De la dino-parc la tiroliană de 2 km. Zeci de tineri din nordul țării și-au prezentat ideile inovatoare la Hackathonului „Orașele Viitorului”

Două proiecte de aproape 89 de milioane de lei vor schimba infrastructura din nordul republicii: Gura Camencii, Mărculești și Florești vor avea peste 15 kilometri de rețele de canalizare noi și patru stații de pompare, iar un cartier periferic marginalizat din Drochia urmează să fie modernizat pentru mai bine de 4,5 mii de locuitori. Contractele [...] Articolul VIDEO Două proiecte de aproape 89 de milioane de lei aduc canalizare modernă în Florești și reabilitează un cartier periferic degradat din Drochia apare prima dată în NordNews.