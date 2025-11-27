LIVE. Ședința Parlamentului din 27 noiembrie. Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale, denunțat de Parlament
ProTV.md, 27 noiembrie 2025
LIVE. Ședința Parlamentului din 27 noiembrie. Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale, denunțat de Parlament
Moldova va primi 25 milioane euro pentru reformarea sectorului energetic și tranziția spre energie verde
Moldova va primi 25 milioane euro pentru reformarea sectorului energetic și tranziția spre energie verde
Ce se întâmplă cu rușii pe măsură ce războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă
Ce se întâmplă cu rușii pe măsură ce războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă
LIVE. Ședința Parlamentului din 27 noiembrie. Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale, denunțat de Parlament
LIVE. Ședința Parlamentului din 27 noiembrie. Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale, denunțat de Parlament
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rusiei privind înființarea centrelor culturale
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rusiei privind înființarea centrelor culturale
Doi bărbați - reținuți pentru 72 de ore pentru escrocherie prin utilizarea cardurilor bancare: Au furat de la o persoană peste 22 000 de lei. Polițiștii au descins cu percheziții - VIDEO
Doi bărbați - reținuți pentru 72 de ore pentru escrocherie prin utilizarea cardurilor bancare: Au furat de la o persoană peste 22 000 de lei. Polițiștii au descins cu percheziții - VIDEO
LIVE. Ședința Parlamentului din 27 noiembrie
Băut criță și fără permis. Un șofer din Ungheni a fost prins de polițiști și este cercetat penal - VIDEO
Băut criță și fără permis. Un șofer din Ungheni a fost prins de polițiști și este cercetat penal - VIDEO
Un copil a ajuns la spital, după ce mașina în care se afla a fost lovită de un alt automobil, condus de un șofer băut, în capitală. Conducătorul, reținut pentru 72 de ore. Momentul impactului - VIDEO
Un copil a ajuns la spital, după ce mașina în care se afla a fost lovită de un alt automobil, condus de un șofer băut, în capitală. Conducătorul, reținut pentru 72 de ore. Momentul impactului - VIDEO
Ce se știe despre afganul care a împușcat doi soldați în Washington: A lucrat cu CIA și armata americană
Ce se știe despre afganul care a împușcat doi soldați în Washington: A lucrat cu CIA și armata americană
Aeroportul-fantomă al Spaniei: A costat 1 miliard de euro, are una din cele mai lungi piste din Europa, dar nu a avut niciun pasager
Aeroportul-fantomă al Spaniei: A costat 1 miliard de euro, are una din cele mai lungi piste din Europa, dar nu a avut niciun pasager
O pensionară a fost păcălită de un fals Brad Pitt și i-a trimis peste 100.000 de euro: „M-a făcut să cred că este îndrăgostit de mine"
O pensionară a fost păcălită de un fals Brad Pitt și i-a trimis peste 100.000 de euro: „M-a făcut să cred că este îndrăgostit de mine”
Tragedie feroviară în China: 11 morți și doi răniți după ce un tren de testare a lovit muncitorii pe șine
Tragedie feroviară în China: 11 morți și doi răniți după ce un tren de testare a lovit muncitorii pe șine
Ce se poate întâmpla în Ucraina dacă SUA își retrag sprijinul? Cinci motive pentru care Kievul ar putea continua să lupte
Ce se poate întâmpla în Ucraina dacă SUA își retrag sprijinul? Cinci motive pentru care Kievul ar putea continua să lupte
Papa Leon al XIV-lea face prima vizită în străinătate. Va fi primit la Ankara de Erdogan
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova
Planul lui Donald Trump privind Ucraina provoacă indignarea parlamentarilor republicani
Miss Universe, din nou în centrul atenţiei. Proprietarii concursului sunt suspectaţi de fraudă şi trafic de arme
Miss Universe, din nou în centrul atenţiei. Proprietarii concursului sunt suspectaţi de fraudă şi trafic de arme
Curs valutar BNM pentru 27 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Cel puţin 44 de morţi şi 279 de dispăruţi în incendiul uriaş din Hong Kong. Pompierii încearcă să stingă flăcările
Cel puţin 44 de morţi şi 279 de dispăruţi în incendiul uriaş din Hong Kong. Pompierii încearcă să stingă flăcările
Cer noros și precipitații slabe în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Cer noros și precipitații slabe în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Lovitură de stat militară în Guineea-Bissau. Preşedintele a fost arestat, alegerile au fost suspendate înainte de rezultate
Lovitură de stat militară în Guineea-Bissau. Preşedintele a fost arestat, alegerile au fost suspendate înainte de rezultate
Flacăra olimpică de la Milano 2026 va fi aprinsă miercuri. Traseul sportivilor - VIDEO
Unicul 0–0 al serii în Liga Campionilor, la Praga: Slavia și Athletic Bilbao nu au marcat, dar bascii au furat spectacolul înainte de meci, jucându-se în zăpadă ca niște copii - VIDEO
Unicul 0–0 al serii în Liga Campionilor, la Praga: Slavia și Athletic Bilbao nu au marcat, dar bascii au furat spectacolul înainte de meci, jucându-se în zăpadă ca niște copii - VIDEO
Constantin Țuțu, adus sub escortă la Judecătoria Chișinău: fostul deputat își declară nevinovăția în dosarul de trafic de influență și îmbogățire ilicită, iar sentința urmează să fie pronunțată în ianuarie - VIDEO
Constantin Țuțu, adus sub escortă la Judecătoria Chișinău: fostul deputat își declară nevinovăția în dosarul de trafic de influență și îmbogățire ilicită, iar sentința urmează să fie pronunțată în ianuarie - VIDEO
Aristocrat britanic de 79 de ani își caută soție cu o listă incredibilă de pretenții: fără țări care încep cu 'I', fără verde în steag, fără zodia Scorpion și fără alcool sau droguri - VIDEO
Aristocrat britanic de 79 de ani își caută soție cu o listă incredibilă de pretenții: fără țări care încep cu ‘I’, fără verde în steag, fără zodia Scorpion și fără alcool sau droguri - VIDEO
Atac armat în apropiere de Casa Albă. Doi soldați din Garda Națională au fost împușcați. Un suspect arestat. Mesajul lui Donald Trump - VIDEO
Atac armat în apropiere de Casa Albă. Doi soldați din Garda Națională au fost împușcați. Un suspect arestat. Mesajul lui Donald Trump - VIDEO
Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv devine gratuită: termen-limită – 31 decembrie 2025
Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv devine gratuită: termen-limită – 31 decembrie 2025
Chelsea a surclasat-o pe Barcelona în superioritate numerică! Yamal, eclipsat de Estevao - VIDEO
Chelsea a surclasat-o pe Barcelona în superioritate numerică! Yamal, eclipsat de Estevao - VIDEO
FIFA, foarte blândă cu Ronaldo! Decizia controversată luată de forul mondial - VIDEO
Scenă șocantă pe terenul de fotbal feminin: o jucătoare irlandeză își aruncă adversara peste cap într-un procedeu de judo, este eliminată imediat, iar Federația engleză cere o suspendare drastică - VIDEO
Scenă șocantă pe terenul de fotbal feminin: o jucătoare irlandeză își aruncă adversara peste cap într-un procedeu de judo, este eliminată imediat, iar Federația engleză cere o suspendare drastică - VIDEO
Benfica, Juventus și formația din Belgia - Royale Union au reușit victorii în deplasare, în etapa de ieri - VIDEO
Benfica, Juventus și formația din Belgia - Royale Union au reușit victorii în deplasare, în etapa de ieri - VIDEO
Borussia Dortmund face spectacol total în Liga Campionilor: victorie categorică 4–0 cu Villarreal - VIDEO
Borussia Dortmund face spectacol total în Liga Campionilor: victorie categorică 4–0 cu Villarreal - VIDEO
Etapă decisivă în negocierile pentru pace: emisarul SUA merge la Moscova pentru discuții cu Putin, în timp ce Kievul se pregătește de întrevederea cu secretarul Armatei Americane - VIDEO
Etapă decisivă în negocierile pentru pace: emisarul SUA merge la Moscova pentru discuții cu Putin, în timp ce Kievul se pregătește de întrevederea cu secretarul Armatei Americane - VIDEO
Casa Albă începe pregătirile pentru sărbători: doi curcani grațiați de Trump și uriașul brad de Crăciun pregătit pentru Prima Doamnă și copiii din toate colțurile Americii - VIDEO
Casa Albă începe pregătirile pentru sărbători: doi curcani grațiați de Trump și uriașul brad de Crăciun pregătit pentru Prima Doamnă și copiii din toate colțurile Americii - VIDEO
Hotelul Național, securizat doar pe jumătate: după moartea fetiței de 13 ani, Primăria montează gratii și camere, însă oamenii din zonă avertizează că accesul rămâne deschis - VIDEO
Hotelul Național, securizat doar pe jumătate: după moartea fetiței de 13 ani, Primăria montează gratii și camere, însă oamenii din zonă avertizează că accesul rămâne deschis - VIDEO
Hotelul Național, securizat doar pe jumătate: după moartea fetiței de 13 ani, Primăria montează gratii și 24 de camere, însă oamenii din zonă avertizează că accesul rămâne deschis pe unele laturi - VIDEO # ProTV.md
Hotelul Național, securizat doar pe jumătate: după moartea fetiței de 13 ani, Primăria montează gratii și 24 de camere, însă oamenii din zonă avertizează că accesul rămâne deschis pe unele laturi - VIDEO
De Ziua României, Documente.md lansează „Ziua Soluțiilor": consultații gratuite pentru toți cei care își doresc cetățenie și acte românești, inclusiv în dosarele complicate - VIDEO
De Ziua României, Documente.md lansează „Ziua Soluțiilor”: consultații gratuite pentru toți cei care își doresc cetățenie și acte românești, inclusiv în dosarele complicate - VIDEO
Compensațiile la căldură vor fi mai mici în această iarnă: ministrul Muncii confirmă reducerea plafonului maxim, dar evită să anunțe suma exactă - VIDEO
Compensațiile la căldură vor fi mai mici în această iarnă: ministrul Muncii confirmă reducerea plafonului maxim, dar evită să anunțe suma exactă - VIDEO
Vitezoman oprit de polițiști în capitală: conducea cu peste 150 kilometri pe oră - FOTO
Ucraina recâștigă centrul orașului Pokrovsk: gara, colegiul pedagogic și piața centrală eliberate, în timp ce luptele continuă - VIDEO
Ucraina recâștigă centrul orașului Pokrovsk: gara, colegiul pedagogic și piața centrală eliberate, în timp ce luptele continuă - VIDEO
Imagini apocaliptice din Hong Kong: opt zgârie-nori cu circa două mii de apartamente în flăcări, cel puțin 13 morți și bilanț în continuă creștere - VIDEO
Imagini apocaliptice din Hong Kong: opt zgârie-nori cu circa două mii de apartamente în flăcări, cel puțin 13 morți și bilanț în continuă creștere - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 26.11.2025
Cazul camionului cu muniții escaladează: șeful IGP confirmă reținerea organizatorului, Carp denunță o breșă la frontieră și anunță demisii: „Vom vedea dacă vameșii au fost în cunoștință de cauză" - VIDEO
Cazul camionului cu muniții escaladează: șeful IGP confirmă reținerea organizatorului, Carp denunță o breșă la frontieră și anunță demisii: „Vom vedea dacă vameșii au fost în cunoștință de cauză” - VIDEO
Singura rafinărie de petrol a Serbiei își oprește complet activitatea: sancțiunile americane împotriva petrolului rusesc lasă uzina fără țiței și provoacă tensiuni energetice în regiune - VIDEO
Singura rafinărie de petrol a Serbiei își oprește complet activitatea: sancțiunile americane împotriva petrolului rusesc lasă uzina fără țiței și provoacă tensiuni energetice în regiune - VIDEO
Parisul, surprins de primul episod hibernal: un strat fin de zăpadă a îmbrăcat orașul într-un tablou feeric de sfârșit de noiembrie - VIDEO
Parisul, surprins de primul episod hibernal: un strat fin de zăpadă a îmbrăcat orașul într-un tablou feeric de sfârșit de noiembrie - VIDEO
Armata bosniacă a întors din drum avionul în care se află ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto
Armata bosniacă a întors din drum avionul în care se află ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto
Calendarul cu Vladimir Putin pentru 2026. Mesajul propagandistic al liderului rus: „Granița Rusiei nu se termină niciodată"
Calendarul cu Vladimir Putin pentru 2026. Mesajul propagandistic al liderului rus: „Granița Rusiei nu se termină niciodată”
Dronele ucrainenilor au devenit coșmarul industriei petroliere ruse. Importurile de benzină din Belarus au crescut de 50 de ori
Dronele ucrainenilor au devenit coșmarul industriei petroliere ruse. Importurile de benzină din Belarus au crescut de 50 de ori
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil"
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil”
