Președinta Maia Sandu, apel la unitate și reziliență în fața amenințărilor: Să ne ridicăm la înălțimea generației Marii Uniri!
Ziarul National, 27 noiembrie 2025 00:00
Stimate domnule Ambasador, Excelențele Voastre, Doamnelor și domnilor, Astăzi, ne amintim de momentul istoric din 1 decembrie ...
Acum 2 ore
23:00
Maia Sandu subliniază importanța sprijinului României pentru Moldova, la recepția de Ziua Națională a României # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat recent, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Mu...
Acum 4 ore
20:30
Ungaria intensifică aprovizionarea cu petrol a Serbiei după sancțiunile SUA împotriva sectorului energetic rus # Ziarul National
Compania ungară MOL va majora livrările de țiței și combustibili către Serbia, după ce aprovizionarea rafinăriei NIS, controlată de Rusia, a fost o...
20:30
Ministerul Agriculturii colaborează cu asociațiile pentru crearea camerelor agricole după model european # Ziarul National
26 noiembrie 2025, Chișinău - Astăzi au avut loc discuții tehnice cu reprezentanți din mai multe asociații de agricultură. Printre participanți s-a...
20:30
Pentru ziua de 27 noiembrie, Republica Moldova va experimenta schimbări vizibile în condițiile meteo. Temperaturile vor scădea ușor, coborând la va...
Acum 6 ore
19:30
Ambasadorul Rusiei, sceptic după confruntarea cu o dronă prăbușită în Moldova: „Voi credeți în asta?” # Ziarul National
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost chemat miercuri la Ministerul moldovean de Externe pentru a i se înmâna o notă de prot...
18:30
Cod galben de ceață va fi activ în perioada 27.11.2025, ora 03:00 - 12:00. Ceața densă va reduce vizibilitatea la doar 200 metri pe arii extinse.Co...
Acum 8 ore
17:30
Atac devastator la Zaporojie: 18 răniți și 30 de clădiri avariate în contextul negocierilor diplomatice intense pentru pace în Ucraina # Ziarul National
Atacurile din partea Rusiei au continuat miercuri în Ucraina, în ciuda faptului că președintele american Donald Trump a indicat că mai sunt doar câ...
16:30
Moldova și Italia își unesc forțele pentru a promova sportul și inițiativele pentru tineret # Ziarul National
Consolidarea cooperării bilaterale în domeniul sportului și politicilor pentru tineret a fost subiectul discuției între secretarul de Stat al Minis...
16:30
Rubio neagă categoric zvonurile privind diviziuni interne în administrația Trump pe tema Războiului din Ucraina # Ziarul National
Secretarul de Stat american, Marco Rubio, respinge categoric orice sugestie că administrația lui Donald Trump ar fi divizată în „două tabere” în ce...
Acum 12 ore
15:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO, FOTO // Dodon a pregătit ieri TERENUL, iar ambasadorul neacreditat al Rusiei a reiterat poziția Moscovei în privința dronei prăbușite la Florești. Lui Ozerov i s-a adus dovada pe scările MAE # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe i-a înaintat o notă de protest ambasadorului neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu survol...
15:15
Kremlinul vede aspecte pozitive în planul american pentru Ucraina, dar respinge medierea europeană # Ziarul National
Kremlinul a confirmat miercuri că emisarul special american Steve Witkoff va efectua o vizită la Moscova săptămâna viitoare, catalogând drept ”pozi...
15:15
Comisia Europeană pregătește un text juridic pentru utilizarea activelor ruse blocate în contextul păcii durabile pentru Ucraina și Europa. # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri în Parlamentul European că ”viitorul Ucrainei este în Uniunea Europeana”. E...
15:00
Elevii din întreaga țară își testează pentru prima dată competențele digitale în cadrul unui exercițiu național # Ziarul National
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară și-au testat, în premieră, competențele digitale. Acest exercițiu naționa...
14:00
Căminele USM și UTM, transformate energetic prin proiectul INSPIREE: modernizare pentru un viitor sustenabil # Ziarul National
Șase cămine studențești, dintre care trei ale Universității de Stat din Moldova și trei ale Universității Tehnice a Moldovei, cu o suprafață totală...
13:00
Chișinăul își modernizează curțile blocurilor: Guvernul alocă 1,7 miliarde de lei pentru reparații și facilități noi # Ziarul National
Guvernul va continua să finanțeze toate proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O hotărâre recentă a Executivului a inclus î...
13:00
Guvernul dă undă verde pentru formarea a 12 comunități de energie regenerabilă destinate IMM-urilor din Moldova # Ziarul National
26 noiembrie 2025 - Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul privind semnarea acordului de grant între Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenori...
13:00
Căminele USM și UTM trec prin modernizări energetice mulțumită proiectului european INSPIREE # Ziarul National
Chișinău, 25 noiembrie 2025 – În cadrul Proiectului INSPIREE, șase cămine studențești, dintre care trei aparțin Universității de Stat din Moldova (...
13:00
Elevii claselor a IX-a și a XII-a, testați pentru competențe digitale la nivel național în premieră # Ziarul National
Astăzi, aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară sunt implicați într-un exercițiu național ce testează, în premier...
13:00
Republica Moldova face pas decisiv pentru protecția pasagerilor pe mare, aderând la Protocolul Convenției de la Atena # Ziarul National
Guvernul a aprobat inițierea demersurilor de aderare a Republicii Moldova la Protocolul din 2002 al Convenției de la Atena din 1974, care reglement...
13:00
Republica Moldova aderă la convenția mondială pentru protecția mediului maritim contra poluării cu hidrocarburi # Ziarul National
Guvernul a oferit aviz pozitiv proiectului de lege pentru aderarea țării la Convenția internațională ce privește răspunderea civilă legată de preju...
12:00
Transportul elevilor sub control: autobuzele școlare monitorizate prin noua platformă digitală cu sprijin UE # Ziarul National
Toate autobuzele școlare au fost echipate cu dispozitive GPS pentru a garanta siguranța elevilor și eficiența utilizării mijloacelor de transport. ...
12:00
Ministerul Educației își unește forțele pentru a îmbunătăți performanțele elevilor de clasa a IX-a la matematică până în 2026 # Ziarul National
Peste 270 de specialiști din domeniul educației - incluzând profesori de matematică, cadre de conducere și specialiști din Organele locale de speci...
12:00
Descoperire controversată la vama Leușeni-Albița: armament ascuns în camioane care aveau destinația Israel # Ziarul National
În cadrul dosarului investigat de autoritățile moldovene, a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România. Acesta va efectua acțiun...
12:00
Rutte deschide calea pentru aderarea Ucrainei la NATO și avertizează asupra pericolului rus pe termen lung, în ciuda planului de pace propus de Trump. # Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, apreciază într-un interviu că războiul din Ucraina ar putea încheia până la finalul anului 2025. Totuși, av...
Acum 24 ore
11:00
Erdogan inițiază dialogul direct între Ucraina și Rusia la Istanbul pentru pace durabilă și justă # Ziarul National
Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, propune să "faciliteze un contact direct" între Rusia și Ucraina, la Istanbul, în vederea ajungerii la o p...
10:00
ULTIMA ORĂ // Autoritățile au STABILIT cum a putut ajunge pe teritoriul R. Moldova ARSENALUL de arme depistat la Vama Albița. „Cărăușul aducea munițiile din Ucraina” # Ziarul National
Armele și munițiile de contrabandă depistate la Vama Albița, România, ar proveni din Ucraina și au ajuns pe teritoriul R. Moldova cu ajutorul u...
09:15
♈️ BerbecApar oportunități neașteptate în sectorul profesional. Caracterul dinamic și capacitatea de adaptare se vor dovedi esențiale pentru a pro...
03:45
Steve Witkoff a oferit Rusiei sfaturi despre cum să prezinte lui Trump un plan de pace pentru Ucraina, conform Bloomberg # Ziarul National
Trimisul prezidențial american Steve Witkoff, recent triumfător datorită acordului de pace din Gaza, a avut o discuție telefonică luna trecută cu u...
Ieri
23:45
Trump surprinde cu o alegere neașteptată: Dan Driscoll, „omul dronelor”, intră în jocul negocierilor pentru pacea în Ucraina # Ziarul National
Negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina au luat o turnură neaşteptată săptămâna trecută, odată cu scurgerea unui plan de p...
21:45
Cofondatorul Lukoil, Leonid Fedun, își vinde pachetul de acțiuni în contextul sancțiunilor internaționale # Ziarul National
Leonid Fedun, cofondator al gigantului petrolier rus Lukoil, a decis să-și vândă participația de aproximativ 10% în companie. Această acțiune a fos...
21:00
Pregătiți-vă pentru o schimbare semnificativă a vremii în Moldova pe 26 noiembrie. Temperaturile vor crește cu peste 10 grade Celsius în diferite r...
20:00
Generalul Curtis King reafirmă angajamentul ferm al SUA față de NATO și România în fața provocărilor estice # Ziarul National
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene și de Apărare Antirachetă a SUA, a reafirmat, marți,...
18:00
NATO își intensifică protecția pe flancul estic împotriva dronelor, în urma incidentelor din România, avertizează Polonia # Ziarul National
NATO trebuie să îşi intensifice eforturile pentru a consolida protecţia flancului său estic împotriva dronelor, a declarat marţi ministrul polonez ...
17:45
Ministrul Energiei în Telenești: Investiții în surse regenerabile și eficiență energetică pentru un viitor sustenabil # Ziarul National
Telenești, 25 noiembrie 2025 – Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vizitat astăzi raionul Telenești. Scopul vizitei a fost de a discuta despre p...
17:45
Vizita lui Zelenski în SUA și tensiunile dintre Ucraina și Rusia escaladează conflictul global diplomatic # Ziarul National
Ucraina intenționează să organizeze o vizită a președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite în această săptămână. Acesta va avea discuții cu o...
17:45
Vicepreședintele unei organizații teritoriale a fostului Partid „Șor”, condamnat pentru implicare în finanțare ilegală # Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 25 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o sentință de condamnare pentru vicepreședintele Oficiului Terito...
17:45
ULTIMA ORĂ // Ucraina ar fi acceptat un acord de pace propus de administrația Trump. Ce prevederi ar dispărea din planul inițial # Ziarul National
Ucraina a acceptat un acord de pace negociat de administrația Trump pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care durează aproape patru ani, au...
17:45
Planul lui Trump agită Europa: dezbatere intensă privind activele rusești blocate și viitorul finanțării Ucrainei # Ziarul National
Planul propus de Donald Trump pentru oprirea războiului din Ucraina generează neliniște în Europa și intensifică presiunile privind gestionarea act...
16:45
Chişinăul convoacă ambasadorul rus după incidentul cu dronele care au survolat spațiul aerian moldovenesc în timpul unui atac asupra Ucrainei # Ziarul National
Ministerul moldovean de Externe a anunțat că îl va convoca miercuri pe ambasadorul Rusiei în Republica Moldova. Aceasta este pentru a oferi explica...
16:00
CJUE obligă statele UE să recunoască căsătoriile gay realizate legal în alte țări membre # Ziarul National
Toate statele membre ale Uniunii Europene au obligația de a recunoaște căsătoriile între doi cetățeni de același sex, dacă acestea au fost legal în...
16:00
Eugeniu Osmochescu accentuează colaborarea Republicii Moldova cu UNIDO pentru modernizarea industrială și digitalizarea economiei # Ziarul National
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pent...
14:15
ULTIMA ORĂ // Imagini EXCLUSIVE cu drona de producție RUSEASCĂ căzută la Cuhureștii de Jos, raionul Florești: Are o greutate de până la 18 kg, iar distanța de zbor e de 600 km # Ziarul National
Drona căzută pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, este de producție rusească, poate transporta expl...
14:00
ULTIMA ORĂ // „Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin și să se gândească la securitatea familiilor din R. Moldova”. Spicherul Grosu, REPLICĂ pentru „portavocea” Kremlinului # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // „Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin și să se gândească la securitatea familiilor din R. Moldova”. Spicherul Gr...
14:00
Soluții urgente pentru școlile aglomerate din Chișinău: MEC oferă clădiri și fonduri pentru extinderea capacității educaționale # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) intenționează să cedeze în comodat către Primăria Chișinău două clădiri ce aparțin unor foste instituții d...
13:30
Evacuare de urgență în Cuhureștii de Jos după prăbușirea unei drone, România intensifică măsurile aeriene # Ziarul National
Poliția din Republica Moldova a anunțat evacuarea locuitorilor din comuna Cuhureștii de Jos, situată în raionul Florești, în nord-vestul țării, de ...
12:30
ULTIMA ORĂ // Trimisul lui Putin la Chișinău, convocat la MAE în legătură cu PRĂBUȘIREA unei drone la Cuhureștii de Jos, raionul Florești # Ziarul National
Ambasadorul neacreditat al Rusiei în R. Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, ora 14.00, la Ministerul Afacerilor Externe, în legătură...
12:15
ULTIMA ORĂ // Dodon și Victoria Furtună au dat VERDICTUL în privința dronei căzute pe o casă din raionul Florești: „A fost așezată pe acoperiș… Cum poate o dronă cu EXPLOZIBIL să aterizeze pe ardezie fără niciun fel de distrugere?” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon susține că drona căzută pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, ar fi o făcătură, pent...
12:15
Macron clarifică: Franța nu va trimite tinerii să lupte în Ucraina, deși subliniază nevoia de consolidare a legăturii armată-națiune # Ziarul National
Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat marți, într-un interviu acordat RTL, că dorește o reevaluare a serviciului național universal (SNU...
12:00
Eugeniu Osmochescu promovează dezvoltarea industrială și digitalizarea Republicii Moldova la întâlnirea cu liderii globali UNIDO # Ziarul National
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru In...
