalei, oamenii de știință au descoperit un fragment dintr-un teren de joc, creat în secolul al V-lea d.Hr. Terenul mozaicat, vechi de peste 1500 de ani, este încorporat în podeaua uneia dintre clădirile vechiului oraș maya.Clădirea în care a fost găsită tabla de joc este situată într-un cartier rezidențial. Se presupune că aceasta aparținea membrilor
Germania cere relaxarea interdicției UE privind vînzarea mașinilor cu motoare cu combustie internă după 2035 # Noi.md
Guvernul german a decis să insiste pentru o relaxare a interdicţiei planificate de Uniunea Europeană privind comercializarea autoturismelor noi echipate cu motoare cu ardere internă începînd cu 2035, au declarat mai multe surse guvernamentale."Motoarele cu ardere internă cu eficienţă ridicată" ar trebui să fie permise în continuare, şi după 2035, ar fi fost căzut de acord coaliţia guvernamenta
În UFC, uneori cele mai zgomotoase evenimente nu au loc în octogon, ci în afara lui. Campionul la categoria ușoară Ilia Topuria a confirmat că nu va lupta pînă în primăvară — și această recunoaștere a deschis calea pentru noi acțiuni.„Nu voi participa la lupte în primul trimestru al anului viitor. Trec printr-o perioadă dificilă în viața personală. Vreau să acord maximă atenție copiilor și să
Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS), în colaborare cu Academia Olimpică din Moldova, a organizat în premieră o Lecție Olimpică într-o instituție de învățămînt din municipiul Chișinău.Prima gazdă a devenit Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc”, unde elevii și colectivul didactic, în frunte cu directoarea Valeria Ioniță, au întîmpinat cu multă căldură și bunăvoință reprezentanții CNOS, note
Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2025 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 24,9 miliarde lei, în creștere cu 17,0% (în prețuri comparabile) față de ianuarie-septembrie 2024.Din care: investiții în imobilizări corporale în valoare de 23,8 miliarde lei (în creștere cu 15,5%); investiții în imobilizări necorporale în valoare de 1,2 mi
În incinta Centrului de Instruire în Domeniul Medicinii de Urgență, Calamităților și Situațiilor de Criză din cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, s-a desfășurat sesiunea de atestare a personalului medical cu studii medii de specialitate - felceri și asistenți medicali de urgență.Scopul atestărilor constă în evaluarea competențelor profesionale, atestarea ș
Andy Ruiz Jr. se întoarce. Fostul campion mondial la categoria supergrea s-a recuperat complet după accidentarea la mînă și este gata să reia antrenamentele.Dar planurile sale sînt mai ambițioase decît o simplă revenire: vrea o trilogie cu Anthony Joshua și este gata să-i provoace pe toți cei din topul diviziei.Contul personal cu Joshua„Între noi a rămas o ranchiună. Mai ales la mine,
Pavaloi: DGETS nu cunoaște numele șefului direcției și directorilor de școli vizați în perchezițiile # Noi.md
Șeful-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, susține că pînă astăzi nu cunoaște cine sînt cele 9 persoane vizate în dosarul penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, în care ofițerii CNA și procurorii PA aua efectuat percheziții, la 6 noiembrie. Declarația a fost făcut
Consiliul Municipal Chișinău a aprobat astăzi proiectul ce prevede transferuri bugetare pentru achitarea salariilor și primelor cadrelor didactice din Capitală. Documentul a fost votat și de fracțiunea PAS, însă cu rezerve și condiții.Lidera fracțiunii PAS, Zinaida Popa, a declarat că formațiunea își va da votul doar pentru proiectul destinat profesorilor, criticînd suplimentarea de 200 de mil
În perioada 1 decembrie – 20 decembrie curent, la Bălți, vor fi pornite lucrările de reabilitare a sectorului de drum de pe strada Igor Vieru, pe porțiunea cuprinsă între casa nr. 3 și casa nr. 21.Potrivit Primăriei Bălți, în acest context, circulația autovehiculelor va fi complet interzisă pe tronsonul menționat pentru întreaga durată a lucrărilor.Autoritățile locale evidențiază că reabil
Chargé d’Affaires al Ambasadei SUA în Moldova, Nick Pietrowicz, s-a întîlnit cu președintele partidului „Partidul Nostru” și deputatul Renato Usatîi pentru a discuta despre prioritățile partidului în legislativ și alte subiecte de interes comun.Despre acest lucru a comunicat Ambasada SUA la Chișinău, care a subliniat că Statele Unite ale Americii speră la o colaborare constructivă cu toți lide
Salariul minim pe economie va fi majorat în Republica Moldova începînd cu 1 ianuarie 2026, însă creșterea este cu mult sub așteptările sindicatelor. Autoritățile afirmă că bugetul permite o majorare de cel mult 800 de lei, ceea ce înseamnă că salariul minim va ajunge la 6.300 de lei.Sindicatele solicitaseră ca pragul minim să fie stabilit la 8.050 de lei, argumentînd că salariile actuale nu ac
Șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Yermak, a înaintat o cerere de demisie.Despre aceasta, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat în cadrul unui videoclip.El a subliniat că dorește „ca nimeni să nu aibă întrebări față de Ucraina”, de aceea a anunțat resetarea Biroului Președintelui, precizează publicația hromadske.Șeful statului ucrainean a subliniat că, atunci c
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat un amendament la Legea privind circulația rutieră, conform căruia persoanele cu vîrsta sub 16 ani sînt obligate să poarte căști de protecție atunci cînd circulă cu bicicleta sau cu trotineta electrică.Conform amendamentelor, bicicliștii, utilizatorii de biciclete electrice, scutere electrice sau mijloace de transport individual care nu au împlini
În troleibuzele din Chișinău sînt introduse bilete noi de călătorie. Tichetele, care au mai multe semne de protecție, sînt distribuite treptat, pe măsură ce stocurile vechi se epuizează.Reprezentanții Regiei Transport Electric Chișinău au precizat că achiziția biletelor unice pentru călătoria în troleibuz se realizează anual și că, în cadrul licitației din acest an, au participat doi operatori
Un tribunal italian a decis că planurile de construcție a celui mai mare pod suspendat din lume între Italia continentală și insula Sicilia încalcă normele ecologice și regulile de organizare a licitațiilor ale UE.Guvernul prim-ministrului Georgia Meloni susține că podul planificat, cu o lungime de 3666 de metri, peste strîmtoarea Messina, care va depăși podul din Turcia, va aduce prosperitate
Fostul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, pleacă din Republica Moldova. Aceasta a publicat o imagine cu soția sa lîngă avion, înainte de a decola.{{848645}}„Moldova, mulțumim și la revedere! Ciao a tutti!”, a scris Bulmaga pe rețele, transmite Unimedia.Ion Bulmaga pleacă din fruntea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), după ce actualul ministru
Ploi, lapoviță și ninsoare în România, în acest weekend. 11 zile consecutive de ninsori în mai multe orașe în decembrie # Noi.md
Vremea se va răci în acest weekend, în aproape toată România, unde sînt anunțate ploi, lapoviță, ninsori și vînt puternic. Pentru opt județe, meterologii au transmis o atenţionare cod galben, valabilă de astăzi, pînă sîmbătă dimineață.Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, va
Un grup de angajați ai Secretariatului Parlamentului a participat la o sesiune de informare dedicată prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, notează Noi.md.Sesiunea a avut ca scop consolidarea capacităților angajaților Secretariatului Parlamentului de a asigura respectarea legislației privind protecția datelor și aplicarea corectă a standardelor de securitate și confidențialita
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a lansat un quiz interactiv dedicat serviciilor oncologice incluse în asigurarea medicală obligatorie, cu scopul de a crește nivelul de informare a populației privind drepturile și opțiunile disponibile în cazul suspiciunii sau diagnosticului de cancer.Instrumentul online le permite participanților să-și testeze cunoștințele despre măsurile de
Primarul orașului Comrat, Serghei Atanasov, anunță că ar putea intra în cursa pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia dacă reprezentanți ai fostului Partid „Șor” sau apropiați ai lui Ilan Șor vor încerca să obțină din nou conducerea regiunii.Totodată, edilul afirmă că își va oficializa poziția doar după o decizie definitivă în dosarul actualei bașcane suspendate, Evghenia Guțul, informează No
Ploile abundente din ultimele zile au provocat inundații în mai multe localități din Bulgaria. Una dintre cele mai grave situații se înregistrează în oraşul Sandanski.Precipitațiile vor continua în weekend, scrie adevărul.ro.Imaginile difuzate joi pe pagina de YouTube h/r channel arată cît de gravă este situația în Sandanski.Autoritățile oraşului Sandanski au declarat starea de urgenţă
Pe 25 noiembrie curent, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a prelungit termenul pentru depunerea cererilor de participare la concursul anunțat pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la sediul CSM sau la adresa de e-mail secretariat@csm.md pînă la 10 decembrie
Colegiul de disciplină și etică anunță finalizarea procedurilor disciplinare inițiate împotriva a trei procurori, în urma cărora au fost constatate încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate. Pentru faptele comise, Colegiul a decis aplicarea celei mai aspre sancțiuni prevăzute de lege – eliberarea din funcție.Potrivit hotărîrii, cei trei procurori au încăl
Primaria municipiului Chișinău a venit cu o informație importantă pentru locuitorii capitalei, notează Noi.md.În contextul desfășurării Turneului Internațional de Arte Marțiale în data de 29.11.2025, autobuzele rutei suburbane nr. 47 „str. V. Alecsandri – com. Ciorescu” vor circula după orarul zilelor de odihnă.Totodată, potrivit Primăriei capitalei, vor fi introduse curse suplimentare pen
Angajată din domeniul social, la CMC: Beneficiarii noștri au pensii mai mari decît salariile noastre # Noi.md
O angajată din domeniul social din Chișinău imploră consilierii municipali să voteze proiectul prin care bugetarii capitalei își vor primi salariile la timp, fără întîrzieri, la începutul noului an.Femeia, cu voce tremurîndă, a ținut un discurs la tribuna CMC, la începutul ședinței de astăzi: „Lucrătorii sociali au 5000 lei și lucrează 8 ore în picioare, deservesc oamenii, vă rog frumos, PAS,
Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), colonel Aurel Baciu, a conferit grade speciale în termen pentru cinci ofițeri ai instituției, notează Noi.md.Distincțiile au fost acordate în semn de apreciere pentru profesionalismul, dedicația și performanțele demonstrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.{{850013}}Ceremonia oficială s-a desfășurat în incinta Inspecto
În cîteva săptămîni va fi decisă soarta Universității de Stat din Cahul. Ministerul Educație propune absorbția instituții de învățămînt din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Această opțiune a fost enunțată ieri, 27 noiembrie 2025, de către Ministrul educației Dan Perciun, în cadrul unei ședințe cu cadrele didactice din Cahul, informează Noi.md cu referire la Ziua de azi. Potrivit
Lipsa locurilor de parcare continuă să reprezinte o problemă majoră atît pentru șoferii din Chișinău, cît și pentru cei din orașele provinciale, iar Soroca nu face excepție. Locuitorii orașului se plîng de ambuteiaje și de dificultatea de a găsi un loc unde să își parcheze mașinile.„Ceea ce deranjează foarte mult sînt ambuteiajele, mai ales în zile de sărbătoare și de duminică. Nu ai unde să p
Republica Moldova își consolidează poziția pe segmentul transportului aerian, iar aeroportul Chișinău se pregătește pentru o modernizare amplă, menită să răspundă cererii tot mai mari de pasageri și să creeze un nod regional strategic.Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a oferit, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, detalii
Organizatorul contrabandei de armament prin vama Albița, plasat in arest prin hotărîrea instanței # Noi.md
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor de contrabandă, ridicat la vama Leușeni-Albița, va sta în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.Potrivit procurorului de caz, Dumitru Barbăroșie, sînt riscuri dacă acesta ar rămîne în libertate, pentru că ar putea interacționa cu complicii în scopul denaturării probelor. Inculpat
Un medic din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă, care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice, a fost condamnat de Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă, pentru încălcarea din neglijență a regulilor de acordare a asistenței medicale, faptă ce a dus la decesul unei femei însărcinate de 28 de ani.Potrivit Procuraturii Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, instanța i-a aplicat o pe
Profesorii care predau limba găgăuză în grădinițele din UTA Găgăuzia au finalizat programul de perfecționare desfășurat în perioada august–octombrie 2025, notează Noi.md.În total, 61 de cadre didactice din 56 de grădinițe au participat la instruiri, care au avut scopul să îmbunătățească nivelul de predare a limbii găgăuze și să sprijine educatorii în aplicarea metodelor moderne de lucru cu cop
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Primul Antrenament pentru OM Half Marathon - 29 Noiembrie 2025, 09:00, Parcul "Valea Morilor" WAKE GOLDEN RUN 2025 - 29 Noiembrie 2025, 09:00 YardSale Market - 29 - 30 Noiembrie 2025 Gasc
14:58 // Judecătorii au admis demersul procurorilor privind prelungirea cu încă 20 de zile a arestului preventiv în privința fostului deputat, Vladimir Andronachi.Fostul deputat, Vladimir Andronachi, a fost adus în fața magistraților de la judecătoria Ciocana. Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile.{{848827}}Întrebat dacă își recunoaște vina, în dosarul penal por
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru bărbatul suspectat că ar fi organizat transportul de arme de contrabandă descoperit la vama Albița.Astăzi, 28 noiembrie, acesta a fost adus în fața Judecătoriei Ciocana, unde magistrații urmează să examineze cererea procurorilor, informează Noi.md cu referire la Realitatea.Întrebat de jurnaliști despre destinația armamentului și provenien
Datoria externă a Moldovei la sfîrșitul lunii octombrie 2025 a fost de 4 miliarde 696 milioane dolari, față de 4 miliarde 746 milioane dolari la sfîrșitul lunii septembrie, reducîndu-se, astfel, cu 50 milioane dolari.După cum a remarcat economistul, doctorul în științe economice Vladimir Golovatiuc, acest lucru s-a întîmplat ca urmare a scăderii volumului creditelor externe de la 41,5 milioane
SUA au ajutat Moldova să restaureze una dintre cele mai remarcabile biserici din țară – Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni.Despre acest lucru a relatat însărcinatul cu afaceri ad-interim al SUA, Nick Pietrowicz, care a menționat că a vizitat această biserică pentru prima dată în urmă cu mai bine de un deceniu și atunci l-a impresionat.Diplomatul a recunoscut că, în timpul recen
UE cere accelerarea plăților către Ucraina: Belgia blochează schema privind activele Federației Ruse # Noi.md
Comisia Europeană a îndemnat aliații occidentali să accelereze plățile pentru creditul în valoare de 50 de miliarde de dolari acordat Ucrainei, în contextul în care Belgia continuă să blocheze schema de finanțare propusă de UE privind utilizarea activelor rusești înghețate. {{850876}} Potrivit „Европейская правда”, despre acest lucru a declarat într-un interviu acordat Euractiv comisarul e
Fostul deputat, Vladimir Andronachi, a fost adus în fața magistraților de la judecătoria Ciocana. Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile.Întrebat dacă își recunoaște vina, în dosarul penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, acesta a spus că nu.„Sînt jertfă.{{848827}}-Sînteți acuzat de spălare de bani. Care a fost rolul dvs?-În ma
În Grecia, o tornadă a măturat o localitate din zona Messinia. Vijelia a smuls acoperişurile caselor, a spart ferestre şi a lăsat în urmă pagube serioase.Localnicii au declarat că nu au mai văzut aşa ceva pînă acum. Peste noapte, ţara a fost lovită de ploi şi furtuni însoţite de grindină şi rafale puternice de vînt{{849815}}Grindina a căzut cu intensitate, iar vîntul a schimbat rapid direc
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a plecat dimineața devreme, pe 28 noiembrie, la Moscova, pentru a se întîlni cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. {{850416}} Despre acest lucru scrie Telex, relatează „Европейская правда”. „Planul nu constă doar în a pleca, ci și în a ajunge la Moscova, ceea ce, din cauza războiului, nu este atît de ușor ca înainte: va trebui să facem un ocol
Economist: Sancţiunile asupra Lukoil lovesc mai mult în Bulgaria, România şi Moldova, decît în Rusia # Noi.md
Sancţiunile americane aplicate companiilor ruseşti Rosneft şi Lukoil nu pot şi nu vor da rezultatele scontate, susţine economistul rus Serghei Aleksaşenko într-un interviu pentru postul de televiziune Currentime."Nu se va întîmpla nimic. Poate doar Rosneft şi Lukoil vor oferi discounturi mai mari la petrolul exportat. Un an în urmă administraţia Biden a impus sancţiuni similare faţă de Gazprom
Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat demisia, după scandalul studiilor sale # Noi.md
Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia la cinci luni după ce a preluat funcția. El și-a anunțat colegii de partid într-o ședință că urmează să demisioneze, iar apoi a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook.Ionuț Moșteanu a stat în fruntea Ministerului Apărării Naționale din 23 iunie, cînd Guvernul Bolojan a primit votul de încredere al Parlamentului. El și
