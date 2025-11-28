Andrii Ermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO
Andrii Ermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
10:50
Andrii Ermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO
Acum o oră
10:40
Un medic obstetrician-ginecolog din Ștefan vodă - condamnat la închisoare, după decesul unei femei însărcinate. Ce a făcut acesta și câți ani va sta după gratii
10:40
Procurorii PCCOCS solicită arest pentru organizatorul schemei de contrabandă în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița
10:30
10:20
Contrabandă cu piese auto și mașini în valoare de peste un milion de lei. O persoană a fost reținută. Ce au găsit procurorii în urma perchezițiilor - VIDEO
10:20
Când diagnosticul face diferența: Departamentul de Imagistică și Radiologie al Spitalului Repromed
Acum 2 ore
09:40
Urcare spectaculoasă în clasament! Craiova, la un pas de primăvara europeană după victoria cu Mainz
09:30
Percheziții la șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak - FOTO
09:30
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:30
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:20
Sondaj Herbalife: 61% dintre femei se lansează în afaceri pentru a obține independență financiară, iar 41% spun că sunt motivate de copiii lor
Acum 4 ore
09:10
Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați la Washington, o tânără de 20 de ani, a murit
09:10
Cazul TUX: Procurorii au descins cu peste 20 de percheziții pe teritoriul țării, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar
09:00
NATO construiește o bază laser în Arctica pentru a contracara Rusia și China. „Avem nevoie de o soluție de rezervă"
08:50
Întâlnire surpriză Viktor Orban-Vladimir Putin la Moscova, într-un moment critic al negocierilor de pace din Ucraina. Orban anunță ce va discuta cu Putin
08:40
Atac mortal al unui rechin într-o stațiune de la Oceanul Pacific. Victima este un turist străin
08:40
Bilanţul morţilor în incendiul la blocurile din Hong Kong a ajuns la 94
08:30
Va ploua în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Ploi în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Curs valutar BNM pentru 28 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Administraţia Trump va reexamina permisele de şedere eliberate persoanelor din 19 ţări „care prezintă motive de îngrijorare"
08:10
O nouă ambasadă în Republica Moldova. Guvernul eston a anunțat decizia de a-și deschide o reprezentanță diplomatică la Chișinău
08:10
De ce nu vrea Putin să semneze un acord de pace cu Ucraina. „Rusia este pregătită să lupte până la ultimul ucrainean"
08:00
Cer noros și precipitații în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
01:40
Trump urmărește aplauzele internaționale mai mult decât pacea reală: Goșu avertizează că președintele american ar accepta orice acord, indiferent de efectele asupra Ucrainei sau riscurile pentru Europa
00:30
Mirra Andreeva, locul 9 în lume la doar 18 ani, își îndeplinește visul de a avea un cățel după ce mama i-a pus condiția să termine anul în top 20 WTA - VIDEO
00:20
Putin își „oferă" pacea sub formă de ultimatum: retragerea Ucrainei din propriile teritorii și recunoașterea anexărilor, în schimbul unei promisiuni că Rusia „nu va ataca Europa" - VIDEO
00:10
A fost stabilită data când vor avea loc alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia - VIDEO
27 noiembrie 2025
23:30
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 27.11.2025. Invitat: Armand Goșu - VIDEO
23:10
Armand Goșu despre cazul camionului cu muniții de la vama Albița: „Totul arată ca o operațiune rusească de compromitere a Moldovei"
23:00
Armand Goșu despre cazul camionului cu muniții de la vama Albița: „Totul arată ca o operațiune rusească de compromitere a Moldovei și de aruncare a suspiciunilor asupra Ucrainei"
22:20
Ucraina va avea nevoie de o armată puternică după orice acord de pace convenit cu Rusia, spune cancelarul Germaniei. „Este cea mai importantă garanție de securitate"
Acum 24 ore
22:00
Arsenal, cea mai în formă echipă a Europei: tunarii trec fără emoții de Bayern și ajung la o medie incredibilă de aproape 5 goluri pe meci - VIDEO
21:50
Kylian Mbappe a scris istorie cu "pokerul" din Champions League, din Olympiacos - Real Madrid 3-4! Francezul e noul golgheter din Ligă - VIDEO
21:50
O melodie creată exclusiv cu inteligență artificială urcă direct pe primul loc în Billboard Digital: industria muzicală intră într-o nouă eră - VIDEO
21:50
Dezastru pentru Liverpool în Liga Campionilor: înfrângere rușinoasă cu PSV și un avertisment clar pentru un antrenor tot mai contestat - VIDEO
21:40
Și-a trimis adversarul în knockout pe gheață: duel spectaculos între doi canadieni s-a încheiat cu un knockout în timpul unui meci de hochei - VIDEO
21:40
David Luiz își scrie numele în istoria Champions League: fundașul brazilian devine al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria competiției - VIDEO
21:30
Germanii nu mai așteaptă decembrie: brazii de Crăciun sunt cumpărați încă din noiembrie pentru a prelungi atmosfera festivă - VIDEO
21:30
Arsenal strălucește și în UEFA Youth League: Max Dowman, 16 ani, marchează o dublă memorabilă, iar Luis Munoz, 13 ani, intră în istorie ca cel mai tânăr debutant în competiția de tineret - VIDEO
21:20
Un copil a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost lovită de un șofer băut în capitală. Conducătorul auto, reținut pentru 72 de ore – VIDEO
21:10
„M-am dat la o parte să nu dea peste mine. Când m-am întors am auzit bubuitura". Noi detalii despre accidentul în care un șofer a decedat după ce s-a lovit cu mașina într-o stație - VIDEO
21:00
LIVE. Ce se ascunde în spatele planului de pace pentru Ucraina? Consecințele asupra Republicii Moldova – astăzi, În PROfunzime
20:50
Statele Unite refuză să discute garanțiile de securitate pentru Ucraina înainte de semnarea unui acord de pace, iar termenul propus de Trump a fost prelungit - VIDEO
20:50
Opt bărbați condamnați la închisoare pe viață de un tribunal militar rus pentru presupusul atac asupra podului Kerci în 2022: toți resping acuzațiile și susțin că au trecut testul poligraf - VIDEO
20:40
Haos la Casa Albă: Doi membri ai Gărzii Naționale în stare critică după un atac armat. Suspectul a fost împușcat și se află în stare gravă - VIDEO
20:30
Incendiul din Hong Kong: Cel puțin 75 de morți, zeci de răniți și peste 200 de persoane blocate în apartamente după ce un complex de opt blocuri turn a luat foc – VIDEO
20:30
Proteste violente la Sofia: Mii de oameni furioși răstoarnă mașini oficiale și cer retragerea legii privind salariile și impozitele în sectorul public - VIDEO
20:20
Cazul camionului cu armament de la vama Albița: Opoziția cere demisii la SIS, Grosu avertizează că acțiunile trebuie să fie mai complexe decât simple demiteri - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 27.11.2025
